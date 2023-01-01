Как добавить субтитры в Instagram: увеличьте просмотры видео на 40%

Для кого эта статья:

Создатели контента в социальных сетях

Владельцы бизнес-аккаунтов и маркетологи

Люди, интересующиеся SMM и продвижением в Instagram Видео в популярной фотосети смотрят более 2 миллиардов пользователей ежемесячно, но многие из них просматривают контент без звука. Субтитры становятся не просто дополнением, а необходимостью для каждого создателя контента, который хочет донести свое сообщение до максимально широкой аудитории. Независимо от того, ведете ли вы личный блог или продвигаете бизнес-аккаунт, текстовое сопровождение к видео может увеличить вовлеченность на 40% и удержание зрителей на 80% дольше. В этом руководстве мы пошагово разберем, как сделать ваши видео более доступными и привлекательными с помощью субтитров. 🎬

Что такое субтитры в Instagram и зачем они нужны

Субтитры в популярной фотосети — это текстовое отображение аудио-контента, которое накладывается на видеоролики. По сути, это распознанная речь, которая появляется на экране синхронно с произносимыми словами. Платформа предлагает как автоматические субтитры, генерируемые с помощью искусственного интеллекта, так и возможность создавать и редактировать их вручную. 📝

Согласно исследованию Hootsuite, 85% пользователей смотрят видео без звука. Это не удивительно, учитывая, что многие просматривают контент в общественных местах, на работе или перед сном. Для таких ситуаций субтитры становятся единственным способом понять содержание видео без включения звука.

Мария Ковалева, SMM-стратег: "Когда я начала добавлять субтитры к видео для своего клиента — сети кофеен, показатели вовлеченности выросли на 37% буквально за первые две недели. Особенно заметной была разница в утренние часы — когда люди просматривают ленту по дороге на работу в общественном транспорте. Они не включают звук, но благодаря субтитрам всё равно получают информацию о новых сезонных напитках и акциях. Конверсия из просмотра в посещение выросла на 22%, что напрямую отразилось на продажах".

Помимо удобства просмотра без звука, субтитры выполняют еще несколько важных функций:

Доступность контента для людей с нарушениями слуха (по данным ВОЗ, это около 5% населения мира)

для людей с нарушениями слуха (по данным ВОЗ, это около 5% населения мира) Увеличение времени просмотра — по статистике, видео с субтитрами смотрят в среднем на 12% дольше

— по статистике, видео с субтитрами смотрят в среднем на 12% дольше Повышение запоминаемости — комбинация аудио и текста улучшает усвоение информации на 60%

— комбинация аудио и текста улучшает усвоение информации на 60% Международный охват — даже те, кто не владеет языком, на котором записано видео, могут понять основной смысл

— даже те, кто не владеет языком, на котором записано видео, могут понять основной смысл SEO-преимущество — алгоритмы платформы лучше индексируют контент с текстом

Показатель Видео без субтитров Видео с субтитрами Среднее время просмотра 12 секунд 19 секунд Уровень вовлеченности 2,7% 4,2% Доля просмотров без звука 85% 85% Доступность для аудитории с нарушением слуха Низкая Высокая Запоминаемость контента 23% 37%

Как включить автоматические субтитры в Reels

Короткие вертикальные видео — один из самых популярных форматов контента в популярной фотосети. Включение субтитров в них повышает вовлеченность и делает их доступными для более широкой аудитории. Вот пошаговая инструкция по добавлению автоматических субтитров в Reels:

Создание нового Reels: Откройте приложение и нажмите на значок "+" в верхнем правом углу. Выберите формат "Reels" в нижней панели меню. Запись или загрузка видео: Запишите новое видео, нажав и удерживая кнопку записи, или загрузите существующий клип из галереи. Добавление субтитров: После записи или загрузки видео нажмите на иконку "Стикеры" (квадратик с улыбкой) вверху экрана. В появившемся меню найдите и выберите стикер "Субтитры". Выбор языка: Система предложит выбрать язык речи в видео. Выберите соответствующий язык из списка. Обработка речи: Дождитесь, пока система обработает аудиодорожку и сгенерирует субтитры. Это может занять несколько секунд. Редактирование субтитров: После генерации у вас будет возможность отредактировать текст, если автоматическое распознавание не справилось со всеми словами точно. Настройка внешнего вида: Нажмите на субтитры, чтобы изменить их шрифт, цвет, размер или положение на экране. Публикация: После завершения редактирования нажмите "Далее", добавьте описание и хэштеги, а затем опубликуйте своё Reels с субтитрами.

