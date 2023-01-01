HR что означает аббревиатура: расшифровка термина и его функции

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для студентов и начинающих специалистов, интересующихся карьерой в HR

Для практикующих HR-специалистов, желающих обновить знания и узнать о современных трендах

Для руководителей компаний, стремящихся улучшить управление персоналом и понимание функций HR

Три буквы HR, которые повсеместно встречаются в объявлениях о вакансиях, должностных инструкциях и корпоративной документации, скрывают за собой целую вселенную процессов, стратегий и инструментов управления человеческим капиталом. Понимание того, что означает эта аббревиатура и какие функции выполняют HR-специалисты, критически важно для каждого, кто стремится к построению эффективной команды или планирует карьеру в сфере управления персоналом. Давайте разберемся в анатомии HR и выясним, почему этот департамент из административного придатка трансформировался в стратегического бизнес-партнера. 🧠💼

Расшифровка аббревиатуры HR: история происхождения термина

HR (Human Resources) дословно переводится как «человеческие ресурсы». Этот термин подчеркивает, что люди — важнейший актив организации, обладающий потенциалом, знаниями и навыками, необходимыми для достижения корпоративных целей. 👥

Концепция управления человеческими ресурсами имеет глубокие исторические корни, но сама аббревиатура HR в деловом обиходе закрепилась относительно недавно. Рассмотрим эволюцию этого понятия:

Период Название функции Основной фокус Начало XX века Personnel Department Администрирование персонала, ведение документации 1950-1970-е гг. Personnel and Industrial Relations Трудовые отношения, коллективные договоры 1980-1990-е гг. Human Resources Management Стратегическое управление человеческими ресурсами 2000-2010-е гг. HR Business Partner Интеграция HR-функции в бизнес-стратегию 2020-е и далее People Operations / Human Capital Опыт сотрудников, данные, гибкие HR-системы

Термин «человеческие ресурсы» впервые был использован экономистами в 1960-х годах, однако широкое распространение получил в 1980-х, когда произошла фундаментальная переоценка роли персонала. Если раньше сотрудники рассматривались преимущественно как статья расходов, то новая парадигма признала их стратегическим активом и источником конкурентного преимущества.

Анна Соколова, директор по персоналу

Когда я начинала карьеру в 2005 году, на визитках еще часто писали «менеджер по кадрам». При этом функционал был сугубо административным: оформление, учет, контроль. Мой первый руководитель любил повторять: «Мы не кадры, мы — HR». Тогда я не вполне понимала эту принципиальную разницу. Спустя несколько лет, уже руководя HR-отделом в технологической компании, я осознала глубину трансформации: от реактивной функции учета мы перешли к проактивному стратегическому партнерству с бизнесом. Сегодня HR не просто оформляет и увольняет — мы формируем культуру, выстраиваем процессы управления талантами и непосредственно влияем на бизнес-результаты через людей.

В различных странах и корпоративных культурах можно встретить и другие термины, обозначающие HR-функцию:

People & Culture — подчеркивает фокус на корпоративной культуре и опыте сотрудников

— подчеркивает фокус на корпоративной культуре и опыте сотрудников Talent Management — акцентирует внимание на привлечении и развитии талантов

— акцентирует внимание на привлечении и развитии талантов People Operations — отражает процессный подход к управлению персоналом

— отражает процессный подход к управлению персоналом Human Capital — указывает на ценность людей как капитала организации

Независимо от названия, суть остается неизменной: это функция, ответственная за эффективное управление человеческими ресурсами для достижения организационных целей.

