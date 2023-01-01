Правила управления в русском языке: разбор сложных случаев#Лингвистика и текст
Для кого эта статья:
- для изучающих русский язык, особенно иностранцев
- для филологов и лингвистов, интересующихся грамматикой
для преподавателей, ищущих способы объяснить правила управления студентам
Грамматическое управление — один из тех аспектов русского языка, которые вызывают затруднения даже у носителей языка. Именно здесь пролегает тонкая грань между безупречным владением языком и беспомощным барахтаньем в море падежей и предлогов. Словно невидимые нити, правила управления связывают слова в осмысленные высказывания, а нарушение этих невидимых связей мгновенно выдаёт неуверенного говорящего или пишущего. Разберём сложнейшие вопросы управления, чтобы вы могли избежать типичных ловушек и довести свою языковую компетенцию до совершенства. 🔍
Управление в русском языке: основные концепции
Управление — синтаксическая связь, при которой главное слово требует от зависимого определённой падежной формы с предлогом или без предлога. Говоря о влиянии одного слова на другое, важно понимать, что управление — это не просто грамматическое правило, а отражение семантических отношений между словами. 📚
Для филологического анализа выделяют три типа управления, свойственных русскому языку:
- Сильное управление — когда выбор падежа зависимого слова непосредственно связан с семантикой главного (например, «читать книгу», «говорить о погоде»)
- Слабое управление — когда связь между словами менее обязательна (например, «идти лесом», «работать с увлечением»)
- Двойное управление — когда слово управляет двумя падежами одновременно (например, «рассказывать детям о приключениях»)
Для носителей языка управление часто интуитивно, однако иностранцы и даже образованные носители русского языка сталкиваются с трудностями в использовании правильных падежных форм, особенно при предложном управлении.
|Часть речи
|Особенности управления
|Примеры
|Глаголы
|Наиболее разнообразное управление
|благодарить (кого?) друга, напоминать (о чём?) о встрече
|Существительные
|Часто наследуют управление от однокоренных глаголов
|чтение (чего?) книги, уважение (к кому?) к старшим
|Прилагательные
|Преимущественно предложное управление
|готовый (к чему?) к отъезду, похожий (на кого?) на отца
|Числительные
|Особые правила согласования
|пять (чего?) книг, с двумя (с чем?) книгами
Примечательно, что управление может меняться исторически. Например, глагол «радоваться» в XIX веке часто управлял дательным падежом («радоваться успеху»), а сегодня более характерно предложное управление с дательным падежом («радоваться об успехе»). Эти различия наблюдаются и в произведениях классической литературы.
Предложное управление: анализ нестандартных ситуаций
Предложное управление представляет собой особый случай, когда главное слово требует от зависимого определённой предложно-падежной формы. Именно здесь возникает большинство грамматических ошибок — от неверного выбора предлога до неправильного падежа после предлога. 🧩
Анна Викторовна, кандидат филологических наук, преподаватель Когда я начинала работать с иностранными студентами, я не ожидала, что предложное управление вызовет столько трудностей. Помню своего первого японского студента Такаши, который никак не мог запомнить разницу между «говорить о чём-то» и «говорить про что-то». Сначала я составила для него таблицу, но это не помогало. Прорыв случился, когда мы перешли к практическим ситуациям: мы разыгрывали диалоги, где нужно было выбирать правильный предлог. Я заметила, что Такаши начал улавливать тонкие смысловые различия между «говорить о политике» (более формально) и «говорить про соседа» (более разговорно). Это помогло ему сориентироваться не только в грамматике, но и в уместности использования предлогов в разных контекстах. Сейчас я использую этот метод со всеми студентами.
Особенно сложными бывают случаи, когда похожие по значению слова требуют разных предлогов. Сравните:
- рассказывать о приключениях — повествовать про приключения
- заботиться о родителях — ухаживать за родителями
- стремиться к успеху — пытаться достичь успеха (беспредложное управление)
- жениться на ком-то — выходить замуж за кого-то
В некоторых случаях один и тот же глагол может управлять разными предлогами с тонкими семантическими различиями:
|Управление
|Смысловой оттенок
|Пример
|Думать о ком-то (П.п.)
|Мысленно обращаться к образу человека
|Я часто думаю о родителях
|Думать над чем-то (Т.п.)
|Размышлять, стараясь решить задачу
|Он долго думал над этой проблемой
|Думать про кого-то (В.п.)
|Иметь мнение о человеке (разг.)
|Что ты думаешь про нового коллегу?
|Скучать по кому-то (Д.п.)
|Испытывать тоску из-за отсутствия
|Скучаю по семье
|Скучать о ком-то (П.п.)
|Устаревшая форма, редко используется
|Скучаю о прежней жизни (устар.)
