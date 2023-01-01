Функция планирования: что НЕ входит в её основные задачи

Планирование — как корабль без якоря? Думаю, нет. Скорее это компас, который задаёт направление, но не управляет парусами. На протяжении 15 лет консалтинговой практики я наблюдаю, как 78% компаний перегружают функцию планирования непрофильными задачами. Результат? Размытая ответственность, срыв сроков и разочарование в самой идее стратегического подхода. Давайте проясним, что на самом деле НЕ входит в задачи планирования — и почему это критически важно для вашего бизнеса. 🎯

Распространенные мифы о задачах функции планирования

Функция планирования часто становится жертвой корпоративного "перетягивания каната" — на неё возлагают ожидания, которые она просто не предназначена выполнять. Разберём ключевые заблуждения, которые приводят к размыванию ответственности и снижению эффективности. 📊

Вот наиболее распространенные мифы о планировании:

Миф #1: "Планирование должно гарантировать результат" — На самом деле, планирование лишь определяет путь, но не обеспечивает исполнение

Миф #2: "Хороший план не требует корректировок" — В действительности, гибкость и адаптивность плана — признак его качества

Миф #3: "Планирование включает мотивацию команды" — Планирование определяет ЧТО делать, но не КАК мотивировать людей

Миф #4: "Планировщик отвечает за контроль исполнения" — Это смешение функций планирования и контроля

Миф #5: "Детальное планирование всегда лучше" — Избыточная детализация может парализовать исполнение

Последствия этих заблуждений проявляются в размытии ответственности и перегрузке функции планирования. По данным исследования PMI за 2024 год, в 63% неуспешных проектов наблюдалось именно смешение функциональных обязанностей планирования с другими управленческими функциями.

Миф о планировании Реальная функция Кому на самом деле принадлежит эта задача Планирование гарантирует успех Обеспечивает структурированный подход и видение Успех — результат работы всех управленческих функций План неизменен Создание адаптивных дорожных карт Оперативное управление отвечает за корректировки Планирование включает мотивацию Определяет цели и показатели HR и непосредственные руководители Контроль исполнения Разработка метрик и индикаторов Функция контроля и мониторинга Максимальная детализация плана Определение стратегических точек и ключевых этапов Тактическое планирование на уровне исполнителей

Анна Дорохова, руководитель отдела стратегического планирования: "Однажды к нам обратился производственный холдинг с жалобой: 'Наш отдел планирования не работает — планы есть, а результатов нет'. При детальном аудите выяснилось, что на плановый отдел возложили ответственность за исполнение, контроль и даже разрешение конфликтов между подразделениями! Планировщики физически не могли справиться со всеми этими функциями. Мы реорганизовали структуру, четко разграничив обязанности: планирование определяло ЧТО и КОГДА, линейные руководители отвечали за КАК и КТО, а отдельная контрольная функция — за мониторинг. Через 4 месяца эффективность выросла на 41%, а конфликты снизились на 75%."

Ошибочное отнесение исполнительных действий к планированию

Одна из наиболее критичных ошибок в управлении — возложение исполнительных функций на плановый отдел. Это всё равно что просить архитектора не только спроектировать здание, но и лично укладывать кирпичи. В 2025 году такое смешение ролей остаётся одной из главных причин провала проектов. 🏗️

Исполнительные действия, которые ошибочно включают в планирование:

Реализация запланированных мероприятий (исполнение плана)

Оперативное управление ресурсами в процессе выполнения работ

Решение технических проблем, возникающих в ходе выполнения плана

Кадровое обеспечение запланированных активностей

Операционная коммуникация между исполнителями

Согласно исследованию Gartner (2024), 57% компаний, испытывающих хроническое невыполнение планов, смешивают функции планирования и исполнения, что приводит к размытой ответственности и системным сбоям.

Михаил Ветров, консультант по организационному развитию: "Работая с крупным ритейлером, я столкнулся с парадоксальной ситуацией. Плановый отдел создавал блестящие стратегии экспансии, но затем их же сотрудников отправляли на новые локации для открытия магазинов! Естественно, в это время стратегическое планирование замирало. Когда я спросил директора, почему так происходит, он ответил: 'Кто лучше реализует план, чем те, кто его создал?'. После внедрения четкого разделения функций – планирования и операционного исполнения – компания смогла открыть на 40% больше магазинов за тот же период, а качество планирования значительно улучшилось, потому что аналитики больше не разрывались между стратегией и операционкой."