Ключевые функции HR-специалиста в современной компании

HR-функция в компании сегодня гораздо шире, чем просто ведение кадрового делопроизводства. Современный HR-специалист выполняет комплексные задачи, напрямую влияющие на бизнес-результаты. 🚀

Рекрутмент и отбор персонала — привлечение кандидатов, оценка компетенций, проведение интервью и принятие решений о найме

— привлечение кандидатов, оценка компетенций, проведение интервью и принятие решений о найме Адаптация новых сотрудников — проведение онбординга, знакомство с компанией, ценностями и процессами

— проведение онбординга, знакомство с компанией, ценностями и процессами Развитие и обучение — выявление потребностей в обучении, организация тренингов, построение системы корпоративного образования

— выявление потребностей в обучении, организация тренингов, построение системы корпоративного образования Оценка эффективности — разработка и внедрение систем оценки, проведение регулярных ревью, анализ результативности

— разработка и внедрение систем оценки, проведение регулярных ревью, анализ результативности Компенсации и льготы — формирование конкурентоспособных зарплатных предложений, разработка систем мотивации и соцпакетов

— формирование конкурентоспособных зарплатных предложений, разработка систем мотивации и соцпакетов Управление талантами — выявление высокопотенциальных сотрудников, планирование карьеры, программы преемственности

— выявление высокопотенциальных сотрудников, планирование карьеры, программы преемственности Организационное развитие — проектирование оргструктуры, управление изменениями, развитие корпоративной культуры

— проектирование оргструктуры, управление изменениями, развитие корпоративной культуры HR-аналитика — сбор и анализ данных для принятия обоснованных решений в области управления персоналом

— сбор и анализ данных для принятия обоснованных решений в области управления персоналом Кадровое администрирование — документационное обеспечение трудовых отношений в соответствии с законодательством

Соотношение времени и ресурсов, которые HR-специалисты тратят на выполнение этих функций, варьируется в зависимости от размера компании, отрасли и уровня зрелости HR-процессов.

Функция HR Роль в малом бизнесе Роль в крупных компаниях Рекрутмент Часто выполняется руководителями или внешними подрядчиками Выделенный отдел со специализацией по направлениям Обучение Преимущественно внешние курсы по запросу Корпоративный университет, системные программы развития Кадровое администрирование Основная HR-функция, часто единственная формализованная Автоматизированные процессы, часто на аутсорсинге Компенсации и льготы Базовые зарплатные схемы Сложные системы с грейдами, KPI и широким соцпакетом HR-аналитика Минимальная или отсутствует Продвинутая, с использованием предиктивных моделей

Современные HR-специалисты должны не только эффективно выполнять эти функции, но и тесно интегрироваться с бизнес-стратегией, выступая в роли стратегического партнера руководства. Это требует понимания бизнес-модели компании, ее финансовых показателей и рыночной ситуации.

Специализации в HR-сфере: от рекрутинга до HR-аналитики

Развитие HR как профессиональной области привело к появлению узких специализаций. Вместо универсальных HR-генералистов, особенно в крупных организациях, формируются команды профильных экспертов. 📊

Рекрутер — специализируется на поиске и привлечении талантов, владеет методиками оценки и техниками проведения интервью

— специализируется на поиске и привлечении талантов, владеет методиками оценки и техниками проведения интервью HR Business Partner (HRBP) — стратегический консультант руководителей бизнес-подразделений по всем вопросам управления персоналом

— стратегический консультант руководителей бизнес-подразделений по всем вопросам управления персоналом Talent Acquisition Manager — отвечает за формирование бренда работодателя, стратегию привлечения талантов и управление воронкой найма

— отвечает за формирование бренда работодателя, стратегию привлечения талантов и управление воронкой найма L&D-специалист (Learning & Development) — разрабатывает программы обучения и развития сотрудников

(Learning & Development) — разрабатывает программы обучения и развития сотрудников Compensation & Benefits Manager — создает системы вознаграждения, проводит обзоры зарплат, разрабатывает грейдинг

— создает системы вознаграждения, проводит обзоры зарплат, разрабатывает грейдинг HR-аналитик — работает с данными о персонале, создает отчеты и прогнозы для принятия решений

— работает с данными о персонале, создает отчеты и прогнозы для принятия решений Employee Experience Manager — отвечает за улучшение опыта сотрудников на всех этапах их пути в компании

— отвечает за улучшение опыта сотрудников на всех этапах их пути в компании Specialist по кадровому делопроизводству — обеспечивает документационное сопровождение трудовых отношений

