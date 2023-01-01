Как добавить субтитры в Instagram: увеличьте просмотры видео на 40%
Для кого эта статья:
- Создатели контента в социальных сетях
- Владельцы бизнес-аккаунтов и маркетологи
Люди, интересующиеся SMM и продвижением в Instagram
Видео в популярной фотосети смотрят более 2 миллиардов пользователей ежемесячно, но многие из них просматривают контент без звука. Субтитры становятся не просто дополнением, а необходимостью для каждого создателя контента, который хочет донести свое сообщение до максимально широкой аудитории. Независимо от того, ведете ли вы личный блог или продвигаете бизнес-аккаунт, текстовое сопровождение к видео может увеличить вовлеченность на 40% и удержание зрителей на 80% дольше. В этом руководстве мы пошагово разберем, как сделать ваши видео более доступными и привлекательными с помощью субтитров. 🎬
Что такое субтитры в Instagram и зачем они нужны
Субтитры в популярной фотосети — это текстовое отображение аудио-контента, которое накладывается на видеоролики. По сути, это распознанная речь, которая появляется на экране синхронно с произносимыми словами. Платформа предлагает как автоматические субтитры, генерируемые с помощью искусственного интеллекта, так и возможность создавать и редактировать их вручную. 📝
Согласно исследованию Hootsuite, 85% пользователей смотрят видео без звука. Это не удивительно, учитывая, что многие просматривают контент в общественных местах, на работе или перед сном. Для таких ситуаций субтитры становятся единственным способом понять содержание видео без включения звука.
Мария Ковалева, SMM-стратег: "Когда я начала добавлять субтитры к видео для своего клиента — сети кофеен, показатели вовлеченности выросли на 37% буквально за первые две недели. Особенно заметной была разница в утренние часы — когда люди просматривают ленту по дороге на работу в общественном транспорте. Они не включают звук, но благодаря субтитрам всё равно получают информацию о новых сезонных напитках и акциях. Конверсия из просмотра в посещение выросла на 22%, что напрямую отразилось на продажах".
Помимо удобства просмотра без звука, субтитры выполняют еще несколько важных функций:
- Доступность контента для людей с нарушениями слуха (по данным ВОЗ, это около 5% населения мира)
- Увеличение времени просмотра — по статистике, видео с субтитрами смотрят в среднем на 12% дольше
- Повышение запоминаемости — комбинация аудио и текста улучшает усвоение информации на 60%
- Международный охват — даже те, кто не владеет языком, на котором записано видео, могут понять основной смысл
- SEO-преимущество — алгоритмы платформы лучше индексируют контент с текстом
|Показатель
|Видео без субтитров
|Видео с субтитрами
|Среднее время просмотра
|12 секунд
|19 секунд
|Уровень вовлеченности
|2,7%
|4,2%
|Доля просмотров без звука
|85%
|85%
|Доступность для аудитории с нарушением слуха
|Низкая
|Высокая
|Запоминаемость контента
|23%
|37%
Как включить автоматические субтитры в Reels
Короткие вертикальные видео — один из самых популярных форматов контента в популярной фотосети. Включение субтитров в них повышает вовлеченность и делает их доступными для более широкой аудитории. Вот пошаговая инструкция по добавлению автоматических субтитров в Reels:
- Создание нового Reels: Откройте приложение и нажмите на значок "+" в верхнем правом углу. Выберите формат "Reels" в нижней панели меню.
- Запись или загрузка видео: Запишите новое видео, нажав и удерживая кнопку записи, или загрузите существующий клип из галереи.
- Добавление субтитров: После записи или загрузки видео нажмите на иконку "Стикеры" (квадратик с улыбкой) вверху экрана. В появившемся меню найдите и выберите стикер "Субтитры".
- Выбор языка: Система предложит выбрать язык речи в видео. Выберите соответствующий язык из списка.
- Обработка речи: Дождитесь, пока система обработает аудиодорожку и сгенерирует субтитры. Это может занять несколько секунд.
- Редактирование субтитров: После генерации у вас будет возможность отредактировать текст, если автоматическое распознавание не справилось со всеми словами точно.
- Настройка внешнего вида: Нажмите на субтитры, чтобы изменить их шрифт, цвет, размер или положение на экране.
- Публикация: После завершения редактирования нажмите "Далее", добавьте описание и хэштеги, а затем опубликуйте своё Reels с субтитрами.
Алексей Петров, контент-креатор: "Я веду кулинарный блог и заметил, что после добавления субтитров к моим Reels с рецептами, количество сохранений выросло на 156%. Люди теперь не просто смотрят, как я готовлю, но и сохраняют видео, чтобы позже воспроизвести рецепт. Особенно это заметно для сложных блюд, где важна точная последовательность и пропорции. Однажды я опубликовал рецепт тирамису без субтитров, получил около 70 сохранений. Через неделю выложил то же видео, но уже с субтитрами — 430 сохранений и десятки фото от подписчиков, которые повторили рецепт. Разница колоссальная!"
