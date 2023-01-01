Ключевые школы стратегического менеджмента: подходы и концепции

Стратегический менеджмент – это не просто набор инструментов, это интеллектуальная платформа, определяющая будущее организаций в условиях глобальной конкуренции. За последние 70 лет эта дисциплина прошла впечатляющий путь от интуитивных подходов до комплексных научных систем. Десять ключевых школ стратегического мышления предлагают уникальные линзы, через которые бизнес-лидеры могут рассматривать стратегические вызовы. Понимание этих подходов – не академическая роскошь, а критическая компетенция, отделяющая выдающихся стратегов от посредственных управленцев. 🎯

Эволюция школ стратегического менеджмента

Стратегический менеджмент как научная дисциплина сформировался в середине XX века, когда послевоенная экономическая экспансия потребовала от компаний более системного подхода к планированию и структурированию своей деятельности. Эволюция школ стратегий отражает не только развитие бизнес-мышления, но и фундаментальные изменения в глобальной экономической среде. 📈

Генри Минцберг, Брюс Альстрэнд и Жозеф Лампель в своей работе "Школы стратегий" (1998) предложили классификацию, которая до сих пор считается наиболее полной и структурированной. Они выделили 10 школ, разделив их на три группы:

Предписывающие школы (нормативные) – фокусируются на том, как стратегии должны формулироваться

(нормативные) – фокусируются на том, как стратегии должны формулироваться Описательные школы – концентрируются на том, как стратегии формируются в реальности

– концентрируются на том, как стратегии формируются в реальности Интегративная школа (конфигурации) – стремится объединить элементы всех предыдущих подходов

Хронологически, первыми развивались предписывающие школы (1960-е – 1970-е годы), затем началось активное формирование описательных подходов (1980-е – 1990-е), а с конца 1990-х наблюдается тенденция к интеграции различных концепций.

Период Доминирующие школы Характерные черты Ключевые представители 1960-е – начало 1970-х Школа дизайна, Школа планирования Формализованные процессы, стабильная среда, долгосрочные планы Альфред Чандлер, Игорь Ансофф, Кеннет Эндрюс Середина 1970-х – 1980-е Школа позиционирования, Предпринимательская школа Конкурентный анализ, отраслевые структуры, лидерство Майкл Портер, Генри Минцберг, Питер Друкер 1990-е – 2000-е Школа обучения, Когнитивная школа, Школа власти Адаптация, эмерджентность, политические процессы Гэри Хэмел, К. К. Прахалад, Джеймс Куинн 2010-е – настоящее время Интеграция школ, Конфигурационный подход Гибридные модели, контекстная зависимость, динамические способности Дэвид Тис, Рита Макграт, Александер Остервальдер

Важно понимать, что эволюция школ стратегического менеджмента не означает полного замещения одних подходов другими. Скорее, это процесс обогащения инструментария стратега, который может применять различные концепции в зависимости от контекста, отраслевой специфики и стадии развития организации.

Екатерина Васильева, руководитель стратегических проектов В 2022 году я консультировала производственную компанию, переживающую кризис идентичности после 15 лет стабильного роста. Генеральный директор, инженер по образованию, привык оперировать четкими планами и формализованными процессами (классическая школа планирования). Однако рынок менялся слишком быстро, и пятилетние планы устаревали за полгода. Мы начали с анализа эволюции стратегических подходов, показав, как исторически компании адаптировали свои методы к изменениям среды. Это помогло топ-менеджменту осознать: проблема не в их компетентности, а в несоответствии инструментария контексту. Мы интегрировали элементы школы обучения и предпринимательской школы – внедрили практику стратегических экспериментов, ежеквартальный пересмотр направлений и развитие стратегической интуиции у линейных менеджеров. Результат превзошел ожидания: компания не просто вышла из кризиса, но и обнаружила новые рыночные ниши, о которых раньше даже не задумывалась. Ключом стало понимание эволюции стратегической мысли и способность переходить между различными подходами, а не слепо следовать одной догме.

Предписывающие школы: дизайн, планирование, позиционирование

Предписывающие школы стратегического менеджмента предлагают нормативный взгляд на формирование стратегии – они фокусируются на идеальных процессах и структурах, которым организации должны следовать для достижения успеха. Эти школы доминировали в теории и практике стратегического управления в период с 1960-х до середины 1980-х годов и до сих пор оказывают значительное влияние на корпоративное планирование. 📊

Школа дизайна: стратегия как процесс осмысления

Школа дизайна (также известная как гарвардская модель) рассматривает формирование стратегии как процесс достижения соответствия между внутренними возможностями организации и внешними условиями среды. Ключевой инструмент – SWOT-анализ, позволяющий оценить сильные и слабые стороны компании в контексте возможностей и угроз внешней среды.

