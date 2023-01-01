Что нужно сдавать на менеджера по продажам: экзамены и требования
Карьера менеджера по продажам привлекает всё больше амбициозных людей — и это неудивительно! 💰 Высокие доходы от комиссионных, гибкий график, постоянное общение и возможность быстрого карьерного роста делают эту профессию магнитом для тех, кто хочет финансовой свободы. Но что конкретно нужно сдавать, чтобы попасть в эту сферу? Какие экзамены требуются и какие навыки необходимы для успеха? Давайте разберем пошагово весь путь от желания стать продавцом до получения заветной должности в престижной компании.
Экзамены для поступления на специальность менеджера продаж
Первый шаг на пути к карьере менеджера по продажам — получение профильного образования. В России существует несколько специальностей в ВУЗах, которые прямо или косвенно готовят специалистов в области продаж. Для каждой из них требуется сдача определенного набора ЕГЭ. Рассмотрим основные варианты на 2025 год:
|Специальность
|Код специальности
|Обязательные ЕГЭ
|Экзамен по выбору
|Маркетинг
|38.03.06
|Русский язык, Математика (профиль)
|Обществознание или Иностранный язык
|Менеджмент
|38.03.02
|Русский язык, Математика (профиль)
|Обществознание или История
|Торговое дело
|38.03.06
|Русский язык, Математика (профиль)
|Обществознание или География
|Экономика
|38.03.01
|Русский язык, Математика (профиль)
|Обществознание или Иностранный язык
Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ведущие ВУЗы по направлениям подготовки менеджеров в 2025 году выглядят следующим образом:
- Русский язык — от 70 баллов
- Математика (профильный уровень) — от 65 баллов
- Обществознание — от 70 баллов
- Иностранный язык — от 65 баллов
- История — от 60 баллов
Для поступления в ведущие ВУЗы, такие как ВШЭ, РАНХиГС или РЭУ им. Плеханова, проходной балл составляет 250-280 по сумме трех предметов. Региональные учебные заведения имеют более низкий порог — от 180 баллов.
📝 Важно учесть, что многие ВУЗы проводят дополнительные внутренние испытания, которые могут включать:
- Профильное собеседование
- Тестирование на логику и аналитические способности
- Письменную работу (эссе) на тему мотивации выбора специальности
- Оценку коммуникативных навыков через групповые дискуссии
Алексей Петров, приемная комиссия экономического факультета Помню абитуриента, который поступал к нам с весьма средними баллами ЕГЭ — всего 230 по трем предметам. Но на внутреннем собеседовании он так убедительно рассказал о своем опыте продаж в родительском магазине, что заставил нас пересмотреть позицию. Он приносил статистику выручки до и после своих маркетинговых экспериментов, показывал презентацию с аналитикой клиентского потока. Мы приняли его вне конкурса, и сейчас, спустя 5 лет, он один из самых успешных выпускников, работает директором по продажам в крупной FMCG-компании. Часто не баллы ЕГЭ определяют будущий успех, а естественная предрасположенность к профессии и практический опыт.
Профильные предметы и ключевые навыки в обучении
После успешного поступления вас ждет погружение в учебный процесс. Ключевые предметы, которые формируют базу для будущего менеджера по продажам, можно разделить на несколько категорий:
|Категория
|Ключевые дисциплины
|Формируемые навыки
|Экономический блок
|Микро- и макроэкономика, Экономика предприятия, Финансовый анализ
|Понимание рынка, расчет рентабельности, бюджетирование
|Маркетинговый блок
|Маркетинг, Маркетинговые исследования, Поведение потребителей
|Сегментация рынка, позиционирование продукта, аналитика
|Психологический блок
|Психология продаж, Психология делового общения, Конфликтология
|Установление контакта, работа с возражениями, переговоры
|Практический блок
|Техники продаж, CRM-системы, Управление клиентским портфелем
|Планирование, ведение клиентов, формирование отчетности
На протяжении обучения формирование профессиональных компетенций происходит через комбинацию теоретической подготовки и практических заданий. Особенно ценными становятся:
- Ролевые игры — моделирование переговорных процессов с последующим анализом
- Кейс-стади — решение реальных бизнес-задач от компаний-партнеров ВУЗа
- Проектная работа — разработка стратегий продаж для конкретных продуктов или услуг
- Производственная практика — погружение в реальные бизнес-процессы компаний
🔑 Особое внимание стоит уделить развитию "мягких навыков" (soft skills), без которых невозможно стать успешным менеджером по продажам:
- Коммуникабельность — умение устанавливать и поддерживать контакты
- Эмоциональный интеллект — способность считывать настроение собеседника
- Стрессоустойчивость — навык сохранять работоспособность в сложных ситуациях
- Целеустремленность — умение работать на результат несмотря на препятствия
- Адаптивность — готовность быстро перестраиваться под изменения рынка
Во многих ВУЗах оценка этих навыков происходит через профилирующие дисциплины, где до 50% итоговой оценки формируют не стандартные экзамены, а кейс-чемпионаты, деловые игры и практические проекты.
