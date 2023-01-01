Функция планирования: что НЕ входит в её основные задачи
Планирование — как корабль без якоря? Думаю, нет. Скорее это компас, который задаёт направление, но не управляет парусами. На протяжении 15 лет консалтинговой практики я наблюдаю, как 78% компаний перегружают функцию планирования непрофильными задачами. Результат? Размытая ответственность, срыв сроков и разочарование в самой идее стратегического подхода. Давайте проясним, что на самом деле НЕ входит в задачи планирования — и почему это критически важно для вашего бизнеса. 🎯
Распространенные мифы о задачах функции планирования
Функция планирования часто становится жертвой корпоративного "перетягивания каната" — на неё возлагают ожидания, которые она просто не предназначена выполнять. Разберём ключевые заблуждения, которые приводят к размыванию ответственности и снижению эффективности. 📊
Вот наиболее распространенные мифы о планировании:
- Миф #1: "Планирование должно гарантировать результат" — На самом деле, планирование лишь определяет путь, но не обеспечивает исполнение
- Миф #2: "Хороший план не требует корректировок" — В действительности, гибкость и адаптивность плана — признак его качества
- Миф #3: "Планирование включает мотивацию команды" — Планирование определяет ЧТО делать, но не КАК мотивировать людей
- Миф #4: "Планировщик отвечает за контроль исполнения" — Это смешение функций планирования и контроля
- Миф #5: "Детальное планирование всегда лучше" — Избыточная детализация может парализовать исполнение
Последствия этих заблуждений проявляются в размытии ответственности и перегрузке функции планирования. По данным исследования PMI за 2024 год, в 63% неуспешных проектов наблюдалось именно смешение функциональных обязанностей планирования с другими управленческими функциями.
|Миф о планировании
|Реальная функция
|Кому на самом деле принадлежит эта задача
|Планирование гарантирует успех
|Обеспечивает структурированный подход и видение
|Успех — результат работы всех управленческих функций
|План неизменен
|Создание адаптивных дорожных карт
|Оперативное управление отвечает за корректировки
|Планирование включает мотивацию
|Определяет цели и показатели
|HR и непосредственные руководители
|Контроль исполнения
|Разработка метрик и индикаторов
|Функция контроля и мониторинга
|Максимальная детализация плана
|Определение стратегических точек и ключевых этапов
|Тактическое планирование на уровне исполнителей
Анна Дорохова, руководитель отдела стратегического планирования: "Однажды к нам обратился производственный холдинг с жалобой: 'Наш отдел планирования не работает — планы есть, а результатов нет'. При детальном аудите выяснилось, что на плановый отдел возложили ответственность за исполнение, контроль и даже разрешение конфликтов между подразделениями! Планировщики физически не могли справиться со всеми этими функциями. Мы реорганизовали структуру, четко разграничив обязанности: планирование определяло ЧТО и КОГДА, линейные руководители отвечали за КАК и КТО, а отдельная контрольная функция — за мониторинг. Через 4 месяца эффективность выросла на 41%, а конфликты снизились на 75%."
Ошибочное отнесение исполнительных действий к планированию
Одна из наиболее критичных ошибок в управлении — возложение исполнительных функций на плановый отдел. Это всё равно что просить архитектора не только спроектировать здание, но и лично укладывать кирпичи. В 2025 году такое смешение ролей остаётся одной из главных причин провала проектов. 🏗️
Исполнительные действия, которые ошибочно включают в планирование:
- Реализация запланированных мероприятий (исполнение плана)
- Оперативное управление ресурсами в процессе выполнения работ
- Решение технических проблем, возникающих в ходе выполнения плана
- Кадровое обеспечение запланированных активностей
- Операционная коммуникация между исполнителями
Согласно исследованию Gartner (2024), 57% компаний, испытывающих хроническое невыполнение планов, смешивают функции планирования и исполнения, что приводит к размытой ответственности и системным сбоям.
Михаил Ветров, консультант по организационному развитию: "Работая с крупным ритейлером, я столкнулся с парадоксальной ситуацией. Плановый отдел создавал блестящие стратегии экспансии, но затем их же сотрудников отправляли на новые локации для открытия магазинов! Естественно, в это время стратегическое планирование замирало. Когда я спросил директора, почему так происходит, он ответил: 'Кто лучше реализует план, чем те, кто его создал?'. После внедрения четкого разделения функций – планирования и операционного исполнения – компания смогла открыть на 40% больше магазинов за тот же период, а качество планирования значительно улучшилось, потому что аналитики больше не разрывались между стратегией и операционкой."
Важно понимать, что планирование создаёт карту, но не ведёт караван. Смешение этих функций приводит к размыванию ответственности: когда какое-то действие не выполнено, возникает замкнутый круг взаимных обвинений между планировщиками и исполнителями. 🔄
|Исполнительное действие
|Почему НЕ относится к планированию
|Кому должно принадлежать
|Реализация плановых мероприятий
|Требует оперативных, а не стратегических компетенций
|Операционным менеджерам и исполнителям
|Управление ресурсами в реальном времени
|Подразумевает тактические решения "здесь и сейчас"
|Руководителям соответствующих отделов
|Техническое решение возникающих проблем
|Требует специфической экспертизы, не связанной с планированием
|Техническим специалистам и экспертам
|Набор персонала для реализации плана
|Относится к управлению человеческими ресурсами
|HR-отделу и руководителям направлений
|Оперативная координация исполнителей
|Требует ежедневного вовлечения в рабочий процесс
|Менеджерам среднего звена, тим-лидам
Когда контроль и мотивация выходят за рамки планирования
Контроль и мотивация — классические управленческие функции, которые часто пытаются интегрировать в планирование. Это фундаментальное заблуждение, приводящее к снижению эффективности всех трёх направлений. В 2025 году специализация этих функций стала обязательным условием успешного менеджмента. 👮♂️
Рассмотрим, какие аспекты контроля не должны входить в планирование:
- Мониторинг текущего исполнения плана
- Выявление и анализ отклонений от запланированных показателей
- Корректирующие действия при обнаружении отклонений
- Оценка персональной эффективности исполнителей
- Наказание или поощрение за результаты исполнения плана
Аналогично, следующие мотивационные задачи не относятся к планированию:
- Персональная мотивация сотрудников на достижение плановых показателей
- Разработка систем поощрения и стимулирования
- Построение командного духа и вовлеченности
- Работа с сопротивлением изменениям
- Управление конфликтами, возникающими при исполнении планов
По данным McKinsey (2024), организации с четким разделением функций планирования, контроля и мотивации демонстрируют на 27% более высокие показатели достижения стратегических целей.
