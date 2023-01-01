Как оформить наставничество в организации: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты в области HR и управления персоналом

Руководители и менеджеры, заинтересованные в развитии систем наставничества

Новички и студенты, которые хотят освоить навыки управления персоналом и наставничества

Неофициальное наставничество существует практически в каждой компании — более опытные коллеги так или иначе помогают новичкам. Но для получения измеримых бизнес-результатов требуется структурированная система с четкими правилами и документами. В 2025 году 78% компаний из списка Fortune 500 используют формализованные программы наставничества, увеличивая производительность персонала до 67%. Как грамотно внедрить эту практику в вашей организации? Разберем пошагово, с чего начать и какие документы подготовить. 📋

Что такое наставничество и зачем оформлять его официально

Наставничество — это целенаправленная передача опыта, знаний и навыков от более компетентного сотрудника (наставника) менее опытному (наставляемому) через индивидуальное обучение на рабочем месте. В отличие от стихийной помощи, формализованное наставничество представляет собой системный процесс с конкретными сроками, целями и методиками.

Официальное оформление наставничества позволяет:

Сократить период адаптации новых сотрудников на 40-60%

Снизить текучесть персонала на 25-30%

Стандартизировать передачу корпоративных знаний и культуры

Создать кадровый резерв и подготовить преемников на ключевые позиции

Повысить вовлеченность сотрудников через расширение их ответственности

Обеспечить защиту интеллектуального капитала компании

Согласно исследованию Harvard Business Review за 2025 год, компании с формализованными программами наставничества демонстрируют на 21% более высокую прибыльность по сравнению с организациями аналогичного размера без таких программ.

Александр Петров, руководитель отдела обучения и развития Когда я пришел в компанию-производителя медицинского оборудования, трудовая адаптация новых техников занимала в среднем 4 месяца. Они часто увольнялись, не выдерживая стресса и ошибок. Первое, что мы сделали — оформили наставничество официально. Разработали положение, определили критерии отбора наставников, подготовили детальные чек-листы и программу обучения. Наставникам установили доплату в размере 15% от оклада подопечного.

Результаты превзошли ожидания. Через 6 месяцев адаптационный период сократился до 6 недель, количество ошибок при настройке оборудования снизилось на 67%, а удержание новых сотрудников в первый год работы выросло с 42% до 89%. Главным уроком стало то, что без официального оформления этого достичь было невозможно — только бумаги, регламенты и измеримые KPI.

При внедрении наставничества важно понимать различие между его формами. В 2025 году выделяют три основных типа наставничества, каждый из которых требует отдельного оформления:

Тип наставничества Основная цель Длительность Особенности оформления Адаптационное Введение в должность новых сотрудников 1-3 месяца Требует детальных чек-листов и планов адаптации Развивающее Профессиональный рост существующих сотрудников 3-12 месяцев Фокус на индивидуальных планах развития Проектное Передача специфических навыков для конкретных задач Длительность проекта Привязано к срокам проекта, включает проектную документацию

Наставничество может быть кратковременным (1-3 месяца) или долгосрочным (до года и более). Выбор формата зависит от целей компании и потребностей сотрудников. В любом случае, официальное оформление — обязательный компонент успешной программы. 🔍

Документальная база: положение о наставничестве в компании

Основой программы наставничества является комплект документов, который регламентирует все аспекты процесса. Центральным документом выступает Положение о наставничестве — локальный нормативный акт, утверждаемый руководителем организации. В 2025 году передовые компании включают в положение не только базовые пункты, но и интегрируют цифровые инструменты отслеживания прогресса.

