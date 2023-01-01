Табулатуры для гитары: как быстро освоить любимые хиты

Музыканты, желающие укрепить свои навыки и развиваться в игре на гитаре через табулатуры Помните, как круто выглядели гитаристы, мастерски исполняющие хиты, а вы мечтали оказаться на их месте? Табулатуры — ваш входной билет в мир гитарной музыки без многолетнего изучения нотной грамоты! Независимо от того, держите ли вы инструмент первый раз или уже покоряете сложные риффы, правильно подобранные табы помогут сыграть любимые треки от простых трехаккордных мелодий до технически изощренных композиций Meshuggah. Готовы расширить репертуар хитами разной сложности? 🎸

Что такое табулатуры и как их использовать гитаристам

Табулатуры (или сокращенно "табы") — это специальная система записи музыки, разработанная специально для струнных инструментов. В отличие от стандартной нотной записи, требующей музыкальной грамотности, табы интуитивно понятны даже новичкам — они показывают, на какой струне и на каком ладу нужно зажать струну.

Базовая структура табулатуры выглядит как шесть горизонтальных линий, представляющих струны гитары (сверху вниз: первая, самая тонкая, до шестой, самой толстой). Цифры на линиях указывают номер лада, который нужно зажать. Например:

e|-------0--------| B|-----0---0------| G|---1-------1----| D|-2-------------2-| A|-----------------| E|-----------------|

Кроме цифр, в табах используются специальные обозначения для различных гитарных техник:

h (hammer-on) — удар пальцем левой руки по струне

(hammer-on) — удар пальцем левой руки по струне p (pull-off) — срыв пальца со струны

(pull-off) — срыв пальца со струны b (bend) — подтяжка струны

(bend) — подтяжка струны / — слайд вверх по грифу

— слайд вверх по грифу \ — слайд вниз по грифу

— слайд вниз по грифу PM (palm muting) — приглушение струн ребром ладони

Для эффективного использования табулатур следуйте этому подходу:

Начните с анализа общей структуры песни (куплет, припев, соло и т.д.) Разбейте сложные части на небольшие фрагменты и отрабатывайте их отдельно Постепенно увеличивайте темп, используя метроном Обращайте внимание на специальные обозначения техник Слушайте оригинальную композицию для понимания ритма и динамики

Преимущества табулатур Ограничения табулатур Не требуют знания нотной грамоты Отсутствие точной ритмической информации Интуитивно понятны новичкам Могут содержать неточности (в любительских табах) Показывают точное расположение пальцев Не развивают музыкальную грамотность Широкая доступность в интернете Разные версии одной песни могут различаться

Игорь Соколов, гитарный инструктор Помню своего ученика Максима, который пришел ко мне после шести месяцев самостоятельных попыток освоить гитару. Он был разочарован своим прогрессом и почти решил бросить инструмент. Когда я спросил, как он учился, оказалось, что он пытался играть по нотам, не понимая их. "Давай попробуем иначе," — предложил я и показал ему табулатуру "Nothing Else Matters". Через 20 минут на его лице появилась улыбка — он сыграл узнаваемый интро! "Это же магия какая-то," — сказал он. "Нет, это просто правильный инструмент для начала," — ответил я. За месяц Максим освоил 5 полных песен Metallica, используя табы. Это дало ему мотивацию продолжать, и лишь потом, когда база была заложена, мы начали изучать нотную грамоту. Табы спасли его гитарную карьеру.

Табулатуры для начинающих: легкие и популярные хиты

Начинать путь гитариста стоит с простых, но узнаваемых композиций — это поддерживает мотивацию и позволяет быстрее увидеть прогресс. Идеальные песни для новичков обычно содержат ограниченное количество аккордов, повторяющиеся паттерны и несложный ритмический рисунок. 🎵

Вот подборка популярных песен с простыми табулатурами для начинающих:

Smoke on the Water (Deep Purple) — легендарный рифф на одной струне, идеальный первый опыт

— легендарный рифф на одной струне, идеальный первый опыт Seven Nation Army (The White Stripes) — узнаваемая мелодия без сложных переходов

— узнаваемая мелодия без сложных переходов Love Me Do (The Beatles) — простой паттерн из нескольких аккордов

— простой паттерн из нескольких аккордов Knockin' on Heaven's Door (Bob Dylan/Guns N' Roses) — классическая прогрессия из 4-х аккордов

— классическая прогрессия из 4-х аккордов Horse with No Name (America) — всего два аккорда на всю песню

Рассмотрим детальнее "Smoke on the Water". Знаменитый рифф играется на третьей и четвертой струнах и выглядит в табах так:

e|-----------------| B|-----------------| G|-0--3--5--0--3--6--5----| D|-0--3--5--0--3--6--5----| A|-----------------| E|-----------------|

Для эффективного освоения простых табулатур следуйте этим рекомендациям:

Начинайте играть в медленном темпе, постепенно ускоряясь Уделяйте внимание правильному положению руки и постановке пальцев Практикуйте переключение между аккордами отдельно от игры песни Записывайте свое исполнение и сравнивайте с оригиналом Играйте с метрономом для развития чувства ритма

Песня Исполнитель Количество аккордов Сложность (1-5) Smoke on the Water Deep Purple Рифф на 2 струнах 1 Love Me Do The Beatles 3 1 Horse with No Name America 2 1 Knockin' on Heaven's Door Bob Dylan 4 2 Zombie The Cranberries 5 2

Многие начинающие гитаристы совершают ошибку, пытаясь сразу играть сложные композиции. Такой подход обычно приводит к разочарованию и потере мотивации. Лучше начать с простых табов, которые можно освоить за несколько дней, и постепенно усложнять репертуар.