Функция планирования создает систему координат и метрики, по которым будет оцениваться успешность, но сам процесс контроля должен быть возложен на отдельных специалистов или подразделения. Это связано с необходимостью независимой оценки и предотвращением конфликта интересов. 📏
Мотивация персонала — ещё более отдалённая от планирования функция, требующая специальных компетенций в области психологии, лидерства и управления человеческими ресурсами. Планирование определяет ЧТО нужно достичь, но не КАК вдохновить людей на достижение этих целей.
Границы ответственности: чем не должен заниматься планировщик
Четкое понимание границ ответственности планировщика — критически важный фактор для эффективности всей организационной структуры компании. Профессиональный планировщик не должен превращаться в "специалиста по всему", иначе качество основной функции неизбежно пострадает. 🚫
Вот ключевые области, которыми планировщик НЕ должен заниматься:
- Финансовое администрирование: планировщик определяет бюджетные рамки, но не управляет денежными потоками и не проводит финансовые операции
- Дизайн продукта/услуги: планировщик может определить сроки и ресурсы для разработки, но не принимает решения о технических характеристиках
- Управление конфликтами между отделами: это зона ответственности линейных руководителей или HR-специалистов
- Оперативное перераспределение ресурсов: планировщик создает первоначальное распределение, но не корректирует его в процессе исполнения
- Техническая экспертиза: планировщик не должен подменять собой профильных технических экспертов
Исследования Institute of Management (2024) показывают, что в 72% организаций планировщики вынуждены заниматься задачами вне своей компетенции, что снижает качество существующих планов на 34% и увеличивает риск срыва сроков на 56%.
|Задача
|Входит ли в планирование
|На ком должна быть ответственность
|Определение стратегических целей
|Да, ключевой элемент планирования
|Отдел планирования и высшее руководство
|Распределение бюджета
|Да, в разрезе планирования ресурсов
|Планирование в сотрудничестве с финансовым отделом
|Оперативная корректировка бюджетов
|Нет
|Финансовый отдел, управленческий учет
|Создание системы показателей эффективности
|Да, как части плановой структуры
|Отдел планирования
|Мониторинг исполнения показателей
|Нет
|Отдел контроллинга или аналитики
|Разрешение конфликтов между исполнителями
|Нет
|Линейные руководители, HR-специалисты
|Проведение мотивационных мероприятий
|Нет
|HR-отдел, руководители подразделений
Как отделить планирование от других управленческих функций
Практическое разделение планирования от других управленческих функций требует системного подхода и организационной дисциплины. Это не просто теоретический вопрос, а необходимое условие для эффективного управления. 🧩
Рассмотрим практические шаги по разделению функций:
- Создание чётких регламентов: документально закрепите, какие задачи относятся к планированию, а какие — к другим управленческим функциям
- Формирование матрицы ответственности: используйте RACI-матрицу для четкого определения ролей в процессах
- Организационная структура: обеспечьте административное разделение функций планирования, исполнения и контроля
- Система КПЭ: разработайте отдельные метрики для оценки качества планирования, исполнения и контроля
- Информационные системы: внедрите специализированные инструменты для каждой функции с правильным разграничением доступа
Практический подход к разделению функций можно проиллюстрировать следующим алгоритмом взаимодействия:
- Функция планирования разрабатывает план, включающий цели, сроки, ресурсы и ключевые показатели
- План утверждается руководством и передается исполнителям
- Исполнители реализуют план, принимая оперативные решения в рамках своей компетенции
- Функция контроля регулярно измеряет отклонения и информирует руководство
- При значительных отклонениях запускается цикл корректировки плана, в котором снова участвует функция планирования
По данным PMI (2025), успешная реализация такой модели разграничения ответственности увеличивает вероятность достижения стратегических целей на 64% и сокращает временные затраты на управленческие процессы на 29%.
Критически важно понимать, что плановый отдел не может и не должен быть ответственным за исполнение или контроль собственных планов — это фундаментальный конфликт интересов. Планировщики должны сосредоточиться на создании реалистичных, обоснованных и измеримых планов, оставляя реализацию и мониторинг другим подразделениям. 📋
Функция планирования — это компас, а не весь корабль. Она определяет направление движения, но не управляет парусами и не измеряет скорость. Освобождение планирования от непрофильных задач — не просто организационное решение, а стратегическая необходимость. Компании, правильно разграничивающие эти функции, получают тройное преимущество: качественные планы, эффективную реализацию и объективный контроль. В этом триединстве заключается секрет устойчивого роста в условиях неопределенности, которая стала единственной константой современного бизнеса.
Денис Серов
руководитель проектов