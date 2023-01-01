Расчет текучести кадров: формула и методика для HR-специалистов

Для кого эта статья:

HR-специалисты и менеджеры по персоналу

Студенты и начинающие профессионалы в области управления человеческими ресурсами

Руководители и владельцы бизнеса, заинтересованные в оптимизации кадровых процессов

Точность расчета текучести кадров — не просто аналитическая формальность, а стратегический инструмент, определяющий финансовое здоровье компании. Когда каждый процент текучести превращается в солидные денежные потери, HR-специалисту критично владеть безупречной методикой подсчета этого показателя. В 2025 году нестандартные формы занятости и цифровизация HR-процессов требуют обновленного подхода к анализу движения персонала — от базовой формулы до продвинутой сегментации данных, о чем и расскажет наше детальное руководство. 📊

Что такое текучесть кадров и почему важен её расчет

Текучесть кадров — количественный показатель, отражающий частоту увольнений сотрудников из организации за определенный период. Этот индикатор позволяет оценить стабильность персонала и эффективность кадровой политики компании. В профессиональном HR-сообществе текучесть рассматривается как диагностический инструмент организационного здоровья. 🔍

По данным исследования консалтинговой компании PwC за 2024 год, средняя стоимость замены одного сотрудника составляет 150-200% от его годовой зарплаты. Данные расходы формируются из следующих элементов:

Прямые затраты на рекрутинг (публикация вакансий, работа рекрутеров)

Административные расходы на оформление документации

Затраты на адаптацию и обучение нового сотрудника

Потери продуктивности во время поиска и адаптации нового специалиста

Снижение командной эффективности при частой смене участников

Регулярный расчет текучести позволяет своевременно выявлять проблемные зоны в управлении персоналом и принимать обоснованные решения для сохранения ключевых сотрудников. В 2025 году правильное измерение текучести становится особенно актуальным из-за новых тенденций на рынке труда:

Тенденция Влияние на текучесть кадров Рекомендации по учету Гибридный формат работы Изменение мотивационных факторов удержания Дополнительная сегментация по формату работы Рост проектной занятости Усложнение различения плановых и неплановых увольнений Отдельный учет для постоянного и проектного персонала Автоматизация HR-процессов Возможность более детального анализа Использование расширенных метрик и предиктивной аналитики Поколенческие сдвиги в рабочей силе Различия в лояльности разных возрастных групп Возрастная сегментация при анализе текучести

Анна Краснова, HR-директор: "Два года назад я пришла в компанию, где текучесть составляла 43% — цифра, которую руководство считало 'нормальной для отрасли'. Первое, что я сделала — внедрила детальный расчет текучести по отделам, стажу и причинам увольнений. Данные показали, что 68% всех увольнений происходило в течение первых трех месяцев работы, а 71% уволившихся указывали на несоответствие ожиданий реальности. Мы полностью пересмотрели процессы онбординга и описание вакансий. Через полгода общая текучесть снизилась до 27%, а закрытие позиций ускорилось на 35%. Ключевым фактором успеха стала не интуиция, а точная методика расчета, позволившая увидеть корень проблемы. Каждый процент снижения текучести дал компании экономию примерно в 1,2 млн рублей в год."

Базовая формула расчета текучести кадров в компании

Классический коэффициент текучести кадров (КТК) рассчитывается как отношение количества уволившихся сотрудников за период к среднесписочной численности персонала за этот же период, умноженное на 100%. Формула выглядит следующим образом:

КТК = (Количество уволившихся сотрудников за период / Среднесписочная численность за период) × 100%

Для корректного расчета среднесписочной численности (ССЧ) используется формула:

ССЧ = (Численность на начало периода + Численность на конец периода) / 2

При более точных расчетах применяется среднее арифметическое численности за каждый месяц или даже день анализируемого периода. Это особенно важно для компаний с высокой сезонностью бизнеса.

