Как правильно: организовывает или организует – отличия в глаголах

Для профессионалов и менеджеров, заинтересованных в деловом общении и написании грамотных текстов Путаница с формами глагола "организовать" регулярно ставит в тупик даже опытных пользователей русского языка. Казалось бы, такое привычное слово, но стоит его употребить в настоящем времени — и возникает сомнение: "организовывает" или "организует"? И действительно, в этих формах заложена интересная лингвистическая головоломка, решение которой не так очевидно, как может показаться. Давайте разберемся, какая из этих форм является нормативной, какая стилистически предпочтительнее и в каких контекстах следует использовать каждый из вариантов. 📝

Организовывает и организует: главные отличия глаголов

Начнем с основного вопроса — обе формы, "организовывает" и "организует", признаются современными словарями как допустимые варианты употребления глагола "организовать" в настоящем времени. Однако между ними существуют важные различия, которые определяют их употребление.

Различия между этими формами обусловлены способом образования, принадлежностью к разным глагольным видам и стилистическими особенностями их употребления:

Характеристика Организует Организовывает Вид глагола Совершенный Несовершенный (вторичный имперфектив) Форма инфинитива Организовать Организовывать Спряжение I спряжение I спряжение Стилистическая окраска Нейтральная Разговорная Частотность употребления Высокая Средняя

Глагол "организовать" имеет двойственную видовую природу. Он может функционировать и как глагол совершенного вида (что организовать? — завершить организацию), и как глагол несовершенного вида (что делать? — организовать постоянно). Такие глаголы называются двувидовыми.

При употреблении в настоящем времени форма "организует" считается стилистически нейтральной и более литературной. Она образована непосредственно от исходного глагола "организовать" в его двувидовом употреблении.

Форма "организовывает" имеет иную природу. Она образована от вторичного имперфективного глагола "организовывать", который появился как подчеркнуто несовершенный вариант двувидового "организовать". Такой процесс "вторичной имперфективации" характерен для русских глаголов, когда языку требуется более чёткая видовая дифференциация.

Антон Павлович, профессор кафедры русского языка На своих лекциях я часто привожу пример из личной практики. Когда-то я работал редактором в издательстве, и мы выпускали серию учебников. На одном из совещаний директор заявил: "Петров организует конференцию в следующем месяце". По контексту было ясно, что процесс уже идёт. На следующий день в приказе появилась формулировка "Петров организовывает конференцию", и многие сотрудники посчитали это ошибкой. Мне пришлось объяснять, что в данном случае вторая форма даже точнее передаёт смысл длящегося процесса подготовки. Эта ситуация стала отличным примером для моих студентов о тонкостях видовых различий.

Морфологические особенности формы "организовывает"

Форма "организовывает" представляет особый интерес с точки зрения морфологии русского языка. Она является результатом процесса, который лингвисты называют "вторичной имперфективацией". Рассмотрим её морфологическую структуру тщательнее.

Схема образования данной формы выглядит следующим образом:

От двувидового глагола "организовать" образуется новый глагол несовершенного вида "организовывать" с помощью суффикса -ыва-. От глагола "организовывать" по правилам I спряжения образуется форма 3-го лица единственного числа "организовывает" (с окончанием -ет).

Стоит отметить несколько важных морфологических особенностей этой формы:

Наличие суффикса -ыва-, который является типичным показателем несовершенного вида, особенно при вторичной имперфективации.

Сохранение гласной -о- перед суффиксом, что характерно для глаголов на -овать.

Ударение падает на суффикс -ыва-: организов ы вает.

вает. Сохранение основы организов- без изменений при словообразовании.

