Виза для цифровых кочевников Малайзии: все о программе DE Rantau

Для кого эта статья:

Цифровые кочевники и удаленные работники, заинтересованные в переезде в Малайзию

Специалисты в области IT, дизайна и других digital-профессий

Люди, рассматривающие возможность получения легального статуса для работы за границей Малайзия становится новой Меккой для цифровых кочевников — и не зря! Теплый климат, доступная стоимость жизни, развитая инфраструктура и теперь — специальная виза DE Rantau, созданная исключительно для удаленных работников. Если вы задумывались о переезде в Юго-Восточную Азию для комфортной работы с видом на тропический пляж, эта подробная инструкция станет вашим путеводителем в мир легального долгосрочного пребывания в Малайзии. Разберем все нюансы: от базовых требований до финальных шагов получения заветного разрешения на проживание. 🌴✈️

Что такое виза цифрового кочевника в Малайзии

DE Rantau — это официальная программа Малайзии для цифровых кочевников, запущенная в октябре 2022 года правительством страны через Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC). Название программы отражает её сущность: "DE" означает "Digital Economy" (цифровая экономика), а "Rantau" переводится с малайского как "зарубежье" или "путешествие". 🌏

Эта виза разработана специально для удаленных работников, фрилансеров и цифровых предпринимателей, которые хотят легально жить в Малайзии, продолжая работать на зарубежных работодателей или клиентов. Фактически, это первая в истории Малайзии программа, предоставляющая долгосрочный легальный статус именно для категории цифровых номадов.

Антон Миронов, иммиграционный консультант по Юго-Восточной Азии

Когда я получил первый запрос на помощь с оформлением DE Rantau в ноябре 2022, информации было крайне мало. Мой клиент Максим, разработчик из Санкт-Петербурга, долгое время путешествовал по туристическим визам, но это создавало постоянный стресс из-за необходимости делать визараны. Мы подали документы в первой волне заявителей. Через 17 дней Максим получил одобрение, а еще через неделю — заветный Pass. Сейчас он живет в Куала-Лумпуре уже более года, полностью легально, и даже успел привезти свою девушку по программе для зависимых лиц. По его словам, это полностью изменило качество жизни — теперь он может фокусироваться на работе и путешествиях, а не на визовых вопросах.

Основные характеристики визы DE Rantau:

Срок действия : 12 месяцев с возможностью продления

: 12 месяцев с возможностью продления Тип занятости : удаленная работа на иностранные компании, фриланс, управление собственным бизнесом

: удаленная работа на иностранные компании, фриланс, управление собственным бизнесом Право на въезд семьи : супруги и дети до 21 года могут получить визы зависимых лиц

: супруги и дети до 21 года могут получить визы зависимых лиц Налоговый статус: доход, полученный из зарубежных источников, не облагается малайзийским подоходным налогом

В отличие от традиционных рабочих виз, DE Rantau не привязывает вас к конкретному малайзийскому работодателю и не требует получения разрешения на работу. Это делает ее идеальной для независимых специалистов, которые хотят сохранить гибкость в выборе работы и клиентов.

Сравнение визовых опций для проживания в Малайзии DE Rantau (виза цифрового кочевника) Туристическая виза Рабочая виза Employment Pass Срок пребывания 12 месяцев (с возможностью продления) 30-90 дней (зависит от гражданства) 2-3 года Право на работу Только удаленно на зарубежных работодателей Нет Только на локального работодателя Необходимость визаранов Нет Да, каждые 30-90 дней Нет Доступ к банковским услугам Полный Ограниченный Полный

Основные требования для получения DE Rantau визы

Малайзийская программа для цифровых кочевников имеет четко определенные критерии, которым должны соответствовать заявители. Эти требования нацелены на привлечение высококвалифицированных специалистов с стабильным доходом, чтобы они могли вносить позитивный вклад в экономику страны. 💼

Ключевые требования для основного заявителя:

Доход : Минимальный годовой доход не менее $24,000 (около 2,000 долларов в месяц)

: Минимальный годовой доход не менее $24,000 (около 2,000 долларов в месяц) Тип работы : Официальное трудоустройство в иностранной компании, активный фриланс или владение бизнесом

: Официальное трудоустройство в иностранной компании, активный фриланс или владение бизнесом Трудовой договор/Бизнес : Действующий трудовой контракт минимум на 3 месяца или подтвержденная бизнес-деятельность

: Действующий трудовой контракт минимум на 3 месяца или подтвержденная бизнес-деятельность Образование/Опыт : Высшее образование или подтвержденный профессиональный опыт в цифровой сфере

: Высшее образование или подтвержденный профессиональный опыт в цифровой сфере Возраст : Не моложе 18 лет

: Не моложе 18 лет Здоровье : Наличие медицинской страховки, действующей на территории Малайзии

: Наличие медицинской страховки, действующей на территории Малайзии Паспорт: Действительный не менее 18 месяцев с момента подачи заявления

Важно отметить, что цифровым кочевникам не разрешается работать на малайзийские компании или оказывать услуги местным клиентам. Ваш доход должен поступать исключительно из-за рубежа, что соответствует международной концепции "цифрового кочевника".

