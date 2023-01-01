Бали для новичков: 10 советов для незабываемого первого отдыха

Для кого эта статья:

Новички, планирующие поездку на Бали

Путешественники, заинтересованные в культурных аспектах и советах по безопасности

Люди, желающие оптимизировать свои расходы и организацию отдыха через интернет-маркетинг Остров богов, рай для серферов, духовная обитель — эти названия Бали заставляют сердце биться чаще у каждого путешественника. Первая поездка сюда может стать незабываемым приключением или разочарованием — всё зависит от вашей подготовки. Я собрал 10 проверенных советов для новичков, которые помогут избежать типичных ошибок и получить максимум от путешествия на этот индонезийский остров. От визовых нюансов и выбора жилья до священных храмов и секретных пляжей — этот гид станет вашей страховкой от неприятных сюрпризов в раю. 🌴

Путешествие на Бали впервые: главные советы для новичка

Первое знакомство с островом Бали требует тщательной подготовки и понимания местных особенностей. Вот ключевые моменты, которые помогут сделать вашу поездку комфортной и незабываемой. 🧳

Начните с выбора правильного сезона. На Бали выделяют два основных периода: сухой (май-сентябрь) и влажный (октябрь-апрель). Для первого визита идеально подойдет период с мая по август — минимум осадков и комфортная температура. Хотя цены в этот период выше, но и впечатления будут ярче без постоянных ливней.

Заранее подготовьте международные водительские права, если планируете арендовать скутер — основное средство передвижения на острове. Дорожное движение на Бали хаотичное, поэтому новичкам рекомендую первые дни пользоваться такси или услугами личного водителя.

Михаил Петров, travel-блогер Моя первая поездка на Бали могла закончиться катастрофой. Прилетев, я сразу арендовал скутер, хотя никогда раньше им не управлял. Первый же поворот на оживленной улице Куты закончился падением и ссадинами. К счастью, серьезных травм не было, но урок я получил — на Бали нельзя учиться ездить на скутере "с нуля". Теперь всем новичкам советую: либо приезжайте уже с опытом вождения, либо первые дни используйте такси-приложения типа Grab или GoJek. Они безопасны и дешевле обычного такси. А когда освоитесь с местностью и ритмом жизни — тогда можно и о скутере подумать.

Возьмите с собой средства от укусов насекомых и солнцезащитный крем с высоким SPF. Тропическое солнце Бали гораздо агрессивнее, чем кажется, а москиты активны круглый год. Аптечка первой необходимости должна включать также средства от расстройства желудка — "диарея путешественника" на Бали не редкость.

Не меняйте большие суммы денег в аэропорту — курс там невыгодный. Лучше обменяйте небольшую сумму для первых расходов, а основной обмен произведите в городе в официальных обменных пунктах.

Установите VPN на смартфон — интернет-цензура в Индонезии может блокировать некоторые привычные сервисы

Приобретите местную SIM-карту сразу по прилету — мобильный интернет на Бали дешевый и поможет ориентироваться на местности

Оформите страховку с широким покрытием, включающую спортивные активности и эвакуацию

Сохраните офлайн-карты Google Maps выбранных регионов Бали

Возьмите с собой несколько адаптеров для розеток — на Бали используется стандарт типа C/F (евровилка)

Подготовка к поездке: документы, визы и прививки

Корректная подготовка документов — залог беспроблемного отдыха на Бали. Для граждан России действует безвизовый режим пребывания до 30 дней. Если планируете оставаться дольше, необходимо заранее оформить визу. Паспорт должен быть действителен минимум 6 месяцев с момента въезда в страну. 📄

При въезде сотрудники иммиграционной службы могут потребовать подтверждение обратного билета. Убедитесь, что у вас есть распечатанная копия или электронная версия билета на обратный рейс.

Тип визы Срок действия Стоимость Особенности Безвизовый въезд До 30 дней Бесплатно Нельзя продлить, нельзя работать Виза по прибытии (VOA) 30 дней (можно продлить еще на 30) 500,000 IDR (около $35) Можно оформить в аэропорту, можно продлить B211A (социальная/культурная) 60 дней (можно продлевать до 6 мес) От $100 Оформляется через агентство до прилета Виза Multiple Entry До 5 лет (60 дней за визит) От $100 Для частых посещений Индонезии

Обязательных прививок для посещения Бали нет, но рекомендуется сделать следующие вакцинации:

Гепатит А и В

Брюшной тиф

Дифтерия-столбняк

Японский энцефалит (особенно если планируете длительное пребывание или поездки в сельские районы)

Медицинская страховка — обязательный элемент подготовки к поездке. Выбирайте страховку с покрытием не менее $50,000 и включающую:

Экстренную медицинскую помощь

Лечение от COVID-19

Покрытие активных видов отдыха (серфинг, дайвинг, треккинг)

Медицинскую эвакуацию

Стоматологическую помощь

При подготовке к поездке составьте список необходимых лекарств и средств личной гигиены. Многие препараты можно приобрести на Бали, но некоторые могут отличаться по составу или дозировке от привычных вам.

