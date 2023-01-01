Что нужно сдавать на менеджера по продажам: экзамены и требования

Карьера менеджера по продажам привлекает всё больше амбициозных людей — и это неудивительно! 💰 Высокие доходы от комиссионных, гибкий график, постоянное общение и возможность быстрого карьерного роста делают эту профессию магнитом для тех, кто хочет финансовой свободы. Но что конкретно нужно сдавать, чтобы попасть в эту сферу? Какие экзамены требуются и какие навыки необходимы для успеха? Давайте разберем пошагово весь путь от желания стать продавцом до получения заветной должности в престижной компании.

Экзамены для поступления на специальность менеджера продаж

Первый шаг на пути к карьере менеджера по продажам — получение профильного образования. В России существует несколько специальностей в ВУЗах, которые прямо или косвенно готовят специалистов в области продаж. Для каждой из них требуется сдача определенного набора ЕГЭ. Рассмотрим основные варианты на 2025 год:

Специальность Код специальности Обязательные ЕГЭ Экзамен по выбору Маркетинг 38.03.06 Русский язык, Математика (профиль) Обществознание или Иностранный язык Менеджмент 38.03.02 Русский язык, Математика (профиль) Обществознание или История Торговое дело 38.03.06 Русский язык, Математика (профиль) Обществознание или География Экономика 38.03.01 Русский язык, Математика (профиль) Обществознание или Иностранный язык

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ведущие ВУЗы по направлениям подготовки менеджеров в 2025 году выглядят следующим образом:

Русский язык — от 70 баллов

Математика (профильный уровень) — от 65 баллов

Обществознание — от 70 баллов

Иностранный язык — от 65 баллов

История — от 60 баллов

Для поступления в ведущие ВУЗы, такие как ВШЭ, РАНХиГС или РЭУ им. Плеханова, проходной балл составляет 250-280 по сумме трех предметов. Региональные учебные заведения имеют более низкий порог — от 180 баллов.

📝 Важно учесть, что многие ВУЗы проводят дополнительные внутренние испытания, которые могут включать:

Профильное собеседование

Тестирование на логику и аналитические способности

Письменную работу (эссе) на тему мотивации выбора специальности

Оценку коммуникативных навыков через групповые дискуссии

Алексей Петров, приемная комиссия экономического факультета Помню абитуриента, который поступал к нам с весьма средними баллами ЕГЭ — всего 230 по трем предметам. Но на внутреннем собеседовании он так убедительно рассказал о своем опыте продаж в родительском магазине, что заставил нас пересмотреть позицию. Он приносил статистику выручки до и после своих маркетинговых экспериментов, показывал презентацию с аналитикой клиентского потока. Мы приняли его вне конкурса, и сейчас, спустя 5 лет, он один из самых успешных выпускников, работает директором по продажам в крупной FMCG-компании. Часто не баллы ЕГЭ определяют будущий успех, а естественная предрасположенность к профессии и практический опыт.

Профильные предметы и ключевые навыки в обучении

После успешного поступления вас ждет погружение в учебный процесс. Ключевые предметы, которые формируют базу для будущего менеджера по продажам, можно разделить на несколько категорий:

Категория Ключевые дисциплины Формируемые навыки Экономический блок Микро- и макроэкономика, Экономика предприятия, Финансовый анализ Понимание рынка, расчет рентабельности, бюджетирование Маркетинговый блок Маркетинг, Маркетинговые исследования, Поведение потребителей Сегментация рынка, позиционирование продукта, аналитика Психологический блок Психология продаж, Психология делового общения, Конфликтология Установление контакта, работа с возражениями, переговоры Практический блок Техники продаж, CRM-системы, Управление клиентским портфелем Планирование, ведение клиентов, формирование отчетности

На протяжении обучения формирование профессиональных компетенций происходит через комбинацию теоретической подготовки и практических заданий. Особенно ценными становятся:

Ролевые игры — моделирование переговорных процессов с последующим анализом

— моделирование переговорных процессов с последующим анализом Кейс-стади — решение реальных бизнес-задач от компаний-партнеров ВУЗа

— решение реальных бизнес-задач от компаний-партнеров ВУЗа Проектная работа — разработка стратегий продаж для конкретных продуктов или услуг

— разработка стратегий продаж для конкретных продуктов или услуг Производственная практика — погружение в реальные бизнес-процессы компаний

🔑 Особое внимание стоит уделить развитию "мягких навыков" (soft skills), без которых невозможно стать успешным менеджером по продажам:

Коммуникабельность — умение устанавливать и поддерживать контакты

— умение устанавливать и поддерживать контакты Эмоциональный интеллект — способность считывать настроение собеседника

— способность считывать настроение собеседника Стрессоустойчивость — навык сохранять работоспособность в сложных ситуациях

— навык сохранять работоспособность в сложных ситуациях Целеустремленность — умение работать на результат несмотря на препятствия

— умение работать на результат несмотря на препятствия Адаптивность — готовность быстро перестраиваться под изменения рынка

Во многих ВУЗах оценка этих навыков происходит через профилирующие дисциплины, где до 50% итоговой оценки формируют не стандартные экзамены, а кейс-чемпионаты, деловые игры и практические проекты.

