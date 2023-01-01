Чек лист или чек-лист: как правильно писать слово по нормам

Для кого эта статья:

Профессионалы, работающие в сфере маркетинга, IT и редактура, стремящиеся к грамотности и точности в языковом оформлении.

Студенты и специалисты, обучающиеся языковым нормам и правилам написания в профессиональной области.

Редакторы и корректоры, заинтересованные в соблюдении орфографических норм и повышении качества текстов. Вопрос «как правильно писать: чек-лист или чек лист?» может показаться незначительным, но для профессионалов слова — это камень преткновения, способный подорвать авторитет всего текста. Всплеск популярности этого англицизма в деловой сфере породил орфографическую неразбериху. Давайте разберемся с лингвистическими нюансами и официальными рекомендациями по написанию этого термина, чтобы вы могли писать уверенно и безошибочно. 📝

Чек-лист или чек лист: нормы написания в русском языке

В русском языке термин «чек-лист» заимствован из английского «checklist» и представляет собой сложное слово. Согласно актуальным нормам орфографии, правильным вариантом написания является «чек-лист» — через дефис. Это правило основывается на общих принципах написания заимствованных сложных слов, где дефис сохраняет узнаваемость компонентов и подчеркивает составной характер термина.

Давайте рассмотрим аргументы в пользу дефисного написания:

Оба компонента слова («чек» и «лист») употребляются в русском языке как самостоятельные лексические единицы

Первая часть слова («чек») не подвергается изменению при словоизменении

Сохраняется семантическая прозрачность каждого компонента

Дефисное написание рекомендовано авторитетными лингвистами и справочниками

Важно отметить, что вариант «чек лист» (через пробел) является орфографической ошибкой, поскольку в русском языке раздельное написание предполагает наличие двух отдельных слов, а в данном случае мы имеем дело с единым термином.

Варианты написания Статус Комментарий чек-лист ✅ Правильно Соответствует нормам орфографии чек лист ❌ Неправильно Ошибочное раздельное написание чеклист ❌ Неправильно Не рекомендуется авторитетными источниками

Ирина Петрова, редактор деловых изданий: Работая над корпоративным руководством для крупной IT-компании, я столкнулась с разнобоем в написании термина «чек-лист». В исходных материалах встречались все три варианта: «чек-лист», «чеклист» и «чек лист». Клиент настаивал на раздельном написании, ссылаясь на «современные тенденции». Мне пришлось подготовить лингвистическое обоснование со ссылками на авторитетные источники, чтобы убедить заказчика принять нормативный вариант с дефисом. Этот случай стал показательным примером того, как важно опираться на лингвистические нормы, а не на частотность употребления в интернете.

Лингвистический анализ термина "чек-лист" в словарях

Обращение к авторитетным лексикографическим источникам — ключевой шаг в установлении нормативного написания. Рассмотрим, как фиксируется написание термина «чек-лист» в современных словарях русского языка.

В академических орфографических словарях русского языка, включая «Русский орфографический словарь» РАН под редакцией В.В. Лопатина (последнее издание 2022 года), данное слово зафиксировано именно в дефисном написании — «чек-лист».

Примечательно, что в более ранних изданиях словарей этот термин отсутствовал, что отражает его относительно недавнее вхождение в широкое употребление в русском языке. Современные онлайн-словари и справочные порталы также придерживаются дефисного написания.

Словарь/источник Фиксация термина Примечания Русский орфографический словарь РАН (ред. В.В. Лопатин) чек-лист Авторитетный академический источник Словарь новейших иностранных слов чек-лист С пометкой «из англ. checklist» Справочник по пунктуации Грамота.ру чек-лист В разделе сложных существительных Толковый словарь иноязычных слов (Л.П. Крысин) чек-лист С указанием сферы употребления

Отдельно стоит отметить, что современные корпусные исследования русского языка (например, Национальный корпус русского языка) также демонстрируют преобладание дефисного написания в текстах разных жанров и стилей.

Любопытно, что некоторые отраслевые справочники, особенно в IT-сфере, встречается слитное написание «чеклист», однако оно не поддерживается академическими лингвистическими авторитетами и считается отклонением от нормы.

Правила оформления иностранных заимствований

Для понимания правильности написания «чек-лист» полезно рассмотреть общие принципы адаптации иностранных слов в русском языке, особенно сложных заимствований из английского языка.

Русский язык имеет несколько основных стратегий при освоении иноязычных сложных слов:

Слитное написание : применяется, когда компоненты слились семантически и фонетически (файервол, онлайн)

: применяется, когда компоненты слились семантически и фонетически (файервол, онлайн) Дефисное написание : используется, когда сохраняется смысловая самостоятельность компонентов (мастер-класс, пресс-релиз)

: используется, когда сохраняется смысловая самостоятельность компонентов (мастер-класс, пресс-релиз) Раздельное написание: используется в устойчивых словосочетаниях (прайм тайм)

Для определения правильного написания заимствования лингвисты руководствуются следующими критериями:

Степень семантической самостоятельности компонентов Употребление компонентов в языке-реципиенте как отдельных лексических единиц Наличие устоявшейся традиции написания аналогичных слов Аналогия с другими заимствованиями подобной структуры

В случае с «чек-лист» мы наблюдаем сохранение смысловой самостоятельности обоих компонентов, что неизбежно приводит к дефисному написанию. Кроме того, подобная модель написания уже утвердилась для ряда аналогичных заимствований:

пресс-релиз

бизнес-план

тайм-аут

кейс-стади

мастер-класс

Cуществует правило, согласно которому сложные слова, образованные из двух самостоятельно употребляющихся существительных, пишутся через дефис. Поскольку и «чек», и «лист» употребляются в русском языке как отдельные существительные, их объединение в сложное слово требует дефисного написания.

