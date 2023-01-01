Какие законы должен знать кадровик: правовой минимум для HR-специалиста

Работа HR-специалиста балансирует на грани творчества и строгого соблюдения законов. Один неверный шаг при оформлении трудовых отношений может обернуться штрафом до 50 000 рублей или даже приостановкой деятельности компании. По статистике Роструда, в 2024 году более 67% проверок выявляют нарушения трудового законодательства, и большинство из них происходит из-за элементарного незнания базовых правовых норм. Давайте разберемся, какой минимум законодательных знаний действительно необходим современному HR-специалисту для безопасной и эффективной работы. 🧠⚖️

Базовый законодательный фундамент работы HR-специалиста

Правовой фундамент работы кадровика в России состоит из нескольких уровней нормативных актов. Ключевым документом является Трудовой кодекс РФ, но ограничиваться только им — непростительная ошибка профессионала. Чтобы уверенно вести кадровую работу и минимизировать риски для организации, необходимо ориентироваться в следующей иерархии законодательства:

Конституция РФ (особенно статьи 37, 41, 43, гарантирующие право на труд, отдых и социальное обеспечение)

Международные договоры и конвенции МОТ, ратифицированные РФ

Трудовой кодекс РФ — базовый отраслевой закон

Федеральные законы, регулирующие отдельные аспекты трудовых отношений

Указы Президента РФ

Постановления Правительства РФ

Нормативные акты министерств и ведомств (приказы Минтруда, Роструда и др.)

Локальные нормативные акты организации

Помимо Трудового кодекса, кадровику необходимо знать ряд федеральных законов, напрямую влияющих на его работу. В 2025 году особенно актуальны:

Нормативный акт Ключевые аспекты для HR ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ Правила сбора, хранения и обработки персональных данных сотрудников ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете» №27-ФЗ Порядок ведения отчетности в СФР, сроки подачи сведений о стаже ФЗ «О занятости населения в РФ» №1032-1 Требования к взаимодействию с центрами занятости, квотирование рабочих мест ФЗ «О специальной оценке условий труда» №426-ФЗ Организация СОУТ, классификация условий труда, льготы и компенсации ФЗ «Об электронной подписи» №63-ФЗ Применение электронных подписей в кадровом документообороте

Отдельно стоит отметить необходимость отслеживания постановлений Пленума Верховного Суда РФ, особенно Постановления от 29.05.2018 №15 «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников...». Этот документ дает важные разъяснения по спорным вопросам трудового законодательства и часто используется судами при разрешении трудовых споров.

Елена Петрова, руководитель HR-департамента Когда я только начинала карьеру в HR, считала, что достаточно просто заглядывать в Трудовой кодекс при необходимости. Эта самоуверенность привела к серьезному конфликту, когда нашу компанию обвинили в нарушении закона «О персональных данных». Мы стандартно запрашивали у соискателей информацию о семейном положении, детях и даже хобби — и хранили это всё в открытом доступе на общем сервере. Проверка Роскомнадзора выявила грубые нарушения: отсутствие согласий на обработку персональных данных, несоблюдение принципа минимизации (собирали избыточную информацию) и ненадлежащее хранение. Штраф составил 30 000 рублей, но репутационные потери были намного серьезнее — информация о нарушении попала в СМИ. После этого случая я перечитала не только ФЗ «О персональных данных», но и все смежные законы. Теперь наша компания строго соблюдает все требования: получаем отдельное согласие на каждый вид персональных данных, храним информацию в защищенных базах, а часть документации перевели в электронный вид с использованием квалифицированной электронной подписи. Это защищает и компанию, и сотрудников.

