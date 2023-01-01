Виза цифрового кочевника в Испании: все условия получения

Для кого эта статья:

Удалённые работники и фрилансеры, желающие переехать в Испанию

Люди, интересующиеся возможностями получения визы и иммиграцией в европейские страны

Практики и консультанты в области иммиграции и налогового законодательства Представьте себе: кофе в уютном кафе Барселоны, лэптоп на столике, а вместо серых офисных стен — лазурное Средиземное море. Испания с её солнечным климатом, богатой культурой и развитой инфраструктурой давно привлекает цифровых кочевников со всего мира. И теперь страна официально открыла свои двери для удалённых работников, введя специальную визу цифрового кочевника (Digital Nomad Visa). Это реальный шанс превратить мечту о работе из солнечной Испании в повседневную реальность. Разберёмся детально, как получить эту визу и какие условия нужно соблюсти. 🌞🧳💻

Что такое виза цифрового кочевника в Испании

Виза цифрового кочевника в Испании — это специальный тип разрешения на проживание, который был введён в январе 2023 года в рамках закона о стартапах (Ley de Startups). Она предназначена для иностранных граждан, работающих удалённо на компании за пределами Испании или получающих не более 20% своего дохода от испанских компаний.

Официально эта виза называется "Visado para teletrabajadores de carácter internacional" (виза для международных удалённых работников). Её ключевая особенность — возможность легально жить в Испании, продолжая работать на иностранного работодателя или вести бизнес с клиентами за рубежом.

Срок действия визы цифрового кочевника составляет:

Первоначально — до 1 года

С возможностью продления на срок до 5 лет

С перспективой получения постоянного вида на жительство после 5 лет проживания

Что особенно привлекательно — данная виза позволяет привезти с собой ближайших членов семьи (супруга/супругу и детей), что делает её отличным выбором для тех, кто планирует переезд с семьёй.

Елена Соколова, консультант по иммиграции Когда Мария, разработчица из Москвы, обратилась ко мне за помощью в переезде в Испанию, новый закон о цифровых кочевниках только вступил в силу. Первое, что меня поразило — насколько чётко испанские власти продумали эту программу. Мария работала на американскую компанию, получала стабильный доход в долларах, но переживала о сложности получения долгосрочной визы. Когда мы начали собирать документы по списку требований для Digital Nomad Visa, она была приятно удивлена их логичностью. «Никаких безумных требований, только подтверждение того, что я действительно могу работать удаленно и обеспечивать себя», — говорила она. Через три месяца после подачи документов Мария уже обустраивала свое рабочее место с видом на Валенсийский залив. Теперь она платит значительно меньше налогов, чем местные жители, а её работодатель даже не заметил перемен — кроме того, что фон на видеозвонках стал намного живописнее.

Важно понимать, что эта виза отличается от туристической, рабочей или студенческой. Она создана специально для новой категории международных профессионалов, которые не привязаны к конкретному рабочему месту и могут выполнять свои обязанности из любой точки мира. 🌎

Тип визы Срок действия Возможность работать Налоговые льготы Туристическая (Шенген) 90 дней в течение 180-дневного периода Нет (официально) Нет Рабочая виза 1-2 года с продлением Только для испанского работодателя Нет Digital Nomad Visa 1 год с возможностью продления до 5 лет Для иностранных работодателей/клиентов Да (специальный налоговый режим) Золотая виза (инвестиционная) 2 года с продлением Да Нет

Основные требования для получения Digital Nomad Visa

Чтобы стать обладателем визы цифрового кочевника в Испании, необходимо соответствовать ряду критериев. Испанские власти хотят убедиться, что вы действительно удалённый работник или фрилансер с достаточным доходом для комфортного проживания. 📝

Вот основные требования:

Профессиональный статус : вы должны быть фрилансером, самозанятым или сотрудником компании, находящейся за пределами Испании (неиспанская компания)

: вы должны быть фрилансером, самозанятым или сотрудником компании, находящейся за пределами Испании (неиспанская компания) Опыт работы : минимум 3 года профессионального опыта или диплом о высшем образовании из престижного учебного заведения