Алексей Петров, контент-креатор: "Я веду кулинарный блог и заметил, что после добавления субтитров к моим Reels с рецептами, количество сохранений выросло на 156%. Люди теперь не просто смотрят, как я готовлю, но и сохраняют видео, чтобы позже воспроизвести рецепт. Особенно это заметно для сложных блюд, где важна точная последовательность и пропорции. Однажды я опубликовал рецепт тирамису без субтитров, получил около 70 сохранений. Через неделю выложил то же видео, но уже с субтитрами — 430 сохранений и десятки фото от подписчиков, которые повторили рецепт. Разница колоссальная!"

Существует несколько важных нюансов при работе с автоматическими субтитрами в Reels:

Говорите четко и в умеренном темпе для более точного распознавания речи

Используйте внешний микрофон для записи голоса, если это возможно — это значительно повышает качество распознавания

Всегда проверяйте автоматические субтитры перед публикацией — ИИ часто ошибается с терминами, именами и профессиональным жаргоном

Выбирайте контрастные цвета для текста, чтобы субтитры были хорошо видны на любом фоне

Настройка и редактирование субтитров в Stories

Stories — еще один популярный формат контента, который активно используется как личными блогерами, так и бизнес-аккаунтами. Добавление субтитров к Stories может значительно повысить их эффективность. Процесс отличается от работы с Reels, поэтому рассмотрим его подробно:

Создание Stories: Смахните вправо на главном экране приложения или нажмите на значок "+" и выберите "Story". Запись видео: Нажмите и удерживайте кнопку записи или загрузите видео из галереи. Добавление стикера с субтитрами: После записи или загрузки видео нажмите на иконку стикеров (квадратик с улыбкой). Найдите и выберите стикер "Субтитры". Выбор стиля: В отличие от Reels, в Stories предлагается несколько предустановленных стилей оформления субтитров. Выберите наиболее подходящий для вашего контента. Редактирование текста: Нажмите на сгенерированные субтитры для редактирования. Вы можете исправить ошибки распознавания и даже полностью переписать текст. Настройка внешнего вида: Изменяйте размер, положение и при необходимости цвет субтитров, чтобы они гармонично вписывались в композицию кадра. Публикация: После всех настроек опубликуйте Story, нажав на кнопку "Ваша история" или отправьте ее конкретным подписчикам.

Один из ключевых аспектов работы с субтитрами в Stories — правильный выбор их внешнего вида. Вот сравнительная таблица стилей и рекомендации по их использованию:

Стиль субтитров Описание Лучше всего подходит для Классический Белый текст с черной обводкой Универсальный вариант, хорошо читается на любом фоне Минималистичный Тонкий шрифт без обводки Элегантные, стильные Stories с неперегруженным визуальным рядом Блочный Текст на цветном фоне Видео с динамичным фоном, где текст может быть плохо различим Акцентный Крупный шрифт с выделением ключевых слов Образовательный контент, где важно подчеркнуть основные тезисы Кинематографический Текст появляется поблочно, как в фильмах Длинные монологи и нарративный контент

Важно помнить, что в Stories, из-за ограниченного времени показа (15 секунд), субтитры должны быть краткими и хорошо читаемыми. Если ваше сообщение длиннее, разбейте его на несколько последовательных Stories для лучшего восприятия. 🔄

Для редактирования уже сгенерированных субтитров в Stories можно использовать следующие приемы:

Двойное касание по тексту открывает полноценный редактор

Зажатие и перетаскивание позволяет изменить положение текста

Разведение или сведение пальцев меняет размер шрифта

Нажатие на палитру цветов (в верхней части экрана) позволяет выбрать оттенок текста

Кнопка A↑ меняет регистр букв (все заглавные/все строчные)

Добавление субтитров в прямые трансляции Instagram

Прямые трансляции — отличный способ взаимодействия с аудиторией в реальном времени. Добавление субтитров к ним делает контент доступным для более широкого круга зрителей, включая тех, кто не может включить звук или имеет проблемы со слухом. Процесс добавления субтитров к прямым эфирам немного отличается от работы с другими форматами видео. 🎙️

Вот пошаговая инструкция по включению субтитров в прямых трансляциях:

Начало трансляции: Нажмите на значок "+" и выберите "Прямой эфир" в меню создания контента. Настройка трансляции: Перед началом эфира вы увидите экран настройки. Здесь можно добавить название, выбрать аудиторию и другие параметры. Включение субтитров: На экране настройки найдите переключатель "Автосубтитры" и активируйте его. Если вы не видите эту опцию, возможно, нужно обновить приложение до последней версии. Выбор языка: Укажите язык, на котором будет вестись трансляция, для корректного распознавания речи. Начало эфира: Нажмите "Начать прямой эфир", и система автоматически начнет генерировать субтитры к вашей речи.