— обеспечивает документационное сопровождение трудовых отношений HR-технолог — внедряет и поддерживает HR-системы и инструменты автоматизации

Максим Петров, руководитель отдела рекрутинга

Когда в 2018 году я перешел из агентства в IT-компанию, мне казалось, что рекрутмент везде одинаков: составил вакансию, нашел кандидатов, провел собеседования. Но уже через месяц я понял, насколько ограниченным было мое представление. В первый же проект — создание команды разработки с нуля — мне пришлось глубоко погрузиться в технологический стек, разобраться в рынке разработчиков, построить воронки найма под разные специализации. Момент прозрения наступил, когда CTO после очередного интервью сказал: «Макс, ты говоришь с кандидатами на их языке. Это ценно». Я осознал, что современный рекрутер — это не просто «поставщик резюме», а стратегический партнер бизнеса, который понимает его потребности, знает рынок и умеет привлекать правильных людей. С тех пор я развиваюсь именно в этом направлении, а четкая специализация помогла мне вырасти до руководителя отдела рекрутинга.

Карьерные траектории в HR-сфере могут развиваться вертикально (рост управленческой ответственности) или горизонтально (углубление экспертизы). Варианты профессионального развития:

Экспертный путь: от специалиста к ведущему эксперту в конкретной области HR, например, в компенсациях и льготах или в обучении Управленческий путь: от HR-специалиста через руководителя направления к HR-директору HR-генералист: развитие компетенций во всех областях HR для работы в качестве универсального специалиста или HRBP Консалтинг: применение HR-экспертизы для консультирования различных компаний

Выбор специализации зависит от личных интересов, навыков и особенностей мышления. Например, аналитический склад ума больше подходит для работы с данными и компенсациями, тогда как развитая эмпатия и коммуникабельность критичны для рекрутинга и развития персонала.

HR-процессы: как работает управление человеческими ресурсами

Эффективность HR-функции определяется не отдельными мероприятиями, а выстроенными процессами, которые создают слаженную систему работы с персоналом на всех этапах его жизненного цикла в компании. 🔄

Ключевые HR-процессы включают:

Планирование персонала — прогнозирование потребностей в человеческих ресурсах, формирование штатного расписания Привлечение талантов — комплекс мер по поиску, оценке и найму сотрудников Адаптация — интеграция новичков в компанию и должность Обучение и развитие — повышение компетенций сотрудников Управление эффективностью — оценка результатов работы, обратная связь Управление вознаграждением — разработка и администрирование систем компенсаций Удержание талантов — программы по повышению лояльности и вовлеченности Увольнение и выход — управление процессами расставания с сотрудниками

Все эти процессы взаимосвязаны и образуют цикл управления человеческими ресурсами. Например, результаты оценки эффективности влияют на компенсации и планы развития, а данные по текучести корректируют стратегии привлечения и удержания.

Распределение времени и ресурсов HR-подразделения между процессами зависит от стадии развития компании:

HR-процесс Стартап Растущая компания Зрелая организация Рекрутмент 50-70% 40-50% 20-30% Адаптация 10-15% 10-15% 5-10% Обучение 5-10% 10-20% 15-25% Оценка и развитие 5-10% 10-15% 15-20% Компенсации и льготы 5-10% 10-15% 15-20% Кадровое администрирование 5-10% 5-10% 5-10% HR-аналитика 0-5% 5-10% 10-20%

Для построения эффективной системы HR-процессов компании используют различные методологии и подходы:

Процессный подход — рассматривает HR как набор взаимосвязанных процессов с четкими входами, выходами и метриками

— рассматривает HR как набор взаимосвязанных процессов с четкими входами, выходами и метриками Agile HR — применение гибких методологий к управлению персоналом для большей адаптивности

— применение гибких методологий к управлению персоналом для большей адаптивности Модель Ульриха — структурирует HR-функцию через роли стратегического партнера, агента изменений, эксперта администрирования и защитника интересов сотрудников

— структурирует HR-функцию через роли стратегического партнера, агента изменений, эксперта администрирования и защитника интересов сотрудников HR Service Delivery — выстраивание HR-процессов по принципу сервисной модели с разделением на фронт-офис, мидл-офис и бэк-офис