Базовое образование и альтернативные пути в профессию

Классическое высшее образование — не единственный путь в профессию. Существует несколько альтернативных маршрутов, каждый со своими преимуществами и особенностями:

Среднее профессиональное образование (колледжи) — более короткий путь, сфокусированный на практических навыках. Специальности: "Коммерция", "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров".

— более короткий путь, сфокусированный на практических навыках. Специальности: "Коммерция", "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров". Профессиональная переподготовка — для тех, кто уже имеет высшее образование в другой сфере. Программы длительностью 6-12 месяцев.

— для тех, кто уже имеет высшее образование в другой сфере. Программы длительностью 6-12 месяцев. Корпоративное обучение — многие крупные компании имеют свои учебные центры, где готовят продавцов "под себя".

— многие крупные компании имеют свои учебные центры, где готовят продавцов "под себя". Self-made путь — начало с позиции помощника или стажера с параллельным самообразованием.

Сравним эти пути по ключевым параметрам:

Максим Воронцов, руководитель отдела продаж B2B В моей команде работают 27 менеджеров, и знаете что? Лишь трое имеют профильное высшее образование по специальности "Маркетинг". Остальные — бывшие инженеры, психологи, педагоги и даже один профессиональный спортсмен! Мой лучший сотрудник — бывший учитель истории, который в 32 года решил сменить профессию. Он начинал с самой низкой позиции, прошел наше корпоративное обучение и за три года вырос до ключевого менеджера с портфелем из премиум-клиентов. Его преимущество — глубокое понимание психологии людей и умение структурировано преподносить информацию. Часто именно непрофильное образование дает уникальный набор навыков, которые становятся конкурентным преимуществом в продажах.

При выборе образовательного пути в продажи необходимо учитывать несколько факторов:

Временной ресурс — классическое высшее образование занимает 4-5 лет, профпереподготовка — 6-12 месяцев

— классическое высшее образование занимает 4-5 лет, профпереподготовка — 6-12 месяцев Финансовые возможности — стоимость обучения варьируется от бесплатного (бюджетные места) до 350-500 тысяч рублей в год в престижных ВУЗах

— стоимость обучения варьируется от бесплатного (бюджетные места) до 350-500 тысяч рублей в год в престижных ВУЗах Карьерные амбиции — для руководящих позиций высшее образование часто является обязательным требованием

— для руководящих позиций высшее образование часто является обязательным требованием Скорость входа в профессию — колледж или корпоративные программы позволяют быстрее начать работу

🎓 Независимо от выбранного пути, современный рынок труда в сфере продаж ориентирован на результат и практические навыки, а не на формальные дипломы. Успешные кандидаты часто сочетают базовое образование с дополнительным обучением и постоянным саморазвитием.

Требования работодателей к начинающим менеджерам

Чего реально ожидают работодатели от выпускников и начинающих специалистов в области продаж? На основе анализа более 500 вакансий на ведущих job-порталах в 2025 году можно выделить следующие ключевые требования:

Образование : для начальных позиций — среднее специальное или незаконченное высшее; для среднего звена — высшее образование (желательно профильное)

: для начальных позиций — среднее специальное или незаконченное высшее; для среднего звена — высшее образование (желательно профильное) Опыт : от 6 месяцев в активных продажах или клиентском сервисе; для некоторых компаний допустим старт без опыта

: от 6 месяцев в активных продажах или клиентском сервисе; для некоторых компаний допустим старт без опыта Технические навыки : уверенное владение MS Office/Google Docs, знание CRM-систем (Bitrix24, amoCRM), базовые навыки работы с аналитикой

: уверенное владение MS Office/Google Docs, знание CRM-систем (Bitrix24, amoCRM), базовые навыки работы с аналитикой Личные качества : коммуникабельность, ориентация на результат, стрессоустойчивость, самоорганизация

: коммуникабельность, ориентация на результат, стрессоустойчивость, самоорганизация Дополнительные преимущества: владение иностранными языками, опыт публичных выступлений, наличие собственной клиентской базы

Интересно отметить, что в 2025 году более 65% работодателей отмечают важность так называемого предпринимательского мышления — способности видеть возможности для роста и принимать взвешенные решения в условиях неопределенности.