Структура эффективного Положения о наставничестве:

Общие положения — цели, задачи, термины, правовое обоснование

— цели, задачи, термины, правовое обоснование Организационные основы наставничества — требования к наставникам, порядок их назначения

— требования к наставникам, порядок их назначения Права и обязанности наставника и наставляемого

наставника и наставляемого Процесс наставничества — этапы, формы работы, документооборот

— этапы, формы работы, документооборот Мотивационная составляющая — система вознаграждения наставников

— система вознаграждения наставников Оценка эффективности — критерии и методики оценки результатов

— критерии и методики оценки результатов Заключительные положения — ответственность сторон, порядок внесения изменений

Особое внимание следует уделить правовой основе. Согласно трудовому законодательству РФ, наставничество не является отдельной должностью, а представляет собой дополнительную трудовую функцию. Это означает, что для соблюдения требований законодательства необходимо оформить дополнительное соглашение к трудовому договору наставника с указанием дополнительной оплаты.

Мария Соколова, HR-директор В марте прошлого года мы внедряли программу наставничества в розничной сети из 47 магазинов. Самой сложной частью оказалось не столько написание положения, сколько его согласование со всеми заинтересованными сторонами. Юристы требовали детальной проработки правовых аспектов и связи с трудовыми договорами, финансисты — четких критериев выплат вознаграждений, а руководители подразделений — гибкости и минимума бюрократии.

Мы провели четыре итерации документа, прежде чем достигли консенсуса. Решающим фактором стало предварительное тестирование положения на пилотной группе из 5 магазинов в течение 2 месяцев. Это позволило выявить практические недочеты и адаптировать документ под реальные процессы. Затем мы создали простую систему учета в корпоративном портале, где наставники отмечали выполнение задач, а наставляемые — уровень освоения. Год спустя программа работает как часы, а текучесть новых сотрудников снизилась на 34%.

Помимо основного Положения, эффективная система наставничества требует разработки дополнительных документов:

Документ Назначение Кто утверждает Приказ о внедрении системы наставничества Официальное основание для запуска программы Генеральный директор Приказы о назначении наставников Закрепление ответственности за конкретным сотрудником Руководитель HR/Руководитель подразделения Дополнительное соглашение к трудовому договору Правовое оформление дополнительных обязанностей и оплаты Руководитель HR/Директор Индивидуальный план наставничества Дорожная карта развития наставляемого Наставник и руководитель подразделения Отчеты о результатах наставничества Фиксация достигнутых результатов Наставник

При разработке документов важно придерживаться баланса между детализацией и гибкостью. Чрезмерная регламентация может демотивировать участников, а слишком общие формулировки — привести к неэффективности программы. Оптимальный подход — создание базового каркаса процессов с возможностью адаптации под специфику конкретных подразделений. 📝

Выбор наставников и оформление их статуса

Выбор подходящих наставников — один из ключевых факторов успеха программы. Согласно исследованию Gallup за 2025, 67% эффективности наставничества зависит от личностных и профессиональных качеств наставника. Для формализации процесса отбора необходимо установить четкие критерии и процедуры.

Критерии отбора наставников включают:

Профессиональные компетенции — высокий уровень квалификации и результативности (минимум год на текущей позиции)

— высокий уровень квалификации и результативности (минимум год на текущей позиции) Личностные качества — коммуникабельность, терпение, ответственность, лидерские навыки

— коммуникабельность, терпение, ответственность, лидерские навыки Методические способности — умение структурированно передавать знания

— умение структурированно передавать знания Лояльность — приверженность ценностям и целям компании

— приверженность ценностям и целям компании Трудовая дисциплина — отсутствие нарушений за последний год

Процесс оформления статуса наставника включает несколько обязательных этапов:

Номинирование кандидатов руководителями подразделений (на основе утвержденных критериев) Оценка кандидатов HR-отделом (интервью, профессиональное тестирование, проверка показателей работы) Обучение отобранных кандидатов навыкам наставничества (обязательно перед назначением) Официальное назначение приказом по организации Подписание дополнительного соглашения к трудовому договору

При оформлении дополнительного соглашения необходимо четко прописать:

Конкретные обязанности в качестве наставника

Сроки наставничества (для конкретного сотрудника или на определенный период)

