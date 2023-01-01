Что эффективное управление рисками не включает в себя: 5 заблуждений

Для кого эта статья:

Руководители и менеджеры компаний, заинтересованные в управлении рисками

Специалисты по бизнес-аналитике и риск-менеджменту

Студенты и профессионалы, стремящиеся повысить квалификацию в области риск-менеджмента

Управление рисками часто обрастает мифами, которые могут дорого обойтись компаниям. Многие руководители верят, что внедрив "правильную" систему, они полностью избавятся от проблем — и ошибаются. За 15 лет консультирования я видел, как одни и те же заблуждения приводили к катастрофическим последствиям даже в крупнейших корпорациях. Пора разобраться с тем, чего эффективное управление рисками на самом деле НЕ делает, и почему 62% компаний, уверенных в своей защищенности, оказываются абсолютно не готовы к реальным кризисам. 🚨

Заблуждение №1: Эффективное управление рисками исключает риск

Один из самых опасных мифов — вера в то, что грамотный риск-менеджмент способен полностью устранить неопределенность. Это фундаментальное заблуждение приводит к завышенным ожиданиям и последующему разочарованию. Эффективное управление рисками не уничтожает риски, а делает их предсказуемыми и управляемыми. 🎯

По данным исследования Deloitte за 2024 год, 77% компаний, столкнувшихся с серьезными проблемами, имели внедренные системы риск-менеджмента. Главная причина их неэффективности — нереалистичные ожидания руководства о том, что система должна предотвратить все возможные негативные события.

Александр Виноградов, директор по риск-менеджменту: В 2021 году я консультировал крупную логистическую компанию, которая внедрила дорогостоящую систему управления рисками. Когда через полгода произошел сбой в поставках из-за непредвиденной забастовки в порту, CEO был в ярости: "Мы же внедрили вашу систему! Почему это случилось?" Пришлось объяснять фундаментальную истину: система не для того, чтобы исключить все риски, а для того, чтобы быть готовыми к ним. В результате мы пересмотрели их подход — не на избегание рисков, а на создание быстрых механизмов реагирования. В следующий раз, когда возник похожий кризис, компания восстановила операции за 24 часа вместо прежних 2 недель.

Вместо погони за иллюзией полной безопасности компаниям следует сосредоточиться на:

Определении приемлемого уровня риска (risk appetite)

Создании планов реагирования на наиболее вероятные сценарии

Регулярном проведении стресс-тестов и симуляций

Формировании культуры осознанного принятия рисков

Вопрос не в том, возникнут ли риски (они возникнут обязательно), а в том, насколько компания готова быстро и эффективно на них реагировать.

Ошибочное ожидание Реальная функция риск-менеджмента Полное устранение неопределенности Снижение неопределенности до управляемого уровня Гарантия отсутствия потерь Минимизация и контроль возможных потерь Защита от всех возможных угроз Приоритизация и фокус на ключевых рисках Создание абсолютной безопасности Обеспечение готовности к негативным событиям

Заблуждение №2: Работа с рисками – задача только для антикризисных менеджеров

Распространенное заблуждение — рассматривать управление рисками как изолированную функцию, которой должны заниматься исключительно специально назначенные сотрудники. В реальности эффективное управление рисками — это интегрированный процесс, затрагивающий всю организацию. 🧩

Согласно отчету Harvard Business Review (2024), компании, внедрившие культуру управления рисками во все уровни организации, на 59% эффективнее справляются с кризисами, чем те, где риск-менеджмент существует как отдельная функция.

Рядовые сотрудники часто первыми замечают операционные риски

Менеджеры среднего звена могут идентифицировать тактические риски

Топ-менеджеры отвечают за стратегические риски

Совет директоров контролирует системные риски

Распределение ответственности за риски между всеми уровнями организации создает многослойную защиту и позволяет выявлять проблемы на ранних стадиях.

Елена Соколова, руководитель отдела стратегического планирования: Когда я пришла в технологическую компанию, там существовал мощный департамент риск-менеджмента из 12 человек, который готовил красивые отчеты для совета директоров. Но когда разразился кризис с утечкой данных, оказалось, что рядовой инженер замечал уязвимость месяцами, но не сообщал о ней, потому что "это не его работа". Мы кардинально изменили подход, внедрив систему, где каждый сотрудник становился "риск-скаутом" в своей области. За первые три месяца мы получили 217 сообщений о потенциальных проблемах, 19 из которых оказались критическими. Самое ценное — половина этих проблем никогда не попала бы в поле зрения центрального отдела риск-менеджмента, потому что не вписывалась в их стандартные метрики.

Для внедрения распределенной модели управления рисками необходимо:

Уровень организации Роль в управлении рисками Ключевые инструменты Совет директоров Утверждение риск-аппетита, надзор Риск-политика, стратегическое планирование Топ-менеджмент Интеграция риск-менеджмента в стратегию Риск-комитеты, KRI (ключевые индикаторы риска) Средний менеджмент Тактическое управление рисками Риск-регистры, планы реагирования Линейный персонал Выявление рисков "на местах" Система оповещения, обучение

Заблуждение №3: Количественная оценка гарантирует контроль над рисками

Многие организации верят, что достаточно собрать обширные данные, построить сложные модели и вывести точные количественные показатели — и риски будут под контролем. Это опасное заблуждение, которое создает иллюзию точности там, где её не может быть. 📊

Проблема количественных моделей в том, что они часто:

Основаны на исторических данных, не учитывающих новые типы рисков

Не способны моделировать "черные лебеди" — редкие, но разрушительные события

Создают математическую сложность, маскирующую базовые допущения

Порождают ложное чувство уверенности у лиц, принимающих решения

Финансовый кризис 2008 года наглядно продемонстрировал несостоятельность исключительно количественного подхода. Банки с самыми продвинутыми моделями оценки рисков оказались совершенно не готовы к системному кризису.

