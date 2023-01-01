Как написать приказ о дисциплинарном взыскании: замечание – образец

Правильно оформленный приказ о дисциплинарном взыскании в виде замечания – это документ, способный уберечь компанию от судебных разбирательств и финансовых потерь. По статистике, более 40% трудовых споров в 2025 году связаны именно с неправильным оформлением дисциплинарных взысканий. Малейшая ошибка в приказе может стоить работодателю не только отмены взыскания, но и компенсации морального вреда сотруднику. Разберемся, как составить юридически безупречный приказ о замечании, который выдержит любую проверку 📝.

Юридические основы и правила оформления дисциплинарного замечания

Замечание — самая мягкая форма дисциплинарного взыскания, предусмотренная статьей 192 Трудового кодекса РФ. Несмотря на кажущуюся простоту, процедура его оформления строго регламентирована законом и требует соблюдения определенных сроков и правил.

Правовая база для вынесения дисциплинарного взыскания в виде замечания включает:

Статьи 192-193 Трудового кодекса РФ — основной нормативный документ

Локальные нормативные акты организации (правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции)

Условия трудового договора с работником

Важно понимать, что замечание может быть вынесено только за конкретное нарушение трудовой дисциплины. Работодателю следует убедиться, что проступок действительно имел место, а обязанность, которую нарушил работник, была закреплена документально.

Действие Срок Законодательное обоснование Истребование письменного объяснения До применения взыскания ч. 1 ст. 193 ТК РФ Ожидание объяснения от работника Не менее 2 рабочих дней ч. 1 ст. 193 ТК РФ Составление акта об отказе от объяснений По истечении 2 рабочих дней ч. 1 ст. 193 ТК РФ Издание приказа о взыскании Не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка ч. 3 ст. 193 ТК РФ Ознакомление работника с приказом В течение 3 рабочих дней со дня издания ч. 6 ст. 193 ТК РФ

Отсутствие любого из вышеуказанных этапов или нарушение сроков дает работнику основание для обжалования приказа о замечании и признания его недействительным.

Елена Петрова, руководитель отдела кадров В моей практике был случай, когда мы решили вынести замечание сотруднику за опоздание на важную встречу с клиентом. Мы не запросили объяснительную записку, посчитав факт нарушения очевидным. Сразу издали приказ о замечании. Работник обратился в трудовую инспекцию, и проверка выявила нарушение процедуры дисциплинарного взыскания. Компании пришлось отменить приказ и выплатить компенсацию. Этот случай научил меня всегда придерживаться полной процедуры, даже если нарушение кажется незначительным или очевидным.

Следует помнить, что замечание имеет срок действия — 1 год с момента вынесения. Если в течение этого срока работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то считается, что он не имеет взыскания (ст. 194 ТК РФ). Кроме того, работодатель вправе снять замечание досрочно по собственной инициативе, просьбе работника или ходатайству представительного органа работников.

Структура и обязательные элементы приказа о замечании

Приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде замечания — это официальный документ, подтверждающий факт нарушения трудовой дисциплины и применение к работнику соответствующих мер воздействия. Хотя унифицированной формы такого приказа законодательно не установлено, документ должен содержать ряд обязательных элементов 📋.

Структура приказа о замечании включает:

Шапка документа — наименование организации, номер и дата документа Заголовок — «О применении дисциплинарного взыскания» Констатирующая часть — описание проступка, обстоятельств и доказательств его совершения Ссылки на нарушенные положения — конкретные пункты документов, которые нарушил работник Распорядительная часть — формулировка о применении взыскания Подпись руководителя — должность, подпись, расшифровка Отметка об ознакомлении работника — подпись, дата

Обязательные элементы, которые должны быть отражены в констатирующей части приказа:

Дата совершения проступка

Точное описание проступка (что именно нарушил работник)

Обстоятельства, при которых был совершен проступок

Информация о затребовании письменного объяснения (дата, результат)

Перечень документов, подтверждающих факт нарушения (акты, докладные записки и др.)

В распорядительной части необходимо указать:

Полные данные о работнике (ФИО, должность, структурное подразделение)

Вид дисциплинарного взыскания — «замечание»

Основание для привлечения к дисциплинарной ответственности (номера и даты актов, объяснительных записок и прочих документов)

Элемент приказа Содержание Типичная ошибка Описание проступка Конкретные действия/бездействие работника Общие формулировки без указания деталей Нормативное обоснование Точные пункты нарушенных документов Отсутствие ссылок на конкретные нормы Вид взыскания Четкая формулировка «объявить замечание» Размытые формулировки («указать», «обратить внимание») Документы-основания Перечень всех подтверждающих документов Неполный перечень или отсутствие реквизитов Ознакомление работника Подпись работника с указанием даты Отсутствие подписи работника без составления акта

Пошаговая инструкция составления приказа о замечании

Корректное составление приказа о дисциплинарном взыскании в виде замечания — это последовательный процесс, требующий внимания к деталям и соблюдения установленного порядка. Разберем алгоритм подготовки такого документа шаг за шагом 🔍:

Фиксация факта нарушения трудовой дисциплины Составьте акт о нарушении с подписями свидетелей

Соберите доказательства проступка (фотографии, записи камер наблюдения и т.д.)