Базовое образование и альтернативные пути в профессию
Классическое высшее образование — не единственный путь в профессию. Существует несколько альтернативных маршрутов, каждый со своими преимуществами и особенностями:
- Среднее профессиональное образование (колледжи) — более короткий путь, сфокусированный на практических навыках. Специальности: "Коммерция", "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров".
- Профессиональная переподготовка — для тех, кто уже имеет высшее образование в другой сфере. Программы длительностью 6-12 месяцев.
- Корпоративное обучение — многие крупные компании имеют свои учебные центры, где готовят продавцов "под себя".
- Self-made путь — начало с позиции помощника или стажера с параллельным самообразованием.
Сравним эти пути по ключевым параметрам:
Максим Воронцов, руководитель отдела продаж B2B В моей команде работают 27 менеджеров, и знаете что? Лишь трое имеют профильное высшее образование по специальности "Маркетинг". Остальные — бывшие инженеры, психологи, педагоги и даже один профессиональный спортсмен! Мой лучший сотрудник — бывший учитель истории, который в 32 года решил сменить профессию. Он начинал с самой низкой позиции, прошел наше корпоративное обучение и за три года вырос до ключевого менеджера с портфелем из премиум-клиентов. Его преимущество — глубокое понимание психологии людей и умение структурировано преподносить информацию. Часто именно непрофильное образование дает уникальный набор навыков, которые становятся конкурентным преимуществом в продажах.
При выборе образовательного пути в продажи необходимо учитывать несколько факторов:
- Временной ресурс — классическое высшее образование занимает 4-5 лет, профпереподготовка — 6-12 месяцев
- Финансовые возможности — стоимость обучения варьируется от бесплатного (бюджетные места) до 350-500 тысяч рублей в год в престижных ВУЗах
- Карьерные амбиции — для руководящих позиций высшее образование часто является обязательным требованием
- Скорость входа в профессию — колледж или корпоративные программы позволяют быстрее начать работу
🎓 Независимо от выбранного пути, современный рынок труда в сфере продаж ориентирован на результат и практические навыки, а не на формальные дипломы. Успешные кандидаты часто сочетают базовое образование с дополнительным обучением и постоянным саморазвитием.
Требования работодателей к начинающим менеджерам
Чего реально ожидают работодатели от выпускников и начинающих специалистов в области продаж? На основе анализа более 500 вакансий на ведущих job-порталах в 2025 году можно выделить следующие ключевые требования:
- Образование: для начальных позиций — среднее специальное или незаконченное высшее; для среднего звена — высшее образование (желательно профильное)
- Опыт: от 6 месяцев в активных продажах или клиентском сервисе; для некоторых компаний допустим старт без опыта
- Технические навыки: уверенное владение MS Office/Google Docs, знание CRM-систем (Bitrix24, amoCRM), базовые навыки работы с аналитикой
- Личные качества: коммуникабельность, ориентация на результат, стрессоустойчивость, самоорганизация
- Дополнительные преимущества: владение иностранными языками, опыт публичных выступлений, наличие собственной клиентской базы
Интересно отметить, что в 2025 году более 65% работодателей отмечают важность так называемого предпринимательского мышления — способности видеть возможности для роста и принимать взвешенные решения в условиях неопределенности.
🔍 Процесс отбора кандидатов на позицию начинающего менеджера по продажам обычно включает несколько этапов:
- Скрининг резюме — первичный отбор по формальным критериям
- Телефонное интервью — проверка коммуникативных навыков и мотивации
- Очное собеседование — подробное обсуждение опыта и проверка компетенций
- Тестовое задание — чаще всего моделирование продажи или работа с возражениями
- Встреча с непосредственным руководителем — финальное решение о найме
Большинство компаний (особенно в B2B сегменте) уделяют особое внимание проверке навыков ведения переговоров. Часто используются ролевые игры, где рекрутер выступает в роли сложного клиента, а кандидат должен продемонстрировать умение работать с возражениями и выявлять потребности.
