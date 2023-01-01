Правила управления в русском языке: разбор сложных случаев

Для кого эта статья:

для изучающих русский язык, особенно иностранцев

для филологов и лингвистов, интересующихся грамматикой

для преподавателей, ищущих способы объяснить правила управления студентам Грамматическое управление — один из тех аспектов русского языка, которые вызывают затруднения даже у носителей языка. Именно здесь пролегает тонкая грань между безупречным владением языком и беспомощным барахтаньем в море падежей и предлогов. Словно невидимые нити, правила управления связывают слова в осмысленные высказывания, а нарушение этих невидимых связей мгновенно выдаёт неуверенного говорящего или пишущего. Разберём сложнейшие вопросы управления, чтобы вы могли избежать типичных ловушек и довести свою языковую компетенцию до совершенства. 🔍

Управление в русском языке: основные концепции

Управление — синтаксическая связь, при которой главное слово требует от зависимого определённой падежной формы с предлогом или без предлога. Говоря о влиянии одного слова на другое, важно понимать, что управление — это не просто грамматическое правило, а отражение семантических отношений между словами. 📚

Для филологического анализа выделяют три типа управления, свойственных русскому языку:

Сильное управление — когда выбор падежа зависимого слова непосредственно связан с семантикой главного (например, «читать книгу », «говорить о погоде »)

», «говорить ») Слабое управление — когда связь между словами менее обязательна (например, «идти лесом », «работать с увлечением »)

», «работать ») Двойное управление — когда слово управляет двумя падежами одновременно (например, «рассказывать детям о приключениях»)

Для носителей языка управление часто интуитивно, однако иностранцы и даже образованные носители русского языка сталкиваются с трудностями в использовании правильных падежных форм, особенно при предложном управлении.

Часть речи Особенности управления Примеры Глаголы Наиболее разнообразное управление благодарить (кого?) друга, напоминать (о чём?) о встрече Существительные Часто наследуют управление от однокоренных глаголов чтение (чего?) книги, уважение (к кому?) к старшим Прилагательные Преимущественно предложное управление готовый (к чему?) к отъезду, похожий (на кого?) на отца Числительные Особые правила согласования пять (чего?) книг, с двумя (с чем?) книгами

Примечательно, что управление может меняться исторически. Например, глагол «радоваться» в XIX веке часто управлял дательным падежом («радоваться успеху»), а сегодня более характерно предложное управление с дательным падежом («радоваться об успехе»). Эти различия наблюдаются и в произведениях классической литературы.

Предложное управление: анализ нестандартных ситуаций

Предложное управление представляет собой особый случай, когда главное слово требует от зависимого определённой предложно-падежной формы. Именно здесь возникает большинство грамматических ошибок — от неверного выбора предлога до неправильного падежа после предлога. 🧩

Анна Викторовна, кандидат филологических наук, преподаватель Когда я начинала работать с иностранными студентами, я не ожидала, что предложное управление вызовет столько трудностей. Помню своего первого японского студента Такаши, который никак не мог запомнить разницу между «говорить о чём-то» и «говорить про что-то». Сначала я составила для него таблицу, но это не помогало. Прорыв случился, когда мы перешли к практическим ситуациям: мы разыгрывали диалоги, где нужно было выбирать правильный предлог. Я заметила, что Такаши начал улавливать тонкие смысловые различия между «говорить о политике» (более формально) и «говорить про соседа» (более разговорно). Это помогло ему сориентироваться не только в грамматике, но и в уместности использования предлогов в разных контекстах. Сейчас я использую этот метод со всеми студентами.

Особенно сложными бывают случаи, когда похожие по значению слова требуют разных предлогов. Сравните:

рассказывать о приключениях — повествовать про приключения

приключениях — повествовать приключения заботиться о родителях — ухаживать за родителями

родителях — ухаживать родителями стремиться к успеху — пытаться достичь успеха (беспредложное управление)

успеху — пытаться достичь успеха (беспредложное управление) жениться на ком-то — выходить замуж за кого-то

В некоторых случаях один и тот же глагол может управлять разными предлогами с тонкими семантическими различиями:

Управление Смысловой оттенок Пример Думать о ком-то (П.п.) Мысленно обращаться к образу человека Я часто думаю о родителях Думать над чем-то (Т.п.) Размышлять, стараясь решить задачу Он долго думал над этой проблемой Думать про кого-то (В.п.) Иметь мнение о человеке (разг.) Что ты думаешь про нового коллегу? Скучать по кому-то (Д.п.) Испытывать тоску из-за отсутствия Скучаю по семье Скучать о ком-то (П.п.) Устаревшая форма, редко используется Скучаю о прежней жизни (устар.)