Александр Власов, научный редактор: В 2023 году мне довелось редактировать учебное пособие по проектному менеджменту, где автор последовательно использовал написание «чеклист» без дефиса. Когда я предложил исправить на нормативное «чек-лист», автор, профессор экономики с 30-летним стажем, возмутился: «В профессиональной среде все пишут слитно!» Я подготовил подборку цитат из специальной литературы, где этот термин употреблялся именно с дефисом, и напомнил о правилах написания заимствований. В итоге автор нехотя согласился, но попросил включить в предисловие специальное примечание о принятой в книге орфографии. Этот случай показывает, как даже опытные специалисты могут руководствоваться ограниченной выборкой текстов из своего профессионального окружения, а не объективными языковыми нормами.

Как пишется "чек-лист": рекомендации для редакторов

Для редакторов и корректоров, работающих с текстами, содержащими термин «чек-лист», предлагаю ряд практических рекомендаций, которые помогут обеспечить единообразие и соответствие языковым нормам.

Во-первых, следует твердо придерживаться дефисного написания «чек-лист» во всех контекстах, включая профессиональные тексты, где может встречаться ненормативное написание. Последовательность в соблюдении орфографических норм повышает качество издания и его профессиональный уровень.

Во-вторых, при редактировании текстов стоит обращать внимание на словоизменение данного термина:

И.п.: чек-лист (не «чеклист» и не «чек лист»)

Р.п.: чек-листа (не «чеклиста» и не «чек листа»)

Д.п.: чек-листу (не «чеклисту» и не «чек листу»)

Мн.ч.: чек-листы (не «чеклисты» и не «чек листы»)

При работе с технической документацией могут возникать сложности, так как в IT-сфере часто встречается слитное написание. В таких случаях редактор должен руководствоваться общеязыковыми нормами, а не отраслевыми традициями, если только не существует отдельного редакционного решения.

Еще одним проблемным моментом может стать перенос слова. Согласно правилам переноса, дефис не отделяется от предшествующей части слова. Таким образом, допустимы следующие переносы:

чек-лист (переносить целиком)

чек-ли-ст (допустимый вариант)

❌ чек- лист (недопустимый вариант)

Для организации систематической работы с терминологией в издательстве или редакции рекомендую:

Создать внутренний глоссарий с указанием нормативного написания Настроить автоматическую проверку в редакторских программах Проводить регулярный инструктаж для авторов и внештатных редакторов Следить за обновлениями в авторитетных словарях

Помните, что качество редактуры напрямую влияет на восприятие издания или сайта читателями. Последовательное соблюдение орфографических норм – показатель профессионализма. 📊

Употребление термина "чек-лист" в профессиональной сфере

Термин «чек-лист» прочно вошел в профессиональный лексикон многих сфер деятельности. От проектного менеджмента до медицины — везде, где требуется систематический контроль выполнения задач, этот инструмент незаменим. Однако вместе с распространением термина возникла и проблема его неоднородного написания в профессиональных текстах.

Проанализировав корпоративную документацию различных компаний, можно выделить следующие тенденции в написании термина по отраслям:

Отрасль Преобладающее написание Комментарий IT и разработка ПО чеклист (слитно) Отклонение от нормы, влияние английского языка Маркетинг и PR чек-лист (через дефис) Соблюдение норм, внимание к языку Медицина и здравоохранение чек-лист (через дефис) Следование нормативным документам Образование чек-лист (через дефис) Соблюдение орфографических норм Авиация и транспорт чек-лист (через дефис) Исторически сложившаяся традиция

Интересно отметить, что именно в IT-сфере, где английский язык имеет особенно сильное влияние, наблюдается тенденция к слитному написанию термина по аналогии с английским «checklist». Однако даже в этой области крупные компании с развитыми отделами документации все чаще переходят к нормативному написанию через дефис.

В корпоративных стилевых руководствах (style guide) ведущих российских компаний зафиксировано написание «чек-лист», что подтверждает статус данного варианта как предпочтительного для официально-деловой коммуникации.

Необходимо отметить, что в разговорной профессиональной речи и неформальной коммуникации допускаются различные варианты написания, однако в любой документации, которая претендует на соответствие языковым нормам, следует использовать только «чек-лист».

Соблюдение орфографических норм при использовании профессиональной терминологии особенно важно для:

Официальных документов

Учебных и методических материалов

Публикаций в деловых СМИ

Корпоративных презентаций и отчетов

Контрактов и юридических документов

Профессионалы, стремящиеся к грамотности и точности выражения, всегда выбирают нормативное написание, независимо от отраслевых привычек. 🔍