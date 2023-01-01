Создаем шаблон в Google Презентациях: дизайн, мастер-слайд, персонализация

Для кого эта статья:

Профессионалы, работающие с презентациями и желающие улучшить их дизайн

Студенты и специалисты, стремящиеся освоить навыки графического дизайна

Менеджеры и предприниматели, которые хотят поддерживать единый корпоративный стиль в своих материалах Помните ли вы ту презентацию, которая заставила вас восхититься еще до начала выступления докладчика? Уникальный дизайн, гармоничные цвета и узнаваемый стиль — всё это создает неповторимое впечатление и выделяет вас среди других выступающих. Создание собственного шаблона в Google Презентациях — это не просто техническая задача, а возможность воплотить свой профессиональный почерк в каждом слайде. В этой статье я проведу вас через все этапы создания персонального шаблона, который будет работать на ваш имидж каждый раз, когда вы делитесь своими идеями с аудиторией. 🎯

Как работают шаблоны в Google Презентациях

Шаблон в Google Презентациях — это не просто красивый фон. Это целая система элементов дизайна, которая включает в себя предустановленные макеты слайдов, цветовые схемы, шрифты, фоны и место для размещения текста и медиафайлов. Профессионально разработанный шаблон обеспечивает визуальную согласованность всей презентации и экономит ваше время при создании новых слайдов.

Принцип работы шаблонов основан на использовании мастер-слайда — базового элемента, который определяет внешний вид всех слайдов в презентации. Когда вы вносите изменения в мастер-слайд, эти изменения автоматически применяются ко всем слайдам, созданным на его основе. Это позволяет поддерживать единый стиль и быстро обновлять дизайн всей презентации.

Анна Петрова, ведущий дизайнер презентаций

Однажды наша команда получила срочный заказ от крупной фармацевтической компании — нужно было подготовить 50 презентаций для международной конференции. Времени было катастрофически мало. Спасло положение то, что мы заранее разработали корпоративный шаблон в Google Презентациях с настроенными мастер-слайдами для разных типов контента. Благодаря готовому шаблону мы смогли создать все 50 презентаций за три дня вместо двух недель. Клиент был впечатлен не только скоростью, но и безупречной визуальной согласованностью всех материалов. С тех пор я всегда советую даже небольшим компаниям инвестировать время в разработку собственного шаблона — это окупается многократно.

Использование шаблонов решает несколько ключевых задач:

Обеспечивает единообразие всех презентационных материалов

Экономит время при создании новых презентаций

Помогает соблюдать корпоративный стиль

Позволяет сфокусироваться на содержании, а не на дизайне

Делает ваши презентации узнаваемыми

Google Презентации предлагают два способа работы с шаблонами: использование готовых шаблонов из галереи и создание собственных. Готовые решения хороши для быстрого старта, но они не отражают вашу уникальность и используются тысячами других пользователей. Создание собственного шаблона — это путь к неповторимому дизайну, который будет работать именно на ваши цели. 🎨

Готовые шаблоны Собственные шаблоны Быстрое применение Требуют времени на разработку Общедоступны Уникальны Ограниченные возможности настройки Полный контроль над дизайном Могут не соответствовать фирменному стилю Идеально соответствуют брендингу Универсальный дизайн Дизайн, адаптированный под конкретные задачи

Подготовка к созданию собственного шаблона презентации

Прежде чем приступить к техническим аспектам создания шаблона, необходимо провести подготовительную работу. Это похоже на планирование строительства дома: чем тщательнее вы продумаете архитектуру, тем прочнее и функциональнее будет результат. 📝

Начните с определения целей и аудитории ваших будущих презентаций. Шаблон для академических выступлений будет существенно отличаться от шаблона для продаж или внутренних совещаний. Ответьте на следующие вопросы:

Кто ваша целевая аудитория?

В каких ситуациях будет использоваться шаблон?

Какие типы контента вы чаще всего включаете в свои презентации?

Есть ли у вас фирменный стиль, который необходимо учитывать?

Следующий шаг — сбор материалов. Создайте папку, где будут храниться все элементы, необходимые для вашего шаблона:

Логотипы в высоком разрешении Фирменные цвета (желательно с кодами HEX или RGB) Шрифты, которые вы планируете использовать Изображения для фонов или декоративных элементов Иконки и графические элементы

Важный этап подготовки — анализ структуры типичной презентации. Определите, какие типы слайдов вам понадобятся чаще всего:

Титульный слайд

Содержание

Слайд с заголовком и текстом

Слайд с двумя колонками

Слайд для диаграмм и графиков

Слайды для цитат

Заключительный слайд с контактами

Максим Соколов, бизнес-тренер

Я работал с крупным образовательным центром, который проводил онлайн-курсы для тысяч студентов. Их презентации выглядели разношерстно — каждый преподаватель делал слайды по-своему, и это создавало впечатление непрофессионализма. Мы начали с исследования потребностей аудитории: провели опрос среди студентов и выяснили, что для них критично четкое структурирование информации и возможность быстро находить нужные блоки в материалах. На этапе подготовки мы создали "карту шаблона" — список из 15 типов слайдов, которые покрывали все потребности преподавателей. Для каждого типа разработали 2-3 варианта компоновки. Когда шаблон был готов, провели обучающий вебинар для преподавателей. Результат превзошел ожидания: студенты отметили, что материал стал восприниматься легче, а администрация центра получила узнаваемый стиль, который выделял их среди конкурентов. Выручка выросла на 23% в течение следующего квартала. Всё это благодаря тщательной подготовке перед созданием шаблона.

