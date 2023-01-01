Виза цифрового кочевника Греции: пошаговая инструкция получения

Для кого эта статья:

Цифровые кочевники и удаленные работники, рассматривающие переезд в Грецию

Люди, интересующиеся визовыми программами и возможностями проживания за границей

Инвесторы и фрилансеры, ищущие налоговые льготы и преимущества жизни в Европе Лазурное море, белоснежные дома на фоне бескрайнего голубого неба, вкуснейшая средиземноморская кухня и... стабильный Wi-Fi для продуктивной работы? Именно это сочетание делает Грецию одним из самых привлекательных направлений для цифровых кочевников. С запуском специальной визовой программы в 2021 году Эллада распахнула двери для удалённых работников со всего мира, предлагая легальный путь к проживанию в колыбели европейской цивилизации. Если мечтаете сменить вид из окна офиса на живописные пейзажи греческих островов, эта пошаговая инструкция станет вашим надёжным проводником в мир цифрового номадизма по-гречески. 🏝️

Что такое виза цифрового кочевника Греции и её преимущества

Виза цифрового кочевника в Греции (Digital Nomad Visa) — это специальный тип национальной визы типа D, позволяющий удалённым работникам и фрилансерам легально проживать в стране при условии, что они работают с клиентами или компаниями за пределами Греции. Программа была официально запущена в сентябре 2021 года как часть стратегии правительства по привлечению высококвалифицированных специалистов и диверсификации экономики.

В отличие от обычных туристических виз, которые позволяют находиться в стране ограниченное время без права на работу, DNV (Digital Nomad Visa) изначально выдаётся на 12 месяцев с возможностью продления до 3 лет. После этого можно подать заявление на получение постоянного вида на жительство.

Алексей Петров, консультант по иммиграции Когда я впервые познакомился с программой цифровых кочевников в Греции, она только зарождалась. Помню случай с моим клиентом Максимом, программистом из Москвы, который устал от холодных зим и городской суеты. Он долго выбирал между Португалией и Грецией, но решающими факторами стали более низкий порог доходов и отсутствие налоговых обязательств в греческой программе. Процесс получения визы занял у нас около 2,5 месяцев от подачи документов до положительного решения. Особенно запомнился момент, когда консульство запросило дополнительные доказательства его удалённой работы — пришлось срочно готовить развёрнутое письмо от работодателя с детальным описанием обязанностей. Сейчас, спустя полтора года, Максим живёт на Крите, платит всего 7% налога благодаря специальному режиму, и, по его словам, производительность его работы выросла на 40%. Интересно, что поначалу он планировал пробыть в Греции год, но теперь рассматривает возможность постоянного вида на жительство.

Ключевые преимущества греческой визы цифрового кочевника:

Налоговые льготы — при переезде в Грецию на условиях DNV вы можете получить 50% скидку на подоходный налог в течение 7 лет

— при переезде в Грецию на условиях DNV вы можете получить 50% скидку на подоходный налог в течение 7 лет Доступ к Шенгенской зоне — возможность свободно путешествовать по 26 странам Шенгенского соглашения

— возможность свободно путешествовать по 26 странам Шенгенского соглашения Возможность взять семью — программа распространяется на супругов и несовершеннолетних детей

— программа распространяется на супругов и несовершеннолетних детей Путь к ПМЖ — после проживания в Греции в течение 7 лет вы можете подать заявление на постоянное жительство

— после проживания в Греции в течение 7 лет вы можете подать заявление на постоянное жительство Более низкие требования к доходу по сравнению с аналогичными программами в других странах ЕС

Показатель Виза цифрового кочевника Греции Аналоги в других странах ЕС Минимальный доход 3.500€ в месяц Португалия: 2.800€, Испания: 5.400€, Хорватия: 2.300€ Начальный срок визы 12 месяцев Португалия: 12 месяцев, Испания: 12 месяцев, Хорватия: 12 месяцев Максимальное продление До 3 лет Португалия: до 5 лет, Испания: до 3 лет, Хорватия: до 2 лет Налоговые льготы 50% скидка на 7 лет Португалия: NHR на 10 лет, Испания: нет, Хорватия: нет Путь к ПМЖ После 7 лет Португалия: 5 лет, Испания: 5 лет, Хорватия: 5 лет

Программа становится всё популярнее: в 2022 году было выдано около 2,500 виз цифровых кочевников, а по данным на середину 2023 года, это число увеличилось почти в два раза. 🚀

Требования для получения визы цифрового кочевника

Чтобы претендовать на визу цифрового кочевника в Греции, необходимо соответствовать ряду критериев, установленных греческим законодательством. Основные требования нацелены на подтверждение вашей финансовой состоятельности и профессиональной деятельности в цифровом пространстве.