Также следует помнить, что важную роль в правовом регулировании труда играют профильные ГОСТы и СанПиНы, касающиеся безопасности труда. HR-специалист должен отслеживать изменения в этих нормах, особенно относящихся к специфике деятельности компании. 📑

Ключевые положения ТК РФ для кадровой работы

Трудовой кодекс — это своеобразная «библия» кадровика, в которой содержится большинство правил взаимодействия работодателя с сотрудниками. Приведу ключевые разделы ТК РФ, знание которых критически важно для HR-специалиста в 2025 году:

Раздел III (ст. 56-90) – регламентирует процесс заключения, изменения и расторжения трудового договора, включая обязательные условия и основания для прекращения трудовых отношений

– регламентирует процесс заключения, изменения и расторжения трудового договора, включая обязательные условия и основания для прекращения трудовых отношений Раздел IV (ст. 91-128) – устанавливает нормы рабочего времени и времени отдыха, включая регулирование сверхурочной работы и отпусков

– устанавливает нормы рабочего времени и времени отдыха, включая регулирование сверхурочной работы и отпусков Раздел VI (ст. 129-158) – определяет правила оплаты труда, включая сроки выплаты зарплаты, порядок оплаты работы в выходные дни и ночное время

– определяет правила оплаты труда, включая сроки выплаты зарплаты, порядок оплаты работы в выходные дни и ночное время Раздел IX (ст. 189-195) – посвящен вопросам дисциплины труда, включая процедуру применения дисциплинарных взысканий

– посвящен вопросам дисциплины труда, включая процедуру применения дисциплинарных взысканий Раздел X (ст. 196-208) – регулирует профессиональную подготовку и повышение квалификации

– регулирует профессиональную подготовку и повышение квалификации Раздел XIII (ст. 251-351.5) – содержит особенности регулирования труда отдельных категорий работников (женщин, инвалидов, несовершеннолетних и др.)

Особое внимание следует уделить главе 14 ТК РФ (ст. 86-90), которая регламентирует защиту персональных данных работника. Эти положения тесно перекликаются с требованиями ФЗ «О персональных данных» и устанавливают дополнительные гарантии защиты информации, относящейся к работникам.

Для кадровика принципиально важно понимать не только букву закона, но и практику его применения. На основе анализа судебной практики за 2024-2025 годы выделим наиболее рискованные зоны, требующие повышенного внимания HR-специалиста:

Процедура Часто встречающиеся ошибки Соответствующие статьи ТК РФ Заключение трудового договора Ненадлежащее оформление, необоснованный отказ в приеме на работу, заключение гражданско-правового договора вместо трудового ст. 57, 64, 67, 67.1 Расторжение трудового договора Нарушение процедуры увольнения, неправильное указание основания увольнения, отсутствие согласования с профсоюзом ст. 77-84.1, 179, 180, 261, 269, 373 Изменение условий трудового договора Отсутствие надлежащего уведомления, принуждение к подписанию допсоглашения ст. 72, 72.1, 72.2, 74 Оплата труда Нарушение сроков выплаты, неверный расчет при увольнении, невыплата компенсаций ст. 136, 140, 152-154, 236 Дисциплинарные взыскания Непроведение всех этапов дисциплинарного производства, пропуск сроков ст. 192-195

Следует помнить, что ключевые главы ТК РФ регулярно обновляются. Так, в 2024 году существенно доработаны положения о дистанционной работе (глава 49.1) и электронном кадровом документообороте (глава 22.1). HR-специалист должен следить за этими изменениями и своевременно актуализировать внутренние процедуры компании. 📝

Охрана труда: какие законы обязан знать кадровик

Сфера охраны труда – одна из наиболее регламентированных областей HR-деятельности. Пренебрежение этими нормами чревато не только штрафами, но и реальной угрозой здоровью и жизни сотрудников. В 2025 году кадровику необходимо ориентироваться в следующих ключевых нормативных документах:

Раздел X ТК РФ (ст. 209-231) – базовые требования по охране труда

ФЗ «О специальной оценке условий труда» №426-ФЗ

Приказ Минтруда №988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и опасных производственных факторов»

Приказ Минздрава №29н «О порядке проведения обязательных медицинских осмотров»

Постановление Правительства РФ №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»

С 1 марта 2024 года вступили в силу новые правила охраны труда, которые содержат более детализированные требования к работодателям. Особое внимание уделяется следующим аспектам:

Оценка профессиональных рисков – теперь это обязательная процедура для всех работодателей независимо от численности персонала и вида деятельности Электронный документооборот в сфере охраны труда – внедрение возможности вести журналы инструктажей и учета выдачи СИЗ в электронном виде Расширенные требования к обучению сотрудников – новые программы обучения и проверки знаний Дополнительные меры по охране труда удаленных работников – обязанность обеспечения безопасности при дистанционном формате работы

