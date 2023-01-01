Отдел кадров и отдел персонала: ключевые различия в функциях
Для кого эта статья:
- Руководители и менеджеры по HR, заинтересованные в оптимизации управления персоналом
- Специалисты в области управления кадрами и трудового законодательства
- Студенты и начинающие профессионалы, желающие развивать карьеру в HR-сфере
В структуре успешной компании правильное распределение кадровых функций играет решающую роль. Многие руководители смешивают понятия «отдел кадров» и «отдел персонала», что приводит к дублированию обязанностей и неэффективности бизнес-процессов. По данным исследования McKinsey, организации с чётким разграничением HR-функций демонстрируют на 21% более высокую производительность труда. Давайте разберемся, какие принципиальные различия существуют между этими подразделениями и как это влияет на стратегическое развитие бизнеса. 🚀
Отдел кадров и отдел персонала: разница в подходах
Ключевое отличие между отделом кадров и отделом персонала заключается в их фундаментальном подходе к работе с сотрудниками. Отдел кадров фокусируется на административно-документальной составляющей, следуя букве трудового законодательства. Это классический подход, где человек рассматривается преимущественно как штатная единица. 📝
Отдел персонала (HR-отдел) работает с людьми как с ценным ресурсом, применяя стратегический подход к человеческому капиталу. Здесь сотрудники воспринимаются как активы, которые можно развивать для повышения общей эффективности компании. 🧠
|Критерий
|Отдел кадров
|Отдел персонала (HR)
|Концептуальный подход
|Тактический, документоориентированный
|Стратегический, человекоориентированный
|Временной горизонт
|Краткосрочный (текущие операции)
|Долгосрочный (стратегическое планирование)
|Восприятие сотрудника
|Трудовая единица
|Человеческий капитал
|Ориентация
|На процессы и документы
|На результаты и развитие
Исторически в отечественной практике доминировал отдел кадров как инструмент административного контроля. Согласно статистике, в 2025 году около 67% российских предприятий все еще сохраняют классическую кадровую структуру, однако среди компаний с численностью более 500 сотрудников уже 72% разделяют функции кадрового делопроизводства и управления персоналом.
Андрей Семенов, директор по организационному развитию:
Когда я пришел в производственную компанию с персоналом в 780 человек, все HR-функции выполнял отдел кадров из трех человек. Основная деятельность заключалась в оформлении документов, расчете отпусков и больничных. Текучесть персонала составляла 34%, а период адаптации новых сотрудников затягивался до 4-5 месяцев.
Мы реструктурировали систему управления: создали отдел персонала для стратегических задач, оставив за кадровиками документальное сопровождение. Внедрили систему адаптации, разработали программу развития талантов и выстроили прозрачную систему мотивации. За 14 месяцев текучесть снизилась до 18%, производительность выросла на 23%, а расходы на рекрутинг сократились вдвое. Ключом к успеху стало именно правильное распределение функций между административным и стратегическим управлением персоналом.
Цели и базовые функции двух отделов
Понимание целей и базовых функций отделов кадров и персонала позволяет руководителям эффективно распределять ответственность и ресурсы в компании. 🎯
Цели отдела кадров:
- Обеспечение точного учета трудовых отношений и кадрового документооборота
- Соблюдение трудового законодательства и минимизация правовых рисков
- Поддержание корректности кадрового администрирования
- Отчетность перед государственными органами и контролирующими инстанциями
Цели отдела персонала:
- Формирование высокоэффективной команды, соответствующей стратегическим целям организации
- Создание системы удержания ключевых сотрудников и снижения текучести
- Развитие корпоративной культуры и повышение вовлеченности персонала
- Оптимизация инвестиций в человеческий капитал, повышение ROI в работе с персоналом
|Функциональный блок
|Отдел кадров
|Отдел персонала
|Документооборот
|Оформление трудовых договоров, приказов, личных дел, трудовых книжек
|Разработка HR-политик, положений, должностных инструкций
|Подбор
|Регистрация вакансий, первичная обработка резюме
|Стратегический рекрутинг, оценка кандидатов, управление брендом работодателя
|Адаптация
|Ознакомление с внутренними регламентами
|Разработка и реализация программ адаптации, институт наставничества
|Мотивация
|Оформление доплат и премий согласно приказам
|Разработка систем мотивации, грейдов, бенефитов, нематериальной мотивации
|Учет и контроль
|Табельный учет, контроль графика работы
|Оценка эффективности, KPI, аналитика HR-метрик
Согласно исследованию Deloitte, компании, четко разделяющие административные и стратегические HR-функции, достигают на 18% более высоких финансовых показателей. При этом 81% топ-менеджеров признают, что недооценивали важность структурирования HR-службы для достижения бизнес-целей.
