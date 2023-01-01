Виза цифрового кочевника в Португалии: гайд для удаленщиков

Для кого эта статья:

Цифровые кочевники и удаленные работники, желающие переехать в Португалию

Специалисты в области IT, маркетинга и креативных индустрий, ищущие информацию о новых возможностях

Люди, интересующиеся процессом получения визы и адаптацией к жизни в другой стране Португалия стремительно превращается в европейскую мекку для цифровых кочевников. Удивительно, но еще пять лет назад эта страна не входила даже в топ-10 направлений для удаленных работников, а сегодня — это №1 выбор для многих профессионалов из IT, маркетинга и креативных индустрий. Введение специальной визы для цифровых кочевников в 2022 году открыло двери для тысяч специалистов со всего мира. Хотите легально работать с видом на Атлантический океан, попивая портвейн после рабочего дня? Тогда этот подробный гайд по получению Digital Nomad Visa в Португалии — именно то, что вам нужно. 🌊✨

Что такое Digital Nomad Visa Португалии: преимущества и возможности

Digital Nomad Visa Португалии — это специальная виза для удаленных работников и фрилансеров, позволяющая легально проживать в стране до года с возможностью продления. Официальное название программы — "Residence Visa for Digital Nomads" (D8 visa). Программа была запущена в октябре 2022 года как часть стратегии правительства по привлечению высококвалифицированных специалистов и стимулированию экономики. 🇵🇹

В отличие от других иммиграционных путей, эта виза не требует трудоустройства в португальскую компанию или инвестиций в недвижимость. Главное условие — иметь стабильный доход от работы с зарубежными клиентами или работодателями.

Анна Ковалёва, иммиграционный консультант Когда я получила первый запрос на оформление визы цифрового кочевника в Португалии, эта программа существовала всего два месяца. Мой клиент — программист из Москвы, работающий на американскую компанию — был полон сомнений: "Неужели всё так просто? Достаточно просто показать свой доход и контракт?". Я сама была удивлена, насколько прямолинейной оказалась процедура. Спустя 6 недель после подачи заявления мой клиент уже обустраивался в апартаментах в Лиссабоне. "Знаешь, что самое крутое? — написал он мне. — Я экономлю около 30% доходов благодаря более выгодной налоговой системе, при этом качество жизни выросло в разы. Из окна виден океан, а в кафе внизу делают лучший эспрессо в моей жизни за 70 центов".

Основные преимущества Digital Nomad Visa в Португалии:

Налоговые льготы — возможность получить статус "Non-Habitual Resident" (NHR) с льготной ставкой 20% на большинство доходов в течение 10 лет

— возможность получить статус "Non-Habitual Resident" (NHR) с льготной ставкой 20% на большинство доходов в течение 10 лет Простой путь к ВНЖ — после года пребывания по этой визе можно подать на получение вида на жительство на 2 года

— после года пребывания по этой визе можно подать на получение вида на жительство на 2 года Свобода передвижения — доступ во все страны Шенгенской зоны без дополнительных виз

— доступ во все страны Шенгенской зоны без дополнительных виз Доступная медицина — возможность пользоваться местной системой здравоохранения

— возможность пользоваться местной системой здравоохранения Высокое качество жизни — благоприятный климат, безопасность, развитая инфраструктура

— благоприятный климат, безопасность, развитая инфраструктура Сильное комьюнити — растущее сообщество цифровых кочевников, коворкинги, нетворкинг-мероприятия

Сравнение визы цифрового кочевника Португалии с аналогами в других странах:

Страна Минимальный доход Срок визы Время рассмотрения Налоговые льготы Португалия ≈2800€/месяц 1 год 1-2 месяца Есть (20% по программе NHR) Хорватия ≈2300€/месяц 1 год 2-3 месяца Нет Испания ≈2000€/месяц 1 год 2-3 месяца Ограниченные Греция ≈3500€/месяц 1 год 1-2 месяца Есть (50% дохода не облагается)

Требования к кандидатам на визу цифрового кочевника

Португалия предъявляет четкие, но разумные требования к соискателям визы цифрового кочевника. Четкое понимание этих критериев поможет избежать отказа и сэкономит время при подготовке документов. 📝

Основные требования для получения Digital Nomad Visa в Португалии:

Финансовая состоятельность — необходимо подтвердить ежемесячный доход в размере не менее 2800€ (четырехкратный размер минимальной заработной платы в Португалии)

— необходимо подтвердить ежемесячный доход в размере не менее 2800€ (четырехкратный размер минимальной заработной платы в Португалии) Трудовой статус — быть удаленным работником компании за пределами Португалии или фрилансером с зарубежными клиентами

— быть удаленным работником компании за пределами Португалии или фрилансером с зарубежными клиентами Страхование — наличие медицинской страховки, действующей в Португалии

— наличие медицинской страховки, действующей в Португалии Отсутствие судимостей — предоставление справки о несудимости из страны гражданства/проживания

— предоставление справки о несудимости из страны гражданства/проживания Намерения — подтверждение временного характера пребывания (не иммиграции)

— подтверждение временного характера пребывания (не иммиграции) Налоговое соответствие — отсутствие задолженностей перед налоговыми органами

Специфика финансовых требований в зависимости от типа занятости:

Тип занятости Необходимые доказательства дохода Минимальный период подтверждения Наемный работник Трудовой контракт, справка с места работы, выписки со счета За последние 3 месяца Фрилансер Контракты с клиентами, счета, выписки со счета, налоговые декларации За последние 6 месяцев Предприниматель Регистрация компании, финансовые отчеты, выписки со счета, налоговые декларации За последние 12 месяцев

Важно отметить, что требование о минимальном доходе может быть уменьшено, если вы подаете заявление на семью. Для супруга/супруги достаточно дополнительно 50% от основной суммы (около 1400€), а для каждого несовершеннолетнего ребенка — дополнительно 30% (около 840€).

Самым частым основанием для отказа является недостаточное подтверждение стабильности дохода. Португальские власти хотят убедиться, что вы сможете обеспечивать себя на протяжении всего срока пребывания в стране, не претендуя на местные социальные пособия.

Необходимые документы для оформления Digital Nomad Visa

Подготовка документов — самый трудоемкий этап получения визы цифрового кочевника. Португальская бюрократия может показаться запутанной, но при правильном подходе все решаемо. Начните сбор документов как минимум за 2 месяца до планируемой подачи заявления. 📋

Полный список документов для оформления Digital Nomad Visa:

Заявление — официальная форма, заполненная на португальском или английском языке

— официальная форма, заполненная на португальском или английском языке Загранпаспорт — действительный не менее 3 месяцев после предполагаемого окончания визы

— действительный не менее 3 месяцев после предполагаемого окончания визы Фотографии — 2 цветные фотографии паспортного формата (3,5 × 4,5 см)

— 2 цветные фотографии паспортного формата (3,5 × 4,5 см) Подтверждение жилья — бронь отеля минимум на 7 дней или договор аренды/письмо от принимающей стороны

— бронь отеля минимум на 7 дней или договор аренды/письмо от принимающей стороны Справка о несудимости — выданная страной гражданства/проживания (с апостилем и переводом)

— выданная страной гражданства/проживания (с апостилем и переводом) Разрешение на проверку судимости — для проверки в базах данных Португалии

— для проверки в базах данных Португалии Медицинская страховка — покрывающая срок пребывания в Португалии с минимальной суммой покрытия 30 000€

— покрывающая срок пребывания в Португалии с минимальной суммой покрытия 30 000€ Подтверждение дохода — банковские выписки, трудовой контракт, справка с места работы, договоры с клиентами

— банковские выписки, трудовой контракт, справка с места работы, договоры с клиентами Подтверждение профессионального статуса — описание профессиональной деятельности, резюме, портфолио

— описание профессиональной деятельности, резюме, портфолио Мотивационное письмо — объяснение цели пребывания в Португалии (не обязательно, но рекомендуется)

— объяснение цели пребывания в Португалии (не обязательно, но рекомендуется) Квитанция об оплате визового сбора — примерно 75€, сумма может меняться

Дмитрий Соколов, IT-специалист Знаете, что было самым сложным при сборе документов на португальскую визу цифрового кочевника? Справка о несудимости! Я живу в Таиланде уже три года, но имею российское гражданство. Консульство Португалии потребовало справки из обеих стран. В России мне пришлось действовать через доверенность на родственника, а в Таиланде процедура заняла почти месяц из-за бюрократии. Когда я уже почти отчаялся, меня выручил опытный иммиграционный агент в Бангкоке, который за дополнительную плату ускорил процесс. Мой совет: начинайте со справки о несудимости в самую первую очередь! Всё остальное — от выписок со счетов до медстраховки — можно оформить параллельно или буквально за неделю до подачи документов.