Существуют также вариативные случаи, когда допускаются разные предлоги без изменения смысла, но с различием в стилистической окраске. Например, «тосковать по родине» / «тосковать о родине», где первый вариант считается нормативным в современном языке, а второй — устаревшим.

Особого внимания заслуживают предлоги, требующие разных падежей в зависимости от контекста:

В/на + винительный падеж (движение куда-то): идти в школу, положить на стол

+ винительный падеж (движение куда-то): идти в школу, положить на стол В/на + предложный падеж (нахождение где-то): быть в школе, лежать на столе

+ предложный падеж (нахождение где-то): быть в школе, лежать на столе За + винительный падеж (движение): сесть за стол

+ винительный падеж (движение): сесть за стол За + творительный падеж (местоположение): сидеть за столом

Беспредложное управление глаголов: трудные случаи

Беспредложное управление представляет отдельный пласт грамматических тонкостей, где главное слово непосредственно определяет падеж зависимого без участия предлогов. Для многих изучающих русский язык запоминание таких случаев — настоящий вызов из-за кажущейся нелогичности выбора падежей. 🎯

Особенно необходимо обратить внимание на следующие группы глаголов с беспредложным управлением:

Глаголы с родительным падежом : бояться (кого? чего?), добиваться, достигать, желать, избегать

: бояться (кого? чего?), добиваться, достигать, желать, избегать Глаголы с дательным падежом : верить (кому?), помогать, содействовать, способствовать, противоречить

: верить (кому?), помогать, содействовать, способствовать, противоречить Глаголы с винительным падежом : читать (что?), писать, любить, видеть, слышать

: читать (что?), писать, любить, видеть, слышать Глаголы с творительным падежом: владеть (чем?), управлять, командовать, руководить, заведовать

Особенные сложности вызывает непоследовательность управления глаголов сходной семантики. Например:

Семантическая группа Глаголы Управление Восприятие видеть, слышать винительный (что?) пользоваться, обладать творительный (чем?) Получение получать, брать винительный (что?) добиваться, достигать родительный (чего?) Руководство руководить, управлять творительный (чем?) возглавлять, направлять винительный (что?)

Михаил Николаевич, редактор научного журнала В нашей редакции постоянно возникали споры о правильном управлении в некоторых случаях. Кульминацией стала статья одного уважаемого профессора, где в одном абзаце встретились и «заведовать кафедрой», и «заведовать кафедру». Когда я указал на несоответствие, автор убеждал, что обе формы равноправны. Пришлось организовать мини-исследование: мы проанализировали 50 научных текстов за последние 10 лет и создали частотный словарь управления для наиболее проблемных глаголов. Результаты показали, что только 3% текстов содержали форму «заведовать кафедру», причём исключительно в цитатах из устаревших источников. Этот случай стал отправной точкой для создания внутреннего редакционного справочника по управлению, которым теперь пользуются все наши авторы.

Отдельно стоит упомянуть глаголы, меняющие значение в зависимости от падежа зависимого слова:

Ждать + родительный падеж (более абстрактное ожидание): ждать поезда

+ родительный падеж (более абстрактное ожидание): ждать поезда Ждать + винительный падеж (конкретное ожидание): ждать поезд (определённый)

+ винительный падеж (конкретное ожидание): ждать поезд (определённый) Просить + винительный падеж (прямой объект): просить книгу

+ винительный падеж (прямой объект): просить книгу Просить + родительный падеж (часть от целого): просить хлеба

Историческая динамика языка проявляется и в беспредложном управлении. Например, глаголы «избегать», «опасаться» раньше могли управлять существительными в винительном падеже, теперь же нормативным считается родительный падеж.

Вариативность управления в официальной речи

Официально-деловая и научная речь предъявляет особые требования к точности выражения мысли, что отражается и на выборе вариантов управления. В этих стилях нередко наблюдается специфическое, отличное от разговорной речи управление, создающее своеобразный "канцелярский" колорит. 📑

Один из характерных примеров вариативности — управление при существительных, образованных от глаголов. Сравните:

контроль за исполнением — контроль над исполнением

исполнением — контроль исполнением указание на недостатки — указание о недостатках

недостатки — указание недостатках наблюдение за пациентами — наблюдение над пациентами

пациентами — наблюдение пациентами информирование о решении — информирование по решению

Различия наблюдаются и в управлении официально-деловых клише:

Нейтральный вариант Официально-деловой вариант согласно чему (Д.п.) согласно с чем (Т.п.) в соответствии с чем (Т.п.) в соответствии чему (Д.п.) (устаревает) по прибытии (предл.) по прибытию (дат.) (допустимо в меньш. степени) оплатить что (В.п.) оплатить за что (В.п. с предлогом) (разг.)

