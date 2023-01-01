Виза цифрового кочевника в Черногории: полное руководство 2023

Для кого эта статья:

Цифровые кочевники и удаленные работники, рассматривающие возможность переезда в Черногорию.

Люди, заинтересованные в получении визы для удаленных работников и оформлении необходимых документов.

Специалисты в области IT, дизайна и других востребованных дистанционных профессий, заинтересованные в легальной работе за границей. Черногория — живописная балканская жемчужина, привлекающая цифровых кочевников своими средиземноморскими пляжами, горными пейзажами и относительно невысокой стоимостью жизни. С появлением специальной визы для удаленных работников в 2022 году эта страна превратилась в европейский хаб для цифровых номадов. Пройдя четкую процедуру оформления, вы сможете легально жить и работать в Черногории до года, наслаждаясь комфортными условиями и благоприятным налоговым климатом. Эта инструкция проведет вас через все этапы получения визы цифрового кочевника — от сбора документов до успешной интеграции в местное сообщество. 🏔️🌊

Что такое виза цифрового кочевника в Черногории

Виза цифрового кочевника в Черногории, официально называемая "временное разрешение на пребывание для удаленных работников" (Privremeni boravak za digitalne nomade), была введена в июле 2022 года как часть стратегии правительства по привлечению высококвалифицированных специалистов. Этот тип визы разработан специально для иностранцев, которые могут выполнять свою работу дистанционно с использованием цифровых технологий.

Разрешение выдается на срок до 1 года с возможностью продления еще на 1 год после 90-дневного перерыва. В отличие от традиционной рабочей визы, виза цифрового кочевника не требует наличия местного работодателя и позволяет работать на зарубежные компании или вести собственный бизнес, находясь на территории Черногории. 🌐

Ключевые особенности визы цифрового кочевника:

Легальное проживание в стране до 12 месяцев с возможностью продления

Право на работу для иностранных работодателей или на свой бизнес

Отсутствие необходимости получать местное разрешение на работу

Возможность путешествовать без визы по странам Шенгенского соглашения (до 90 дней в течение 180-дневного периода)

Освобождение от уплаты подоходного налога в Черногории (при соблюдении определенных условий)

Данный тип визы идеально подходит для программистов, дизайнеров, маркетологов, консультантов, писателей, блогеров и других специалистов, чья работа не привязана к конкретному месту. Важно понимать, что эта виза не дает права на постоянное проживание или гражданство и не позволяет работать на местные компании.

Характеристика Виза цифрового кочевника Туристическая виза Рабочая виза Срок пребывания До 12 месяцев До 90 дней 1-3 года Работа на иностранные компании Разрешена Запрещена Запрещена Работа на местные компании Запрещена Запрещена Разрешена Возможность продления Да, после 90 дней перерыва Ограничена Да Требование местного работодателя Нет Нет Да

Условия и требования для получения визы кочевника

Для получения визы цифрового кочевника в Черногории необходимо соответствовать ряду критериев, установленных миграционным законодательством страны. Основные требования включают финансовую состоятельность, подтверждение удаленной работы и отсутствие криминального прошлого.

Михаил Дорохов, миграционный консультант Помню случай с Алексеем, программистом из Казани, который обратился ко мне в декабре 2022 года. Когда мы начали готовить его документы, выяснилось, что его зарплатные выписки показывали нестабильный доход — три месяца высокие суммы, затем два месяца почти ничего. Оказалось, он фрилансер с проектной оплатой. Мы подготовили дополнительный пакет документов: долгосрочные контракты с клиентами на будущие периоды, выписку со счета, показывающую накопления более 30000 евро, и детальное объяснение особенностей его работы. Миграционная служба Черногории одобрила его заявление, отметив, что ценит проактивный подход и прозрачность. Сейчас Алексей уже второй год живет в Будве, зарегистрировал там ИП и помогает другим ребятам с переездом.