Для поиска качественных табулатур начинающего уровня рекомендую следующие ресурсы:

Ultimate-Guitar.com — крупнейший сборник табулатур с рейтинговой системой

Songsterr.com — табы с аудиовоспроизведением и возможностью замедления

911Tabs.com — агрегатор табулатур с разных ресурсов

GuitarTabs.cc — простой интерфейс с большим количеством классических хитов

Песни среднего уровня сложности: расширяем репертуар

Когда базовые гитарные навыки освоены, пришло время погрузиться в композиции среднего уровня сложности. Эти песни обычно включают более разнообразные техники: баррэ-аккорды, переменный штрих, легато, вибрато и несложные соло. 🔥

Типичные элементы, которые встречаются в табулатурах среднего уровня:

Более сложные аккордовые прогрессии с баррэ

Техника palm muting (приглушение ладонью)

Простые соло с бендами и вибрато

Переменный ритмический рисунок

Комбинации риффов и аккордов

Вот список популярных песен среднего уровня сложности с табулатурами:

Sweet Child O' Mine (Guns N' Roses) — знаменитый рифф и средней сложности соло Californication (Red Hot Chili Peppers) — узнаваемый рифф с техникой легато Better Off Alone (Alice DJ) — популярный танцевальный хит с интересной гитарной адаптацией Wish You Were Here (Pink Floyd) — аккордовые арпеджио с мелодическими вставками Enter Sandman (Metallica) — классический рифф с применением palm muting

Рассмотрим фрагмент табулатуры "Better Off Alone" — интересной гитарной адаптации электронного хита:

e|-------------------------------------| B|-------------------------------------| G|-9-9-9-9-7-7-7-7-5-5-5-5-4-4-4-4-----| D|-9-9-9-9-7-7-7-7-5-5-5-5-4-4-4-4-----| A|-7-7-7-7-5-5-5-5-3-3-3-3-2-2-2-2-----| E|-------------------------------------|

Антон Березин, преподаватель гитары Я часто вспоминаю случай с моей ученицей Катей, когда демонстрирую силу правильно подобранных табулатур среднего уровня. Она пришла ко мне после года самообучения и могла играть 5-6 простых песен, но её прогресс застопорился. "Хочу научиться играть что-то более впечатляющее, но все сложные песни кажутся недостижимыми," — поделилась она. Я подобрал для неё "Sweet Child O' Mine", но не целиком, а разбив песню на отдельные элементы. Первую неделю мы работали только над вступительным риффом, вторую — над аккордами куплета. Через месяц Катя могла сыграть почти всю песню, кроме соло. Когда она впервые исполнила узнаваемый рифф на семейном празднике, реакция родственников была восторженной. "Тот момент, когда я увидела удивление на лицах родителей, стоил всех часов тренировок," — сказала она мне позже. Этот опыт показал, что подход "шаг за шагом" с правильно подобранными табами среднего уровня может трансформировать игру гитариста и его мотивацию.

Для эффективного освоения табулатур среднего уровня сложности:

Разделите песню на логические фрагменты (интро, куплет, припев, соло) Отрабатывайте каждый элемент отдельно, постепенно увеличивая темп Особое внимание уделяйте плавным переходам между частями композиции Используйте метроном для поддержания стабильного темпа Экспериментируйте с динамикой исполнения для придания выразительности

При разучивании "Better Off Alone" и других композиций среднего уровня обратите внимание на точность переходов между аккордами и чистоту звукоизвлечения. Эти навыки станут критически важными при дальнейшем продвижении к сложным композициям.

Сложные композиции для продвинутых гитаристов

Для гитаристов, освоивших базовые и средние техники, табулатуры сложных композиций открывают новый уровень мастерства. Такие песни требуют виртуозного владения инструментом, безупречной координации рук и глубокого понимания музыкальной теории. 🔥🎸

Продвинутые табулатуры обычно содержат следующие элементы:

Скоростные пассажи и свипинг

Тэппинг двумя руками

Сложные полиритмические структуры

Необычные строи гитары

Комбинированные техники в соло-партиях

Экстремальные бенды и вибрато

Вот подборка сложных композиций для продвинутых гитаристов:

Bleed (Meshuggah) — экстремальные полиритмические риффы с синкопированными паттернами Eruption (Van Halen) — классическое соло с тэппингом двумя руками Feuer Frei (Rammstein) — тяжелые риффы с точной техникой palm muting и дроп-строем Cliffs of Dover (Eric Johnson) — техничное соло с быстрыми пассажами и выразительными бендами Through the Fire and Flames (DragonForce) — скоростные соло с комбинированием различных техник

Рассмотрим фрагмент знаменитого риффа из "Bleed" Meshuggah:

e|----------------------------------------| B|----------------------------------------| G|----------------------------------------| D|----------------------------------------| A|-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----| E|-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-8-7-| PM|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-------|

Эта табулатура выглядит простой, но исполнение требует идеальной точности правой руки для создания характерного "машинного" звучания. Обратите внимание на обозначение PM (palm muting) под табулатурой, указывающее на приглушение струн ребром ладони.