В деловой документации и юридических текстах нередко используются словосочетания, управление в которых отличается от общеупотребительных норм:

Отписка по делу (вместо "отписка о деле")

(вместо "отписка о деле") Надзор по исполнению законов (наряду с "надзор за исполнением законов")

(наряду с "надзор за исполнением законов") Приказ по личному составу (наряду с "приказ о личном составе")

(наряду с "приказ о личном составе") Расчёты по договору (вместо "расчёты согласно договору")

Особенностью официально-делового стиля является также использование отыменных предлогов, влияющих на выбор падежа:

В силу обстоятельств (Р.п.)

обстоятельств (Р.п.) В целях обеспечения (Р.п.)

обеспечения (Р.п.) В отношении подозреваемого (Р.п.)

подозреваемого (Р.п.) По причине отсутствия (Р.п.)

отсутствия (Р.п.) В связи с переходом (Т.п.)

Важно отметить, что в некоторых случаях вариативность управления в официальной речи допустима, но многие варианты имеют стилистические ограничения. Например, словосочетание "указывать о недостатках" имеет канцелярский оттенок, тогда как "указывать на недостатки" стилистически нейтрально.

Соблюдение правил управления особенно важно при составлении нормативных актов, договоров и других документов, поскольку неправильное управление может привести к двусмысленности и юридическим коллизиям.

Типичные ошибки управления в речи изучающих русский язык

Управление представляет собой одну из наиболее сложных граней русской грамматики для иностранных студентов. Анализ типичных ошибок позволяет выявить проблемные зоны и разработать эффективные методики обучения. 🌐

Наиболее распространённые ошибки можно классифицировать по нескольким группам:

Ошибки интерференции — влияние родного языка, когда студент буквально переносит модель управления из своего языка в русский: "Я интересуюсь <s>с историей</s>" (правильно: историей) — по аналогии с английским "I am interested in history"

history" "Он женился <s>с моей сестрой</s>" (правильно: на моей сестре) — по аналогии с английским "He married with my sister" Ошибки обобщения — распространение модели управления одного глагола на другие глаголы близкой семантики: "Он боится <s>собаку</s>" (правильно: собаки) — по аналогии с "видеть собаку"

"Я желаю <s>успех</s>" (правильно: успеха) — по аналогии с "хочу успех" Ошибки в предложном управлении — неверный выбор предлога: "Я еду <s>в деревню к бабушке</s>" (правильно: в деревню к бабушке)

"Он живёт <s>на третьем этаже</s>" (правильно: на третьем этаже) Пропуск необходимого предлога или добавление лишнего: "Он доволен <s>от</s> результата" (правильно: доволен результатом)

"Она заболела <s></s> гриппом" (правильно: заболела гриппом)

Интересно, что частота ошибок управления коррелирует с языковой семьей, к которой принадлежит родной язык обучающегося:

Языковая группа Типичные проблемы Примеры ошибок Германские языки Предложное управление, особенно с пространственными отношениями "Книга <s>на</s> столе" вместо "в столе" Романские языки Беспредложное управление глаголов "Помогать <s>к</s> другу" вместо "помогать другу" Славянские языки Тонкие различия в управлении близких лексем "Радоваться <s>успех</s>" вместо "радоваться успеху" Восточные языки Система падежей в целом "Говорить <s>учитель</s>" вместо "говорить с учителем"

Для преодоления трудностей с управлением рекомендуется использовать следующие методические приёмы:

Составление тематических словариков глаголов с одинаковым управлением

Регулярное выполнение трансформационных упражнений (замена существительного местоимением и наоборот)

Работа с параллельными текстами на русском и родном языке обучающегося

Метод языкового погружения с акцентом на самостоятельное обнаружение моделей управления в аутентичных текстах

Использование визуальных схем, демонстрирующих связи между словами

Примечателен факт, что, согласно исследованиям 2023-2024 годов, твёрдое усвоение основных моделей управления происходит только по достижении уровня B2 по международной шкале CEFR. До этого уровня даже уверенно говорящие иностранцы могут систематически ошибаться в тонкостях управления.