Базовые критерии для кандидатов включают:

Финансовые требования: подтвержденный минимальный ежемесячный доход в размере 2000 евро (для одного человека) или 2500 евро (для семьи)

подтвержденный минимальный ежемесячный доход в размере 2000 евро (для одного человека) или 2500 евро (для семьи) Профессиональный статус: действующий трудовой договор с иностранной компанией или документальное подтверждение ведения собственного бизнеса за рубежом

действующий трудовой договор с иностранной компанией или документальное подтверждение ведения собственного бизнеса за рубежом Медицинское страхование: полис, покрывающий весь период пребывания в Черногории

полис, покрывающий весь период пребывания в Черногории Жилье: договор аренды или документы на собственность жилья в Черногории

договор аренды или документы на собственность жилья в Черногории Отсутствие судимости: справка об отсутствии судимости из страны гражданства

справка об отсутствии судимости из страны гражданства Возраст: заявитель должен быть старше 18 лет

Важное условие: деятельность заявителя должна осуществляться исключительно для иностранных клиентов или компаний. Работа на черногорские организации с этой визой запрещена. 🚫

Также существуют дополнительные условия, повышающие шансы на одобрение:

Стабильная история доходов за последние 6-12 месяцев

Наличие средств на банковском счете, покрывающих расходы на весь период пребывания

Профессиональный опыт в сфере IT, дизайна, маркетинга или других востребованных дистанционных специальностях

Знание английского языка (не является обязательным, но повышает шансы)

Преимущества для заявителей с семьей: супруги и несовершеннолетние дети могут быть включены в заявление как иждивенцы. Для них не требуется отдельное подтверждение доходов, но необходимо предоставить документы, подтверждающие семейные связи (свидетельства о браке, рождении).

Необходимые документы для оформления визы в Черногорию

Подготовка документов — критический этап в процессе получения визы цифрового кочевника. Недостаточно просто соответствовать требованиям; необходимо правильно это подтвердить. Рассмотрим полный перечень необходимых документов и особенности их оформления. 📝

Основной пакет документов включает:

Заявление установленной формы на получение временного вида на жительство (заполняется на английском или черногорском языке)

на получение временного вида на жительство (заполняется на английском или черногорском языке) Действующий заграничный паспорт со сроком действия минимум 3 месяца после предполагаемого окончания пребывания

со сроком действия минимум 3 месяца после предполагаемого окончания пребывания Цветные фотографии паспортного формата (3.5 x 4.5 см) на белом фоне — 2 шт.

(3.5 x 4.5 см) на белом фоне — 2 шт. Подтверждение статуса цифрового кочевника:

Трудовой договор с иностранной компанией с указанием должности, обязанностей и размера оплаты

ИЛИ документы, подтверждающие владение бизнесом за пределами Черногории

ИЛИ контракты с иностранными клиентами на оказание услуг

Финансовые документы:

Выписки с банковского счета за последние 6 месяцев

Справка о доходах от работодателя или налоговая декларация для самозанятых

Документы, подтверждающие наличие сбережений (при наличии)

Договор аренды жилья в Черногории, заверенный у нотариуса, или документы о праве собственности

в Черногории, заверенный у нотариуса, или документы о праве собственности Медицинская страховка на весь период пребывания с минимальным покрытием 30000 евро

на весь период пребывания с минимальным покрытием 30000 евро Справка об отсутствии судимости из страны гражданства (срок действия — не более 6 месяцев)

из страны гражданства (срок действия — не более 6 месяцев) Квитанция об оплате государственной пошлины (около 100-150 евро)

Дополнительные документы для заявителей с семьей:

Свидетельство о браке (для супругов)

Свидетельства о рождении детей

Паспорта всех членов семьи

Медицинские страховки на всех членов семьи

Важно оформлять документы с учетом следующих требований:

Документ Требования к оформлению Срок действия Документы на иностранном языке Перевод на черногорский язык с нотариальным заверением – Справка об отсутствии судимости Апостиль + перевод 6 месяцев Договор аренды жилья Нотариальное заверение Минимум на период визы Трудовой договор Перевод Действующий Медицинская страховка Международного образца На весь период визы Выписка с банковского счета С печатью банка Не старше 1 месяца

Все документы следует подготовить в двух экземплярах: оригиналы и копии. Документы на иностранных языках должны быть переведены на черногорский язык и заверены у сертифицированного переводчика. Некоторые документы (например, свидетельства о рождении или справки об отсутствии судимости) могут потребовать легализации через апостиль.