Подготовьте докладную записку на имя руководителя Истребование письменного объяснения от работника Составьте уведомление о необходимости предоставить объяснение

Вручите уведомление работнику под подпись или отправьте заказным письмом с уведомлением

Ожидайте объяснение в течение 2 рабочих дней Анализ полученного объяснения или составление акта об отказе Изучите доводы работника и оцените их обоснованность

При отказе от объяснений составьте акт с подписями не менее двух свидетелей

Приложите объяснение или акт к материалам дела Подготовка проекта приказа о замечании Используйте фирменный бланк организации

Присвойте приказу порядковый номер и дату

Составьте заголовок «О применении дисциплинарного взыскания» Написание констатирующей части приказа Укажите дату, время и место совершения проступка

Опишите суть нарушения максимально конкретно

Перечислите все документы, подтверждающие факт нарушения

Укажите, какие именно нормы были нарушены (со ссылками на конкретные пункты документов) Формулирование распорядительной части Укажите ФИО работника полностью, его должность и подразделение

Четко сформулируйте «объявить замечание» (не используйте других формулировок)

Перечислите основания привлечения к дисциплинарной ответственности Подписание приказа у руководителя организации Убедитесь, что руководитель имеет полномочия на применение дисциплинарных взысканий

Проверьте правильность оформления подписи (должность, подпись, расшифровка) Ознакомление работника с приказом Предъявите приказ работнику в течение 3 рабочих дней со дня издания

Получите подпись работника об ознакомлении с указанием даты

При отказе от подписи составьте соответствующий акт Учет и хранение приказа Зарегистрируйте приказ в журнале регистрации приказов по личному составу

Подшейте оригинал приказа в дело

По желанию работника выдайте ему заверенную копию приказа

Максим Викторов, HR-директор Однажды мне пришлось составлять приказ о замечании для очень конфликтного сотрудника, который постоянно нарушал регламент обработки клиентских обращений. Предчувствуя судебные разбирательства, я особенно тщательно документировал каждый шаг процедуры. Когда дело дошло до суда (сотрудник оспаривал взыскание), судья детально изучал каждый документ. Особенно пристальное внимание было к срокам: когда мы запросили объяснительную, правильно ли выждали два дня, когда издали приказ. Благодаря скрупулезному соблюдению всех процедурных моментов, суд признал наши действия законными. С тех пор я взял за правило вести детальный чек-лист по каждому дисциплинарному взысканию с указанием всех дат.

При составлении приказа избегайте эмоционально окрашенных формулировок и оценочных суждений. Документ должен быть строго официальным, содержать только факты и ссылки на нормативные акты. Помните, что срок издания приказа — не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения 📅.

Образец приказа о дисциплинарном взыскании с комментариями

Представляем практический образец приказа о дисциплинарном взыскании в виде замечания, с подробными комментариями по каждому элементу. Этот шаблон можно адаптировать под конкретную ситуацию в вашей организации 📄.

ООО «Технопрогресс** (полное наименование организации)

ПРИКАЗ № 47-ДВ (индивидуальный номер)

15.05.2025 (дата издания приказа) г. Москва (место издания)

О применении дисциплинарного взыскания (заголовок приказа)

12 мая 2025 года в 14:30 ведущий специалист отдела продаж Соколов Андрей Викторович нарушил п. 3.4 Правил внутреннего трудового распорядка ООО «Технопрогресс» от 10.01.2025 и п. 2.3 должностной инструкции ведущего специалиста отдела продаж от 15.01.2025, выразившееся в отсутствии на рабочем месте без уважительных причин с 14:30 до 17:00. (конкретное описание проступка с указанием нарушенных норм)

Факт отсутствия на рабочем месте подтвержден актом об отсутствии на рабочем месте от 12.05.2025 № 15, подписанным начальником отдела продаж Петровым В.А. и специалистами отдела Ивановой М.С. и Кузнецовым И.Л. (документы, подтверждающие факт нарушения)

13.05.2025 у Соколова А.В. было затребовано письменное объяснение по факту отсутствия на рабочем месте. 14.05.2025 Соколов А.В. предоставил письменное объяснение, в котором указал, что отсутствовал на рабочем месте по личным обстоятельствам, предварительно не согласовав своё отсутствие с непосредственным руководителем. (информация о затребовании объяснений)