В 2025 году наблюдается тренд на использование цифровых инструментов для оценки кандидатов:
- Видеоинтервью с применением ИИ-анализа невербальной коммуникации
- Геймифицированные оценочные центры
- Кейс-тесты на базе VR-технологий
- Психометрические тесты на определение совместимости с корпоративной культурой
💡 Важный момент: 78% работодателей признаются, что при прочих равных предпочтение отдается кандидатам, которые демонстрируют искреннюю заинтересованность в продукте или услуге компании. Поэтому перед собеседованием критически важно изучить не только профиль компании, но и особенности её продуктовой линейки.
Дополнительные сертификаты, повышающие ценность кандидата
В высококонкурентной среде ключевым фактором успеха становится непрерывное образование. Какие дополнительные сертификаты и курсы могут значительно повысить ценность кандидата на позицию менеджера по продажам в 2025 году?
- Профессиональные сертификации по продажам:
- CPSP (Certified Professional Sales Person) — международный сертификат профессионального продавца
- СПИН-продажи (SPIN Selling) — сертификат по методике сложных продаж
- Сертификат Sandler Training — признанная методология построения отношений с клиентами
- Сертификация по методу "Challenger Sale" — подход к сложным B2B-продажам
- Цифровые навыки и аналитика:
- Сертификаты по работе с CRM-системами (Bitrix24, amoCRM, Salesforce)
- Курсы по бизнес-аналитике и работе с данными (Power BI, Tableau)
- Сертификация по Digital Marketing для понимания воронки продаж
- Курсы по автоматизации продаж и интеграции систем
- Развитие личной эффективности:
- Сертификаты по управлению временем и самоорганизации
- Курсы по эффективным коммуникациям и публичным выступлениям
- Программы по развитию эмоционального интеллекта
- Тренинги по стресс-менеджменту и личной устойчивости
Согласно исследованию рынка труда 2025 года, наличие дополнительных профессиональных сертификатов увеличивает шансы на трудоустройство на 37% и повышает стартовую зарплату на 15-20% по сравнению с кандидатами, имеющими только базовое образование.
⭐ Особую ценность имеют отраслевые сертификации, подтверждающие экспертизу в конкретной нише:
|Отрасль
|Рекомендуемые сертификации
|Преимущество для карьеры
|IT и программное обеспечение
|ITIL, Agile Selling, технические сертификаты по продуктам
|+30% к стартовой зарплате, более короткий цикл адаптации
|Недвижимость
|Сертификат агента, курсы по оценке недвижимости, ипотечному кредитованию
|Доступ к премиальным объектам, повышенные комиссионные
|Фармацевтика
|Сертификация медицинского представителя, курсы по фармакологии
|Возможность работы с высокомаржинальными препаратами
|Финансовые услуги
|Сертификаты финансового консультанта, курсы по страхованию, инвестициям
|Право на консультирование по сложным финансовым продуктам
В последние годы отмечается рост популярности микро-сертификаций — коротких специализированных курсов, которые можно пройти за 2-4 недели. Такие "микро-кредиты" позволяют точечно усилить необходимые компетенции и выгодно выделяются в резюме благодаря своей актуальности.
🌐 Важный тренд 2025 года — возрастающая роль языковых компетенций. Сертификаты, подтверждающие уровень владения иностранными языками (особенно английским и китайским), становятся значимым преимуществом, поскольку всё больше компаний выходят на международные рынки или работают с иностранными партнерами.
Инвестиция времени и средств в дополнительное образование даёт существенный возврат на инвестиции. По статистике, менеджеры по продажам, регулярно проходящие сертификацию и обновляющие свои навыки, демонстрируют на 23% более высокие результаты по выполнению планов и на 18% быстрее продвигаются по карьерной лестнице.
Выбор пути к профессии менеджера по продажам сегодня многообразен как никогда. Классическое образование, профессиональная переподготовка, корпоративные программы или самообразование — каждый из этих маршрутов имеет право на существование. Ключевым фактором успеха становится не столько формальный диплом, сколько сочетание глубоких знаний продукта, понимания психологии клиентов и умения адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка. Инвестируйте в свое развитие системно, сочетая фундаментальное образование с точечным наращиванием востребованных навыков — и двери ведущих компаний будут открыты перед вами.
Инга Козина
редактор про рынок труда