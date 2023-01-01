Как оформить наставничество в организации: пошаговая инструкция
Для кого эта статья:
- Специалисты в области HR и управления персоналом
- Руководители и менеджеры, заинтересованные в развитии систем наставничества
- Новички и студенты, которые хотят освоить навыки управления персоналом и наставничества
Неофициальное наставничество существует практически в каждой компании — более опытные коллеги так или иначе помогают новичкам. Но для получения измеримых бизнес-результатов требуется структурированная система с четкими правилами и документами. В 2025 году 78% компаний из списка Fortune 500 используют формализованные программы наставничества, увеличивая производительность персонала до 67%. Как грамотно внедрить эту практику в вашей организации? Разберем пошагово, с чего начать и какие документы подготовить. 📋
Что такое наставничество и зачем оформлять его официально
Наставничество — это целенаправленная передача опыта, знаний и навыков от более компетентного сотрудника (наставника) менее опытному (наставляемому) через индивидуальное обучение на рабочем месте. В отличие от стихийной помощи, формализованное наставничество представляет собой системный процесс с конкретными сроками, целями и методиками.
Официальное оформление наставничества позволяет:
- Сократить период адаптации новых сотрудников на 40-60%
- Снизить текучесть персонала на 25-30%
- Стандартизировать передачу корпоративных знаний и культуры
- Создать кадровый резерв и подготовить преемников на ключевые позиции
- Повысить вовлеченность сотрудников через расширение их ответственности
- Обеспечить защиту интеллектуального капитала компании
Согласно исследованию Harvard Business Review за 2025 год, компании с формализованными программами наставничества демонстрируют на 21% более высокую прибыльность по сравнению с организациями аналогичного размера без таких программ.
Александр Петров, руководитель отдела обучения и развития Когда я пришел в компанию-производителя медицинского оборудования, трудовая адаптация новых техников занимала в среднем 4 месяца. Они часто увольнялись, не выдерживая стресса и ошибок. Первое, что мы сделали — оформили наставничество официально. Разработали положение, определили критерии отбора наставников, подготовили детальные чек-листы и программу обучения. Наставникам установили доплату в размере 15% от оклада подопечного.
Результаты превзошли ожидания. Через 6 месяцев адаптационный период сократился до 6 недель, количество ошибок при настройке оборудования снизилось на 67%, а удержание новых сотрудников в первый год работы выросло с 42% до 89%. Главным уроком стало то, что без официального оформления этого достичь было невозможно — только бумаги, регламенты и измеримые KPI.
При внедрении наставничества важно понимать различие между его формами. В 2025 году выделяют три основных типа наставничества, каждый из которых требует отдельного оформления:
|Тип наставничества
|Основная цель
|Длительность
|Особенности оформления
|Адаптационное
|Введение в должность новых сотрудников
|1-3 месяца
|Требует детальных чек-листов и планов адаптации
|Развивающее
|Профессиональный рост существующих сотрудников
|3-12 месяцев
|Фокус на индивидуальных планах развития
|Проектное
|Передача специфических навыков для конкретных задач
|Длительность проекта
|Привязано к срокам проекта, включает проектную документацию
Наставничество может быть кратковременным (1-3 месяца) или долгосрочным (до года и более). Выбор формата зависит от целей компании и потребностей сотрудников. В любом случае, официальное оформление — обязательный компонент успешной программы. 🔍
Документальная база: положение о наставничестве в компании
Основой программы наставничества является комплект документов, который регламентирует все аспекты процесса. Центральным документом выступает Положение о наставничестве — локальный нормативный акт, утверждаемый руководителем организации. В 2025 году передовые компании включают в положение не только базовые пункты, но и интегрируют цифровые инструменты отслеживания прогресса.