HR-специалист должен убедиться, что в компании проводятся следующие обязательные мероприятия:

Специальная оценка условий труда (СОУТ) – не реже одного раза в 5 лет

Оценка профессиональных рисков – при создании нового рабочего места и периодически для существующих

Инструктажи по охране труда (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой)

Обучение по охране труда и проверка знаний – минимум раз в 3 года

Обязательные медицинские осмотры для определенных категорий сотрудников

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой

Андрей Соколов, HR-директор производственной компании За 12 лет работы в HR я понял, что охрана труда — не просто формальность, а вопрос жизни и смерти. Особенно это стало очевидно, когда наше предприятие столкнулось сtragическим случаем: сотрудник получил серьезную травму при работе с оборудованием. Расследование показало, что он не прошел надлежащего обучения, а инструктаж был проведен формально — "для галочки". Компании пришлось выплатить крупную компенсацию и пройти через проверки Роструда, ФСС и прокуратуры. После этого случая мы полностью перестроили систему охраны труда. Наняли профессионального инженера по ОТ, внедрили электронную систему учета обучения и инструктажей, где каждое действие фиксируется и отслеживается. Я сам прошел обучение по охране труда и включил эту тематику в программу адаптации каждого нового руководителя. Самое сложное было изменить культуру отношения к безопасности. Мы реализовали проект "Безопасность — это ценность", в рамках которого проводим регулярные тренинги и поощряем сотрудников за предложения по улучшению условий труда. За последние три года у нас не произошло ни одного серьезного инцидента, а расходы на компенсации и больничные сократились на 40%. Этот опыт научил меня, что HR не может быть в стороне от вопросов охраны труда. Мы несем прямую ответственность за создание безопасной рабочей среды, а для этого нужно не просто знать законы, но и обеспечивать их реальное соблюдение.

Важно помнить, что за нарушение требований охраны труда предусмотрена не только административная (ст. 5.27.1 КоАП РФ – штрафы до 80 000 рублей для должностных лиц), но и уголовная ответственность (ст. 143 УК РФ – в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти работника). 🛡️

Персональные данные и документооборот: правовой аспект

Обработка персональных данных сотрудников — одна из самых чувствительных областей работы HR-специалиста. Нарушения в этой сфере могут повлечь серьезные штрафы и репутационные риски для компании. Базовыми нормативными документами здесь являются:

ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ

Глава 14 ТК РФ (ст. 86-90) «Защита персональных данных работника»

Постановление Правительства РФ №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных»

Глава 22.1 ТК РФ (ст. 22.1-22.3) «Электронный документооборот в сфере трудовых отношений»

ФЗ «Об электронной подписи» №63-ФЗ

В 2025 году особенно актуальны следующие требования к обработке персональных данных работников:

Минимизация объема данных — сбор только той информации, которая необходима для исполнения трудовой функции Наличие письменного согласия на обработку персональных данных, отдельного для каждой цели обработки Защита при хранении — использование шифрования, разграничение доступа, ведение журналов действий с персональными данными Правила передачи третьим лицам — передача допустима только с согласия работника или в строго определенных законом случаях Ограниченный срок хранения — не дольше, чем этого требуют цели обработки

С развитием цифровизации кадрового делопроизводства особую значимость приобрел электронный документооборот в сфере трудовых отношений. С 2022 года работодатель вправе принять решение о введении электронного документооборота локальным нормативным актом с учетом мнения профсоюза (при наличии). При этом для действующих работников требуется получить их письменное согласие.

Основные виды кадровых документов, которые можно вести в электронном формате:

Вид документа Особенности электронного ведения Необходимый тип подписи Трудовой договор Обязательное дублирование бумажной версией по требованию работника УКЭП работодателя, УКЭП или УНЭП работника Приказы по личному составу Обязательное ознакомление работника УКЭП работодателя, УКЭП или УНЭП работника при ознакомлении Локальные нормативные акты Обязательное ознакомление работника УКЭП работодателя, УКЭП или УНЭП работника при ознакомлении Согласие на обработку персональных данных Обязательна возможность подтверждения получения УКЭП или УНЭП работника Документы по охране труда (инструктажи) Требуется возможность долговременного хранения УКЭП работодателя, УКЭП или УНЭП работника

Где УКЭП — усиленная квалифицированная электронная подпись, УНЭП — усиленная неквалифицированная электронная подпись.