Существует несколько важных нюансов при работе с автоматическими субтитрами в Reels:
- Говорите четко и в умеренном темпе для более точного распознавания речи
- Используйте внешний микрофон для записи голоса, если это возможно — это значительно повышает качество распознавания
- Всегда проверяйте автоматические субтитры перед публикацией — ИИ часто ошибается с терминами, именами и профессиональным жаргоном
- Выбирайте контрастные цвета для текста, чтобы субтитры были хорошо видны на любом фоне
Настройка и редактирование субтитров в Stories
Stories — еще один популярный формат контента, который активно используется как личными блогерами, так и бизнес-аккаунтами. Добавление субтитров к Stories может значительно повысить их эффективность. Процесс отличается от работы с Reels, поэтому рассмотрим его подробно:
- Создание Stories: Смахните вправо на главном экране приложения или нажмите на значок "+" и выберите "Story".
- Запись видео: Нажмите и удерживайте кнопку записи или загрузите видео из галереи.
- Добавление стикера с субтитрами: После записи или загрузки видео нажмите на иконку стикеров (квадратик с улыбкой). Найдите и выберите стикер "Субтитры".
- Выбор стиля: В отличие от Reels, в Stories предлагается несколько предустановленных стилей оформления субтитров. Выберите наиболее подходящий для вашего контента.
- Редактирование текста: Нажмите на сгенерированные субтитры для редактирования. Вы можете исправить ошибки распознавания и даже полностью переписать текст.
- Настройка внешнего вида: Изменяйте размер, положение и при необходимости цвет субтитров, чтобы они гармонично вписывались в композицию кадра.
- Публикация: После всех настроек опубликуйте Story, нажав на кнопку "Ваша история" или отправьте ее конкретным подписчикам.
Один из ключевых аспектов работы с субтитрами в Stories — правильный выбор их внешнего вида. Вот сравнительная таблица стилей и рекомендации по их использованию:
|Стиль субтитров
|Описание
|Лучше всего подходит для
|Классический
|Белый текст с черной обводкой
|Универсальный вариант, хорошо читается на любом фоне
|Минималистичный
|Тонкий шрифт без обводки
|Элегантные, стильные Stories с неперегруженным визуальным рядом
|Блочный
|Текст на цветном фоне
|Видео с динамичным фоном, где текст может быть плохо различим
|Акцентный
|Крупный шрифт с выделением ключевых слов
|Образовательный контент, где важно подчеркнуть основные тезисы
|Кинематографический
|Текст появляется поблочно, как в фильмах
|Длинные монологи и нарративный контент
Важно помнить, что в Stories, из-за ограниченного времени показа (15 секунд), субтитры должны быть краткими и хорошо читаемыми. Если ваше сообщение длиннее, разбейте его на несколько последовательных Stories для лучшего восприятия. 🔄
Для редактирования уже сгенерированных субтитров в Stories можно использовать следующие приемы:
- Двойное касание по тексту открывает полноценный редактор
- Зажатие и перетаскивание позволяет изменить положение текста
- Разведение или сведение пальцев меняет размер шрифта
- Нажатие на палитру цветов (в верхней части экрана) позволяет выбрать оттенок текста
- Кнопка A↑ меняет регистр букв (все заглавные/все строчные)
Добавление субтитров в прямые трансляции Instagram
Прямые трансляции — отличный способ взаимодействия с аудиторией в реальном времени. Добавление субтитров к ним делает контент доступным для более широкого круга зрителей, включая тех, кто не может включить звук или имеет проблемы со слухом. Процесс добавления субтитров к прямым эфирам немного отличается от работы с другими форматами видео. 🎙️
Вот пошаговая инструкция по включению субтитров в прямых трансляциях:
- Начало трансляции: Нажмите на значок "+" и выберите "Прямой эфир" в меню создания контента.
- Настройка трансляции: Перед началом эфира вы увидите экран настройки. Здесь можно добавить название, выбрать аудиторию и другие параметры.
- Включение субтитров: На экране настройки найдите переключатель "Автосубтитры" и активируйте его. Если вы не видите эту опцию, возможно, нужно обновить приложение до последней версии.
- Выбор языка: Укажите язык, на котором будет вестись трансляция, для корректного распознавания речи.
- Начало эфира: Нажмите "Начать прямой эфир", и система автоматически начнет генерировать субтитры к вашей речи.