Эффективное управление рисками требует баланса между количественными и качественными методами. Согласно исследованию McKinsey (2025), 71% эффективных программ риск-менеджмента комбинируют точную аналитику с экспертной оценкой и здравым смыслом.

Не менее важен правильный выбор метрик для анализа рисков:

Key Risk Indicators (KRI) — индикаторы, сигнализирующие о нарастающем риске

Trend analysis — анализ тенденций для выявления паттернов

Scenario planning — моделирование различных сценариев

Stress testing — проверка устойчивости компании к экстремальным ситуациям

Ценность количественной оценки не в точности цифр, а в понимании взаимосвязей и тенденций, которые они отражают. Только сочетая математические модели с глубоким пониманием бизнеса, можно построить действительно эффективную систему управления рисками.

Заблуждение №4: Стратегия избегания рисков – признак эффективного управления

Многие руководители ошибочно считают, что лучший подход к управлению рисками — это максимальное их избегание. Этот миф особенно распространен в консервативных отраслях и ведет к упущенным возможностям и потере конкурентоспособности. 🚫

Избегание риска кажется самым безопасным выбором, но в долгосрочной перспективе именно эта стратегия может нести наибольшую угрозу бизнесу. Исследование Boston Consulting Group (2025) показывает, что компании с крайне осторожным подходом к рискам демонстрируют в среднем на 37% более низкие темпы роста по сравнению с конкурентами, практикующими осознанное принятие рисков.

Эффективное управление рисками — это не избегание рисков, а их грамотная классификация и выбор оптимальной стратегии для каждого типа:

Стратегия Когда применять Преимущества Недостатки Избегание Для катастрофических рисков с высокой вероятностью Полное исключение угрозы Упущенные возможности Передача Для значительных рисков, которыми могут лучше управлять другие Снижение ответственности Стоимость передачи (страхование) Снижение Для управляемых рисков средней значимости Баланс затрат и безопасности Требует постоянного контроля Принятие Для низких рисков или рисков с высоким потенциалом выгоды Использование возможностей Необходимость резервов

Хорошим примером сбалансированного подхода может служить концепция "риск-доходной границы", когда компания сознательно идентифицирует, какие риски она готова принять для достижения стратегических целей.

Инновационные компании часто используют принцип "быстрых экспериментов" — вместо того чтобы избегать рисков, они делают небольшие пробные шаги, которые позволяют быстро учиться и адаптироваться. Такой подход минимизирует возможные потери при сохранении инновационного потенциала.

Apple рискнула, выпустив iPhone, хотя многие эксперты предсказывали провал

Amazon Web Services стартовал как рискованный эксперимент, а сегодня это основной источник прибыли компании

Tesla пошла на риск, создав полностью электрический автомобиль премиум-класса

Подход к риску должен быть стратегическим, а не эмоциональным. Вместо того, чтобы стремиться к нулевому риску, компаниям следует определить, какие риски создают конкурентное преимущество, а какие несут только угрозу.

Заблуждение №5: Формальное соответствие требованиям обеспечивает защиту

Многие организации ошибочно полагают, что соблюдение регуляторных требований и отраслевых стандартов (compliance) автоматически означает эффективное управление рисками. Это опасное заблуждение, которое создает ложное чувство безопасности, не обеспечивая реальной защиты. 📝

Согласно данным KPMG (2025), более 65% компаний, столкнувшихся с серьезными инцидентами, полностью соответствовали всем формальным требованиям регуляторов в своей отрасли. Почему так происходит? Потому что compliance и риск-менеджмент решают разные задачи:

Compliance фокусируется на соответствии внешним правилам

Риск-менеджмент концентрируется на защите бизнес-ценностей

Compliance ориентирован на прошлое (существующие требования)

Риск-менеджмент смотрит в будущее (потенциальные угрозы)

История бизнеса полна примеров компаний, строго соблюдавших все формальные требования, но потерпевших крах из-за недооценки реальных рисков. Достаточно вспомнить Lehman Brothers, чья система управления рисками отвечала всем требованиям регуляторов, но оказалась не способна защитить компанию от краха.

Михаил Дорохов, финансовый директор: В 2022 году наша компания прошла самый тщательный аудит ИТ-безопасности и получила сертификат ISO 27001. Через месяц мы потеряли данные клиентов из-за простейшей фишинговой атаки. Кто-то из сотрудников кликнул на вредоносную ссылку. Наша система полностью соответствовала всем техническим требованиям и спецификациям, но мы не учли человеческий фактор. ISO-сертификат висел на стене, пока служба безопасности разбиралась с последствиями утечки. Это стало для нас отрезвляющим опытом и привело к пересмотру всего подхода к управлению рисками — от формального соответствия к реальной защите. Мы внедрили систему регулярных тренингов, симуляции фишинговых атак и изменили культуру безопасности. Теперь мы понимаем: соответствие стандартам — это только начальная точка, а не конечная цель.

Эффективное управление рисками выходит далеко за рамки формального соответствия и требует:

Понимания уникального риск-профиля организации

Проактивного выявления новых типов угроз

Создания культуры осознанного отношения к рискам

Регулярного тестирования защитных механизмов

Постоянного обучения на основе инцидентов и "почти-инцидентов"

Вместо того чтобы рассматривать compliance как конечную цель, организации должны использовать его как базовый уровень, на котором строится действительно эффективная система управления рисками.