Пошаговый процесс подачи заявления на визу

Оформление визы цифрового кочевника в Черногории — процедура структурированная, но требующая внимания к деталям. Следуя предложенному алгоритму, можно значительно снизить риск отказа и сократить время ожидания. Рассмотрим пошаговую инструкцию от подготовки до получения готовой визы. ⏱️

Шаг 1: Предварительная подготовка (1-2 месяца до переезда)

Убедитесь, что ваш паспорт действителен минимум 18 месяцев

Начните сбор и подготовку документов, требующих времени (справка об отсутствии судимости, апостилирование документов)

Оформите медицинскую страховку международного образца

Обеспечьте стабильное поступление средств на ваш счет для создания финансовой истории

Шаг 2: Въезд в Черногорию (за 2-4 недели до подачи документов)

Въезжайте в страну по безвизовому режиму или туристической визе (для граждан РФ и многих стран СНГ доступен безвизовый въезд до 30 дней)

Зарегистрируйтесь в местной полиции в течение 24 часов после прибытия (часто это делает принимающая сторона или отель)

Найдите и арендуйте жильё на длительный срок, оформив договор у нотариуса

Шаг 3: Подготовка финальной версии документов (1-2 недели)

Организуйте перевод всех документов на черногорский язык у сертифицированного переводчика

Заверьте договор аренды жилья у нотариуса

Получите свежие выписки с банковских счетов

Заполните заявление на получение ВНЖ по форме MUP-1

Елена Воронцова, иммиграционный юрист В марте 2023 года я консультировала семейную пару из Санкт-Петербурга — Дмитрия и Анну, оба работали удаленно в IT-компании. Они выбрали для подачи документов отделение МВД в Херцег-Нови, считая, что там меньше очереди, чем в Подгорице или Будве. Прибыв на место без предварительной записи, они столкнулись с неожиданностью: в этом отделении принимали заявления только два дня в неделю, и в тот день был неприемный. Инспектор вежливо, но твердо отказал им. Пришлось экстренно менять планы. Я посоветовала им записаться через онлайн-систему в отделение в Тивате (где я заранее проверила наличие слотов) и подготовить дополнительное письмо на черногорском, объясняющее их ситуацию. В Тивате документы приняли без проблем, а через 17 дней (вместо стандартных 30) виза была одобрена! Инспектор позже признался, что оценил их организованность и полноту документов.

Шаг 4: Подача документов (1 день)

Запишитесь на прием в местное отделение Министерства внутренних дел (MUP) Явитесь в назначенное время со всеми оригиналами и копиями документов Оплатите государственную пошлину (около 100-150 евро) Сдайте биометрические данные (отпечатки пальцев и фото) Получите временный документ, подтверждающий подачу заявления

Шаг 5: Ожидание рассмотрения (20-40 дней)

Период рассмотрения заявления обычно занимает 3-5 недель

В это время рекомендуется не покидать Черногорию

При необходимости будьте готовы предоставить дополнительные документы по запросу

Шаг 6: Получение визы (1 день)

После одобрения вы получите уведомление по электронной почте или телефону

Явитесь в MUP для получения ID-карты временного резидента

Оплатите пошлину за выдачу карты (около 40 евро)

Шаг 7: Пост-визовые процедуры (1-2 недели)

Получите налоговый идентификационный номер (если планируете открыть банковский счет)

Зарегистрируйтесь в системе здравоохранения (если применимо)

Оформите местную SIM-карту на свое имя

Важные советы по процессу подачи:

Всегда делайте копии всех документов и храните их отдельно от оригиналов

Приходите на встречу с инспектором заранее и имейте с собой контакты переводчика на случай языкового барьера

Если возникают сложности, рассмотрите возможность привлечения местного юриста или миграционного консультанта

Будьте готовы к тому, что могут запросить дополнительные документы в зависимости от вашей конкретной ситуации

Жизнь в Черногории с визой цифрового кочевника

Получение визы — лишь первый шаг на пути к комфортной жизни в Черногории. После решения бюрократических вопросов начинается самое интересное: адаптация к местной культуре, организация рабочего пространства и интеграция в сообщество цифровых кочевников. 🏡

Жилье и стоимость жизни

Цены на аренду жилья в Черногории сильно варьируются в зависимости от сезона и расположения. Побережье (Будва, Котор, Тиват) традиционно дороже, особенно летом, когда цены могут вырасти вдвое или втрое. Столица Подгорица предлагает более стабильные цены круглый год.