Подобное образование форм не уникально для глагола "организовать" и наблюдается у целого ряда двувидовых глаголов на -овать. Проиллюстрируем это на примерах:

Двувидовой глагол Форма 3 л. ед. ч. (стандартная) Вторичный имперфектив Форма 3 л. ед. ч. (вторичная) Организовать Организует Организовывать Организовывает Реализовать Реализует Реализовывать Реализовывает Использовать Использует Использовывать Использовывает Характеризовать Характеризует Характеризовывать Характеризовывает

В словообразовательном ряду от "организовать" до "организовывает" мы наблюдаем типичный для русского языка процесс расщепления видовой парадигмы. Этот процесс особенно актуализировался в последние десятилетия, когда возникла необходимость чётче противопоставлять процесс и результат при описании различных действий, особенно в профессиональных сферах. 🔄

Значимо, что форма "организовывает" является полностью нормативной с точки зрения морфологии — она образована по продуктивной модели русского языковедения. Однако стилистические нормы накладывают определённые ограничения на её употребление.

Стилистические нюансы употребления глагольных вариантов

Стилистическая дифференциация форм "организует" и "организовывает" играет ключевую роль при выборе подходящего варианта в конкретной речевой ситуации. Рассмотрим стилистические особенности каждой из форм.

Форма "организует" воспринимается как стилистически нейтральная и более универсальная. Она уместна практически в любых контекстах:

Официально-деловая документация

Научные и учебные тексты

Публицистика и журналистика

Художественная литература

Нейтральная разговорная речь

Форма "организовывает", напротив, имеет определённую стилистическую маркированность:

Преимущественно разговорный характер

Ограниченное использование в официальных документах

Может создавать впечатление избыточности из-за более длинной формы

Часто используется для подчеркивания процессуальности действия

Елена Михайловна, редактор издательства учебной литературы В начале моей карьеры я столкнулась с интересным случаем. Редактировала рукопись учебника по менеджменту, где автор — известный профессор — последовательно использовал форму "организовывает" во всем тексте. Когда я предложила заменить её на более нейтральную "организует", завязалась настоящая лингвистическая дискуссия. Автор настаивал, что именно форма "организовывает" точнее передает суть менеджмента как постоянного процесса. В итоге мы пришли к компромиссу: в определениях и терминологической части использовали "организует", а в описаниях практических кейсов, где акцент делался именно на процессе, оставили "организовывает". Этот опыт научил меня, что иногда стилистический выбор может иметь концептуальное значение.

Важно отметить функциональное различие этих форм. "Организует" — более универсальна и компактна, тогда как "организовывает" делает акцент на процессе, длительности и повторяемости действия. Это можно проиллюстрировать следующими примерами:

"Он ежегодно организует конференцию." — нейтральная констатация факта. "Он сейчас активно организовывает конференцию." — подчеркивается процесс, который происходит в данный момент.

Стилистический выбор между этими формами также зависит от речевой ситуации и предпочтений говорящего. В научном и деловом стилях предпочтительна более компактная форма "организует", тогда как в разговорном общении естественнее может звучать "организовывает". 📊

Интересно отметить, что тенденция к использованию вторичных имперфективов (таких как "организовывает") усиливается в современном русском языке, особенно в профессиональных жаргонах и разговорной речи. Это свидетельствует о живом развитии языка и его стремлении к более точной передаче видовых оттенков.

Правила использования в деловой и разговорной речи

В различных коммуникативных ситуациях требуется осознанный выбор между формами "организует" и "организовывает". Рассмотрим конкретные правила и рекомендации по их использованию в деловой и разговорной речи.

В деловой коммуникации:

Официальные документы. В приказах, распоряжениях, положениях и других официальных документах предпочтительна форма "организует" как более лаконичная и нейтральная: "Отдел маркетинга организует проведение рекламной кампании". Деловая переписка. В письмах, меморандумах и электронных сообщениях также рекомендуется использовать форму "организует", особенно при коммуникации с вышестоящими лицами и внешними партнерами. Протоколы совещаний. При фиксации текущих и повторяющихся действий: "Иванов И.И. организует еженедельные встречи команды". Презентации и публичные выступления. Предпочтительнее использовать "организует" как более строгую форму, если только нет особой необходимости подчеркнуть процессуальность.