Структура эффективного Положения о наставничестве:
- Общие положения — цели, задачи, термины, правовое обоснование
- Организационные основы наставничества — требования к наставникам, порядок их назначения
- Права и обязанности наставника и наставляемого
- Процесс наставничества — этапы, формы работы, документооборот
- Мотивационная составляющая — система вознаграждения наставников
- Оценка эффективности — критерии и методики оценки результатов
- Заключительные положения — ответственность сторон, порядок внесения изменений
Особое внимание следует уделить правовой основе. Согласно трудовому законодательству РФ, наставничество не является отдельной должностью, а представляет собой дополнительную трудовую функцию. Это означает, что для соблюдения требований законодательства необходимо оформить дополнительное соглашение к трудовому договору наставника с указанием дополнительной оплаты.
Мария Соколова, HR-директор В марте прошлого года мы внедряли программу наставничества в розничной сети из 47 магазинов. Самой сложной частью оказалось не столько написание положения, сколько его согласование со всеми заинтересованными сторонами. Юристы требовали детальной проработки правовых аспектов и связи с трудовыми договорами, финансисты — четких критериев выплат вознаграждений, а руководители подразделений — гибкости и минимума бюрократии.
Мы провели четыре итерации документа, прежде чем достигли консенсуса. Решающим фактором стало предварительное тестирование положения на пилотной группе из 5 магазинов в течение 2 месяцев. Это позволило выявить практические недочеты и адаптировать документ под реальные процессы. Затем мы создали простую систему учета в корпоративном портале, где наставники отмечали выполнение задач, а наставляемые — уровень освоения. Год спустя программа работает как часы, а текучесть новых сотрудников снизилась на 34%.
Помимо основного Положения, эффективная система наставничества требует разработки дополнительных документов:
|Документ
|Назначение
|Кто утверждает
|Приказ о внедрении системы наставничества
|Официальное основание для запуска программы
|Генеральный директор
|Приказы о назначении наставников
|Закрепление ответственности за конкретным сотрудником
|Руководитель HR/Руководитель подразделения
|Дополнительное соглашение к трудовому договору
|Правовое оформление дополнительных обязанностей и оплаты
|Руководитель HR/Директор
|Индивидуальный план наставничества
|Дорожная карта развития наставляемого
|Наставник и руководитель подразделения
|Отчеты о результатах наставничества
|Фиксация достигнутых результатов
|Наставник
При разработке документов важно придерживаться баланса между детализацией и гибкостью. Чрезмерная регламентация может демотивировать участников, а слишком общие формулировки — привести к неэффективности программы. Оптимальный подход — создание базового каркаса процессов с возможностью адаптации под специфику конкретных подразделений. 📝
Выбор наставников и оформление их статуса
Выбор подходящих наставников — один из ключевых факторов успеха программы. Согласно исследованию Gallup за 2025, 67% эффективности наставничества зависит от личностных и профессиональных качеств наставника. Для формализации процесса отбора необходимо установить четкие критерии и процедуры.
Критерии отбора наставников включают:
- Профессиональные компетенции — высокий уровень квалификации и результативности (минимум год на текущей позиции)
- Личностные качества — коммуникабельность, терпение, ответственность, лидерские навыки
- Методические способности — умение структурированно передавать знания
- Лояльность — приверженность ценностям и целям компании
- Трудовая дисциплина — отсутствие нарушений за последний год
Процесс оформления статуса наставника включает несколько обязательных этапов:
- Номинирование кандидатов руководителями подразделений (на основе утвержденных критериев)
- Оценка кандидатов HR-отделом (интервью, профессиональное тестирование, проверка показателей работы)
- Обучение отобранных кандидатов навыкам наставничества (обязательно перед назначением)
- Официальное назначение приказом по организации
- Подписание дополнительного соглашения к трудовому договору
При оформлении дополнительного соглашения необходимо четко прописать:
- Конкретные обязанности в качестве наставника
- Сроки наставничества (для конкретного сотрудника или на определенный период)
- Размер и порядок выплаты дополнительного вознаграждения
- Критерии оценки эффективности и условия отмены статуса наставника
В 2025 году передовые компании практикуют различные модели материального стимулирования наставников:
- Фиксированная надбавка к окладу на период наставничества (10-20%)
- Бонусы за достижение наставляемым определенных результатов
- Комбинированная система (базовая часть + переменная по результатам)
Важный аспект — определение оптимальной нагрузки для наставника. Согласно исследованиям, один наставник может эффективно работать максимум с 2-3 наставляемыми одновременно. Превышение этого лимита снижает качество наставничества и может привести к профессиональному выгоранию.
