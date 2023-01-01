Какие законы должен знать кадровик: правовой минимум для HR-специалиста
Работа HR-специалиста балансирует на грани творчества и строгого соблюдения законов. Один неверный шаг при оформлении трудовых отношений может обернуться штрафом до 50 000 рублей или даже приостановкой деятельности компании. По статистике Роструда, в 2024 году более 67% проверок выявляют нарушения трудового законодательства, и большинство из них происходит из-за элементарного незнания базовых правовых норм. Давайте разберемся, какой минимум законодательных знаний действительно необходим современному HR-специалисту для безопасной и эффективной работы. 🧠⚖️
Базовый законодательный фундамент работы HR-специалиста
Правовой фундамент работы кадровика в России состоит из нескольких уровней нормативных актов. Ключевым документом является Трудовой кодекс РФ, но ограничиваться только им — непростительная ошибка профессионала. Чтобы уверенно вести кадровую работу и минимизировать риски для организации, необходимо ориентироваться в следующей иерархии законодательства:
- Конституция РФ (особенно статьи 37, 41, 43, гарантирующие право на труд, отдых и социальное обеспечение)
- Международные договоры и конвенции МОТ, ратифицированные РФ
- Трудовой кодекс РФ — базовый отраслевой закон
- Федеральные законы, регулирующие отдельные аспекты трудовых отношений
- Указы Президента РФ
- Постановления Правительства РФ
- Нормативные акты министерств и ведомств (приказы Минтруда, Роструда и др.)
- Локальные нормативные акты организации
Помимо Трудового кодекса, кадровику необходимо знать ряд федеральных законов, напрямую влияющих на его работу. В 2025 году особенно актуальны:
|Нормативный акт
|Ключевые аспекты для HR
|ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ
|Правила сбора, хранения и обработки персональных данных сотрудников
|ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете» №27-ФЗ
|Порядок ведения отчетности в СФР, сроки подачи сведений о стаже
|ФЗ «О занятости населения в РФ» №1032-1
|Требования к взаимодействию с центрами занятости, квотирование рабочих мест
|ФЗ «О специальной оценке условий труда» №426-ФЗ
|Организация СОУТ, классификация условий труда, льготы и компенсации
|ФЗ «Об электронной подписи» №63-ФЗ
|Применение электронных подписей в кадровом документообороте
Отдельно стоит отметить необходимость отслеживания постановлений Пленума Верховного Суда РФ, особенно Постановления от 29.05.2018 №15 «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников...». Этот документ дает важные разъяснения по спорным вопросам трудового законодательства и часто используется судами при разрешении трудовых споров.
Елена Петрова, руководитель HR-департамента
Когда я только начинала карьеру в HR, считала, что достаточно просто заглядывать в Трудовой кодекс при необходимости. Эта самоуверенность привела к серьезному конфликту, когда нашу компанию обвинили в нарушении закона «О персональных данных». Мы стандартно запрашивали у соискателей информацию о семейном положении, детях и даже хобби — и хранили это всё в открытом доступе на общем сервере.
Проверка Роскомнадзора выявила грубые нарушения: отсутствие согласий на обработку персональных данных, несоблюдение принципа минимизации (собирали избыточную информацию) и ненадлежащее хранение. Штраф составил 30 000 рублей, но репутационные потери были намного серьезнее — информация о нарушении попала в СМИ.
После этого случая я перечитала не только ФЗ «О персональных данных», но и все смежные законы. Теперь наша компания строго соблюдает все требования: получаем отдельное согласие на каждый вид персональных данных, храним информацию в защищенных базах, а часть документации перевели в электронный вид с использованием квалифицированной электронной подписи. Это защищает и компанию, и сотрудников.