Не забудьте также продумать адаптивность вашего шаблона. Презентации могут демонстрироваться на различных устройствах — от проекторов в больших залах до мобильных телефонов. Элементы дизайна должны хорошо выглядеть при любом размере экрана.

И наконец, создайте мудборд (mood board) — визуальную коллекцию элементов, которые вдохновляют вас и отражают желаемую стилистику шаблона. Это может быть подборка цветов, примеры типографики, фотографии или скриншоты других презентаций, которые вам нравятся. Мудборд поможет держать в фокусе общее настроение и стиль вашего будущего шаблона. 🖼️

Создание и настройка мастер-слайда для вашего шаблона

Мастер-слайд — это фундамент вашего шаблона, определяющий базовые элементы дизайна, которые будут присутствовать на всех слайдах презентации. Правильная настройка мастер-слайда сэкономит вам часы работы в будущем и обеспечит визуальную согласованность всего материала. 🔧

Чтобы перейти к настройке мастер-слайда в Google Презентациях, выполните следующие действия:

Откройте новую презентацию или существующую, которую хотите использовать как основу В верхнем меню выберите "Слайд" > "Изменить мастер" Откроется режим редактирования мастер-слайдов со списком доступных макетов

В левой части экрана вы увидите главный мастер-слайд (самый верхний) и множество макетов под ним. Главный мастер-слайд контролирует общие элементы для всех слайдов, а отдельные макеты предназначены для разных типов содержимого.

Начните с настройки главного мастер-слайда:

Установите фон (сплошной цвет, градиент или изображение)

Определите основные шрифты для заголовков и текста

Добавьте элементы, которые должны присутствовать на каждом слайде (логотип, колонтитулы)

Настройте цветовую схему презентации

Для настройки фона нажмите правой кнопкой мыши на мастер-слайде и выберите "Фон". Вы можете выбрать сплошной цвет, градиент или загрузить собственное изображение. Помните, что слишком яркий или детализированный фон может отвлекать от содержания презентации.

Для настройки шрифтов выделите текстовые поля в мастер-слайде и используйте панель инструментов для изменения гарнитуры, размера и стиля шрифта. Рекомендуется использовать не более двух шрифтовых семейств в одной презентации — один для заголовков и один для основного текста.

Теперь перейдите к настройке отдельных макетов. Выберите макет из левой панели и настройте его в соответствии с вашими потребностями:

Измените размер и положение текстовых полей

Добавьте или удалите элементы

Настройте специфические для этого макета элементы дизайна

Для каждого типа контента создайте отдельный макет. Например, для слайда с диаграммой вам понадобится больше пространства для визуализации и меньше для текста. Для слайда с цитатой можно использовать крупный декоративный шрифт и специальное оформление.

Тип макета Рекомендуемые элементы Особенности оформления Титульный слайд Название презентации, подзаголовок, логотип, дата Крупные шрифты, яркий акцентный элемент Слайд с содержанием Заголовок, структурированный список разделов Четкая иерархия, визуальное разделение разделов Слайд с диаграммой Заголовок, область для диаграммы, подпись Минималистичный дизайн, отсутствие лишних элементов Слайд с фото Заголовок, область для изображения, подпись Достаточно места для крупного изображения Заключительный слайд Благодарность, контактные данные, призыв к действию Акцент на контактной информации

Не забудьте также настроить нумерацию слайдов, если она вам необходима. Для этого выберите "Вставка" > "Номер слайда" в режиме редактирования мастер-слайда.

После завершения настройки всех макетов нажмите кнопку "X" в правом верхнем углу или выберите "Закрыть мастер" в верхнем меню, чтобы вернуться к обычному режиму редактирования презентации. 🖌️

Дизайн и персонализация элементов вашего шаблона

После настройки базовой структуры мастер-слайда пришло время для детальной проработки дизайна и персонализации вашего шаблона. Эта стадия определит визуальную привлекательность и эффективность вашей презентации. Грамотный дизайн не только радует глаз, но и улучшает восприятие информации, помогая аудитории фокусироваться на ключевых сообщениях. 🎨

Начнем с цветовой схемы. Профессиональный шаблон обычно включает:

Основной цвет — ваш ключевой брендовый цвет

Вторичный цвет — дополняющий основной

Акцентный цвет — для выделения важных элементов

Нейтральные цвета — для фонов и текста

Для создания гармоничной цветовой схемы используйте правило 60-30-10: 60% — основной цвет, 30% — вторичный и 10% — акцентный. Вы можете использовать инструменты вроде Adobe Color или Coolors для подбора сочетающихся оттенков.