Все документы на иностранных языках должны быть переведены на португальский официальным переводчиком. Многие документы также требуют апостиля или легализации — это зависит от страны происхождения документа. 🔄

Особое внимание следует уделить подтверждению дохода. Португальские власти относятся к этому очень серьезно. Лучший вариант — предоставить комбинацию документов:

Банковские выписки за последние 6 месяцев, показывающие регулярные поступления

Трудовой контракт с указанием должности, обязанностей и заработной платы

Справка от работодателя о том, что вам разрешена удаленная работа из-за границы

Если вы фрилансер — контракты с клиентами, счета, налоговые декларации

Чек-лист по подготовке документов:

Запросите справку о несудимости (займет больше всего времени) Подготовьте и апостилируйте основные документы Закажите официальные переводы всех документов Оформите медицинскую страховку Забронируйте жилье на первое время Соберите доказательства финансовой состоятельности Заполните заявление на визу Оплатите визовый сбор

Процедура подачи заявления на визу в Португалию

После сбора всех необходимых документов наступает этап подачи заявления. Процесс получения визы цифрового кочевника в Португалии происходит в несколько шагов и может занять от 1 до 3 месяцев в зависимости от загруженности консульств и миграционной службы. 🗓️

Пошаговая процедура подачи заявления на Digital Nomad Visa:

Предварительная запись — запишитесь на прием в португальское консульство в вашей стране или в VFS Global (если такая опция доступна) Подача документов — лично явитесь на прием с полным комплектом документов Биометрические данные — сдайте отпечатки пальцев и сделайте цифровую фотографию Собеседование — в некоторых случаях проводится короткое интервью для уточнения деталей Ожидание решения — обычно занимает от 2 недель до 2 месяцев Получение визы — заберите паспорт с визой в консульстве или через службу доставки Въезд в Португалию — виза дает право на однократный въезд в страну Регистрация в SEF — в течение 4 дней по прибытии необходимо зарегистрироваться в местном отделении Службы иностранцев и границ (SEF) Получение биометрического разрешения — через 1-2 месяца после регистрации в SEF вы получите биометрическую карту

Важные нюансы процедуры, о которых следует знать:

Некоторые консульства Португалии требуют предварительное одобрение заявки от SEF перед выдачей визы

Запись на прием в консульство может иметь длительный срок ожидания (до нескольких месяцев)

Консульские сборы оплачиваются непосредственно при подаче заявления и не возвращаются в случае отказа

После получения визы у вас есть 4 месяца на въезд в Португалию

В некоторых странах можно подать документы через сервисные центры VFS Global, что может ускорить процесс

Сравнение способов подачи заявления:

Способ подачи Преимущества Недостатки Срок рассмотрения Напрямую в консульство Дешевле, прямой контакт с консульскими работниками Длительный срок записи, ограниченное время работы 1-2 месяца Через VFS Global Удобное время приема, дополнительные услуги Дополнительная плата за сервис, посредник 1-2 месяца С помощью иммиграционного агента Экспертная помощь, высокая вероятность одобрения Высокая стоимость услуг 1-3 месяца

Типичные причины отказа в выдаче визы цифрового кочевника:

Недостаточное подтверждение финансовой состоятельности

Неполный комплект документов или ошибки в их оформлении

Подозрение в намерении иммигрировать (а не временно работать)

Наличие судимостей или нарушений визового режима в прошлом

Недостаточное обоснование профессиональной деятельности

При подаче заявления будьте готовы к тому, что консульский работник может задать дополнительные вопросы о вашей работе, планах в Португалии и источниках дохода. Лучше заранее подготовить четкие и краткие ответы. 🎯

Жизнь в Португалии по визе цифрового кочевника: что дальше

Поздравляю! Вы получили визу и прибыли в Португалию. Что теперь? Первые шаги на новом месте имеют решающее значение для комфортной жизни и работы. Кроме того, важно понимать перспективы дальнейшего пребывания в стране. 🌞

Первоочередные действия после прибытия в Португалию:

Регистрация в SEF — обязательно зарегистрируйтесь в Службе иностранцев и границ в течение 4 рабочих дней Получение NIF — оформите португальский налоговый номер (Número de Identificação Fiscal) Открытие банковского счета — для финансовых операций в стране Регистрация в системе здравоохранения — для доступа к государственным медицинским услугам Подача на статус NHR — если планируете воспользоваться налоговыми льготами, подайте заявление на статус Non-Habitual Resident

Ключевые аспекты жизни цифрового кочевника в Португалии:

Налогообложение — как обладатель визы цифрового кочевника, вы становитесь налоговым резидентом Португалии после 183 дней пребывания в стране. Статус NHR позволяет платить фиксированную ставку 20% на большинство доходов

— как обладатель визы цифрового кочевника, вы становитесь налоговым резидентом Португалии после 183 дней пребывания в стране. Статус NHR позволяет платить фиксированную ставку 20% на большинство доходов Рабочая среда — Португалия предлагает множество коворкингов, особенно в Лиссабоне, Порту и Алгарве. Средняя стоимость месячного абонемента — 100-200€

— Португалия предлагает множество коворкингов, особенно в Лиссабоне, Порту и Алгарве. Средняя стоимость месячного абонемента — 100-200€ Жилье — аренда однокомнатной квартиры в центре Лиссабона обойдется в 700-1000€/месяц, в Порту — 500-800€/месяц, в небольших городах — от 400€/месяц

— аренда однокомнатной квартиры в центре Лиссабона обойдется в 700-1000€/месяц, в Порту — 500-800€/месяц, в небольших городах — от 400€/месяц Интернет — высокоскоростной интернет доступен повсеместно, средняя стоимость — 30-40€/месяц

— высокоскоростной интернет доступен повсеместно, средняя стоимость — 30-40€/месяц Сообщество — активное комьюнити цифровых кочевников, регулярные митапы и нетворкинг-мероприятия

Долгосрочные перспективы после визы цифрового кочевника:

Продление визы — возможно продление на еще один год при сохранении всех необходимых условий

— возможно продление на еще один год при сохранении всех необходимых условий Получение ВНЖ — после года по визе можно подать на вид на жительство сроком на 2 года

— после года по визе можно подать на вид на жительство сроком на 2 года ПМЖ — после 5 лет легального проживания можно претендовать на постоянный вид на жительство

— после 5 лет легального проживания можно претендовать на постоянный вид на жительство Гражданство — возможность получения португальского паспорта после 5 лет легального проживания (при выполнении дополнительных условий, включая знание языка)

Примерный бюджет цифрового кочевника в Португалии (в месяц):

Статья расходов Лиссабон Порту Алгарве Аренда жилья (1-комн. кв.) 700-1000€ 500-800€ 600-900€ Коммунальные услуги 100-150€ 80-120€ 90-130€ Продукты питания 200-300€ 180-250€ 200-280€ Обеды вне дома 300-400€ 250-350€ 300-400€ Транспорт 40-60€ 30-50€ 50-100€ (с учетом аренды авто) Коворкинг 150-200€ 100-150€ 120-180€ Развлечения и досуг 200-300€ 150-250€ 200-300€ ИТОГО 1690-2410€ 1290-1970€ 1560-2290€

Важно помнить, что для сохранения статуса цифрового кочевника необходимо продолжать работать с зарубежными клиентами или работодателями. Если вы начнете работать на португальскую компанию, вам потребуется изменить тип визы. 📊

Португалия — это не просто красивая страна с прекрасным климатом и вкусной едой. Это место, где цифровые кочевники могут найти баланс между работой и отдыхом, сохраняя при этом связь с международными проектами и наслаждаясь высоким качеством жизни. 🌴

Путь к португальской визе цифрового кочевника может показаться сложным, но каждый шаг этого процесса приближает вас к новой главе жизни. Тысячи удаленных работников уже открыли для себя преимущества этой визы — от налоговых льгот до потрясающего качества жизни. Португалия стала не просто модным направлением для цифровых кочевников, а настоящим хабом для международных талантов, создавая уникальную экосистему, где работа и жизнь сливаются в гармоничном танце у берегов Атлантики. Не откладывайте мечту о жизни в Португалии — начните собирать документы прямо сейчас.