В разговорной речи:

Неформальное общение. В повседневных разговорах допустимы обе формы, выбор часто зависит от региональных особенностей и личных языковых привычек. Акцент на процессе. Форма "организовывает" уместна, когда нужно подчеркнуть, что действие находится в процессе выполнения: "Она сейчас активно организовывает свадьбу сестры". Множественные или повторяющиеся действия. "Он постоянно организовывает какие-то мероприятия" — здесь подчеркивается регулярность и привычность действий. Эмоционально окрашенная речь. Форма "организовывает" может придавать высказыванию большую экспрессивность.

Особое внимание следует обратить на контекстуально-зависимый выбор формы. В некоторых ситуациях принципиально важно подчеркнуть характер действия:

Контекст Предпочтительная форма Пример Однократное действие в будущем Организует Завтра он организует презентацию Действие в процессе выполнения Организовывает Сейчас она организовывает переезд офиса Регулярно повторяющееся действие Организует/Организовывает Каждый год наш отдел организует (организовывает) корпоратив Общая способность/функция Организует Менеджер организует работу команды

В профессиональной коммуникации можно наблюдать определенную специализацию этих форм: в управленческой и деловой среде "организует" часто относится к организационным действиям как таковым, в то время как "организовывает" может подчеркивать комплексный, многоэтапный характер действия. 🗂️

Распространенные ошибки при выборе формы глагола

При использовании форм "организует" и "организовывает" говорящие и пишущие нередко допускают типичные ошибки. Рассмотрим их, чтобы избежать подобных неточностей в собственной речи.

1. Смешение видовых значений

Самая распространенная ошибка — неразличение видовой специфики этих форм. Например:

❌ "Завтра он организовывает конференцию" — неверно, так как форма несовершенного вида не подходит для обозначения однократного действия в будущем.

✅ "Завтра он организует конференцию" — правильно.

2. Стилистическая неуместность

Несоответствие избранной формы стилистическому контексту также является частой ошибкой:

❌ "Согласно приказу №123, заместитель директора организовывает проверку деятельности отдела" — в официальном документе разговорная форма неуместна.

✅ "Согласно приказу №123, заместитель директора организует проверку деятельности отдела" — правильно.

3. Ошибочные грамматические формы

Нередко встречаются ошибки в образовании самих форм:

❌ "Организовает" — неправильно образованная форма (смешение парадигм).

❌ "Организировает" — несуществующая форма с искаженной основой.

✅ "Организует" или "Организовывает" — правильные формы.

4. Избыточное употребление формы "организовывает"

Стремление к "большей правильности" иногда приводит к неоправданному использованию более длинной формы:

❌ "Он организовывает книги на полке" — избыточная форма.

✅ "Он организует книги на полке" — более естественная форма.

5. Непоследовательное употребление в пределах одного текста

Частая стилистическая ошибка — чередование форм без учета их видовых и стилистических различий:

❌ "Директор организовывает совещание каждый понедельник, а также организует годовые отчеты" — непоследовательное использование.

✅ "Директор организует совещание каждый понедельник, а также годовые отчеты" — однородные действия лучше обозначать одинаковыми формами.

Для правильного выбора формы рекомендуется следовать некоторым практическим правилам:

Оценить контекст употребления (официальный/неофициальный). Определить характер действия (однократное/повторяющееся, завершенное/процесс). Учесть стилистическое единство текста. При сомнении отдавать предпочтение более краткой и нейтральной форме "организует".

Ошибочный выбор между "организует" и "организовывает" может негативно влиять на восприятие как устной речи, так и письменного текста. В деловой коммуникации неправильное употребление этих форм может снизить впечатление профессионализма говорящего или пишущего. А в более формальном контексте, например, в научных работах или официальных документах, подобные ошибки могут создать впечатление недостаточной языковой компетенции автора. 🚫

Помните, что осознанный выбор языковых средств — признак высокой речевой культуры и профессионализма. Корректное использование форм глагола "организовать" свидетельствует о внимании к деталям и лингвистической осведомленности.