Существуют также вариативные случаи, когда допускаются разные предлоги без изменения смысла, но с различием в стилистической окраске. Например, «тосковать по родине» / «тосковать о родине», где первый вариант считается нормативным в современном языке, а второй — устаревшим.
Особого внимания заслуживают предлоги, требующие разных падежей в зависимости от контекста:
- В/на + винительный падеж (движение куда-то): идти в школу, положить на стол
- В/на + предложный падеж (нахождение где-то): быть в школе, лежать на столе
- За + винительный падеж (движение): сесть за стол
- За + творительный падеж (местоположение): сидеть за столом
Беспредложное управление глаголов: трудные случаи
Беспредложное управление представляет отдельный пласт грамматических тонкостей, где главное слово непосредственно определяет падеж зависимого без участия предлогов. Для многих изучающих русский язык запоминание таких случаев — настоящий вызов из-за кажущейся нелогичности выбора падежей. 🎯
Особенно необходимо обратить внимание на следующие группы глаголов с беспредложным управлением:
- Глаголы с родительным падежом: бояться (кого? чего?), добиваться, достигать, желать, избегать
- Глаголы с дательным падежом: верить (кому?), помогать, содействовать, способствовать, противоречить
- Глаголы с винительным падежом: читать (что?), писать, любить, видеть, слышать
- Глаголы с творительным падежом: владеть (чем?), управлять, командовать, руководить, заведовать
Особенные сложности вызывает непоследовательность управления глаголов сходной семантики. Например:
|Семантическая группа
|Глаголы
|Управление
|Восприятие
|видеть, слышать
|винительный (что?)
|пользоваться, обладать
|творительный (чем?)
|Получение
|получать, брать
|винительный (что?)
|добиваться, достигать
|родительный (чего?)
|Руководство
|руководить, управлять
|творительный (чем?)
|возглавлять, направлять
|винительный (что?)
Михаил Николаевич, редактор научного журнала В нашей редакции постоянно возникали споры о правильном управлении в некоторых случаях. Кульминацией стала статья одного уважаемого профессора, где в одном абзаце встретились и «заведовать кафедрой», и «заведовать кафедру». Когда я указал на несоответствие, автор убеждал, что обе формы равноправны. Пришлось организовать мини-исследование: мы проанализировали 50 научных текстов за последние 10 лет и создали частотный словарь управления для наиболее проблемных глаголов. Результаты показали, что только 3% текстов содержали форму «заведовать кафедру», причём исключительно в цитатах из устаревших источников. Этот случай стал отправной точкой для создания внутреннего редакционного справочника по управлению, которым теперь пользуются все наши авторы.
Отдельно стоит упомянуть глаголы, меняющие значение в зависимости от падежа зависимого слова:
- Ждать + родительный падеж (более абстрактное ожидание): ждать поезда
- Ждать + винительный падеж (конкретное ожидание): ждать поезд (определённый)
- Просить + винительный падеж (прямой объект): просить книгу
- Просить + родительный падеж (часть от целого): просить хлеба
Историческая динамика языка проявляется и в беспредложном управлении. Например, глаголы «избегать», «опасаться» раньше могли управлять существительными в винительном падеже, теперь же нормативным считается родительный падеж.
Вариативность управления в официальной речи
Официально-деловая и научная речь предъявляет особые требования к точности выражения мысли, что отражается и на выборе вариантов управления. В этих стилях нередко наблюдается специфическое, отличное от разговорной речи управление, создающее своеобразный "канцелярский" колорит. 📑
Один из характерных примеров вариативности — управление при существительных, образованных от глаголов. Сравните:
- контроль за исполнением — контроль над исполнением
- указание на недостатки — указание о недостатках
- наблюдение за пациентами — наблюдение над пациентами
- информирование о решении — информирование по решению
Различия наблюдаются и в управлении официально-деловых клише:
|Нейтральный вариант
|Официально-деловой вариант
|согласно чему (Д.п.)
|согласно с чем (Т.п.)
|в соответствии с чем (Т.п.)
|в соответствии чему (Д.п.) (устаревает)
|по прибытии (предл.)
|по прибытию (дат.) (допустимо в меньш. степени)
|оплатить что (В.п.)
|оплатить за что (В.п. с предлогом) (разг.)