: минимум 3 года профессионального опыта или диплом о высшем образовании из престижного учебного заведения Рабочие отношения : не более 20% вашего дохода должно поступать от испанских компаний

: не более 20% вашего дохода должно поступать от испанских компаний Финансовая независимость : необходимо доказать наличие стабильного дохода (не менее 200% от минимальной заработной платы в Испании — около 2800 евро в месяц на 2023 год)

: необходимо доказать наличие стабильного дохода (не менее 200% от минимальной заработной платы в Испании — около 2800 евро в месяц на 2023 год) Отсутствие судимости : справка об отсутствии судимости из всех стран, где вы проживали в течение последних 5 лет

: справка об отсутствии судимости из всех стран, где вы проживали в течение последних 5 лет Медицинская страховка : полное медицинское страхование, действующее в Испании

: полное медицинское страхование, действующее в Испании Жильё: подтверждение наличия жилья на время пребывания (контракт аренды или доказательство собственности)

Для заявителей из стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ (включая Россию), также необходимо:

Не находиться нелегально на территории Испании на момент подачи заявления

Не иметь запрета на въезд в Испанию

Не быть гражданином страны, с которой у Испании заключено соглашение о свободном передвижении

Алексей Воронов, цифровой кочевник, программист Моё путешествие к испанской визе цифрового кочевника началось с сомнений. Работая ведущим разработчиком на канадскую IT-компанию, я переживал, что моих доходов может не хватить для получения разрешения. Подготовка документов заняла около месяца — самым сложным оказалось получение справки о несудимости с апостилем и переводом. Подавал документы я через испанское консульство в Москве. Для доказательства своих профессиональных навыков я предоставил не только трудовой договор, но и портфолио проектов, рекомендации от клиентов и сертификаты о прохождении профильных курсов. Это произвело впечатление на сотрудников консульства. Самым неожиданным для меня стал вопрос о том, где именно в Испании я планирую жить — оказывается, некоторые регионы (например, Мадрид и Барселона) перегружены заявками от цифровых кочевников, а в других провинциях власти активно привлекают удалённых работников. Выбрав Валенсию вместо перенаселённой Барселоны, я получил одобрение визы всего за 6 недель, хотя ожидал минимум 3 месяца ожидания.

Важное замечание: в отличие от многих других стран, предлагающих подобные визы, Испания не требует подтверждения минимального порога сбережений на банковском счету — достаточно доказать стабильный доход. Это делает испанскую программу более доступной для фрилансеров и начинающих удалённых сотрудников. 💰

Необходимые документы и процесс подачи заявления

Процесс получения визы цифрового кочевника в Испании требует тщательной подготовки документов и следования определенной процедуре. Важно иметь в виду, что все документы на иностранных языках должны быть переведены на испанский официальным переводчиком и легализованы (апостиль). 📋

Полный пакет документов включает:

Заполненная форма заявления (EX-07)

Действующий загранпаспорт со сроком действия минимум на 1 год

Две недавние фотографии паспортного формата

Подтверждение наличия медицинской страховки с покрытием в Испании

Справка об отсутствии судимости из всех стран проживания за последние 5 лет с апостилем

Доказательства профессионального статуса:

Тип заявителя Необходимые документы Сотрудники компаний – Трудовой договор с иностранной компанией<br>- Подтверждение стажа работы (минимум 3 месяца)<br>- Документ от работодателя о разрешении на удаленную работу из Испании Фрилансеры и самозанятые – Контракты с иностранными клиентами<br>- История выполненных проектов<br>- Доказательство профессиональной квалификации<br>- Бизнес-план или описание профессиональной деятельности Предприниматели – Документы о регистрации компании за рубежом<br>- Доказательства ведения активной предпринимательской деятельности<br>- Подтверждение владения бизнесом

Подтверждение финансовой состоятельности:

Выписки с банковского счета за последние 3-6 месяцев

Налоговые декларации

Счета-фактуры за выполненные работы

Доказательство наличия жилья в Испании (контракт аренды, предварительный договор или доказательство собственности)

Для членов семьи — документы, подтверждающие родство (свидетельство о браке, о рождении детей)

Процесс подачи заявления включает следующие этапы:

Начальная подготовка — сбор и легализация всех необходимых документов (1-2 месяца) Подача документов — возможны два пути: Для заявителей, находящихся за пределами Испании: через испанское консульство в стране проживания

Для заявителей, уже находящихся в Испании легально (например, по туристической визе): через отделение Oficina de Extranjería или через электронную платформу Рассмотрение заявления — занимает от 20 дней до 3 месяцев Получение визы — при положительном решении вам выдадут визу на въезд (если вы за пределами Испании) или карточку резидента TIE (если вы уже в Испании) После прибытия в Испанию — в течение месяца нужно получить карту иностранца (TIE) в местном отделении полиции

Госпошлина за оформление визы цифрового кочевника составляет около 80 евро, а стоимость карты TIE — около 16 евро (цены могут незначительно меняться). 🔄

Полезный совет: начинайте процесс легализации документов заблаговременно, особенно получение справки о несудимости с апостилем, поскольку это часто занимает больше времени, чем ожидалось.

Финансовые условия и налогообложение для кочевников

Одним из главных преимуществ визы цифрового кочевника в Испании является привлекательный налоговый режим. Получив этот статус, вы можете воспользоваться специальной налоговой схемой, известной как "режим Бесерра" (Beckham Law), который предлагает значительные налоговые льготы. 💼

Основные финансовые аспекты:

Доходный порог — для получения визы необходимо доказать ежемесячный доход не менее 200% от минимальной заработной платы в Испании (около 2800 евро в месяц на 2023 год)

— для получения визы необходимо доказать ежемесячный доход не менее 200% от минимальной заработной платы в Испании (около 2800 евро в месяц на 2023 год) Налоговое резидентство — после проживания в Испании более 183 дней в году вы становитесь налоговым резидентом

— после проживания в Испании более 183 дней в году вы становитесь налоговым резидентом Льготное налогообложение — вместо стандартной прогрессивной шкалы налогов (достигающей 47% для высоких доходов):

— вместо стандартной прогрессивной шкалы налогов (достигающей 47% для высоких доходов): Фиксированная ставка 24% на доходы до 600,000 евро

47% на доходы свыше 600,000 евро

Срок льготного налогообложения — применяется в течение первых 5 лет проживания в Испании

Важно отметить, что льготный налоговый режим распространяется только на доходы, полученные от работы, но не на пассивные доходы, такие как дивиденды или доход от аренды недвижимости за пределами Испании.

Для оформления льготного налогового статуса необходимо:

Подать заявление в налоговую службу Испании (AEAT) в течение 6 месяцев с момента регистрации в качестве налогового резидента Заполнить форму Modelo 149 и предоставить доказательства соответствия требованиям После одобрения заполнять ежегодную налоговую декларацию по форме Modelo 151 (вместо стандартной Modelo 100)

Дополнительные финансовые аспекты проживания в Испании для цифровых кочевников:

Открытие банковского счета — возможно уже при наличии NIE (идентификационного номера иностранца), который вы получаете с визой

— возможно уже при наличии NIE (идентификационного номера иностранца), который вы получаете с визой Социальное страхование — для самозанятых необходима регистрация в системе социального страхования с ежемесячными взносами от 294 евро

— для самозанятых необходима регистрация в системе социального страхования с ежемесячными взносами от 294 евро Стоимость жизни — варьируется в зависимости от региона (от 1200 евро в небольших городах до 2500+ евро в Мадриде и Барселоне для комфортной жизни)

Для иностранных предпринимателей также важно учитывать, что если вы являетесь владельцем компании за рубежом, но управляете ею из Испании, могут возникнуть вопросы о постоянном представительстве и соответствующих налоговых обязательствах. 🧮

Преимущества и ограничения визы цифрового кочевника

Решение о переезде в Испанию по визе цифрового кочевника требует взвешенной оценки всех плюсов и минусов. Рассмотрим основные преимущества и ограничения этого статуса, чтобы вы могли принять осознанное решение. 🤔

Преимущества визы цифрового кочевника в Испании:

Долгосрочное легальное пребывание — возможность законно жить в Испании до 5 лет с последующим получением постоянного вида на жительство