Основные принципы: простота и ясность стратегии; уникальность каждой стратегии; разделение формулирования и внедрения

простота и ясность стратегии; уникальность каждой стратегии; разделение формулирования и внедрения Ключевые представители: Кеннет Эндрюс, Филип Селзник, Альфред Чандлер

Кеннет Эндрюс, Филип Селзник, Альфред Чандлер Инструменты: SWOT-анализ, модель "структура следует за стратегией"

Главное достоинство школы дизайна – в её простоте и интуитивной понятности. Однако критики отмечают чрезмерную зависимость от рационального анализа и недостаточное внимание к процессам обучения и адаптации.

Школа планирования: стратегия как формальный процесс

Школа планирования развивает идеи школы дизайна, но переносит акцент на формализацию процесса разработки стратегии через строгие процедуры, контрольные точки и конкретные техники. Здесь стратегическое планирование превращается в детализированный, последовательный процесс с четкой методологией.

Основные принципы: декомпозиция стратегии на конкретные программы и бюджеты; количественные цели; многоуровневое планирование (корпоративный, бизнес и функциональный уровни)

декомпозиция стратегии на конкретные программы и бюджеты; количественные цели; многоуровневое планирование (корпоративный, бизнес и функциональный уровни) Ключевые представители: Игорь Ансофф, Джордж Стейнер, Питер Лоранж

Игорь Ансофф, Джордж Стейнер, Питер Лоранж Инструменты: сценарное планирование, стратегические карты, программно-целевое планирование

Школа планирования нашла широкое применение в крупных корпорациях и госсекторе 1970-х годов. Её слабость – недостаточная гибкость и адаптивность, чрезмерная бюрократизация стратегического процесса.

Школа позиционирования: стратегия как аналитический процесс

Школа позиционирования, получившая развитие в 1980-х годах благодаря работам Майкла Портера, сместила фокус внимания с процесса разработки стратегии на её содержание. Основной тезис: существует ограниченное число стратегических позиций в отрасли, которые обеспечивают конкурентное преимущество.

Основные принципы: стратегия как выбор позиции в отрасли; ограниченное число базовых стратегий; конкурентный анализ как основа стратегии

стратегия как выбор позиции в отрасли; ограниченное число базовых стратегий; конкурентный анализ как основа стратегии Ключевые представители: Майкл Портер, Брюс Хендерсон, военные стратеги (Сунь-Цзы, Карл фон Клаузевиц)

Майкл Портер, Брюс Хендерсон, военные стратеги (Сунь-Цзы, Карл фон Клаузевиц) Инструменты: модель пяти сил конкуренции, матрица BCG, модель генерических стратегий, цепочка создания ценности

Школа позиционирования внесла строгую аналитическую основу в стратегический менеджмент, но критикуется за переоценку роли отраслевых структур и недостаточное внимание к организационным процессам и динамическим аспектам конкуренции.

Характеристика Школа дизайна Школа планирования Школа позиционирования Ключевая метафора Создание уникального продукта Программирование будущего Военная стратегия, шахматы Роль высшего руководства Архитектор стратегии Куратор процесса Аналитик данных и позиций Временной горизонт Среднесрочный Долгосрочный Зависит от динамики отрасли Отношение к внешней среде Среда анализируется, но не считается определяющей Среда прогнозируется и параметризуется Среда (отрасль) – ключевой фактор выбора стратегии Основная критика Субъективность, отрыв планирования от реализации Избыточная формализация, негибкость Преувеличение роли анализа, детерминизм

Предписывающие школы создали фундаментальный инструментарий стратегического мышления, который до сих пор составляет основу образовательных программ по стратегическому менеджменту. Однако с 1990-х годов центр внимания стратегической мысли сместился к более гибким, эволюционным моделям, учитывающим непредсказуемость среды и роль обучения в формировании стратегии.

Описательные школы: предпринимательская, когнитивная, обучения

В отличие от предписывающих подходов, описательные школы стратегического менеджмента фокусируются не на том, как стратегии должны формулироваться, а на том, как они реально возникают в организациях. Эти подходы признают, что стратегический процесс часто бывает неформальным, эмерджентным (возникающим) и подверженным влиянию множества не всегда рациональных факторов. 🧩

Предпринимательская школа: стратегия как процесс предвидения

Предпринимательская школа помещает в центр стратегического процесса лидера и его интуитивное видение. Этот подход особенно эффективен в динамичных отраслях, где формальное планирование затруднительно, а также в организациях с сильным лидерским началом.