Также следует помнить, что важную роль в правовом регулировании труда играют профильные ГОСТы и СанПиНы, касающиеся безопасности труда. HR-специалист должен отслеживать изменения в этих нормах, особенно относящихся к специфике деятельности компании. 📑
Ключевые положения ТК РФ для кадровой работы
Трудовой кодекс — это своеобразная «библия» кадровика, в которой содержится большинство правил взаимодействия работодателя с сотрудниками. Приведу ключевые разделы ТК РФ, знание которых критически важно для HR-специалиста в 2025 году:
- Раздел III (ст. 56-90) – регламентирует процесс заключения, изменения и расторжения трудового договора, включая обязательные условия и основания для прекращения трудовых отношений
- Раздел IV (ст. 91-128) – устанавливает нормы рабочего времени и времени отдыха, включая регулирование сверхурочной работы и отпусков
- Раздел VI (ст. 129-158) – определяет правила оплаты труда, включая сроки выплаты зарплаты, порядок оплаты работы в выходные дни и ночное время
- Раздел IX (ст. 189-195) – посвящен вопросам дисциплины труда, включая процедуру применения дисциплинарных взысканий
- Раздел X (ст. 196-208) – регулирует профессиональную подготовку и повышение квалификации
- Раздел XIII (ст. 251-351.5) – содержит особенности регулирования труда отдельных категорий работников (женщин, инвалидов, несовершеннолетних и др.)
Особое внимание следует уделить главе 14 ТК РФ (ст. 86-90), которая регламентирует защиту персональных данных работника. Эти положения тесно перекликаются с требованиями ФЗ «О персональных данных» и устанавливают дополнительные гарантии защиты информации, относящейся к работникам.
Для кадровика принципиально важно понимать не только букву закона, но и практику его применения. На основе анализа судебной практики за 2024-2025 годы выделим наиболее рискованные зоны, требующие повышенного внимания HR-специалиста:
|Процедура
|Часто встречающиеся ошибки
|Соответствующие статьи ТК РФ
|Заключение трудового договора
|Ненадлежащее оформление, необоснованный отказ в приеме на работу, заключение гражданско-правового договора вместо трудового
|ст. 57, 64, 67, 67.1
|Расторжение трудового договора
|Нарушение процедуры увольнения, неправильное указание основания увольнения, отсутствие согласования с профсоюзом
|ст. 77-84.1, 179, 180, 261, 269, 373
|Изменение условий трудового договора
|Отсутствие надлежащего уведомления, принуждение к подписанию допсоглашения
|ст. 72, 72.1, 72.2, 74
|Оплата труда
|Нарушение сроков выплаты, неверный расчет при увольнении, невыплата компенсаций
|ст. 136, 140, 152-154, 236
|Дисциплинарные взыскания
|Непроведение всех этапов дисциплинарного производства, пропуск сроков
|ст. 192-195
Следует помнить, что ключевые главы ТК РФ регулярно обновляются. Так, в 2024 году существенно доработаны положения о дистанционной работе (глава 49.1) и электронном кадровом документообороте (глава 22.1). HR-специалист должен следить за этими изменениями и своевременно актуализировать внутренние процедуры компании. 📝
Охрана труда: какие законы обязан знать кадровик
Сфера охраны труда – одна из наиболее регламентированных областей HR-деятельности. Пренебрежение этими нормами чревато не только штрафами, но и реальной угрозой здоровью и жизни сотрудников. В 2025 году кадровику необходимо ориентироваться в следующих ключевых нормативных документах:
- Раздел X ТК РФ (ст. 209-231) – базовые требования по охране труда
- ФЗ «О специальной оценке условий труда» №426-ФЗ
- Приказ Минтруда №988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и опасных производственных факторов»
- Приказ Минздрава №29н «О порядке проведения обязательных медицинских осмотров»
- Постановление Правительства РФ №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»
С 1 марта 2024 года вступили в силу новые правила охраны труда, которые содержат более детализированные требования к работодателям. Особое внимание уделяется следующим аспектам:
- Оценка профессиональных рисков – теперь это обязательная процедура для всех работодателей независимо от численности персонала и вида деятельности
- Электронный документооборот в сфере охраны труда – внедрение возможности вести журналы инструктажей и учета выдачи СИЗ в электронном виде
- Расширенные требования к обучению сотрудников – новые программы обучения и проверки знаний
- Дополнительные меры по охране труда удаленных работников – обязанность обеспечения безопасности при дистанционном формате работы
HR-специалист должен убедиться, что в компании проводятся следующие обязательные мероприятия:
- Специальная оценка условий труда (СОУТ) – не реже одного раза в 5 лет
- Оценка профессиональных рисков – при создании нового рабочего места и периодически для существующих
- Инструктажи по охране труда (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой)
- Обучение по охране труда и проверка знаний – минимум раз в 3 года
- Обязательные медицинские осмотры для определенных категорий сотрудников
- Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой
Андрей Соколов, HR-директор производственной компании
За 12 лет работы в HR я понял, что охрана труда — не просто формальность, а вопрос жизни и смерти. Особенно это стало очевидно, когда наше предприятие столкнулось сtragическим случаем: сотрудник получил серьезную травму при работе с оборудованием.