Город Аренда 1-комн. квартиры (низкий сезон) Аренда 1-комн. квартиры (высокий сезон) Средний счет в ресторане Месячные расходы на 1 человека Будва 300-400€ 600-800€ 15-25€ 800-1200€ Подгорица 250-350€ 300-400€ 10-20€ 700-1000€ Котор 350-450€ 600-900€ 15-30€ 900-1300€ Бар 250-350€ 400-600€ 10-20€ 700-1000€ Херцег-Нови 300-400€ 500-700€ 12-22€ 750-1100€

Основные статьи расходов помимо жилья включают:

Коммунальные услуги: 50-100€ в месяц (зависит от сезона)

Интернет и мобильная связь: 20-40€

Продукты питания: 200-300€ на человека

Транспорт (при наличии автомобиля): 100-150€

Развлечения и рестораны: 150-300€

Организация рабочего пространства

Хотя Черногория только начинает развивать инфраструктуру для цифровых кочевников, в крупных городах уже есть коворкинги и кафе, подходящие для работы:

Подгорица: Hub Nikić, Workplace, Regus Office Center

Hub Nikić, Workplace, Regus Office Center Будва: Budva Co-Working, The Chillout Factory

Budva Co-Working, The Chillout Factory Котор: Remote Hub Kotor, Elixir Hub

Remote Hub Kotor, Elixir Hub Тиват: Porto Montenegro Business Club

Цены на коворкинги варьируются от 8-15€ за день до 150-250€ за месячный абонемент. Многие цифровые кочевники предпочитают работать из кафе с хорошим Wi-Fi или из дома, особенно если арендуемое жилье имеет живописный вид на море или горы.

Интернет и связь

Качество интернета в Черногории в целом хорошее, особенно в городах. Средняя скорость фиксированного интернета составляет 40-80 Мбит/с, а мобильного — 20-40 Мбит/с. Основные провайдеры — Crnogorski Telekom, Telenor и m:tel. Месячная подписка на домашний интернет стоит около 20-35€, мобильный интернет — 10-25€.

Налоги и финансы

Одно из главных преимуществ визы цифрового кочевника — освобождение от уплаты налога на доход в Черногории при работе на зарубежные компании. Однако важно учитывать налоговые обязательства в стране гражданства:

Большинству цифровых кочевников необходимо продолжать платить налоги в стране своего налогового резидентства

Для смены налогового резидентства обычно требуется провести за пределами родной страны более 183 дней в году

Открытие банковского счета в Черногории возможно с визой цифрового кочевника

Сообщество и нетворкинг

За последние годы в Черногории сформировалось активное сообщество цифровых кочевников, особенно в прибрежных городах:

Регулярные встречи и нетворкинги в Будве, Которе и Подгорице

Telegram-группы и чаты для обмена опытом и информацией

Ежегодные конференции и мероприятия для удаленных работников

Совместные поездки по достопримечательностям Черногории

Медицина и здравоохранение

Держатели визы цифрового кочевника должны иметь частную медицинскую страховку. Государственная система здравоохранения Черногории не самая развитая, поэтому для серьезного лечения многие предпочитают медицинские учреждения в соседней Сербии или Хорватии.

Путешествия из Черногории

Одно из преимуществ жизни в Черногории — ее центральное расположение на Балканах и близость к странам ЕС:

С визой цифрового кочевника можно путешествовать без визы по странам Шенгена до 90 дней в течение 180-дневного периода

Близлежащие страны (Хорватия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия) легко доступны на автомобиле

Из аэропортов Тивата и Подгорицы есть прямые рейсы во многие европейские города

Культурная адаптация и язык

Черногорцы известны своим гостеприимством и дружелюбным отношением к иностранцам. Многие местные жители, особенно молодежь и те, кто работает в туризме, говорят по-английски. Изучение основных фраз на черногорском языке (который очень похож на сербский, хорватский и боснийский) поможет в повседневном общении и будет высоко оценено местными жителями.

Получение визы цифрового кочевника в Черногории — это инвестиция в качество вашей жизни и работы. Правильно подготовленные документы, четкое следование процедуре и понимание местных особенностей значительно упростят процесс. Черногория предлагает уникальное сочетание европейской инфраструктуры, красивой природы и относительно низкой стоимости жизни — идеальные условия для удаленной работы. Начните процесс заблаговременно, учитывайте сезонность и налоговые нюансы, и вскоре вы сможете наслаждаться видом на Адриатическое море прямо с вашего "рабочего места".