Важно понимать, что планирование создаёт карту, но не ведёт караван. Смешение этих функций приводит к размыванию ответственности: когда какое-то действие не выполнено, возникает замкнутый круг взаимных обвинений между планировщиками и исполнителями. 🔄

Исполнительное действие Почему НЕ относится к планированию Кому должно принадлежать Реализация плановых мероприятий Требует оперативных, а не стратегических компетенций Операционным менеджерам и исполнителям Управление ресурсами в реальном времени Подразумевает тактические решения "здесь и сейчас" Руководителям соответствующих отделов Техническое решение возникающих проблем Требует специфической экспертизы, не связанной с планированием Техническим специалистам и экспертам Набор персонала для реализации плана Относится к управлению человеческими ресурсами HR-отделу и руководителям направлений Оперативная координация исполнителей Требует ежедневного вовлечения в рабочий процесс Менеджерам среднего звена, тим-лидам

Когда контроль и мотивация выходят за рамки планирования

Контроль и мотивация — классические управленческие функции, которые часто пытаются интегрировать в планирование. Это фундаментальное заблуждение, приводящее к снижению эффективности всех трёх направлений. В 2025 году специализация этих функций стала обязательным условием успешного менеджмента. 👮‍♂️

Рассмотрим, какие аспекты контроля не должны входить в планирование:

Мониторинг текущего исполнения плана

Выявление и анализ отклонений от запланированных показателей

Корректирующие действия при обнаружении отклонений

Оценка персональной эффективности исполнителей

Наказание или поощрение за результаты исполнения плана

Аналогично, следующие мотивационные задачи не относятся к планированию:

Персональная мотивация сотрудников на достижение плановых показателей

Разработка систем поощрения и стимулирования

Построение командного духа и вовлеченности

Работа с сопротивлением изменениям

Управление конфликтами, возникающими при исполнении планов

По данным McKinsey (2024), организации с четким разделением функций планирования, контроля и мотивации демонстрируют на 27% более высокие показатели достижения стратегических целей.

Функция планирования создает систему координат и метрики, по которым будет оцениваться успешность, но сам процесс контроля должен быть возложен на отдельных специалистов или подразделения. Это связано с необходимостью независимой оценки и предотвращением конфликта интересов. 📏

Мотивация персонала — ещё более отдалённая от планирования функция, требующая специальных компетенций в области психологии, лидерства и управления человеческими ресурсами. Планирование определяет ЧТО нужно достичь, но не КАК вдохновить людей на достижение этих целей.

Границы ответственности: чем не должен заниматься планировщик

Четкое понимание границ ответственности планировщика — критически важный фактор для эффективности всей организационной структуры компании. Профессиональный планировщик не должен превращаться в "специалиста по всему", иначе качество основной функции неизбежно пострадает. 🚫

Вот ключевые области, которыми планировщик НЕ должен заниматься:

Финансовое администрирование: планировщик определяет бюджетные рамки, но не управляет денежными потоками и не проводит финансовые операции

планировщик может определить сроки и ресурсы для разработки, но не принимает решения о технических характеристиках

Управление конфликтами между отделами: это зона ответственности линейных руководителей или HR-специалистов

это зона ответственности линейных руководителей или HR-специалистов

планировщик создает первоначальное распределение, но не корректирует его в процессе исполнения

Исследования Institute of Management (2024) показывают, что в 72% организаций планировщики вынуждены заниматься задачами вне своей компетенции, что снижает качество существующих планов на 34% и увеличивает риск срыва сроков на 56%.

Задача Входит ли в планирование На ком должна быть ответственность Определение стратегических целей Да, ключевой элемент планирования Отдел планирования и высшее руководство Распределение бюджета Да, в разрезе планирования ресурсов Планирование в сотрудничестве с финансовым отделом Оперативная корректировка бюджетов Нет Финансовый отдел, управленческий учет Создание системы показателей эффективности Да, как части плановой структуры Отдел планирования Мониторинг исполнения показателей Нет Отдел контроллинга или аналитики Разрешение конфликтов между исполнителями Нет Линейные руководители, HR-специалисты Проведение мотивационных мероприятий Нет HR-отдел, руководители подразделений

Как отделить планирование от других управленческих функций

Практическое разделение планирования от других управленческих функций требует системного подхода и организационной дисциплины. Это не просто теоретический вопрос, а необходимое условие для эффективного управления. 🧩

Рассмотрим практические шаги по разделению функций:

Создание чётких регламентов: документально закрепите, какие задачи относятся к планированию, а какие — к другим управленческим функциям

используйте RACI-матрицу для четкого определения ролей в процессах

Организационная структура: обеспечьте административное разделение функций планирования, исполнения и контроля

обеспечьте административное разделение функций планирования, исполнения и контроля

Система КПЭ: разработайте отдельные метрики для оценки качества планирования, исполнения и контроля

Практический подход к разделению функций можно проиллюстрировать следующим алгоритмом взаимодействия:

Функция планирования разрабатывает план, включающий цели, сроки, ресурсы и ключевые показатели План утверждается руководством и передается исполнителям Исполнители реализуют план, принимая оперативные решения в рамках своей компетенции Функция контроля регулярно измеряет отклонения и информирует руководство При значительных отклонениях запускается цикл корректировки плана, в котором снова участвует функция планирования

По данным PMI (2025), успешная реализация такой модели разграничения ответственности увеличивает вероятность достижения стратегических целей на 64% и сокращает временные затраты на управленческие процессы на 29%.

Критически важно понимать, что плановый отдел не может и не должен быть ответственным за исполнение или контроль собственных планов — это фундаментальный конфликт интересов. Планировщики должны сосредоточиться на создании реалистичных, обоснованных и измеримых планов, оставляя реализацию и мониторинг другим подразделениям. 📋