Выбор жилья и транспорта: куда поехать на Бали новичку

Выбор правильного района для проживания — один из ключевых факторов успешной первой поездки на Бали. Остров разнообразен, и каждый регион имеет свой характер и особенности. Для новичков рекомендую начать знакомство с одного из проверенных районов. 🏠

Кута и Легиан — туристический центр с развитой инфраструктурой, подходит для молодежи и любителей ночной жизни

— туристический центр с развитой инфраструктурой, подходит для молодежи и любителей ночной жизни Семиньяк — модный район с дизайнерскими магазинами, стильными кафе и ресторанами

— модный район с дизайнерскими магазинами, стильными кафе и ресторанами Чангу — популярен среди диджитал-номадов, много кафе с веганской кухней и школ серфинга

— популярен среди диджитал-номадов, много кафе с веганской кухней и школ серфинга Убуд — культурный центр острова, идеальное место для знакомства с балийскими традициями

— культурный центр острова, идеальное место для знакомства с балийскими традициями Нуса-Дуа — район премиальных отелей с хорошими пляжами, подходит для семейного отдыха

Елена Соколова, travel-консультант Одна из моих клиенток настояла на проживании в Убуде весь срок своего первого двухнедельного путешествия на Бали. Я предупреждала, что это может быть утомительно — жить вдали от пляжей и постоянно ездить на экскурсии через весь остров. Но она была очарована фотографиями рисовых террас и обезьяньего леса. Через 5 дней она позвонила мне в слезах с просьбой срочно найти жилье в Чангу. "Убуд прекрасен, но я не рассчитала расстояния и сложность перемещений. Каждая поездка к морю занимает половину дня!" — жаловалась она. С тех пор всем своим клиентам я рекомендую для первой поездки разделить время между побережьем и внутренними районами. Идеальная формула: 3-4 дня в Убуде для погружения в культуру, затем 5-7 дней в одном из пляжных районов, например, Чангу или Семиньяке. Так вы получите более полное представление об острове без лишнего стресса.

При выборе жилья учитывайте не только цену, но и расположение относительно основных достопримечательностей. На Бали представлены различные типы размещения:

Тип жилья Стоимость/ночь Преимущества Недостатки Гостевые дома $15-30 Бюджетно, знакомство с местной культурой Базовые удобства, может быть шумно Виллы $50-300+ Приватность, часто с бассейном, полноценная кухня Требуется транспорт, дальше от центра Отели 3-4* $40-100 Хороший баланс цены и качества, сервис Меньше погружения в местную культуру Люкс-резорты $150-1000+ Высокий уровень сервиса, все включено Дорого, изолированность от реального Бали

Что касается транспорта, на Бали есть несколько вариантов передвижения:

Аренда скутера — самый популярный способ (от $5/день), но требует навыков вождения

— самый популярный способ (от $5/день), но требует навыков вождения Такси-приложения (Grab, GoJek) — удобно для коротких поездок, недорого

(Grab, GoJek) — удобно для коротких поездок, недорого Личный водитель — оптимально для экскурсий ($40-50/день)

— оптимально для экскурсий ($40-50/день) Прокат автомобиля — удобно для семей, но движение хаотичное ($25-40/день)

— удобно для семей, но движение хаотичное ($25-40/день) Общественный транспорт — ограниченные маршруты, не всегда удобно для туристов

Для новичков я рекомендую на первые дни заказать трансфер из аэропорта и воспользоваться услугами личного водителя для знакомства с островом. Это позволит безопасно акклиматизироваться и спланировать дальнейшие передвижения, опираясь на полученный опыт. 🚗

Местная культура и традиции: правила поведения на острове

Бали — это не просто туристическое направление, а остров с богатой духовной культурой и глубокими традициями. Уважительное отношение к местным обычаям не только обеспечит вам теплый прием, но и позволит глубже понять уникальную атмосферу этого места. 🙏

Балийцы исповедуют особую форму индуизма, и религиозные ритуалы пронизывают их повседневную жизнь. Ежедневно вы будете видеть маленькие подношения богам (каноны) из цветов, риса и благовоний на улицах, в магазинах и даже в такси. Будьте внимательны, чтобы случайно не наступить на них.