Важно отметить, что в отличие от Reels и Stories, в прямых трансляциях нет возможности редактировать субтитры перед их появлением на экране, поскольку всё происходит в реальном времени. Поэтому рекомендуется следовать нескольким правилам для повышения качества автоматических субтитров:
- Говорите четко и в умеренном темпе
- Используйте качественный микрофон, по возможности — внешний
- Минимизируйте фоновый шум
- Избегайте специфических терминов и жаргонизмов, которые могут быть неправильно распознаны
- Делайте короткие паузы между предложениями для лучшего разделения мыслей в субтитрах
После завершения прямого эфира, если вы решите сохранить его на своей странице, субтитры также будут сохранены. Более того, у зрителей будет возможность включать и отключать их во время просмотра записи трансляции, что делает ваш контент более гибким в использовании.
Стоит учесть, что функция автоматических субтитров в прямых эфирах поддерживает ограниченное количество языков. На момент написания статьи поддерживаются английский, испанский, португальский, французский, немецкий, итальянский, русский, турецкий и японский языки. Платформа постоянно расширяет список поддерживаемых языков, поэтому рекомендуется регулярно проверять обновления.
Полезные советы для работы с субтитрами в Instagram
Чтобы максимизировать эффективность использования субтитров в вашем контенте, я подготовил несколько продвинутых советов и лайфхаков. Они помогут сделать ваши видео еще более привлекательными и доступными для аудитории. 🚀
Цветовая психология в субтитрах: Выбирайте цвета с учетом психологического воздействия. Например, красный привлекает внимание и подходит для ключевых фраз, синий вызывает доверие, а зеленый ассоциируется с ростом и позитивом.
Синхронизация с визуальными эффектами: Если в вашем видео есть смена сцен или визуальные эффекты, старайтесь, чтобы переход между блоками субтитров совпадал с этими изменениями.
Эмодзи в субтитрах: Добавляйте релевантные эмодзи в текст субтитров для усиления эмоциональной составляющей и лучшего восприятия информации.
Многоязычные субтитры: Если ваша аудитория международная, рассмотрите возможность создания отдельных версий видео с субтитрами на разных языках.
Брендинг через субтитры: Используйте фирменные цвета и шрифты в оформлении субтитров для усиления узнаваемости бренда.
Для более эффективной работы с субтитрами в разных форматах контента, обратите внимание на следующие рекомендации:
- Для коротких видео (до 30 секунд): используйте крупный шрифт и выделяйте ключевые слова для быстрого восприятия
- Для образовательного контента: добавляйте дополнительные пояснения и термины в скобках
- Для эмоциональных видео: отмечайте в субтитрах не только речь, но и значимые звуки [смех], [аплодисменты], [музыка]
- Для продающего контента: выделяйте цифры, скидки и призывы к действию
Распространенные ошибки, которых следует избегать при работе с субтитрами:
- Слишком мелкий или нечитаемый шрифт
- Недостаточный контраст между текстом и фоном
- Перегруженность экрана большими блоками текста
- Несоответствие субтитров тому, что говорится в видео
- Орфографические и пунктуационные ошибки, которые отвлекают внимание
Если встроенные инструменты платформы не позволяют достичь желаемого результата, можно воспользоваться сторонними приложениями для создания более профессиональных субтитров:
|Название приложения
|Особенности
|Лучше всего подходит для
|Captions
|Автоматическое распознавание речи с возможностью редактирования, множество стилей
|Создателей контента, которым нужна быстрая обработка
|Threads
|Простой интерфейс, хорошая интеграция с популярной фотосетью
|Новичков, которые только начинают работать с субтитрами
|Clipomatic
|Продвинутая настройка шрифтов, анимации и эффектов для субтитров
|Профессиональных создателей контента с высокими требованиями к дизайну
|Kapwing
|Веб-сервис с функциями редактирования видео и создания субтитров
|Тех, кто предпочитает работать на компьютере перед публикацией
|MixCaptions
|Поддержка многих языков, включая редкие
|Создателей многоязычного контента
И наконец, не забывайте анализировать эффективность видео с субтитрами в сравнении с видео без них. Отслеживайте такие метрики, как время просмотра, количество досмотров до конца, вовлеченность и конверсию. Это поможет вам понять, насколько субтитры влияют на восприятие вашего контента, и корректировать стратегию соответственно. 📊
Добавление субтитров — это не просто техническая функция, а мощный инструмент, который делает ваш контент более инклюзивным и эффективным. Начните с автоматических субтитров, постепенно осваивая ручное редактирование и стилизацию. Помните, что каждый дополнительный шаг по улучшению доступности контента не только расширяет вашу аудиторию, но и демонстрирует внимательное отношение к потребностям подписчиков. Регулярно экспериментируйте с различными форматами и стилями субтитров, чтобы найти идеальное решение для вашего уникального контента.
Лина Андреева
видеоредактор