Расследование показало, что он не прошел надлежащего обучения, а инструктаж был проведен формально — "для галочки". Компании пришлось выплатить крупную компенсацию и пройти через проверки Роструда, ФСС и прокуратуры.
После этого случая мы полностью перестроили систему охраны труда. Наняли профессионального инженера по ОТ, внедрили электронную систему учета обучения и инструктажей, где каждое действие фиксируется и отслеживается. Я сам прошел обучение по охране труда и включил эту тематику в программу адаптации каждого нового руководителя.
Самое сложное было изменить культуру отношения к безопасности. Мы реализовали проект "Безопасность — это ценность", в рамках которого проводим регулярные тренинги и поощряем сотрудников за предложения по улучшению условий труда. За последние три года у нас не произошло ни одного серьезного инцидента, а расходы на компенсации и больничные сократились на 40%.
Этот опыт научил меня, что HR не может быть в стороне от вопросов охраны труда. Мы несем прямую ответственность за создание безопасной рабочей среды, а для этого нужно не просто знать законы, но и обеспечивать их реальное соблюдение.
Важно помнить, что за нарушение требований охраны труда предусмотрена не только административная (ст. 5.27.1 КоАП РФ – штрафы до 80 000 рублей для должностных лиц), но и уголовная ответственность (ст. 143 УК РФ – в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти работника). 🛡️
Персональные данные и документооборот: правовой аспект
Обработка персональных данных сотрудников — одна из самых чувствительных областей работы HR-специалиста. Нарушения в этой сфере могут повлечь серьезные штрафы и репутационные риски для компании. Базовыми нормативными документами здесь являются:
- ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ
- Глава 14 ТК РФ (ст. 86-90) «Защита персональных данных работника»
- Постановление Правительства РФ №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных»
- Глава 22.1 ТК РФ (ст. 22.1-22.3) «Электронный документооборот в сфере трудовых отношений»
- ФЗ «Об электронной подписи» №63-ФЗ
В 2025 году особенно актуальны следующие требования к обработке персональных данных работников:
- Минимизация объема данных — сбор только той информации, которая необходима для исполнения трудовой функции
- Наличие письменного согласия на обработку персональных данных, отдельного для каждой цели обработки
- Защита при хранении — использование шифрования, разграничение доступа, ведение журналов действий с персональными данными
- Правила передачи третьим лицам — передача допустима только с согласия работника или в строго определенных законом случаях
- Ограниченный срок хранения — не дольше, чем этого требуют цели обработки
С развитием цифровизации кадрового делопроизводства особую значимость приобрел электронный документооборот в сфере трудовых отношений. С 2022 года работодатель вправе принять решение о введении электронного документооборота локальным нормативным актом с учетом мнения профсоюза (при наличии). При этом для действующих работников требуется получить их письменное согласие.
Основные виды кадровых документов, которые можно вести в электронном формате:
|Вид документа
|Особенности электронного ведения
|Необходимый тип подписи
|Трудовой договор
|Обязательное дублирование бумажной версией по требованию работника
|УКЭП работодателя, УКЭП или УНЭП работника
|Приказы по личному составу
|Обязательное ознакомление работника
|УКЭП работодателя, УКЭП или УНЭП работника при ознакомлении
|Локальные нормативные акты
|Обязательное ознакомление работника
|УКЭП работодателя, УКЭП или УНЭП работника при ознакомлении
|Согласие на обработку персональных данных
|Обязательна возможность подтверждения получения
|УКЭП или УНЭП работника
|Документы по охране труда (инструктажи)
|Требуется возможность долговременного хранения
|УКЭП работодателя, УКЭП или УНЭП работника
Где УКЭП — усиленная квалифицированная электронная подпись, УНЭП — усиленная неквалифицированная электронная подпись.