К 2025 году все работодатели с численностью более 25 человек обязаны обеспечить взаимодействие с Социальным фондом России (СФР) в электронном виде через систему «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). Через данную систему передаются сведения о трудовой деятельности для электронных трудовых книжек, листки нетрудоспособности и документы по социальному страхованию.

Для обеспечения правовой защищенности кадровому специалисту следует:

Разработать и утвердить Положение о защите персональных данных

Внедрить Положение об электронном документообороте (при его использовании)

Получать согласия сотрудников на обработку персональных данных с четким указанием целей

Заключить соглашения о конфиденциальности с сотрудниками, имеющими доступ к персональным данным

Регулярно проводить аудит систем хранения персональных данных с привлечением ИТ-специалистов

Отдельное внимание следует уделить хранению и последующему уничтожению документов. Согласно приказам Росархива, сроки хранения кадровых документов варьируются от 1 года (для документов с временным сроком хранения) до 75 лет (для документов о стаже). При уничтожении документов необходимо составлять соответствующие акты. 📋

Ответственность за нарушение трудового законодательства

HR-специалист должен иметь четкое представление о возможных последствиях нарушения трудового законодательства, чтобы минимизировать юридические риски для компании. В 2025 году наказание за несоблюдение трудовых норм стало еще строже, а проверяющие органы получили дополнительные полномочия.

Основные виды ответственности за нарушение трудового законодательства:

Административная ответственность (ст. 5.27-5.34, 5.40-5.42, 14.54 КоАП РФ) Материальная ответственность работодателя перед работником (ст. 234-237 ТК РФ) Уголовная ответственность (ст. 143, 145, 145.1, 201 УК РФ) Дисквалификация должностных лиц при повторном нарушении

Наиболее типичные нарушения и соответствующие санкции:

Уклонение от заключения трудового договора или подмена его гражданско-правовым: штраф до 100 000 рублей для юридических лиц

или подмена его гражданско-правовым: штраф до 100 000 рублей для юридических лиц Нарушение сроков выплаты зарплаты : штраф до 50 000 рублей для должностных лиц + компенсация работнику в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки

: штраф до 50 000 рублей для должностных лиц + компенсация работнику в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки Нарушение требований охраны труда : штраф до 80 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток

: штраф до 80 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток Дискриминация при приеме на работу : штраф до 15 000 рублей для должностных лиц

: штраф до 15 000 рублей для должностных лиц Нарушение порядка обработки персональных данных: штраф до 100 000 рублей

Важно понимать, что с 2024 года введена новая система проверок трудовой инспекции — риск-ориентированный подход. Это означает, что частота проверок зависит от категории риска, присвоенной работодателю. Категория определяется на основе следующих факторов:

Наличие несчастных случаев за последние 3 года

Задолженность по заработной плате

Количество жалоб работников в трудовую инспекцию

Наличие административных наказаний за нарушение трудового законодательства в прошлом

Категория условий труда по результатам СОУТ

Для предотвращения нарушений и минимизации рисков HR-специалисту рекомендуется:

Проводить регулярный внутренний аудит кадровой документации — не реже одного раза в полгода Отслеживать изменения в трудовом законодательстве — подписаться на профессиональные рассылки и использовать правовые системы Своевременно обновлять локальные нормативные акты в соответствии с изменениями законодательства Документировать все кадровые процедуры — от ознакомления с локальными актами до применения дисциплинарных взысканий Организовать обучение руководителей подразделений основам трудового права

Следует помнить, что наказание может быть наложено не только на организацию, но и лично на HR-специалиста или руководителя, ответственного за соблюдение трудового законодательства. Согласно статистике Роструда, в 2024 году дисквалификации подверглись более 200 должностных лиц за повторные нарушения трудового законодательства. ⚠️

Также важно учитывать расширение прав профсоюзных организаций: с 2025 года при выявлении нарушений они могут инициировать внеплановую проверку, минуя предварительное согласование с прокуратурой. Это делает систему контроля за соблюдением трудового законодательства еще более эффективной.