Размер и порядок выплаты дополнительного вознаграждения

Критерии оценки эффективности и условия отмены статуса наставника

В 2025 году передовые компании практикуют различные модели материального стимулирования наставников:

Фиксированная надбавка к окладу на период наставничества (10-20%)

Бонусы за достижение наставляемым определенных результатов

Комбинированная система (базовая часть + переменная по результатам)

Важный аспект — определение оптимальной нагрузки для наставника. Согласно исследованиям, один наставник может эффективно работать максимум с 2-3 наставляемыми одновременно. Превышение этого лимита снижает качество наставничества и может привести к профессиональному выгоранию.

Наставники должны быть обеспечены необходимыми инструментами:

Методические материалы по наставничеству

Шаблоны планов и отчетов

Доступ к образовательным ресурсам компании

Регулярные встречи сообщества наставников для обмена опытом

Не менее важно правильно оформить взаимоотношения между наставником и наставляемым. Официальное закрепление этих отношений осуществляется приказом руководителя, где указывается:

ФИО наставника и наставляемого

Сроки наставничества

Цели наставничества

Ответственные за контроль процесса

Приказ о назначении наставника издается не позднее 7 рабочих дней с даты приема нового сотрудника или возникновения иной потребности в наставничестве. Этот срок особенно важен для адаптационного наставничества, когда критично начать работу с первых дней. 👨‍🏫

Регламент взаимодействия: программы и планы наставничества

Эффективное наставничество требует четкого планирования. Программа наставничества — это комплексный документ, определяющий содержание и методы обучения, а индивидуальный план — конкретный маршрут развития для каждого наставляемого с учетом его стартового уровня и целевых показателей.

Структура программы наставничества включает:

Цели и задачи (измеримые, привязанные к бизнес-результатам) Целевую аудиторию (категории сотрудников, для которых она предназначена) Модули обучения (профессиональные и корпоративные компетенции) Методологию (формы взаимодействия и обучения) Ресурсное обеспечение (материалы, время, бюджет) Систему оценки (критерии успешности программы)

На основе общей программы для каждого наставляемого составляется индивидуальный план, который должен содержать:

Персональные цели и KPI

Перечень конкретных компетенций для развития

Последовательность обучающих мероприятий с указанием сроков

Формы проверки знаний и навыков

График регулярных встреч с наставником

Контрольные точки промежуточной оценки прогресса

Оформление индивидуального плана происходит в первые 5 рабочих дней после назначения наставника. План согласовывается с руководителем подразделения и HR-специалистом, после чего становится обязательным для исполнения.

В 2025 году используются различные форматы взаимодействия наставника и наставляемого:

Формат Периодичность Продолжительность Документальное оформление Установочная встреча Однократно в начале 60-90 минут Протокол встречи с фиксацией договоренностей Регулярные встречи 1-на-1 Еженедельно первый месяц, далее раз в 2 недели 30-60 минут Краткие заметки в дневнике наставничества Практические задания По мере необходимости В соответствии со сложностью Оценочные листы с комментариями Промежуточная оценка В ключевых точках (1 месяц, 3 месяца) 60 минут Формальный отчет о прогрессе Итоговая оценка По завершении программы 90 минут Официальный отчет о результатах

Для каждого взаимодействия рекомендуется использовать стандартизированные формы документов, которые облегчают отслеживание прогресса и обеспечивают прозрачность процесса. В крупных компаниях весь документооборот интегрируется в HR-системы или корпоративные порталы.

Важно предусмотреть процедуры корректировки индивидуального плана при необходимости. Наставляемый может осваивать материал быстрее или медленнее запланированного темпа, и план должен адаптироваться под эти изменения. Однако любые корректировки должны быть задокументированы в том же порядке, что и исходный план.