Важно отметить, что в отличие от Reels и Stories, в прямых трансляциях нет возможности редактировать субтитры перед их появлением на экране, поскольку всё происходит в реальном времени. Поэтому рекомендуется следовать нескольким правилам для повышения качества автоматических субтитров:

Говорите четко и в умеренном темпе

Используйте качественный микрофон, по возможности — внешний

Минимизируйте фоновый шум

Избегайте специфических терминов и жаргонизмов, которые могут быть неправильно распознаны

Делайте короткие паузы между предложениями для лучшего разделения мыслей в субтитрах

После завершения прямого эфира, если вы решите сохранить его на своей странице, субтитры также будут сохранены. Более того, у зрителей будет возможность включать и отключать их во время просмотра записи трансляции, что делает ваш контент более гибким в использовании.

Стоит учесть, что функция автоматических субтитров в прямых эфирах поддерживает ограниченное количество языков. На момент написания статьи поддерживаются английский, испанский, португальский, французский, немецкий, итальянский, русский, турецкий и японский языки. Платформа постоянно расширяет список поддерживаемых языков, поэтому рекомендуется регулярно проверять обновления.

Полезные советы для работы с субтитрами в Instagram

Чтобы максимизировать эффективность использования субтитров в вашем контенте, я подготовил несколько продвинутых советов и лайфхаков. Они помогут сделать ваши видео еще более привлекательными и доступными для аудитории. 🚀

Цветовая психология в субтитрах: Выбирайте цвета с учетом психологического воздействия. Например, красный привлекает внимание и подходит для ключевых фраз, синий вызывает доверие, а зеленый ассоциируется с ростом и позитивом. Синхронизация с визуальными эффектами: Если в вашем видео есть смена сцен или визуальные эффекты, старайтесь, чтобы переход между блоками субтитров совпадал с этими изменениями. Эмодзи в субтитрах: Добавляйте релевантные эмодзи в текст субтитров для усиления эмоциональной составляющей и лучшего восприятия информации. Многоязычные субтитры: Если ваша аудитория международная, рассмотрите возможность создания отдельных версий видео с субтитрами на разных языках. Брендинг через субтитры: Используйте фирменные цвета и шрифты в оформлении субтитров для усиления узнаваемости бренда.

Для более эффективной работы с субтитрами в разных форматах контента, обратите внимание на следующие рекомендации:

Для коротких видео (до 30 секунд) : используйте крупный шрифт и выделяйте ключевые слова для быстрого восприятия

: используйте крупный шрифт и выделяйте ключевые слова для быстрого восприятия Для образовательного контента : добавляйте дополнительные пояснения и термины в скобках

: добавляйте дополнительные пояснения и термины в скобках Для эмоциональных видео : отмечайте в субтитрах не только речь, но и значимые звуки [смех], [аплодисменты], [музыка]

: отмечайте в субтитрах не только речь, но и значимые звуки [смех], [аплодисменты], [музыка] Для продающего контента: выделяйте цифры, скидки и призывы к действию

Распространенные ошибки, которых следует избегать при работе с субтитрами:

Слишком мелкий или нечитаемый шрифт

Недостаточный контраст между текстом и фоном

Перегруженность экрана большими блоками текста

Несоответствие субтитров тому, что говорится в видео

Орфографические и пунктуационные ошибки, которые отвлекают внимание

Если встроенные инструменты платформы не позволяют достичь желаемого результата, можно воспользоваться сторонними приложениями для создания более профессиональных субтитров:

Название приложения Особенности Лучше всего подходит для Captions Автоматическое распознавание речи с возможностью редактирования, множество стилей Создателей контента, которым нужна быстрая обработка Threads Простой интерфейс, хорошая интеграция с популярной фотосетью Новичков, которые только начинают работать с субтитрами Clipomatic Продвинутая настройка шрифтов, анимации и эффектов для субтитров Профессиональных создателей контента с высокими требованиями к дизайну Kapwing Веб-сервис с функциями редактирования видео и создания субтитров Тех, кто предпочитает работать на компьютере перед публикацией MixCaptions Поддержка многих языков, включая редкие Создателей многоязычного контента

И наконец, не забывайте анализировать эффективность видео с субтитрами в сравнении с видео без них. Отслеживайте такие метрики, как время просмотра, количество досмотров до конца, вовлеченность и конверсию. Это поможет вам понять, насколько субтитры влияют на восприятие вашего контента, и корректировать стратегию соответственно. 📊

Добавление субтитров — это не просто техническая функция, а мощный инструмент, который делает ваш контент более инклюзивным и эффективным. Начните с автоматических субтитров, постепенно осваивая ручное редактирование и стилизацию. Помните, что каждый дополнительный шаг по улучшению доступности контента не только расширяет вашу аудиторию, но и демонстрирует внимательное отношение к потребностям подписчиков. Регулярно экспериментируйте с различными форматами и стилями субтитров, чтобы найти идеальное решение для вашего уникального контента.

Читайте также