Основные принципы: стратегия существует в сознании лидера как видение будущего; личная интуиция важнее формального анализа; гибкость и способность быстро менять курс

стратегия существует в сознании лидера как видение будущего; личная интуиция важнее формального анализа; гибкость и способность быстро менять курс Ключевые представители: Йозеф Шумпетер, Питер Друкер, Стивен Шейнберг

Йозеф Шумпетер, Питер Друкер, Стивен Шейнберг Применимость: стартапы, малый бизнес, кризисные ситуации, инновационные проекты

Сильная сторона предпринимательской школы – способность обеспечить целостное видение и быстрое принятие решений. Ограничение – зависимость от качеств одного человека и потенциальная неустойчивость при смене лидера.

Игорь Сорокин, основатель технологического стартапа В 2019 году, запуская платформу для автоматизации маркетинговых процессов, я был уверен в своем видении продукта. Классическое предпринимательское мышление: интуиция подсказывала, какие функции нужны клиентам, я буквально "видел" будущую платформу и ее место на рынке. Мы быстро создали MVP и вышли на рынок. Но через три месяца столкнулись с неприятным открытием – клиенты использовали наш продукт совсем не так, как мы предполагали. Конверсия была низкой, отток высоким. Кризис заставил меня переосмыслить подход к стратегии. Мы перешли от чистого предпринимательского видения к интеграции с принципами школы обучения. Запустили цикл коротких экспериментов, создали систему сбора и анализа пользовательских данных, стали выпускать обновления каждые две недели, основываясь на реальном поведении клиентов. Результаты трансформировали бизнес: через полгода удержание выросло на 67%, а средний чек на 42%. Главный урок: даже гениальная предпринимательская интуиция должна корректироваться реальными данными и процессом постоянного обучения. Сейчас наша стратегия – это гибрид предпринимательского видения, которое задает направление, и непрерывного обучения, которое определяет конкретные шаги.

Когнитивная школа: стратегия как ментальный процесс

Когнитивная школа исследует формирование стратегии через призму познавательных процессов в сознании стратега. Этот подход подчеркивает, что восприятие реальности субъективно и ограничено когнитивными возможностями человека.

Основные принципы: стратегии формируются под влиянием когнитивных карт и ментальных моделей; ограниченная рациональность принятия решений; субъективное конструирование реальности

стратегии формируются под влиянием когнитивных карт и ментальных моделей; ограниченная рациональность принятия решений; субъективное конструирование реальности Ключевые представители: Герберт Саймон, Джеймс Марч, Даниэль Канеман

Герберт Саймон, Джеймс Марч, Даниэль Канеман Вклад в теорию: понимание когнитивных искажений в стратегическом мышлении; исследование ментальных моделей и парадигм

Когнитивная школа помогает понять ограничения рационального планирования и объяснить, почему разные менеджеры могут по-разному интерпретировать одну и ту же ситуацию. Однако она меньше ориентирована на практические рекомендации и инструменты.

Школа обучения: стратегия как эмерджентный процесс

Школа обучения предполагает, что стратегии не столько планируются, сколько постепенно формируются в процессе адаптации организации к изменяющимся условиям. Стратегия в этом понимании – это паттерн действий, который проявляется со временем, а не заранее сформулированный план.

Основные принципы: стратегия возникает через обучение на опыте; эксперименты и итерации важнее детального плана; распределенное стратегическое мышление (не только топ-менеджмент)

стратегия возникает через обучение на опыте; эксперименты и итерации важнее детального плана; распределенное стратегическое мышление (не только топ-менеджмент) Ключевые представители: Чарльз Линдблом, Джеймс Брайан Куинн, Генри Минцберг

Чарльз Линдблом, Джеймс Брайан Куинн, Генри Минцберг Концепции: стратегия как "логический инкрементализм", эмерджентные стратегии, организационное обучение

Школа обучения особенно актуальна в условиях высокой неопределенности и быстрых изменений, характерных для многих современных отраслей. Она является теоретической основой для таких подходов как гибкая разработка (Agile) и концепция бережливого стартапа (Lean Startup).

Описательные школы существенно обогатили понимание стратегического процесса, показав его сложность, многогранность и зависимость от человеческого фактора. Они помогли преодолеть ограничения чисто рациональных моделей и приблизили теорию к реальной практике стратегического управления в организациях.