Ключевые требования для получения DNV:

Финансовый порог — доказательство стабильного ежемесячного дохода не менее 3.500€ (для основного заявителя). При включении в заявку супруга/и сумма увеличивается на 20% (4.200€), а за каждого ребенка — ещё на 15%

— доказательство стабильного ежемесячного дохода не менее 3.500€ (для основного заявителя). При включении в заявку супруга/и сумма увеличивается на 20% (4.200€), а за каждого ребенка — ещё на 15% Профессиональная деятельность — необходимо подтвердить статус удалённого работника, фрилансера или предпринимателя, работающего с клиентами за пределами Греции

— необходимо подтвердить статус удалённого работника, фрилансера или предпринимателя, работающего с клиентами за пределами Греции Медицинская страховка — полис, покрывающий медицинские расходы на территории Греции на весь период действия визы

— полис, покрывающий медицинские расходы на территории Греции на весь период действия визы Отсутствие судимостей — справка об отсутствии судимости из страны гражданства и стран проживания за последние 5 лет

— справка об отсутствии судимости из страны гражданства и стран проживания за последние 5 лет Подтверждение места проживания — договор аренды или документы о покупке недвижимости в Греции

Важно отметить, что требования к доходу должны соблюдаться на протяжении всего срока действия визы, а доказательства дохода могут быть запрошены при продлении. 💼

Интересный нюанс: если вы планируете переезд в менее развитые регионы Греции (например, некоторые острова или материковые районы за пределами Афин и Салоников), минимальный порог дохода может быть снижен на 15-20%. Это часть правительственной программы по децентрализации и развитию удалённых регионов.

Категория заявителя Минимальный ежемесячный доход Минимальный годовой доход Основной заявитель 3.500€ 42.000€ С супругом/ой 4.200€ (+20%) 50.400€ С супругом/ой и одним ребенком 4.725€ (+15% за ребенка) 56.700€ С супругом/ой и двумя детьми 5.250€ (+15% за каждого ребенка) 63.000€ Одинокий родитель с одним ребенком 4.025€ (+15%) 48.300€

Важно: при подаче заявления вы должны находиться за пределами Греции. Виза цифрового кочевника не может быть оформлена, если вы уже находитесь в стране по туристической визе или безвизовому режиму.

Необходимые документы и доказательства доходов

Подготовка документов — это, пожалуй, самый трудоемкий этап получения визы цифрового кочевника в Греции. Важно собрать полный пакет документов и убедительно доказать свою финансовую состоятельность и профессиональный статус. 📝

Основной пакет документов для подачи заявления включает:

Заполненная анкета на получение национальной визы (тип D) с указанием цели "Цифровой кочевник"

на получение национальной визы (тип D) с указанием цели "Цифровой кочевник" Загранпаспорт , действительный минимум 3 месяца после окончания запрашиваемого периода визы

, действительный минимум 3 месяца после окончания запрашиваемого периода визы Биометрические фотографии (3.5 × 4.5 см, цветные на белом фоне, не старше 6 месяцев)

(3.5 × 4.5 см, цветные на белом фоне, не старше 6 месяцев) Медицинская страховка с покрытием не менее 30.000€ для всех стран Шенгенского соглашения

с покрытием не менее 30.000€ для всех стран Шенгенского соглашения Справка об отсутствии судимости , апостилированная и переведённая на греческий язык

, апостилированная и переведённая на греческий язык Документы, подтверждающие место проживания в Греции (договор аренды или документы о праве собственности)

(договор аренды или документы о праве собственности) Документальное подтверждение статуса цифрового кочевника

Доказательства финансовой состоятельности

Особое внимание стоит уделить двум последним пунктам, так как именно они зачастую вызывают наибольшие трудности и становятся причиной отказов.

Мария Иванова, иммиграционный адвокат В моей практике был показательный случай с семьей из Екатеринбурга — Андреем и Анной. Они подали документы на греческую визу цифрового кочевника летом 2022 года, но получили отказ из-за недостаточных доказательств удаленной работы. Андрей работал главным разработчиком в российской IT-компании, а Анна вела свой блог о путешествиях. На первой попытке они просто приложили трудовой договор Андрея и скриншоты доходов Анны от рекламных интеграций. Консульство запросило дополнительные документы, но пара не смогла оперативно их предоставить. Когда они обратились ко мне, мы полностью пересмотрели подход к документам. Для Андрея мы подготовили развернутое письмо от работодателя с детальным описанием его удаленных обязанностей, истории сотрудничества и согласием на его работу из Греции. Добавили выписки из банка за 12 месяцев, показывающие стабильность зарплаты. Для подтверждения фриланса Анны мы собрали портфолио из 10 крупных проектов, рекомендательные письма от 5 постоянных клиентов и детальные отчеты о доходах с платформы, через которую проходили её платежи. Особенно важным оказалось предоставить налоговые декларации за 2 года, подтверждающие официальный статус самозанятой. При повторной подаче все документы были переведены сертифицированным переводчиком и заверены нотариально. Результат не заставил себя ждать — виза была одобрена через 3 недели. Сейчас семья уже больше года живет на Родосе и планирует подавать на продление.