Учитывая тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующее поведение работника, отсутствие уважительных причин, а также руководствуясь статьями 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации, (обоснование применения взыскания)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Объявить ведущему специалисту отдела продаж Соколову Андрею Викторовичу дисциплинарное взыскание в виде замечания. (четкая формулировка взыскания) Начальнику отдела кадров Смирновой Е.А. ознакомить Соколова А.В. с настоящим приказом под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания. (поручение об ознакомлении)

Основание: акт об отсутствии на рабочем месте от 12.05.2025 № 15, объяснительная записка Соколова А.В. от 14.05.2025, докладная записка начальника отдела продаж Петрова В.А. от 12.05.2025. (перечень документов-оснований)

Генеральный директор (должность руководителя) __ (подпись) / Александров А.А. (расшифровка подписи) /

С приказом ознакомлен: (отметка об ознакомлении) __ (подпись работника) / Соколов А.В. (расшифровка подписи) / «» __ 2025 г. (дата ознакомления)

При оформлении приказа о замечании обратите внимание на следующие важные моменты:

Приказ должен быть издан не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка

Текст должен быть максимально конкретным, без обобщений и субъективных оценок

Необходимо точно указать, какие именно нормы нарушил работник (с указанием реквизитов документов)

Все подтверждающие документы должны быть перечислены в приказе и приложены к нему

Формулировка взыскания должна точно соответствовать формулировке ТК РФ — «замечание»

Помните, что приведенный образец является шаблоном и требует адаптации под конкретные обстоятельства дисциплинарного проступка и особенности делопроизводства в вашей организации.

Типичные ошибки и судебная практика по замечаниям

Анализ судебной практики 2024-2025 годов показывает, что значительная часть трудовых споров, связанных с дисциплинарными взысканиями в виде замечания, решается в пользу работников. Причина — процедурные нарушения со стороны работодателей. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки при оформлении приказов о замечании, которые приводят к отмене дисциплинарных взысканий ⚖️.

Процедурные ошибки:

Нарушение сроков — издание приказа позднее месячного срока с момента обнаружения проступка (Определение Верховного Суда РФ от 05.03.2025 № 19-КГ25-1) Отсутствие объяснений — неистребование письменных объяснений или несоблюдение двухдневного срока ожидания (Апелляционное определение Московского городского суда от 22.02.2025 по делу № 33-5478/2025) Отсутствие доказательств вины — в приказе не указаны конкретные нарушения работника или отсутствуют подтверждающие документы (Апелляционное определение Свердловского областного суда от 17.01.2025 по делу № 33-896/2025) Неуведомление работника — работник не ознакомлен с приказом или отсутствует акт об отказе от ознакомления (Решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 03.04.2025 по делу № 2-1256/2025)

Содержательные ошибки:

Неконкретное описание проступка, использование размытых формулировок

Объявление замечания за деяние, не являющееся нарушением трудовых обязанностей

Несоразмерность взыскания тяжести проступка

Применение дискриминационного подхода (когда за аналогичные нарушения разным работникам применяются разные взыскания)

Применение замечания за неисполнение обязанностей, не закрепленных документально

Ключевые позиции судебной практики по замечаниям:

О соразмерности — Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2025 № 67-КГ24-15: суд признал, что при выборе меры дисциплинарного взыскания работодатель обязан учитывать тяжесть проступка, обстоятельства его совершения и предшествующую работу сотрудника. О доказанности — Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.04.2025 по делу № 33-4587/2025: работодатель должен доказать факт совершения работником дисциплинарного проступка. Об обязанностях работника — Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19.03.2025 № 56-КГ24-22: работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за неисполнение обязанностей, которые не были возложены на него трудовым договором или должностной инструкцией. О сроке давности — Апелляционное определение Московского областного суда от 28.01.2025 по делу № 33-2145/2025: дисциплинарное взыскание не может быть применено по истечении шести месяцев со дня совершения проступка.

Анализ отмены дисциплинарных взысканий в судах (2025 год):

Основание отмены Процент от общего числа отменённых взысканий Процедурные нарушения 63% Недоказанность вины работника 17% Несоразмерность взыскания 12% Истечение сроков 5% Иные основания 3%

Для минимизации рисков отмены дисциплинарного взыскания рекомендуется:

Вести журнал учета дисциплинарных нарушений с точными датами их обнаружения

Разработать чек-лист соблюдения процедуры применения дисциплинарных взысканий

Создать шаблоны всех необходимых документов (запросов объяснений, актов, приказов)

Документировать всё взаимодействие с работником в процессе наложения взыскания

Регулярно обновлять локальные нормативные акты в соответствии с изменениями в законодательстве и судебной практике

В 2025 году наблюдается тенденция к более детальному рассмотрению судами процедурных аспектов наложения дисциплинарных взысканий. Согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ, более 70% исков работников об отмене дисциплинарных взысканий удовлетворяются именно из-за несоблюдения работодателем установленной процедуры.