Однако в 2025 году прогрессивные HR-департаменты используют расширенные методики расчета, чтобы получать более дифференцированные данные:

Коэффициент добровольной текучести — учитывает только увольнения по инициативе работника

— учитывает только увольнения по инициативе работника Коэффициент вынужденной текучести — учитывает увольнения по инициативе работодателя

— учитывает увольнения по инициативе работодателя Функциональная текучесть — увольнение низкоэффективных сотрудников (может оцениваться положительно)

— увольнение низкоэффективных сотрудников (может оцениваться положительно) Дисфункциональная текучесть — увольнение ценных сотрудников (критичный показатель)

— увольнение ценных сотрудников (критичный показатель) Текучесть в период испытательного срока — отражает качество подбора и адаптации

Для точного стратегического анализа рекомендуется рассчитывать текучесть с сегментацией по различным параметрам:

Тип сегментации Формула расчета Практическое применение По отделам КТК<sub>отдела</sub> = (Количество уволившихся из отдела / ССЧ отдела) × 100% Выявление проблемных зон в организации По стажу работы КТК<sub>стаж</sub> = (Количество уволившихся со стажем X / ССЧ сотрудников со стажем X) × 100% Оценка эффективности адаптации и удержания По должностному уровню КТК<sub>уровня</sub> = (Количество уволившихся с уровня Y / ССЧ сотрудников уровня Y) × 100% Корректировка систем мотивации для разных уровней По причине увольнения КТК<sub>причина</sub> = (Количество уволившихся по причине Z / Общее количество уволившихся) × 100% Определение ключевых факторов увольнений

При расчете текучести важно учитывать и временной фактор. Ежемесячные, квартальные и годовые показатели позволяют отслеживать динамику и сезонность увольнений, что критично для правильной интерпретации данных. 📅

Методика сбора данных для точного расчета текучести

Точность расчета текучести кадров напрямую зависит от качества исходных данных. Профессиональный подход требует выстраивания системного процесса сбора информации, который минимизирует погрешности и обеспечивает надежность аналитики. 📋

Ключевые источники данных для расчета текучести включают:

Кадровую информационную систему (HRIS) или HRM-платформу

Приказы о приеме и увольнении сотрудников

Результаты exit-интервью (интервью при увольнении)

Данные о структуре персонала (должности, отделы, стаж)

Статистику эффективности сотрудников из систем оценки

Критически важно определить, какие категории сотрудников включаются в расчет. Например, многие компании исключают из анализа следующие группы:

Сотрудники на испытательном сроке (для них может вестись отдельная статистика)

Временный персонал, принятый на период проекта или сезонных работ

Стажеры или практиканты с изначально ограниченным сроком работы

Уволенные в результате сокращения штата (часто учитываются отдельно)

Для автоматизации сбора данных и минимизации человеческого фактора рекомендуется использовать специализированные HR-инструменты с функциями аналитической отчетности. В 2025 году стандартом стали системы с элементами искусственного интеллекта, способные проактивно выявлять аномалии в данных о движении персонала.

Сергей Петров, HR-аналитик: "В компании среднего размера (около 500 сотрудников) мне поручили разобраться с 'неожиданно высокой текучестью', которая по расчетам руководителя HR составляла 35%. После аудита методики расчета обнаружилось, что в знаменателе формулы использовалась не среднесписочная численность, а штатное расписание, включавшее значительное количество вакантных позиций. Дополнительно, в числителе учитывались все случаи увольнений, включая переводы между юридическими лицами холдинга, что по сути не являлось потерей сотрудника. После внедрения корректной методики сбора данных, фактическая текучесть составила 18%, что соответствовало средним показателям по отрасли. Этот кейс научил меня, что ошибки в методике сбора данных могут приводить к существенным искажениям в управленческой отчетности и, как следствие, к неоптимальным стратегическим решениям в области управления персоналом."

Для обеспечения непрерывности и системности сбора данных рекомендуется внедрить стандартизированную процедуру:

Разработать единый глоссарий HR-терминов и классификатор причин увольнений Утвердить регламент подачи и обработки документов при увольнении Обучить HR-специалистов и руководителей подразделений единой методике Настроить регулярную выгрузку данных из корпоративных систем Проводить периодический аудит качества данных для валидации расчетов

Особое внимание стоит уделить классификации причин увольнений — они являются ключевым диагностическим фактором. В 2025 году рекомендуется использовать детализированный классификатор, включающий не менее 15-20 конкретных причин, сгруппированных по категориям:

По инициативе сотрудника: карьерный рост в другой компании, неудовлетворенность заработной платой, конфликт с руководителем, несоответствие корпоративной культуре, баланс работы и личной жизни и т.д.