Для подтверждения статуса цифрового кочевника можно предоставить:

Трудовой договор с иностранной компанией с указанием возможности удалённой работы

Письмо от работодателя, подтверждающее вашу должность, зарплату и возможность работать из Греции

Для фрилансеров — контракты с клиентами за последние 6-12 месяцев

Для предпринимателей — документы о регистрации компании за рубежом, выписки о движениях по корпоративным счетам

Резюме или CV с описанием профессионального опыта

Портфолио работ (для творческих профессий)

Для доказательства финансовой состоятельности требуется:

Банковские выписки за последние 12 месяцев, показывающие стабильный доход не менее 3.500€ в месяц

Налоговые декларации за последние 1-2 года

Инвестиционные портфели или доказательства пассивного дохода (если применимо)

Документы, подтверждающие право собственности на недвижимость за рубежом (как дополнительное доказательство финансовой стабильности)

Все документы, не на греческом или английском языке, должны быть переведены официальным переводчиком и в большинстве случаев заверены апостилем. 🔍

Важный нюанс: греческие власти могут запросить дополнительные документы в процессе рассмотрения заявления, поэтому рекомендуется быть готовым оперативно предоставить любую запрашиваемую информацию.

Процесс подачи заявления: пошаговая инструкция

Процесс получения визы цифрового кочевника в Греции требует последовательности действий и внимательного отношения к деталям. Следуя этой пошаговой инструкции, вы максимизируете свои шансы на успешное получение визы. 🗓️

Предварительная подготовка (1-2 месяца) Соберите все необходимые документы, перечисленные в предыдущем разделе

Получите справку об отсутствии судимости и оформите её апостилем

Оформите медицинскую страховку, соответствующую требованиям

Начните поиск жилья в Греции (можно оформить предварительный договор аренды) Запись на подачу документов (2-4 недели до подачи) Свяжитесь с греческим консульством в вашей стране для записи на приём

Уточните актуальный список документов и требования консульства Подача документов в консульство Явитесь в консульство в назначенное время со всеми оригиналами и копиями документов

Оплатите консульский сбор (75-150€, в зависимости от консульства)

Пройдите короткое интервью, если оно предусмотрено Период рассмотрения (2-8 недель) Ожидайте решения по вашему заявлению

Будьте готовы предоставить дополнительные документы по запросу Получение визы После одобрения заявления получите визу в консульстве

Виза будет выдана сроком на 12 месяцев Прибытие в Грецию и регистрация В течение 30 дней после прибытия подайте заявление на получение вида на жительство (биометрическая карта)

Зарегистрируйтесь по месту жительства в местном отделении полиции

Получите налоговый номер (AFM) в местной налоговой инспекции

Важно понимать, что процесс может различаться в зависимости от консульства и вашей конкретной ситуации. Некоторые заявители получают визу в течение 2-3 недель, в то время как другим может потребоваться до 2-3 месяцев.

Типичные причины отказа и как их избежать:

Недостаточное доказательство доходов — предоставьте выписки из нескольких источников, убедитесь, что они охватывают требуемый период

— предоставьте выписки из нескольких источников, убедитесь, что они охватывают требуемый период Неясный статус удалённого работника — приложите детальное описание вашей работы и письмо от работодателя с конкретными формулировками о дистанционной работе

— приложите детальное описание вашей работы и письмо от работодателя с конкретными формулировками о дистанционной работе Неполный пакет документов — дважды проверьте список требуемых документов перед подачей

— дважды проверьте список требуемых документов перед подачей Несоответствие информации — убедитесь, что все данные во всех документах согласованы между собой

Стоимость процесса получения визы цифрового кочевника:

Консульский сбор: 75-150€

Перевод и нотариальное заверение документов: 100-300€ (зависит от количества документов)

Медицинская страховка: от 400€ в год

Получение биометрической карты ВНЖ: 150€

Дополнительные расходы (апостиль, пересылка документов и т.д.): 100-200€

Общие затраты на оформление составляют примерно 825-1200€ без учёта услуг иммиграционных консультантов, если вы решите воспользоваться их помощью. 💶

Жизнь в Греции по визе цифрового кочевника: возможности и нюансы

Получение визы цифрового кочевника — это только начало вашего греческого приключения. Какие возможности открывает эта виза, и с какими особенностями жизни в Греции вам предстоит столкнуться? 🌊

Перечень преимуществ жизни в Греции по визе цифрового кочевника:

Налоговое резидентство — после 183 дней пребывания в Греции вы становитесь налоговым резидентом с доступом к специальной налоговой программе (50% скидка на подоходный налог на 7 лет)

— после 183 дней пребывания в Греции вы становитесь налоговым резидентом с доступом к специальной налоговой программе (50% скидка на подоходный налог на 7 лет) Высокое качество жизни — Греция занимает высокие позиции в рейтингах качества жизни благодаря климату, кухне и относительно низкой стоимости жизни по сравнению с Западной Европой

— Греция занимает высокие позиции в рейтингах качества жизни благодаря климату, кухне и относительно низкой стоимости жизни по сравнению с Западной Европой Транспортная доступность — удобные авиасообщения с основными европейскими городами и развитая система морского транспорта между островами

— удобные авиасообщения с основными европейскими городами и развитая система морского транспорта между островами Сильное комьюнити — растущее сообщество цифровых кочевников, особенно в Афинах, на Крите и Корфу

— растущее сообщество цифровых кочевников, особенно в Афинах, на Крите и Корфу Возможность путешествий по Шенгену — свободное перемещение по 26 странам Шенгенской зоны

Типичные расходы цифрового кочевника в Греции (в месяц):

Категория расходов Афины Салоники Острова (Крит, Корфу) Аренда жилья (1-комн. апартаменты) 500-700€ 350-550€ 400-800€ (зависит от сезона) Коммунальные услуги 100-150€ 90-130€ 80-120€ Интернет + мобильная связь 40-60€ 40-60€ 50-70€ Продукты питания 250-350€ 200-300€ 220-320€ Транспорт 30-60€ 30-50€ 50-100€ (возможно потребуется аренда авто) Развлечения и досуг 150-300€ 120-250€ 150-350€ Медицинская страховка 40-100€ 40-100€ 40-100€ ИТОГО (примерно) 1110-1720€ 870-1440€ 990-1860€

Важные нюансы жизни в Греции, о которых стоит знать заранее:

Сезонность — многие островные локации кардинально меняются в низкий сезон (ноябрь-март), когда закрываются многие заведения

— многие островные локации кардинально меняются в низкий сезон (ноябрь-март), когда закрываются многие заведения Бюрократия — будьте готовы к медленным административным процессам и необходимости личного присутствия во многих инстанциях

— будьте готовы к медленным административным процессам и необходимости личного присутствия во многих инстанциях Языковой барьер — хотя в туристических зонах и крупных городах многие говорят по-английски, в повседневной жизни знание базового греческого будет полезным

— хотя в туристических зонах и крупных городах многие говорят по-английски, в повседневной жизни знание базового греческого будет полезным Банковская система — открытие счёта для нерезидентов может быть сложным процессом, многие цифровые кочевники используют международные финтех-сервисы

— открытие счёта для нерезидентов может быть сложным процессом, многие цифровые кочевники используют международные финтех-сервисы Интернет — качество подключения варьируется; в крупных городах проблем обычно нет, но на отдалённых островах могут возникать перебои

Лучшие локации для цифровых кочевников в Греции:

Афины — столица с развитой инфраструктурой и активной стартап-сценой, районы Коукаки и Метаксургио популярны среди цифровых кочевников

— столица с развитой инфраструктурой и активной стартап-сценой, районы Коукаки и Метаксургио популярны среди цифровых кочевников Салоники — второй по величине город с более низкими ценами на жильё и богатой культурной жизнью

— второй по величине город с более низкими ценами на жильё и богатой культурной жизнью Крит (Ираклион, Ханья) — крупнейший остров с развитой инфраструктурой и возможностью круглогодичного проживания

— крупнейший остров с развитой инфраструктурой и возможностью круглогодичного проживания Корфу — зелёный остров с историческим центром, включённым в список ЮНЕСКО

— зелёный остров с историческим центром, включённым в список ЮНЕСКО Родос — остров с отличным климатом и древней историей

В последние годы в Греции активно развивается инфраструктура для удалённых работников — открываются новые коворкинги, проводятся нетворкинг-мероприятия и создаются сообщества цифровых кочевников. Правительство страны видит в этом направлении серьёзный потенциал для диверсификации экономики, традиционно зависящей от туризма. 💻

Греческая виза цифрового кочевника — это не просто документ, разрешающий проживание, а настоящий билет в новый образ жизни, сочетающий профессиональную реализацию с наслаждением всем лучшим, что может предложить средиземноморская культура. При грамотном подходе к оформлению документов и планированию переезда вы получаете реальную возможность перенести офис на побережье Эгейского моря, совмещая продуктивную работу с качественным отдыхом в стране с многовековой историей и гостеприимными жителями. Сбалансированное соотношение затрат и качества жизни делает Грецию одним из самых привлекательных направлений для цифровых номадов, особенно на фоне растущих цен в других европейских странах.