Елена Соколова, консультант по иммиграции для IT-специалистов

Интересный случай произошел с моей клиенткой Марией, дизайнером из Москвы. У нее был достаточный доход, но преимущественно от проектов для российских заказчиков, оплачиваемых в рублях. В первый раз ей отказали, поскольку комиссия сочла рублевые платежи недостаточно "интернациональными". Мы изменили стратегию — за три месяца Мария нашла нескольких клиентов в Европе и США, которые могли оплачивать ее услуги в долларах через международные платежные системы. С новыми банковскими выписками и портфолио интернациональных проектов вторая попытка оказалась успешной. Этот случай показывает, насколько важно иметь именно международные источники дохода для получения DE Rantau.

Для зависимых членов семьи (супруга и детей) требования значительно проще:

Документы, подтверждающие родство с основным заявителем (свидетельство о браке, свидетельство о рождении)

Паспорт, действительный не менее 18 месяцев

Медицинская страховка

Дети должны быть не старше 21 года и не состоять в браке

Важно: DE Rantau — это не путь к постоянному проживанию или гражданству Малайзии. Программа создана для временного пребывания с возможностью продления, а не для иммиграции.

Требования к документам Описание Особые условия Паспорт Скан основной страницы Срок действия не менее 18 месяцев Фотография Цветная, на белом фоне Размер 4.5 x 3.5 см, сделанная в течение последних 6 месяцев Финансовые документы Банковские выписки За последние 3 месяца, подтверждающие доход не менее $2,000/месяц Подтверждение занятости Трудовой договор или бизнес-документы С указанием возможности удаленной работы и зарплаты Медицинская страховка Полис международного образца Минимальное покрытие $35,000, действующий в Малайзии Подтверждение квалификации Дипломы, сертификаты, резюме Подтверждающие образование или опыт в цифровой сфере

Процесс оформления визы: пошаговая инструкция

Получение визы цифрового кочевника в Малайзии — это хорошо структурированный процесс, который можно разделить на несколько логических этапов. Важно следовать им последовательно, чтобы избежать задержек и отказов. 📝

Вот подробная инструкция, разбитая на конкретные шаги:

Регистрация на официальном портале DE Rantau Перейдите на сайт derantau.my

Создайте личный кабинет, указав базовую информацию

Подтвердите email-адрес через ссылку в письме Заполнение онлайн-анкеты Внесите личные данные (имя, гражданство, дата рождения)

Укажите информацию о работе или бизнесе

Предоставьте сведения о текущем месте проживания

При необходимости добавьте информацию о зависимых членах семьи Загрузка документов Скан паспорта (все страницы с визами и штампами)

Цветная фотография на белом фоне

Банковские выписки за последние 3 месяца

Трудовой договор с иностранным работодателем или документы о владении бизнесом

Полис медицинского страхования

Резюме и подтверждение квалификации

Для зависимых лиц: документы о родстве, их паспорта и фотографии Оплата сбора за рассмотрение заявки Стоимость: 1,000 малайзийских ринггитов (около $215) за основного заявителя

500 ринггитов (около $110) за каждого зависимого члена семьи

Оплата производится онлайн через систему FPX (малайзийская банковская система) или международной картой Ожидание рассмотрения заявки Средний срок рассмотрения: 14-21 рабочий день

Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете на портале Получение предварительного одобрения В случае положительного решения вы получите письмо с Provisional Approval (предварительное одобрение)

Документ будет содержать инструкции для следующего шага Оплата визового сбора и активация визы Сбор за визу: 500 ринггитов (около $110) за основного заявителя

300 ринггитов (около $65) за каждого зависимого

После оплаты вы получите электронное письмо с официальным подтверждением Въезд в Малайзию и получение Pass При пересечении границы предъявите распечатанное подтверждение

Иммиграционный офицер поставит специальный штамп в паспорт

В течение 30 дней после въезда необходимо посетить офис иммиграционной службы для оформления физической карты DE Rantau Pass

Важные нюансы, о которых следует помнить:

Все документы должны быть на английском языке или иметь официальный перевод

должны быть на английском языке или иметь официальный перевод Финансовые документы должны ясно показывать источник дохода и его регулярность

должны ясно показывать источник дохода и его регулярность Медицинская страховка должна покрывать весь планируемый период пребывания

должна покрывать весь планируемый период пребывания При возникновении вопросов можно обратиться в службу поддержки через форму на сайте DE Rantau