карьерный рост в другой компании, неудовлетворенность заработной платой, конфликт с руководителем, несоответствие корпоративной культуре, баланс работы и личной жизни и т.д. По инициативе работодателя: низкая производительность, нарушение трудовой дисциплины, несоответствие компетенций, сокращение штата и т.д.

низкая производительность, нарушение трудовой дисциплины, несоответствие компетенций, сокращение штата и т.д. По обоюдному согласию: изменение бизнес-процессов, реорганизация, закрытие направления и т.д.

изменение бизнес-процессов, реорганизация, закрытие направления и т.д. Внешние факторы: переезд, состояние здоровья, семейные обстоятельства и т.д.

Чем подробнее классификация причин увольнения, тем точнее будут выявлены корневые проблемы и эффективнее меры по снижению нежелательной текучести. 🔍

Анализ результатов и нормативные показатели текучести

После расчета коэффициента текучести ключевой задачей HR-специалиста становится правильная интерпретация полученных данных. Анализ должен ответить на вопрос: является ли текущий уровень текучести проблемой для компании? Для этого полученный показатель сравнивают с тремя типами нормативных значений. 📉

Отраслевые бенчмарки — средние показатели текучести для вашей индустрии

— средние показатели текучести для вашей индустрии Исторические данные компании — динамика показателя в сравнении с предыдущими периодами

— динамика показателя в сравнении с предыдущими периодами Целевые показатели — значения, установленные в рамках HR-стратегии компании

Важно понимать, что не существует универсального "идеального" значения текучести — нормативные показатели значительно варьируются в зависимости от отрасли и специфики бизнеса. По данным исследования McKinsey за 2024 год, средние отраслевые показатели годовой текучести распределились следующим образом:

Отрасль Нормальная текучесть Критическое значение IT и разработка ПО 10-15% Более 20% Розничная торговля 30-40% Более 55% Производство 10-15% Более 25% Гостиничный бизнес 30-35% Более 50% Финансовые услуги 10-15% Более 20% Телеком 15-18% Более 25% Медицина и фармацевтика 12-17% Более 25%

При анализе текучести критически важно сегментировать данные и выявлять паттерны. Например, высокая текучесть может концентрироваться в определенной географии, отделе или возрастной группе. Для глубокой диагностики рекомендуется использовать следующие аналитические срезы:

Текучесть по структурным подразделениям — выявляет проблемные зоны в организации

— выявляет проблемные зоны в организации Текучесть по должностным уровням — показывает разницу между руководителями и рядовыми сотрудниками

— показывает разницу между руководителями и рядовыми сотрудниками Текучесть по стажу работы — помогает оценить эффективность адаптации и долгосрочного удержания

— помогает оценить эффективность адаптации и долгосрочного удержания Текучесть по оценке эффективности — дифференцирует увольнения высоко- и низкоэффективных сотрудников

— дифференцирует увольнения высоко- и низкоэффективных сотрудников Текучесть по поколениям — выявляет различия в лояльности разных возрастных групп

Для визуализации результатов анализа текучести эффективно использовать карты тепла (heatmaps), где цветовым кодированием отмечаются зоны с различной интенсивностью проблемы. Это позволяет моментально выявить критические участки, требующие немедленного вмешательства.

При анализе текучести по срокам работы особенно ценен показатель текучести в первый год работы. По данным Society for Human Resource Management (SHRM), стоимость замены сотрудника, не прошедшего период адаптации, на 30-40% выше из-за неамортизированных затрат на подбор и обучение.