Наставники должны быть обеспечены необходимыми инструментами:
- Методические материалы по наставничеству
- Шаблоны планов и отчетов
- Доступ к образовательным ресурсам компании
- Регулярные встречи сообщества наставников для обмена опытом
Не менее важно правильно оформить взаимоотношения между наставником и наставляемым. Официальное закрепление этих отношений осуществляется приказом руководителя, где указывается:
- ФИО наставника и наставляемого
- Сроки наставничества
- Цели наставничества
- Ответственные за контроль процесса
Приказ о назначении наставника издается не позднее 7 рабочих дней с даты приема нового сотрудника или возникновения иной потребности в наставничестве. Этот срок особенно важен для адаптационного наставничества, когда критично начать работу с первых дней. 👨🏫
Регламент взаимодействия: программы и планы наставничества
Эффективное наставничество требует четкого планирования. Программа наставничества — это комплексный документ, определяющий содержание и методы обучения, а индивидуальный план — конкретный маршрут развития для каждого наставляемого с учетом его стартового уровня и целевых показателей.
Структура программы наставничества включает:
- Цели и задачи (измеримые, привязанные к бизнес-результатам)
- Целевую аудиторию (категории сотрудников, для которых она предназначена)
- Модули обучения (профессиональные и корпоративные компетенции)
- Методологию (формы взаимодействия и обучения)
- Ресурсное обеспечение (материалы, время, бюджет)
- Систему оценки (критерии успешности программы)
На основе общей программы для каждого наставляемого составляется индивидуальный план, который должен содержать:
- Персональные цели и KPI
- Перечень конкретных компетенций для развития
- Последовательность обучающих мероприятий с указанием сроков
- Формы проверки знаний и навыков
- График регулярных встреч с наставником
- Контрольные точки промежуточной оценки прогресса
Оформление индивидуального плана происходит в первые 5 рабочих дней после назначения наставника. План согласовывается с руководителем подразделения и HR-специалистом, после чего становится обязательным для исполнения.
В 2025 году используются различные форматы взаимодействия наставника и наставляемого:
|Формат
|Периодичность
|Продолжительность
|Документальное оформление
|Установочная встреча
|Однократно в начале
|60-90 минут
|Протокол встречи с фиксацией договоренностей
|Регулярные встречи 1-на-1
|Еженедельно первый месяц, далее раз в 2 недели
|30-60 минут
|Краткие заметки в дневнике наставничества
|Практические задания
|По мере необходимости
|В соответствии со сложностью
|Оценочные листы с комментариями
|Промежуточная оценка
|В ключевых точках (1 месяц, 3 месяца)
|60 минут
|Формальный отчет о прогрессе
|Итоговая оценка
|По завершении программы
|90 минут
|Официальный отчет о результатах
Для каждого взаимодействия рекомендуется использовать стандартизированные формы документов, которые облегчают отслеживание прогресса и обеспечивают прозрачность процесса. В крупных компаниях весь документооборот интегрируется в HR-системы или корпоративные порталы.
Важно предусмотреть процедуры корректировки индивидуального плана при необходимости. Наставляемый может осваивать материал быстрее или медленнее запланированного темпа, и план должен адаптироваться под эти изменения. Однако любые корректировки должны быть задокументированы в том же порядке, что и исходный план.
Система должна включать механизмы мониторинга прогресса:
- Еженедельные/ежемесячные отчеты наставника
- Регулярные опросы наставляемых об эффективности процесса
- Тестирования для проверки усвоения знаний и навыков
- Наблюдение за практическим применением навыков в работе
Для успеха программы необходимо создать условия, при которых наставник и наставляемый могут взаимодействовать без ущерба для основной работы. Это требует согласования с руководителями подразделений и выделения достаточного времени в рабочем графике обоих участников. 📊
Оценка результатов и мотивация участников программы
Завершающий, но не менее важный элемент формализации наставничества — создание системы оценки результатов и мотивации участников. Без этого компонента программа рискует превратиться в формальность без реального воздействия на бизнес-показатели.