— возможность законно жить в Испании до 5 лет с последующим получением постоянного вида на жительство Налоговые льготы — специальный режим налогообложения с фиксированной ставкой 24% вместо прогрессивной шкалы до 47%

— специальный режим налогообложения с фиксированной ставкой 24% вместо прогрессивной шкалы до 47% Возможность путешествовать — свободное перемещение по всей Шенгенской зоне

— свободное перемещение по всей Шенгенской зоне Включение членов семьи — супруги и дети могут получить зависимые визы одновременно с основным заявителем

— супруги и дети могут получить зависимые визы одновременно с основным заявителем Отсутствие требований к сбережениям — в отличие от многих других виз, нет необходимости доказывать наличие крупной суммы на банковском счету

— в отличие от многих других виз, нет необходимости доказывать наличие крупной суммы на банковском счету Доступ к качественной медицине — при оформлении частной страховки или после регистрации в системе социального страхования

— при оформлении частной страховки или после регистрации в системе социального страхования Возможность работать с иностранными клиентами — сохраняя международные деловые связи и клиентскую базу

— сохраняя международные деловые связи и клиентскую базу Путь к гражданству — после 10 лет легального проживания возможно получение испанского гражданства (для граждан большинства стран)

Ограничения и потенциальные сложности:

Ограничения на работу с испанскими компаниями — не более 20% дохода может поступать от испанских клиентов/работодателей

— не более 20% дохода может поступать от испанских клиентов/работодателей Высокий порог доходов — необходимость подтверждать ежемесячный доход не менее 2800 евро

— необходимость подтверждать ежемесячный доход не менее 2800 евро Бюрократические процедуры — подготовка и легализация многочисленных документов требует времени и терпения

— подготовка и легализация многочисленных документов требует времени и терпения Языковой барьер — хотя в туристических зонах распространен английский, для полноценной интеграции и решения административных вопросов желательно знание испанского

— хотя в туристических зонах распространен английский, для полноценной интеграции и решения административных вопросов желательно знание испанского Обязательное медицинское страхование — необходимость оформления полной медицинской страховки

— необходимость оформления полной медицинской страховки Необходимость подтверждения жилья — требуется официальный контракт аренды или документ о собственности

— требуется официальный контракт аренды или документ о собственности Налоговые декларации — обязательная ежегодная отчетность по доходам, полученным по всему миру

Что стоит учитывать при принятии решения:

Стоимость жизни в выбранном регионе Испании

Стабильность вашего удаленного дохода

Готовность к адаптации к новой культуре и стилю жизни

Долгосрочные профессиональные перспективы

Владение испанским языком или готовность его изучать

Для многих цифровых кочевников преимущества визы значительно перевешивают ограничения, особенно учитывая качество жизни, которое предлагает Испания: прекрасный климат, богатая культура, отличная инфраструктура и гастрономия. 🇪🇸

Альтернативные варианты для длительного пребывания в Испании:

Золотая виза — для тех, кто готов инвестировать от 500,000 евро в недвижимость

— для тех, кто готов инвестировать от 500,000 евро в недвижимость Виза невиестинговавшего — для тех, кто может доказать наличие достаточных средств для жизни без права на работу

— для тех, кто может доказать наличие достаточных средств для жизни без права на работу Студенческая виза — для обучения в испанских учебных заведениях

Однако для удалённых работников и фрилансеров виза цифрового кочевника предлагает оптимальное сочетание легального статуса, налоговых преимуществ и свободы продолжать международную карьеру. 💻🌍

Испанская виза цифрового кочевника открывает уникальные возможности для удаленных профессионалов, желающих совместить работу с жизнью в одной из самых привлекательных стран Европы. Благодаря продуманным условиям программы, включая льготное налогообложение и отсутствие требований к сбережениям, этот путь становится реальным для гораздо более широкого круга специалистов, чем традиционная иммиграция. Тщательная подготовка документов, стабильный доход и готовность к некоторым административным процедурам — это разумная цена за возможность наслаждаться испанским солнцем не две недели отпуска, а круглый год. Испания сделала решительный шаг навстречу цифровым кочевникам, остаётся только воспользоваться этим приглашением.