Интерпретация данных о текучести должна включать корреляционный анализ с другими HR-метриками:

Уровень вовлеченности и удовлетворенности персонала

Средний срок закрытия вакансий

Коэффициент принятия оферов

Динамика изменения уровня заработных плат на рынке

Качество подбора (процент успешного прохождения испытательного срока)

При выявлении отклонений от нормативных показателей необходимо провести дополнительную аналитику и выявить корневые причины повышенной текучести. Эффективным инструментом является анализ "5 почему" — последовательная цепочка вопросов, позволяющая докопаться до первопричины проблемы. 🔎

Как использовать расчеты для снижения текучести кадров

Расчет и анализ текучести — не самоцель, а инструмент для принятия управленческих решений. Конечная задача — разработка целевых программ удержания персонала и повышение стабильности команд. Рассмотрим алгоритм трансформации цифр в действия. 🛠️

Первый шаг — определение экономического эффекта от снижения текучести. Формула расчета потенциальной экономии:

Экономический эффект = (Текущий % текучести – Целевой % текучести) × Среднесписочная численность × Средняя стоимость замены сотрудника

Например, при текущей текучести 25%, целевом показателе 15%, среднесписочной численности 200 человек и средней стоимости замены сотрудника 300 000 ₽, экономический эффект составит: (25% – 15%) × 200 × 300 000 ₽ = 10% × 200 × 300 000 ₽ = 6 000 000 ₽

Это расчет позволяет обосновать бюджет на программы удержания и показать топ-менеджменту потенциальную отдачу от инвестиций в HR-инициативы.

Данные сегментированного анализа текучести позволяют разработать различные стратегии для разных групп сотрудников:

При высокой текучести на испытательном сроке: пересмотр процессов рекрутинга, улучшение программы onboarding, внедрение системы наставничества

пересмотр процессов рекрутинга, улучшение программы onboarding, внедрение системы наставничества При текучести среди опытных специалистов: развитие программ карьерного роста, пересмотр конкурентоспособности вознаграждения, создание индивидуальных планов развития

развитие программ карьерного роста, пересмотр конкурентоспособности вознаграждения, создание индивидуальных планов развития При текучести в конкретном подразделении: аудит стиля руководства, работа с климатом в команде, тренинги для менеджеров по удержанию сотрудников

Особое внимание следует уделить технике "предиктивного сохранения талантов". Современные HR-аналитические системы способны прогнозировать риск увольнения на основе комбинации факторов и предлагать проактивные меры по удержанию ценных специалистов.

Индикаторы высокого риска увольнения включают:

Снижение производительности или вовлеченности

Увеличение количества больничных или отгулов

Отсутствие карьерного продвижения в течение длительного времени

Снижение активности в корпоративных мероприятиях

Значительное отклонение compensation ratio от рыночного медианного значения

Эффективная программа снижения текучести должна включать как общекорпоративные меры, так и таргетированные инициативы для групп повышенного риска:

Проблема, выявленная на основе анализа текучести Целевое решение KPI эффективности Высокая текучесть среди сотрудников возрастом 25-30 лет Программа ускоренного карьерного роста и менторство Снижение текучести в целевой группе на 30% за 6 месяцев Увольнения из-за неконкурентной оплаты труда Пересмотр системы компенсаций с учетом рыночных данных Уменьшение доли увольнений по причине "недостаточная оплата" на 50% Потеря высокопотенциальных сотрудников (HiPo) Индивидуальные планы развития и особые условия удержания Удержание 90% сотрудников категории HiPo в течение года Увольнения из-за конфликтов с руководством Программа развития управленческих навыков для линейных менеджеров Снижение количества увольнений по причине "конфликты" на 40%

Критически важно выстроить цикл непрерывного улучшения: регулярный расчет текучести → анализ причин → внедрение мер → оценка эффективности → корректировка стратегии. Такой подход позволяет постоянно совершенствовать работу с персоналом, используя прецизионные данные аналитики. ⚙️

Для максимальной эффективности программы удержания персонала рекомендуется использовать подход "раннего реагирования", когда на основе предиктивной аналитики меры применяются до появления явных признаков демотивации. Это требует внедрения регулярного пульс-мониторинга настроений в командах и интеграции данных из различных HR-систем.

Не менее важно регулярно проводить анализ ROI (Return on Investment) для программ удержания персонала, сравнивая затраты на их внедрение с экономией от снижения текучести. Это позволит сфокусироваться на наиболее эффективных инициативах и оптимизировать HR-бюджет.