Операционные отличия в работе специалистов
Повседневная деятельность специалистов отдела кадров и отдела персонала существенно различается, что отражается на требованиях к компетенциям, используемым инструментам и результативности их работы. ⚙️
Ключевые операционные характеристики специалистов отдела кадров:
- Знание трудового законодательства и кадрового делопроизводства
- Работа с документами и их систематизация
- Использование систем электронного документооборота
- Регулярная отчетность перед контролирующими органами
- Взаимодействие с сотрудниками по формальным вопросам трудовых отношений
Операционные характеристики HR-специалистов:
- Аналитика рынка труда и понимание бизнес-процессов компании
- Навыки стратегического планирования и прогнозирования потребностей в персонале
- Знание методов оценки, развития и удержания талантов
- Применение современных IT-решений в управлении персоналом
- Консультирование руководства по вопросам развития человеческого капитала
Исследования KPMG показывают, что среднестатистический кадровик тратит до 64% рабочего времени на документооборот и административные процедуры, в то время как HR-менеджер уделяет 56% времени стратегическим инициативам и развитию персонала.
Мария Волкова, руководитель HR-департамента:
Когда к нам пришел запрос на трансформацию IT-компании с численностью 230 человек, первое, что я увидела — полное смешение функций. Одни и те же люди занимались и кадровым делопроизводством, и наймом, и развитием корпоративной культуры.
Мы провели аудит рабочего времени и выяснили, что 78% усилий тратилось на операционные задачи. Специалисты были перегружены документацией, а времени на стратегические инициативы практически не оставалось. Я разделила отдел на два направления: кадровое делопроизводство и HR-развитие.
Кадровики сосредоточились на документообороте и стали экспертами в правовых вопросах. HR-специалисты получили возможность сфокусироваться на проектах по развитию талантов и корпоративной культуры. Через 8 месяцев уровень вовлеченности сотрудников вырос с 62% до 81%, а время закрытия вакансий сократилось на 40%. Интересно, что даже сами HR-специалисты отмечали повышение удовлетворенности работой — каждый теперь занимался тем, что ему действительно интересно и соответствует его компетенциям.
Специфика подбора и развития сотрудников
Один из ключевых аспектов различия между отделами кадров и персонала проявляется в подходах к подбору и развитию сотрудников. Здесь разница в методологии и целях наиболее очевидна. 🔍
Подбор персонала:
Отдел кадров воспринимает подбор как техническую процедуру заполнения штатных единиц. Основной фокус — на соответствие формальным требованиям должности, наличие необходимой квалификации и документов. Процесс ограничивается размещением вакансий, первичным отбором резюме и оформлением приема на работу.
HR-отдел рассматривает подбор как стратегический процесс привлечения талантов. Здесь важны не только профессиональные навыки, но и соответствие корпоративной культуре, потенциал роста, soft skills. Применяются многоступенчатые системы оценки, используются методы предиктивной аналитики для прогнозирования успешности кандидатов.