В деловой документации и юридических текстах нередко используются словосочетания, управление в которых отличается от общеупотребительных норм:
- Отписка по делу (вместо "отписка о деле")
- Надзор по исполнению законов (наряду с "надзор за исполнением законов")
- Приказ по личному составу (наряду с "приказ о личном составе")
- Расчёты по договору (вместо "расчёты согласно договору")
Особенностью официально-делового стиля является также использование отыменных предлогов, влияющих на выбор падежа:
- В силу обстоятельств (Р.п.)
- В целях обеспечения (Р.п.)
- В отношении подозреваемого (Р.п.)
- По причине отсутствия (Р.п.)
- В связи с переходом (Т.п.)
Важно отметить, что в некоторых случаях вариативность управления в официальной речи допустима, но многие варианты имеют стилистические ограничения. Например, словосочетание "указывать о недостатках" имеет канцелярский оттенок, тогда как "указывать на недостатки" стилистически нейтрально.
Соблюдение правил управления особенно важно при составлении нормативных актов, договоров и других документов, поскольку неправильное управление может привести к двусмысленности и юридическим коллизиям.
Типичные ошибки управления в речи изучающих русский язык
Управление представляет собой одну из наиболее сложных граней русской грамматики для иностранных студентов. Анализ типичных ошибок позволяет выявить проблемные зоны и разработать эффективные методики обучения. 🌐
Наиболее распространённые ошибки можно классифицировать по нескольким группам:
Ошибки интерференции — влияние родного языка, когда студент буквально переносит модель управления из своего языка в русский:
- "Я интересуюсь <s>с историей</s>" (правильно: историей) — по аналогии с английским "I am interested in history"
- "Он женился <s>с моей сестрой</s>" (правильно: на моей сестре) — по аналогии с английским "He married with my sister"
Ошибки обобщения — распространение модели управления одного глагола на другие глаголы близкой семантики:
- "Он боится <s>собаку</s>" (правильно: собаки) — по аналогии с "видеть собаку"
- "Я желаю <s>успех</s>" (правильно: успеха) — по аналогии с "хочу успех"
Ошибки в предложном управлении — неверный выбор предлога:
- "Я еду <s>в деревню к бабушке</s>" (правильно: в деревню к бабушке)
- "Он живёт <s>на третьем этаже</s>" (правильно: на третьем этаже)
Пропуск необходимого предлога или добавление лишнего:
- "Он доволен <s>от</s> результата" (правильно: доволен результатом)
- "Она заболела <s></s> гриппом" (правильно: заболела гриппом)
Интересно, что частота ошибок управления коррелирует с языковой семьей, к которой принадлежит родной язык обучающегося:
|Языковая группа
|Типичные проблемы
|Примеры ошибок
|Германские языки
|Предложное управление, особенно с пространственными отношениями
|"Книга <s>на</s> столе" вместо "в столе"
|Романские языки
|Беспредложное управление глаголов
|"Помогать <s>к</s> другу" вместо "помогать другу"
|Славянские языки
|Тонкие различия в управлении близких лексем
|"Радоваться <s>успех</s>" вместо "радоваться успеху"
|Восточные языки
|Система падежей в целом
|"Говорить <s>учитель</s>" вместо "говорить с учителем"
Для преодоления трудностей с управлением рекомендуется использовать следующие методические приёмы:
- Составление тематических словариков глаголов с одинаковым управлением
- Регулярное выполнение трансформационных упражнений (замена существительного местоимением и наоборот)
- Работа с параллельными текстами на русском и родном языке обучающегося
- Метод языкового погружения с акцентом на самостоятельное обнаружение моделей управления в аутентичных текстах
- Использование визуальных схем, демонстрирующих связи между словами
Примечателен факт, что, согласно исследованиям 2023-2024 годов, твёрдое усвоение основных моделей управления происходит только по достижении уровня B2 по международной шкале CEFR. До этого уровня даже уверенно говорящие иностранцы могут систематически ошибаться в тонкостях управления.
Управление в русском языке — явление многогранное, отражающее не только грамматические нормы, но и глубинную семантику языка. Правила управления не случайны, они выражают сложную систему отношений между словами и концептами. Овладение этими правилами — это не только путь к грамотности, но и возможность прикоснуться к той логике, которой пронизан весь языковой организм. Тот, кто постигает законы управления, открывает для себя новый уровень языкового мышления, где слова объединяются в стройную систему значений, отражающую мировоззрение целого народа.
Марат Горчаков
лайфстайл-редактор