Система должна включать механизмы мониторинга прогресса:

Еженедельные/ежемесячные отчеты наставника

Регулярные опросы наставляемых об эффективности процесса

Тестирования для проверки усвоения знаний и навыков

Наблюдение за практическим применением навыков в работе

Для успеха программы необходимо создать условия, при которых наставник и наставляемый могут взаимодействовать без ущерба для основной работы. Это требует согласования с руководителями подразделений и выделения достаточного времени в рабочем графике обоих участников. 📊

Оценка результатов и мотивация участников программы

Завершающий, но не менее важный элемент формализации наставничества — создание системы оценки результатов и мотивации участников. Без этого компонента программа рискует превратиться в формальность без реального воздействия на бизнес-показатели.

Эффективная оценка результатов наставничества включает три уровня метрик:

Процессные метрики — оценивают качество самого процесса наставничества Регулярность встреч наставника и наставляемого

Соблюдение сроков выполнения плана

Полнота документирования процесса Метрики развития — измеряют прирост знаний и навыков Результаты тестирований до/после программы

Оценка руководителем применения полученных навыков

Самооценка наставляемого Бизнес-метрики — оценивают влияние на бизнес-показатели Сокращение периода выхода на целевую производительность

Снижение количества ошибок

Показатели удержания персонала

ROI программы наставничества

По данным на 2025 год, компании, внедрившие комплексные системы оценки наставничества, демонстрируют в 2,3 раза более высокую эффективность программ развития персонала по сравнению с организациями, ограничивающимися базовыми метриками.

Процедура оценки результатов наставничества включает:

Промежуточную оценку (каждые 1-3 месяца в зависимости от длительности программы) Итоговую оценку по завершении программы Отложенную оценку через 3-6 месяцев после завершения для проверки устойчивости результатов

Результаты оценки оформляются документально. Итоговый отчет о наставничестве должен содержать:

Анализ достижения поставленных целей

Описание освоенных компетенций

Рекомендации по дальнейшему развитию

Обратную связь от наставника и наставляемого

Выводы о вкладе программы в бизнес-результаты

Система мотивации участников программы наставничества должна быть комплексной и включать различные компоненты:

Тип мотивации Для наставников Для наставляемых Материальная – Ежемесячные надбавки за наставничество <br> – Премии по результатам <br> – Дополнительные дни оплачиваемого отпуска – Премии за досрочное достижение целей <br> – Подарочные сертификаты за высокие результаты Нематериальная – Статус в организации <br> – Приоритет при продвижении <br> – Расширенный доступ к обучению – Карьерные возможности <br> – Включение в кадровый резерв <br> – Публичное признание Развивающая – Обучение навыкам коучинга <br> – Участие в профессиональных конференциях <br> – Менторство от топ-менеджеров – Индивидуальные программы развития <br> – Участие в стратегических проектах <br> – Стажировки

Материальная мотивация наставников оформляется в соответствии с трудовым законодательством. Чаще всего используются следующие подходы:

Доплата к окладу — фиксированная сумма или процент (10-30% от оклада) на период наставничества, оформляется через дополнительное соглашение к трудовому договору

— фиксированная сумма или процент (10-30% от оклада) на период наставничества, оформляется через дополнительное соглашение к трудовому договору Единовременная премия — выплачивается по результатам наставничества, оформляется приказом о премировании

— выплачивается по результатам наставничества, оформляется приказом о премировании Комбинированная система — сочетает базовую доплату и премиальную часть, зависящую от результатов

В 2025 году 68% компаний практикуют комбинированную систему оплаты наставникам, связывая часть вознаграждения с конкретными результатами наставляемых. Это стимулирует не только количественные, но и качественные показатели работы наставников.

Важно помнить, что формализация мотивации наставников требует корректного бюджетирования. Расходы на программу наставничества должны быть заложены в бюджет HR-службы или соответствующих подразделений на год вперед. Это позволяет гарантировать стабильность программы и выполнение обязательств перед участниками. 💰