Особое внимание уделите типографике. Она не только отвечает за читабельность, но и создает определенное настроение. В Google Презентациях доступны различные шрифты, а также возможность загрузить собственные. При выборе шрифтов придерживайтесь следующих рекомендаций:

Используйте контрастные шрифты для заголовков и основного текста Выбирайте хорошо читаемые шрифты (Sans-serif для презентаций на экране) Соблюдайте иерархию размеров (заголовок крупнее подзаголовка, подзаголовок крупнее основного текста) Ограничьтесь 2-3 шрифтами в пределах всей презентации

Добавьте фирменные графические элементы, которые будут создавать узнаваемость вашего шаблона:

Логотип (размещайте его в одном и том же месте на всех слайдах)

Фирменные иконки и пиктограммы

Декоративные элементы (линии, формы, паттерны)

Уникальные маркеры для списков

Для загрузки своих графических элементов используйте функцию "Вставка" > "Изображение" в режиме редактирования мастер-слайда. Рекомендуется использовать изображения в формате PNG с прозрачным фоном для лучшей интеграции в дизайн.

Не забудьте о создании специальных элементов для выделения информации:

Текстовые блоки для важных сообщений

Рамки для цитат

Специальные форматы для чисел и статистики

Визуальные разделители между блоками информации

Для создания таких элементов используйте инструменты "Фигура" и "Линия" в сочетании с настройками цвета, прозрачности и эффектов.

Важный аспект персонализации — адаптация шаблона для различных типов контента. Создайте специализированные макеты для часто используемых типов слайдов:

Слайды с таблицами данных

Слайды для сравнения "до/после" или "плюсы/минусы"

Слайды с временной шкалой

Слайды для представления команды с фотографиями

Слайды для процессов и циклов

И наконец, добавьте "изюминку" — уникальный элемент дизайна, который будет отличать ваш шаблон от других. Это может быть необычный способ оформления переходов между разделами, фирменный паттерн как часть фона или креативный способ представления ключевых идей. 💎

Сохранение и использование созданного шаблона

После всей проделанной работы по созданию уникального шаблона критически важно правильно его сохранить и организовать использование. Это обеспечит долговечность вашего дизайна и позволит легко создавать новые презентации на его основе. 💾

Существует несколько способов сохранения шаблона в Google Презентациях:

Сохранение как образец презентации Использование функции "Создать копию" Добавление в галерею шаблонов Google

Для сохранения презентации как образца для будущих проектов, выполните следующие шаги:

Удалите весь временный контент, оставив только элементы дизайна и примеры форматирования

Включите разнообразные макеты слайдов, которые могут понадобиться в будущем

Добавьте инструкции по использованию на первом слайде (можно будет удалить при создании новой презентации)

Выберите "Файл" > "Сохранить копию" и сохраните презентацию с названием, указывающим, что это шаблон

Чтобы обеспечить быстрый доступ к шаблону, создайте специальную папку "Шаблоны" в вашем Google Диске и переместите туда сохраненный файл. Вы также можете отметить его звездочкой для еще более быстрого доступа.

Для использования созданного шаблона при создании новой презентации:

Откройте сохраненный шаблон Выберите "Файл" > "Создать копию" Назовите новую презентацию и начните добавлять контент

Если вы работаете в команде или организации, рассмотрите возможность добавления шаблона в общий доступ:

Нажмите кнопку "Поделиться" в правом верхнем углу

Настройте права доступа (просмотр или редактирование)

Добавьте электронные адреса коллег или создайте общедоступную ссылку

Для больших организаций имеет смысл создать библиотеку шаблонов — отдельную папку с различными вариантами шаблонов для разных типов презентаций: для продаж, внутренних совещаний, обучения и т.д.

Чтобы гарантировать правильное использование шаблона, создайте краткую инструкцию, содержащую:

Описание доступных макетов и их предназначение Рекомендации по использованию цветовой схемы Правила работы с типографикой и размерами шрифтов Указания по размещению логотипов и фирменных элементов Примеры правильного и неправильного использования

Регулярно обновляйте свой шаблон, учитывая новые потребности и тенденции дизайна. Рекомендуется пересматривать шаблон не реже одного раза в год. При обновлении создавайте новую версию шаблона с указанием даты в названии файла, чтобы избежать путаницы. 📅

Не забывайте также собирать отзывы от пользователей вашего шаблона. Их практический опыт поможет выявить возможные улучшения и адаптировать шаблон под реальные потребности.

Создание собственного шаблона в Google Презентациях — это инвестиция, которая многократно окупается экономией времени и повышением качества ваших выступлений. Хорошо спроектированный шаблон становится вашим надежным партнером в коммуникации, позволяя сосредоточиться на содержании, а не на форматировании. Помните, что лучший шаблон — это не просто красивый дизайн, а эффективный инструмент для передачи ваших идей. Регулярно совершенствуйте свой шаблон, и он станет вашей визитной карточкой в мире презентаций.