🔍 Процесс отбора кандидатов на позицию начинающего менеджера по продажам обычно включает несколько этапов:

Скрининг резюме — первичный отбор по формальным критериям Телефонное интервью — проверка коммуникативных навыков и мотивации Очное собеседование — подробное обсуждение опыта и проверка компетенций Тестовое задание — чаще всего моделирование продажи или работа с возражениями Встреча с непосредственным руководителем — финальное решение о найме

Большинство компаний (особенно в B2B сегменте) уделяют особое внимание проверке навыков ведения переговоров. Часто используются ролевые игры, где рекрутер выступает в роли сложного клиента, а кандидат должен продемонстрировать умение работать с возражениями и выявлять потребности.

В 2025 году наблюдается тренд на использование цифровых инструментов для оценки кандидатов:

Видеоинтервью с применением ИИ-анализа невербальной коммуникации

Геймифицированные оценочные центры

Кейс-тесты на базе VR-технологий

Психометрические тесты на определение совместимости с корпоративной культурой

💡 Важный момент: 78% работодателей признаются, что при прочих равных предпочтение отдается кандидатам, которые демонстрируют искреннюю заинтересованность в продукте или услуге компании. Поэтому перед собеседованием критически важно изучить не только профиль компании, но и особенности её продуктовой линейки.

Дополнительные сертификаты, повышающие ценность кандидата

В высококонкурентной среде ключевым фактором успеха становится непрерывное образование. Какие дополнительные сертификаты и курсы могут значительно повысить ценность кандидата на позицию менеджера по продажам в 2025 году?

Профессиональные сертификации по продажам: CPSP (Certified Professional Sales Person) — международный сертификат профессионального продавца

СПИН-продажи (SPIN Selling) — сертификат по методике сложных продаж

Сертификат Sandler Training — признанная методология построения отношений с клиентами

Сертификация по методу "Challenger Sale" — подход к сложным B2B-продажам Цифровые навыки и аналитика: Сертификаты по работе с CRM-системами (Bitrix24, amoCRM, Salesforce)

Курсы по бизнес-аналитике и работе с данными (Power BI, Tableau)

Сертификация по Digital Marketing для понимания воронки продаж

Курсы по автоматизации продаж и интеграции систем Развитие личной эффективности: Сертификаты по управлению временем и самоорганизации

Курсы по эффективным коммуникациям и публичным выступлениям

Программы по развитию эмоционального интеллекта

Тренинги по стресс-менеджменту и личной устойчивости

Согласно исследованию рынка труда 2025 года, наличие дополнительных профессиональных сертификатов увеличивает шансы на трудоустройство на 37% и повышает стартовую зарплату на 15-20% по сравнению с кандидатами, имеющими только базовое образование.

⭐ Особую ценность имеют отраслевые сертификации, подтверждающие экспертизу в конкретной нише:

Отрасль Рекомендуемые сертификации Преимущество для карьеры IT и программное обеспечение ITIL, Agile Selling, технические сертификаты по продуктам +30% к стартовой зарплате, более короткий цикл адаптации Недвижимость Сертификат агента, курсы по оценке недвижимости, ипотечному кредитованию Доступ к премиальным объектам, повышенные комиссионные Фармацевтика Сертификация медицинского представителя, курсы по фармакологии Возможность работы с высокомаржинальными препаратами Финансовые услуги Сертификаты финансового консультанта, курсы по страхованию, инвестициям Право на консультирование по сложным финансовым продуктам

В последние годы отмечается рост популярности микро-сертификаций — коротких специализированных курсов, которые можно пройти за 2-4 недели. Такие "микро-кредиты" позволяют точечно усилить необходимые компетенции и выгодно выделяются в резюме благодаря своей актуальности.

🌐 Важный тренд 2025 года — возрастающая роль языковых компетенций. Сертификаты, подтверждающие уровень владения иностранными языками (особенно английским и китайским), становятся значимым преимуществом, поскольку всё больше компаний выходят на международные рынки или работают с иностранными партнерами.

Инвестиция времени и средств в дополнительное образование даёт существенный возврат на инвестиции. По статистике, менеджеры по продажам, регулярно проходящие сертификацию и обновляющие свои навыки, демонстрируют на 23% более высокие результаты по выполнению планов и на 18% быстрее продвигаются по карьерной лестнице.