К 2025 году все работодатели с численностью более 25 человек обязаны обеспечить взаимодействие с Социальным фондом России (СФР) в электронном виде через систему «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). Через данную систему передаются сведения о трудовой деятельности для электронных трудовых книжек, листки нетрудоспособности и документы по социальному страхованию.
Для обеспечения правовой защищенности кадровому специалисту следует:
- Разработать и утвердить Положение о защите персональных данных
- Внедрить Положение об электронном документообороте (при его использовании)
- Получать согласия сотрудников на обработку персональных данных с четким указанием целей
- Заключить соглашения о конфиденциальности с сотрудниками, имеющими доступ к персональным данным
- Регулярно проводить аудит систем хранения персональных данных с привлечением ИТ-специалистов
Отдельное внимание следует уделить хранению и последующему уничтожению документов. Согласно приказам Росархива, сроки хранения кадровых документов варьируются от 1 года (для документов с временным сроком хранения) до 75 лет (для документов о стаже). При уничтожении документов необходимо составлять соответствующие акты. 📋
Ответственность за нарушение трудового законодательства
HR-специалист должен иметь четкое представление о возможных последствиях нарушения трудового законодательства, чтобы минимизировать юридические риски для компании. В 2025 году наказание за несоблюдение трудовых норм стало еще строже, а проверяющие органы получили дополнительные полномочия.
Основные виды ответственности за нарушение трудового законодательства:
- Административная ответственность (ст. 5.27-5.34, 5.40-5.42, 14.54 КоАП РФ)
- Материальная ответственность работодателя перед работником (ст. 234-237 ТК РФ)
- Уголовная ответственность (ст. 143, 145, 145.1, 201 УК РФ)
- Дисквалификация должностных лиц при повторном нарушении
Наиболее типичные нарушения и соответствующие санкции:
- Уклонение от заключения трудового договора или подмена его гражданско-правовым: штраф до 100 000 рублей для юридических лиц
- Нарушение сроков выплаты зарплаты: штраф до 50 000 рублей для должностных лиц + компенсация работнику в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки
- Нарушение требований охраны труда: штраф до 80 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток
- Дискриминация при приеме на работу: штраф до 15 000 рублей для должностных лиц
- Нарушение порядка обработки персональных данных: штраф до 100 000 рублей
Важно понимать, что с 2024 года введена новая система проверок трудовой инспекции — риск-ориентированный подход. Это означает, что частота проверок зависит от категории риска, присвоенной работодателю. Категория определяется на основе следующих факторов:
- Наличие несчастных случаев за последние 3 года
- Задолженность по заработной плате
- Количество жалоб работников в трудовую инспекцию
- Наличие административных наказаний за нарушение трудового законодательства в прошлом
- Категория условий труда по результатам СОУТ
Для предотвращения нарушений и минимизации рисков HR-специалисту рекомендуется:
- Проводить регулярный внутренний аудит кадровой документации — не реже одного раза в полгода
- Отслеживать изменения в трудовом законодательстве — подписаться на профессиональные рассылки и использовать правовые системы
- Своевременно обновлять локальные нормативные акты в соответствии с изменениями законодательства
- Документировать все кадровые процедуры — от ознакомления с локальными актами до применения дисциплинарных взысканий
- Организовать обучение руководителей подразделений основам трудового права
Следует помнить, что наказание может быть наложено не только на организацию, но и лично на HR-специалиста или руководителя, ответственного за соблюдение трудового законодательства. Согласно статистике Роструда, в 2024 году дисквалификации подверглись более 200 должностных лиц за повторные нарушения трудового законодательства. ⚠️
Также важно учитывать расширение прав профсоюзных организаций: с 2025 года при выявлении нарушений они могут инициировать внеплановую проверку, минуя предварительное согласование с прокуратурой. Это делает систему контроля за соблюдением трудового законодательства еще более эффективной.
Знание трудового законодательства — не просто профессиональная необходимость для HR-специалиста, но и стратегическое преимущество компании. Правильное применение правовых норм защищает организацию от штрафов, судебных исков и репутационных потерь. Одновременно это создает прозрачную и справедливую рабочую среду, повышая лояльность сотрудников. Инвестируя время в постоянное обновление своих правовых знаний, кадровик трансформируется из административного специалиста в стратегического бизнес-партнера, способного обеспечить устойчивое развитие компании в сложном правовом поле.
Марина Калашникова
HR бизнес-партнёр