Методы оценки кандидатов:
- Отдел кадров: проверка документов, анкетирование, простые структурированные интервью
- Отдел персонала: многоступенчатые интервью по компетенциям, кейс-тесты, ассессмент-центры, использование предиктивной аналитики
Развитие персонала:
В функционал отдела кадров входит лишь формальный учет повышения квалификации, контроль за соблюдением сроков обязательного обучения и оформление соответствующих документов. Развитие рассматривается как выполнение нормативных требований.
HR-отдел выстраивает комплексную систему развития талантов, интегрированную в стратегию компании. Это включает оценку потенциала, создание индивидуальных планов развития, организацию корпоративного университета, программы менторинга и кадрового резерва.
Согласно данным PwC, компании, где подбором и развитием занимается специализированный HR-отдел, демонстрируют на 22% более высокую эффективность принятых сотрудников по итогам первого года работы и на 34% лучшую удержанность ключевых специалистов.
Интересно, что исследование LinkedIn показывает: 94% сотрудников готовы дольше оставаться в компании, если она инвестирует в их развитие. При этом только 17% компаний с классическим отделом кадров имеют структурированные программы развития, в то время как среди организаций с полноценным HR-отделом этот показатель достигает 73%.
Когда компании нужны оба отдела: критерии выбора
Определение оптимальной структуры управления персоналом должно исходить из конкретных потребностей и стадии развития компании. Не всегда требуется разделение на два отдела, но понимание критериев выбора помогает принять верное решение. 🏢
Факторы, указывающие на необходимость выделения двух отделов:
- Численность персонала: Компаниям с численностью свыше 150-200 сотрудников сложно эффективно совмещать административные и стратегические HR-функции в одном отделе
- Стадия развития бизнеса: Быстрорастущим компаниям и бизнесам в стадии трансформации критически важно разделять операционные и стратегические HR-задачи
- Отраслевая специфика: В наукоемких и высокотехнологичных отраслях с высокой конкуренцией за таланты требуется специализированный HR-отдел
- Географическая распределенность: Компаниям с филиальной сетью необходимо централизованное стратегическое управление персоналом при локальном кадровом администрировании
- Уровень текучести кадров: При показателе выше среднеотраслевого на 15-20% целесообразно выделить HR-отдел для системного решения проблемы
По данным Deloitte, оптимальное соотношение HR-специалистов к общей численности персонала составляет примерно 1:100. При этом в компаниях с разделением функций на отдел кадров и HR-отдел это соотношение распределяется как 1:250 для кадрового делопроизводства и 1:150 для стратегического HR.
Варианты организационного структурирования:
- Объединенный отдел — подходит для малого бизнеса (до 50-70 человек)
- Разделение функций без организационного выделения — для среднего бизнеса (70-200 человек)
- Полное разделение на отдельные подразделения — оптимально для крупных компаний (более 200 человек)
- Матричная структура — для географически распределенных организаций
- Аутсорсинг кадрового делопроизводства — для компаний, фокусирующихся на стратегическом управлении талантами
Исследования показывают, что 42% компаний среднего бизнеса, внедривших разделение функций между отделами кадров и персонала, демонстрируют рост капитализации на 16-23% выше среднеотраслевого показателя через 3-5 лет после реструктуризации.
При принятии решения о структуре управления персоналом следует учитывать не только текущие потребности, но и перспективы развития компании. Прогнозирование роста численности, географической экспансии и усложнения бизнес-процессов поможет создать масштабируемую систему, способную адаптироваться к будущим изменениям. 📈
Разделение функций отделов кадров и персонала — не просто организационный вопрос, а стратегическое решение, влияющее на конкурентоспособность всей компании. Правильная структура управления человеческими ресурсами позволяет одновременно обеспечивать безупречное соблюдение трудового законодательства и реализовывать инновационные HR-стратегии. Компаниям стоит регулярно пересматривать свою HR-архитектуру, адаптируя ее к меняющимся потребностям бизнеса и тенденциям рынка труда. Только баланс между административной точностью и стратегической гибкостью позволит максимально реализовать потенциал человеческого капитала.
Марина Калашникова
HR бизнес-партнёр