Школы власти, культуры и внешней среды в стратегировании

Продолжая анализ описательных школ стратегического менеджмента, рассмотрим три подхода, которые фокусируются на социальных, культурных и экологических аспектах формирования стратегии. Эти школы особенно важны для понимания неформальных, часто скрытых процессов, влияющих на стратегические решения. 🌍

Школа власти: стратегия как процесс переговоров

Школа власти рассматривает формирование стратегии как политический процесс, в котором различные стейкхолдеры с разными интересами взаимодействуют, соревнуются и договариваются. Стратегия здесь – результат компромиссов и переговоров, а не просто рационального анализа или планирования.

Школа власти различает два основных уровня политических процессов:

Микровласть – политические процессы внутри организации (борьба департаментов за ресурсы, конфликты интересов между менеджерами, влияние неформальных лидеров)

– политические процессы внутри организации (борьба департаментов за ресурсы, конфликты интересов между менеджерами, влияние неформальных лидеров) Макровласть – взаимоотношения организации с внешними стейкхолдерами (регуляторами, партнерами, конкурентами, местными сообществами)

Ключевые концепции школы власти включают стратегические альянсы, кооперативные стратегии, сетевые организации и теорию игр. Критики отмечают, что чрезмерный фокус на политических процессах может приводить к недооценке рациональных аспектов стратегирования и снижению внимания к созданию экономической ценности.

Школа культуры: стратегия как коллективный процесс

Школа культуры подчеркивает роль коллективных убеждений, ценностей и интерпретаций в формировании стратегии. Согласно этому подходу, организационная культура создает линзы, через которые члены организации воспринимают внешний мир и оценивают стратегические возможности.

Основные положения школы культуры:

Стратегия формируется в рамках социального взаимодействия, основанного на разделяемых убеждениях

Стратегические изменения ограничены культурной инерцией – существующими нормами и ценностями

Культура способствует формированию устойчивых конкурентных преимуществ, которые трудно имитировать конкурентам

Стратегическое мышление имеет коллективный характер и отражает "дух организации"

Школа культуры помогает объяснить различия в стратегиях компаний одной отрасли и устойчивость определенных стратегических паттернов во времени. Однако этот подход может недооценивать возможности радикальных стратегических изменений и переоценивать однородность организационной культуры.

Школа внешней среды: стратегия как реактивный процесс

Школа внешней среды (или экологическая школа) рассматривает организацию как относительно пассивного участника, чья стратегия в значительной степени определяется характеристиками внешнего окружения. Согласно этому подходу, внешняя среда выступает как главный актор в стратегическом процессе, а организации должны адаптироваться к ее требованиям или погибнуть.

Ключевые теории, связанные со школой внешней среды:

Теория контингенции – не существует универсально эффективных стратегий; их эффективность зависит от соответствия характеристикам внешней среды

– не существует универсально эффективных стратегий; их эффективность зависит от соответствия характеристикам внешней среды Популяционная экология – конкуренция за ограниченные ресурсы ведет к естественному отбору организаций, наиболее приспособленных к среде

– конкуренция за ограниченные ресурсы ведет к естественному отбору организаций, наиболее приспособленных к среде Институциональная теория – организации стремятся соответствовать институциональным нормам и ожиданиям для получения легитимности

Школа внешней среды особенно полезна для понимания динамики отраслей с высокими входными барьерами, строгим регулированием или доминирующими стандартами. Однако она может недооценивать способность организаций активно влиять на внешнюю среду и создавать новые рыночные возможности.

Сравнивая эти три школы, можно отметить их комплементарность: школа власти фокусируется на конфликтах интересов и переговорах, школа культуры – на разделяемых ценностях и убеждениях, а школа внешней среды – на ограничениях и возможностях, создаваемых окружением. Вместе они формируют многомерное понимание социального контекста стратегического процесса.

Аспект Школа власти Школа культуры Школа внешней среды Источник стратегии Переговоры и конфликты Коллективные ценности и верования Требования и ограничения внешней среды Роль лидера Переговорщик, коалиционный строитель Хранитель и интерпретатор культуры Интерпретатор сигналов среды, адаптер Основной механизм Влияние, торг, манипуляция Социализация, аккультурация Отбор, адаптация к нишам Практическое применение Анализ стейкхолдеров, политическое картирование Культурный аудит, ценностное программирование Анализ институционального давления, сценарное планирование Связь с другими школами Противопоставление рациональным школам Объясняет предпочтения определенных стратегий Дополняет позиционную школу

Эти школы внесли важный вклад в понимание стратегического процесса, демонстрируя, что формирование стратегии – это не только рациональное планирование или предвидение, но и сложный социальный процесс, укорененный в культуре, политике и экологических условиях. Современные практики стратегического менеджмента активно интегрируют эти перспективы, признавая многогранность и контекстуальную специфичность стратегических процессов.