Ключевые особенности сложных табулатур и рекомендации по их освоению:

Разбивайте материал на микро-фрагменты по 1-2 такта Начинайте отработку на значительно сниженной скорости (30-40% от оригинала) Используйте технику прогрессивного метронома (постепенное увеличение темпа) Записывайте свою игру и анализируйте точность исполнения Обратите особое внимание на правильную постановку рук для сложных техник

Для изучения "Feuer Frei" Rammstein необходимо перестроить гитару в Drop D (шестая струна опускается на тон). Это создает более мощное звучание низких нот и упрощает исполнение силовых аккордов одним пальцем.

При работе со сложными табами, особенно для песен вроде "Bleed" Meshuggah, важно понимать, что даже профессиональным гитаристам может потребоваться несколько недель или месяцев для идеального освоения композиции. Терпение и систематический подход — ключ к успеху.

Где скачать табы Bleed Meshuggah, Better Off Alone и Feuer Frei

Поиск качественных табулатур — важный этап в освоении новых композиций. Неточные табы могут привести к формированию неправильных привычек и разочарованию в результате. Рассмотрим наиболее надежные источники для скачивания табулатур интересующих нас композиций. 📝

Для скачивания табулатур "Bleed" Meshuggah, "Better Off Alone" Alice DJ и "Feuer Frei" Rammstein можно воспользоваться следующими ресурсами:

Название ресурса Преимущества Формат табов Доступность Ultimate-Guitar.com Система рейтинга, комментарии пользователей Текстовый, Guitar Pro Частично платно Songsterr.com Аудиовоспроизведение, замедление темпа Интерактивный Базовые функции бесплатно GuitarPro.cc Высококачественные профессиональные табы Guitar Pro (.gp5, .gpx) Бесплатно Tabs.ultimate-tabs.com Обширная библиотека металл-композиций Текстовый, PDF Бесплатно

Прямые ссылки на табулатуры интересующих нас песен:

Bleed Meshuggah tabs : доступны на Ultimate-Guitar с рейтингом 4.8/5 в формате Guitar Pro и текстовом виде

: доступны на Ultimate-Guitar с рейтингом 4.8/5 в формате Guitar Pro и текстовом виде Better Off Alone tabs : представлены на Songsterr с аудиосопровождением и возможностью замедления

: представлены на Songsterr с аудиосопровождением и возможностью замедления Feuer Frei табы: имеются в нескольких вариантах на GuitarPro.cc с детальной проработкой риффов

При скачивании табулатур обратите внимание на следующие аспекты:

Рейтинг и количество скачиваний — косвенный показатель качества Комментарии пользователей о точности табулатуры Дата добавления (новые версии обычно более точные) Наличие указаний о строе гитары и специальных техниках Формат файла (Guitar Pro табы обычно содержат больше информации)

Для более эффективного использования скачанных табулатур рекомендую следующие программы:

Guitar Pro 7/8 — платная программа с максимальными возможностями для работы с табами

— платная программа с максимальными возможностями для работы с табами TuxGuitar — бесплатная альтернатива с поддержкой форматов Guitar Pro

— бесплатная альтернатива с поддержкой форматов Guitar Pro Songsterr Plus — онлайн-сервис с расширенными функциями для тренировок

— онлайн-сервис с расширенными функциями для тренировок TabTrax — мобильное приложение для работы с табами в дороге

Особое внимание следует уделить табулатуру "Bleed Meshuggah". Эта композиция известна своей технической сложностью, и многие любительские версии содержат неточности. Рекомендую скачивать официальные транскрипции или табы с высоким рейтингом от признанных авторов.

Для "Better Off Alone tabs" важно найти версию, адаптированную именно для гитары, а не просто транскрипцию электронной мелодии. Качественная адаптация учитывает возможности инструмента и делает исполнение более естественным.

При работе с "Feuer Frei табы" обратите внимание на указания о настройке гитары (обычно Drop D) и технику palm muting, критически важную для правильного звучания риффов Rammstein.

Табулатуры — это не просто инструкция, а скорее дорожная карта к музыкальному самовыражению. Независимо от того, начинаете ли вы с простейших хитов или замахиваетесь на техничные риффы Meshuggah, помните: техническое мастерство — лишь средство для передачи эмоций через музыку. Выбирайте песни, которые вдохновляют, экспериментируйте с различными стилями и техниками, но никогда не забывайте получать удовольствие от процесса. Ведь именно эта радость творчества превращает перебор струн в искусство, способное тронуть сердца слушателей.