При посещении храмов обязательно соблюдайте дресс-код:

Плечи и колени должны быть закрыты (для мужчин и женщин)

Обязательно надевайте саронг (традиционную юбку) и пояс — их можно взять напрокат при входе в храм

Женщинам в период менструации запрещено входить в храмы

Снимайте обувь перед входом в священные места

Не показывайте пальцем на священные объекты или изображения божеств

В общении с местными жителями помните о нескольких важных правилах:

Голова считается священной — никогда не трогайте голову балийца, включая детей

Левая рука считается нечистой — не используйте ее для передачи предметов или еды

При знакомстве или приветствии слегка поклонитесь, сложив ладони вместе — традиционное приветствие называется "ом сваститсу"

Проявляйте уважение к старшим — это фундаментальная ценность балийской культуры

Говорите спокойно, без повышения голоса — крик воспринимается как крайнее неуважение

Вы можете встретить различные церемонии и процессии на улицах Бали. Если вы столкнулись с религиозным шествием, отойдите в сторону и пропустите его, при необходимости остановившись и выключив двигатель транспортного средства.

Что касается одежды в повседневной жизни — на пляжах и в туристических районах дресс-код довольно свободный, но в деревнях и при посещении местных заведений лучше одеваться скромнее. Топлес для женщин запрещен на всех общественных пляжах Бали.

Публичные проявления чувств между парами должны быть сдержанными, особенно за пределами туристических зон. Хотя балийцы привыкли к европейским туристам, демонстративные поцелуи и объятия могут восприниматься негативно.

Топ-10 мест, которые стоит посетить в первую поездку на Бали

Бали изобилует достопримечательностями, и для первого знакомства с островом стоит выбрать наиболее впечатляющие места, которые раскроют его природную красоту и культурное богатство. Вот десять локаций, которые я рекомендую включить в план вашего первого путешествия. 🌋

Храм Танах Лот — знаменитый морской храм на скале, особенно красивый на закате. Лучшее время для посещения — с 17:00 до 18:30. Входной билет: 60,000 IDR. Рисовые террасы Тегаллаланг — изумрудные ступенчатые поля недалеко от Убуда. Приезжайте рано утром (до 8:00), чтобы избежать толп туристов. Вход: добровольное пожертвование. Священный лес обезьян в Убуде — заповедник с более чем 700 макаками и древними храмами. Посещайте в первой половине дня, когда обезьяны более спокойны. Билет: 80,000 IDR. Храмовый комплекс Бесаких — "Мать всех храмов", главная святыня Бали на склоне вулкана Агунг. Рекомендуемое время: 9:00-11:00. Вход: 60,000 IDR + аренда саронга. Водопад Тукад Чепунг — уникальный водопад, где солнечные лучи проникают через отверстие в пещере, создавая волшебный эффект. Лучшее время: 10:00-12:00. Вход: 15,000 IDR. Пляж Кута — легендарный пляж с отличными волнами для начинающих серферов и яркой ночной жизнью. Идеально для вечерних прогулок и наблюдения за закатом. Храм Улувату — расположенный на 70-метровом утесе храм с потрясающими видами на Индийский океан. Посетите традиционный танец Кечак на закате (начало в 18:00). Вход в храм: 50,000 IDR, представление: 150,000 IDR. Гора Батур — активный вулкан с популярным треком для встречи рассвета. Трекинг начинается в 3:30 утра, но впечатления стоят раннего подъема. Стоимость тура с гидом: от 350,000 IDR. Пляжи Нуса Пенида — соседний остров с драматичными пейзажами и бирюзовой водой. Однодневная экскурсия обойдется от 800,000 IDR, или вы можете остаться с ночевкой. Убуд — культурная столица Бали с многочисленными галереями, музеями и мастерскими. Посетите Королевский дворец (Puri Saren Agung) и местный рынок. Большинство достопримечательностей бесплатны или требуют символической платы.

Для оптимизации маршрута группируйте посещения по географическому принципу. Например, совместите поездку в Убуд с посещением рисовых террас и леса обезьян, а экскурсию в Улувату можно объединить с пляжным отдыхом на юге острова.

Для полноценного знакомства с этими достопримечательностями рекомендую планировать пребывание на Бали не менее 10-14 дней. Если ваш визит короче, сосредоточьтесь на 5-6 ключевых местах, которые наиболее соответствуют вашим интересам. 📸

Помните, что на Бали расстояния могут быть обманчивыми из-за горных дорог и интенсивного движения. Закладывайте на дорогу больше времени, чем показывает навигатор, особенно в высокий сезон.

Бали не просто пункт назначения — это состояние души, которое остается с вами навсегда. Первая поездка сюда редко бывает последней. Остров обладает уникальной способностью трансформировать путешественников, предлагая идеальный баланс между расслаблением и приключениями, духовностью и гедонизмом, традициями и современностью. Следуя советам из этого гида, вы заложите основу для глубокого и многогранного знакомства с "островом богов". Главное — не пытайтесь увидеть всё за одну поездку и оставьте время для спонтанности. Ведь именно неожиданные открытия часто становятся самыми яркими воспоминаниями.