Интеграция концепций школ стратегического менеджмента

По мере эволюции теории стратегического менеджмента становится все более очевидным, что ни одна из школ не предлагает универсального решения для всех стратегических вызовов. Современный подход предполагает интеграцию различных концепций и создание гибридных моделей, адаптированных к уникальному контексту каждой организации. 🔄

Конфигурационная школа как синтез подходов

Конфигурационная школа, представленная в работах Генри Минцберга и Дэнни Миллера, предлагает интегративный подход, рассматривающий организацию как конфигурацию – согласованный набор характеристик и поведенческих паттернов. Согласно этому подходу:

Организации большую часть времени существуют в стабильных состояниях (конфигурациях)

Периоды стабильности прерываются относительно короткими периодами трансформации

Разным конфигурациям соответствуют разные стратегические процессы

Цель стратегического менеджмента – поддерживать стабильность, периодически распознавая необходимость трансформации и управляя этим процессом

Конфигурационная школа интегрирует элементы всех предыдущих подходов, признавая, что в разных контекстах могут доминировать разные стратегические процессы.

Современные интегративные подходы

Современная теория и практика стратегического менеджмента развивает интегративные подходы, соединяющие элементы различных школ в зависимости от:

Стадии жизненного цикла организации – например, предпринимательский подход на стадии зарождения, планирование и позиционирование на стадии роста, культурный и обучающий подходы на стадии зрелости

– например, предпринимательский подход на стадии зарождения, планирование и позиционирование на стадии роста, культурный и обучающий подходы на стадии зрелости Характеристик отрасли – разные стратегические подходы для зрелых, растущих или фрагментированных отраслей

– разные стратегические подходы для зрелых, растущих или фрагментированных отраслей Уровня турбулентности среды – более формализованные подходы в стабильных условиях и более адаптивные в условиях высокой неопределенности

– более формализованные подходы в стабильных условиях и более адаптивные в условиях высокой неопределенности Организационной структуры и культуры – соответствие стратегического процесса уникальным характеристикам организации

Практические аспекты интеграции стратегических подходов

В практическом применении интеграция концепций различных школ стратегического менеджмента может принимать следующие формы:

Многоуровневое стратегирование – применение разных подходов на разных уровнях организации (например, позиционирование на корпоративном уровне, обучение на операционном) Последовательное применение – использование разных подходов на разных этапах стратегического процесса (культурный анализ на этапе диагностики, планирование при разработке, адаптивный подход при внедрении) Контекстно-зависимое применение – выбор доминирующего подхода в зависимости от характера стратегической задачи Гибридные модели – создание уникальных комбинаций элементов различных школ, соответствующих специфике организации

Опыт передовых компаний показывает, что именно способность интегрировать различные стратегические подходы становится источником конкурентного преимущества в современных условиях.

Новые тенденции в интеграции стратегических концепций

Развитие практики стратегического менеджмента в 2020-х годах демонстрирует несколько важных тенденций в интеграции концепций:

Динамические способности – фокус на развитие организационных способностей к распознаванию и использованию возможностей, интегрирующий элементы школ обучения, позиционирования и предпринимательства

– фокус на развитие организационных способностей к распознаванию и использованию возможностей, интегрирующий элементы школ обучения, позиционирования и предпринимательства Цифровая трансформация стратегии – использование данных и алгоритмов для выявления стратегических паттернов, объединяющее аналитические подходы школы позиционирования с эмерджентностью школы обучения

– использование данных и алгоритмов для выявления стратегических паттернов, объединяющее аналитические подходы школы позиционирования с эмерджентностью школы обучения Экосистемное мышление – переход от конкуренции отдельных компаний к конкуренции экосистем, интегрирующий элементы школ внешней среды, власти и конфигурации

– переход от конкуренции отдельных компаний к конкуренции экосистем, интегрирующий элементы школ внешней среды, власти и конфигурации Стратегическое гибкое мышление (strategic agility) – способность быстро адаптировать стратегию к изменениям, сочетающая предпринимательское видение с процессами обучения и адаптации

Эти тенденции демонстрируют, что интеграция концепций различных школ стратегического менеджмента не просто академическое упражнение, а необходимое условие эффективной стратегии в современном сложном, динамичном и взаимосвязанном мире.

Понимание всего спектра стратегических подходов и способность гибко их комбинировать становится ключевой компетенцией современных стратегов и организаций, стремящихся не просто выживать, но и процветать в условиях постоянных изменений.