Автоматизация играет все большую роль в HR-процессах, освобождая специалистов от рутины и позволяя сосредоточиться на стратегических задачах. Современные HR-tech решения включают:

ATS (Applicant Tracking Systems) для управления подбором

HRIS (HR Information Systems) для ведения базы данных сотрудников

LMS (Learning Management Systems) для администрирования обучения

Performance management systems для оценки эффективности

HR-аналитические платформы для работы с данными

Развитие HR-сферы: тренды и перспективы для специалистов

HR-функция продолжает стремительно эволюционировать под влиянием технологий, изменений рынка труда и новых подходов к организации работы. Специалисты, которые хотят оставаться востребованными, должны отслеживать эти изменения и адаптироваться к ним. 🌐

Ключевые тренды, формирующие будущее HR к 2025 году:

HR-Tech и автоматизация — внедрение ИИ-решений для рутинных задач, от предварительного скрининга кандидатов до предиктивной аналитики текучести

— внедрение ИИ-решений для рутинных задач, от предварительного скрининга кандидатов до предиктивной аналитики текучести People Analytics — переход от описательной к предиктивной и предписывающей аналитике для принятия решений на основе данных

— переход от описательной к предиктивной и предписывающей аналитике для принятия решений на основе данных Гибридный формат работы — создание инклюзивной среды и управление распределенными командами

— создание инклюзивной среды и управление распределенными командами Skills-based организация — фокус на навыках, а не на должностях, для более гибкого применения человеческого капитала

— фокус на навыках, а не на должностях, для более гибкого применения человеческого капитала Wellbeing и психологическая безопасность — холистический подход к здоровью сотрудников, включая ментальное, физическое и финансовое благополучие

— холистический подход к здоровью сотрудников, включая ментальное, физическое и финансовое благополучие Персонализация HR-процессов — кастомизация опыта сотрудника под индивидуальные потребности

— кастомизация опыта сотрудника под индивидуальные потребности ESG и устойчивое развитие — интеграция экологических, социальных и управленческих факторов в HR-стратегию

— интеграция экологических, социальных и управленческих факторов в HR-стратегию Выстраивание организаций вокруг цели (purpose-driven) — привлечение и удержание талантов через миссию и ценности

Новые компетенции, которые потребуются HR-специалистам в ближайшие годы:

Цифровая грамотность — умение работать с HR-системами, базами данных и аналитическими инструментами Аналитическое мышление — способность интерпретировать данные и делать на их основе выводы Agile-мышление — готовность к быстрым изменениям и гибкость в подходах Бизнес-акумен — понимание бизнес-модели, финансовых показателей и рыночного контекста Навыки фасилитации — организация эффективной групповой работы и управление изменениями Кросс-функциональное мышление — способность работать на стыке разных функций и дисциплин Навыки проектного управления — структурированный подход к реализации HR-инициатив

Особенно перспективными направлениями специализации для HR-профессионалов к 2025 году станут:

HR Data Scientist — специалист по продвинутой аналитике данных о персонале

— специалист по продвинутой аналитике данных о персонале Employee Experience Designer — эксперт по созданию целостного опыта сотрудников

— эксперт по созданию целостного опыта сотрудников Workforce Planning Strategist — специалист по стратегическому планированию персонала с учетом будущих бизнес-потребностей

— специалист по стратегическому планированию персонала с учетом будущих бизнес-потребностей Remote Work Enabler — эксперт по организации эффективной удаленной работы

— эксперт по организации эффективной удаленной работы HR Tech Implementation Consultant — специалист по внедрению HR-технологий

— специалист по внедрению HR-технологий Culture & Transformation Leader — лидер изменений в области корпоративной культуры

HR-функция все больше сближается с другими дисциплинами, такими как маркетинг (в части бренда работодателя), технологии (в части цифровизации) и финансы (в части оценки ROI HR-инициатив). Это создает потребность в T-shaped специалистах — профессионалах с глубокой экспертизой в HR и широким пониманием смежных областей.