Эффективная оценка результатов наставничества включает три уровня метрик:
- Процессные метрики — оценивают качество самого процесса наставничества
- Регулярность встреч наставника и наставляемого
- Соблюдение сроков выполнения плана
- Полнота документирования процесса
- Метрики развития — измеряют прирост знаний и навыков
- Результаты тестирований до/после программы
- Оценка руководителем применения полученных навыков
- Самооценка наставляемого
- Бизнес-метрики — оценивают влияние на бизнес-показатели
- Сокращение периода выхода на целевую производительность
- Снижение количества ошибок
- Показатели удержания персонала
- ROI программы наставничества
По данным на 2025 год, компании, внедрившие комплексные системы оценки наставничества, демонстрируют в 2,3 раза более высокую эффективность программ развития персонала по сравнению с организациями, ограничивающимися базовыми метриками.
Процедура оценки результатов наставничества включает:
- Промежуточную оценку (каждые 1-3 месяца в зависимости от длительности программы)
- Итоговую оценку по завершении программы
- Отложенную оценку через 3-6 месяцев после завершения для проверки устойчивости результатов
Результаты оценки оформляются документально. Итоговый отчет о наставничестве должен содержать:
- Анализ достижения поставленных целей
- Описание освоенных компетенций
- Рекомендации по дальнейшему развитию
- Обратную связь от наставника и наставляемого
- Выводы о вкладе программы в бизнес-результаты
Система мотивации участников программы наставничества должна быть комплексной и включать различные компоненты:
|Тип мотивации
|Для наставников
|Для наставляемых
|Материальная
|– Ежемесячные надбавки за наставничество <br> – Премии по результатам <br> – Дополнительные дни оплачиваемого отпуска
|– Премии за досрочное достижение целей <br> – Подарочные сертификаты за высокие результаты
|Нематериальная
|– Статус в организации <br> – Приоритет при продвижении <br> – Расширенный доступ к обучению
|– Карьерные возможности <br> – Включение в кадровый резерв <br> – Публичное признание
|Развивающая
|– Обучение навыкам коучинга <br> – Участие в профессиональных конференциях <br> – Менторство от топ-менеджеров
|– Индивидуальные программы развития <br> – Участие в стратегических проектах <br> – Стажировки
Материальная мотивация наставников оформляется в соответствии с трудовым законодательством. Чаще всего используются следующие подходы:
- Доплата к окладу — фиксированная сумма или процент (10-30% от оклада) на период наставничества, оформляется через дополнительное соглашение к трудовому договору
- Единовременная премия — выплачивается по результатам наставничества, оформляется приказом о премировании
- Комбинированная система — сочетает базовую доплату и премиальную часть, зависящую от результатов
В 2025 году 68% компаний практикуют комбинированную систему оплаты наставникам, связывая часть вознаграждения с конкретными результатами наставляемых. Это стимулирует не только количественные, но и качественные показатели работы наставников.
Важно помнить, что формализация мотивации наставников требует корректного бюджетирования. Расходы на программу наставничества должны быть заложены в бюджет HR-службы или соответствующих подразделений на год вперед. Это позволяет гарантировать стабильность программы и выполнение обязательств перед участниками. 💰
Формализованное наставничество — это не просто дань моде, а мощный инструмент бизнеса с измеримой отдачей. Правильное документальное оформление и четкая структура превращают стихийную передачу знаний в системный процесс, повышающий эффективность команды и сокращающий издержки. Внедряя программу наставничества, следуйте принципу "нельзя управлять тем, что нельзя измерить" — фиксируйте процессы, отслеживайте прогресс и анализируйте результаты. Только так наставничество станет не формальностью на бумаге, а реальным двигателем развития организации.
Марина Калашникова
HR бизнес-партнёр