После получения Pass вы сможете легально находиться в Малайзии до 12 месяцев, выезжать из страны и возвращаться без ограничений, а также пользоваться всеми преимуществами легального резидента. 🏡

Финансовые аспекты и сроки действия визы

Финансовая сторона получения и поддержания статуса цифрового кочевника в Малайзии — важный аспект планирования. Необходимо учитывать не только стоимость самой визы, но и дополнительные расходы, связанные с проживанием в стране. 💰

Полная стоимость получения визы DE Rantau включает несколько платежей:

Сбор за рассмотрение заявки : 1,000 ринггитов (около $215) за основного заявителя

: 1,000 ринггитов (около $215) за основного заявителя Сбор за зависимых лиц : 500 ринггитов (около $110) за каждого члена семьи

: 500 ринггитов (около $110) за каждого члена семьи Визовый сбор после одобрения : 500 ринггитов ($110) за основного заявителя

: 500 ринггитов ($110) за основного заявителя Визовый сбор за зависимых : 300 ринггитов ($65) за каждого

: 300 ринггитов ($65) за каждого Оформление физической карты: 50 ринггитов ($11) за каждого заявителя

Таким образом, общая стоимость для одного заявителя составит около $335, а для семьи из двух взрослых и одного ребенка — приблизительно $690. Это разовые платежи при первичном оформлении визы.

Срок действия визы DE Rantau составляет 12 месяцев с момента активации. По истечении этого периода вы можете подать заявление на продление ещё на один год, при условии соответствия всем требованиям программы.

Процесс продления включает:

Подачу заявления не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия текущей визы

Предоставление актуальных финансовых документов, подтверждающих соответствие минимальным требованиям по доходу

Оплату сбора за продление: 500 ринггитов ($110) за основного заявителя и 300 ринггитов ($65) за каждого зависимого

Важный аспект финансового планирования — налогообложение. В Малайзии действует территориальный принцип налогообложения, что означает:

Доход, полученный за пределами Малайзии и не переведенный в страну, не облагается малайзийским подоходным налогом

Если вы находитесь в Малайзии менее 182 дней в году, вы считаетесь нерезидентом для налоговых целей

Если вы превышаете этот срок, вы становитесь налоговым резидентом, но зарубежный доход всё равно не облагается налогом

Расходы на жизнь в Малайзии (ежемесячно) Куала-Лумпур (столица) Пенанг Лангкави Аренда 1-комнатной квартиры (центр) 1,800-2,500 ринггитов ($400-550) 1,200-1,800 ринггитов ($270-400) 1,500-2,000 ринггитов ($330-440) Коммунальные услуги 200-300 ринггитов ($45-65) 150-250 ринггитов ($35-55) 200-300 ринггитов ($45-65) Интернет (100 Мбит/с) 150-200 ринггитов ($35-45) 150-200 ринггитов ($35-45) 180-250 ринггитов ($40-55) Питание (домашнее + кафе) 1,000-1,500 ринггитов ($220-330) 800-1,200 ринггитов ($180-270) 900-1,300 ринггитов ($200-290) Транспорт 200-400 ринггитов ($45-90) 150-300 ринггитов ($35-65) 300-500 ринггитов ($65-110)* Развлечения 500-1,000 ринггитов ($110-220) 400-800 ринггитов ($90-180) 500-1,000 ринггитов ($110-220) Примерный месячный бюджет 3,850-5,900 ринггитов ($850-1,300) 2,850-4,550 ринггитов ($630-1,000) 3,580-5,350 ринггитов ($790-1,180)

На Лангкави обычно рекомендуется аренда скутера или автомобиля

Дополнительные финансовые факторы, которые следует учитывать:

Медицинская страховка : от $500 до $1,000 в год в зависимости от покрытия

: от $500 до $1,000 в год в зависимости от покрытия Открытие банковского счета : возможно для держателей DE Rantau (обычно бесплатно)

: возможно для держателей DE Rantau (обычно бесплатно) Аренда рабочего места в коворкинге: от 300 ринггитов ($65) в месяц за hot desk до 800 ринггитов ($175) за фиксированное место

Важно отметить, что требование минимального дохода в $2,000 в месяц вполне соответствует комфортному проживанию в Малайзии — даже в столице можно вести достойный образ жизни с таким бюджетом, а в менее дорогих регионах этой суммы хватит на весьма высокий уровень комфорта. 🏝️

Преимущества и ограничения для цифровых кочевников в Малайзии

Программа DE Rantau предлагает ряд существенных преимуществ, однако имеет и определенные ограничения, которые необходимо учитывать при планировании переезда в Малайзию. Давайте объективно рассмотрим обе стороны, чтобы вы могли принять взвешенное решение. 🧠

Ключевые преимущества визы цифрового кочевника:

Легальное долгосрочное пребывание : возможность законно жить в стране до 12 месяцев с возможностью продления

: возможность законно жить в стране до 12 месяцев с возможностью продления Мультивъездной статус : свобода путешествий с правом многократного въезда и выезда

: свобода путешествий с правом многократного въезда и выезда Налоговые льготы : доход, полученный из-за рубежа, не облагается малайзийским налогом

: доход, полученный из-за рубежа, не облагается малайзийским налогом Возможность привезти семью : супруги и дети могут проживать вместе с основным заявителем

: супруги и дети могут проживать вместе с основным заявителем Доступ к банковской системе : право открывать местные банковские счета и использовать финансовые сервисы

: право открывать местные банковские счета и использовать финансовые сервисы Доступная стоимость жизни : относительно низкие цены при высоком качестве жизни

: относительно низкие цены при высоком качестве жизни Развитая инфраструктура : высокоскоростной интернет, современные коворкинги, хорошая транспортная система

: высокоскоростной интернет, современные коворкинги, хорошая транспортная система Стратегическое расположение: удобная база для путешествий по всей Юго-Восточной Азии

Однако следует учитывать и некоторые ограничения:

Запрет на работу с местными компаниями : нельзя оказывать услуги или работать на малайзийские организации

: нельзя оказывать услуги или работать на малайзийские организации Отсутствие пути к ПМЖ : виза не ведет к получению постоянного вида на жительство или гражданства

: виза не ведет к получению постоянного вида на жительство или гражданства Необходимость подтверждать доход : регулярное предоставление финансовых документов при продлении

: регулярное предоставление финансовых документов при продлении Ограничения на образование для детей : доступ только к международным школам (не к государственным)

: доступ только к международным школам (не к государственным) Климатические особенности : высокая влажность и температура могут быть дискомфортны для некоторых людей

: высокая влажность и температура могут быть дискомфортны для некоторых людей Языковой барьер: хотя английский распространен в крупных городах, в провинциях могут возникать трудности

Малайзия предлагает разнообразные локации для цифровых кочевников, каждая со своими особенностями:

Куала-Лумпур : деловой центр с развитой инфраструктурой, множеством коворкингов и международным сообществом

: деловой центр с развитой инфраструктурой, множеством коворкингов и международным сообществом Пенанг : культурный хаб с колониальной архитектурой, известный своей гастрономией и более низкой стоимостью жизни

: культурный хаб с колониальной архитектурой, известный своей гастрономией и более низкой стоимостью жизни Лангкави : островной рай для тех, кто предпочитает работать рядом с пляжем и наслаждаться природой

: островной рай для тех, кто предпочитает работать рядом с пляжем и наслаждаться природой Джохор-Бару: близость к Сингапуру при значительно более низких ценах

Для комфортной работы и жизни рекомендуется использовать следующие ресурсы:

Коворкинги : Common Ground, WeWork, Colony, The Co., WORQ предлагают современные рабочие пространства в крупных городах

: Common Ground, WeWork, Colony, The Co., WORQ предлагают современные рабочие пространства в крупных городах Жилье : платформы PropertyGuru, iProperty и Speedhome специализируются на долгосрочной аренде

: платформы PropertyGuru, iProperty и Speedhome специализируются на долгосрочной аренде Сообщества : группы в Telegram и специальные мероприятия от DE Rantau помогают найти единомышленников

: группы в Telegram и специальные мероприятия от DE Rantau помогают найти единомышленников Транспорт: приложения Grab (аналог Uber), MyCar и общественный транспорт обеспечивают мобильность

Виза DE Rantau идеально подходит для:

IT-специалистов, разработчиков, дизайнеров

Маркетологов, копирайтеров, SMM-специалистов

Консультантов, коучей, онлайн-преподавателей

Предпринимателей с удаленным бизнесом

Трейдеров, инвесторов и финансовых аналитиков

В отличие от других стран Юго-Восточной Азии, Малайзия предлагает редкое сочетание современной инфраструктуры, мультикультурного общества и доступной стоимости жизни, что делает ее привлекательным направлением для цифровых кочевников, ищущих баланс между экзотикой и комфортом. 🌴

Малайзия с ее программой DE Rantau представляет собой уникальное предложение для цифровых кочевников, которым важна стабильность и легальный статус. Понятные требования, прозрачная процедура получения визы и благоприятная экономическая среда делают эту страну идеальным выбором для тех, кто готов к новому этапу в своей карьере. Независимо от того, выберете ли вы деловой Куала-Лумпур, колоритный Пенанг или тропический Лангкави, важно тщательно подготовиться к переезду и следовать всем описанным в этом руководстве шагам. Создайте свою историю успеха как цифровой кочевник в одном из самых перспективных регионов мира.

Читайте также