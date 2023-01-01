Цены на еду в Таиланде 2024: от 100 до 2000 бат за прием пищи

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Путешественники, планирующие поездку в Таиланд

Любители уличной еды и гастрономических открытий

Люди, интересующиеся бюджетным путешествием и планированием расходов на питание Планируете путешествие в Таиланд и беспокоитесь о расходах на еду? Вас ждет гастрономический рай, где можно потратить как 100 бат (примерно 200 рублей) на сытный обед с уличной едой, так и 2000 бат (около 4000 рублей) на изысканный ужин в ресторане высокой кухни. В этой статье я разложу по полочкам реальные цены на завтраки, обеды и ужины в Таиланде, чтобы вы могли спланировать свой пищевой бюджет с точностью до бата и насладиться всеми гастрономическими радостями Страны улыбок. 🇹🇭

Стоимость завтраков в Таиланде: от уличной еды до отелей

Завтрак в Таиланде — это целый спектр возможностей, начиная от традиционной уличной еды до шведских столов в отелях. Диапазон цен зависит не только от типа заведения, но и от вашего местоположения (курортные зоны традиционно дороже) и выбора блюд. 🍳

Начнем с самого доступного варианта — уличной еды. Традиционный тайский завтрак на улице обойдется вам всего в 30-60 бат (60-120 рублей). За эти деньги вы можете насладиться популярным джок (рисовая каша с яйцом и мясом), кхао том (рисовый суп) или патонго (жареные палочки теста) с соевым молоком.

В недорогих кафе локального типа (их еще называют "кафе для местных") стоимость завтрака составляет 60-120 бат (120-240 рублей). Здесь меню разнообразнее: кроме традиционных блюд, можно найти яичницу, омлеты и даже тосты с джемом для тех, кто скучает по европейскому завтраку.

Туристические кафе предлагают завтраки по цене 120-250 бат (240-500 рублей). В таких заведениях уже встречаются привычные западному туристу "английские завтраки", фруктовые тарелки, мюсли и йогурты.

Завтрак в отелях категории 3-4 звезды обычно стоит 250-400 бат (500-800 рублей), если он не включен в стоимость проживания. В пятизвездочных отелях цена может достигать 500-800 бат (1000-1600 рублей), но зато это настоящий шведский стол с огромным разнообразием блюд: от тайских специалитетов до европейской выпечки, свежевыжатых соков и даже шампанского. 🥂

Анна Петрова, гастрономический гид

Мой первый завтрак в Таиланде стал культурным шоком и главным уроком: не ждите привычных хлопьев с молоком на каждом углу. "Где здесь нормальный завтрак?" — спросила я у консьержа отеля в Бангкоке. Он направил меня к уличным торговцам на соседней улице. Скептически разглядывая кастрюли с чем-то дымящимся, я решилась попробовать кхао том — рисовый суп с кусочками свинины, имбирем и свежей зеленью. Заплатив всего 40 бат (около 80 рублей), я получила порцию, которая не только утолила мой голод, но и заставила переосмыслить само понятие "завтрак". Теперь, проводя гастрономические туры по Таиланду, я всегда начинаю день с клиентами именно с традиционных тайских завтраков. И замечаю одну закономерность: чем дальше от туристических зон, тем вкуснее и дешевле еда. В Чиангмае, например, та же порция кхао том обойдется вам в 30 бат, а на островах придется заплатить все 70.

Тип заведения Стоимость в батах Стоимость в рублях Примеры блюд Уличная еда 30-60 бат 60-120 руб. Джок, кхао том, патонго Локальные кафе 60-120 бат 120-240 руб. Кай джиао (омлет по-тайски), рис с жареным яйцом Туристические кафе 120-250 бат 240-500 руб. Английский завтрак, фруктовая тарелка, панкейки Отели 3-4* 250-400 бат 500-800 руб. Шведский стол ограниченного ассортимента Отели 5* 500-800 бат 1000-1600 руб. Разнообразный шведский стол, омлет-станция, экзотические фрукты

Цены на обеды в Таиланде: рестораны, кафе и фудкорты

Обед в Таиланде предлагает, пожалуй, самый широкий диапазон цен и форматов. От скромных обедов в уличных лавках до роскошных ресторанов — выбор зависит исключительно от ваших предпочтений и бюджета. 🍜

Начнем с самого бюджетного варианта — уличной еды и фудкортов в торговых центрах. Здесь полноценный обед обойдется вам в 60-150 бат (120-300 рублей). За эти деньги вы получите такие популярные блюда, как пад-тай (жареная рисовая лапша с креветками или курицей), кхао пад (жареный рис), том ям (острый суп) или гай тод (жареная курица).

В локальных ресторанчиках, ориентированных на местных жителей, стоимость обеда составит 150-300 бат (300-600 рублей) на человека. Помимо стандартных блюд, здесь можно попробовать более аутентичные варианты тайской кухни, которые редко встречаются в туристических заведениях.

Обед в ресторанах среднего класса, расположенных в туристических районах, обойдется в 300-600 бат (600-1200 рублей) на человека. Такие заведения часто предлагают адаптированную для иностранцев тайскую кухню (менее острую) и разнообразные международные блюда.

В ресторанах высокого класса и заведениях с видом на море или другими уникальными локациями обед будет стоить от 600 до 1500 бат (1200-3000 рублей) и выше. Такие места часто специализируются на морепродуктах или предлагают фьюжн-кухню — смесь тайских и западных кулинарных традиций.

Популярные блюда для обеда и их стоимость:

Пад-тай (жареная рисовая лапша) — 60-180 бат

Том ям кунг (острый суп с креветками) — 80-250 бат

Кхао пад (жареный рис) — 50-150 бат

Сом там (острый салат из зеленой папайи) — 60-120 бат

Гай/му/нуа пад мед мамуанг (курица/свинина/говядина с кешью) — 80-200 бат

Том кха гай (кокосовый суп с курицей) — 70-180 бат

Важно отметить, что в большинстве тайских заведений порции довольно объемные, и часто одного блюда достаточно для полноценного обеда. Однако многие туристы предпочитают заказывать несколько блюд и делиться ими, чтобы попробовать больше разнообразных вкусов — этот подход вполне традиционен для тайской культуры питания. 🍽️

При выборе места для обеда ориентируйтесь на заполненность заведения местными жителями — это почти всегда гарантирует хорошее соотношение цены и качества. Заведения, где обедают исключительно туристы, обычно предлагают менее аутентичные блюда по завышенным ценам.

Сколько стоит ужин в Таиланде: от бюджетного до премиум

Ужин в Таиланде — это отдельное гастрономическое приключение с широчайшим диапазоном цен. От простых уличных забегаловок до изысканных ресторанов с мишленовскими звездами — тайские вечера предлагают опыт на любой кошелек. 🌆

Бюджетный ужин в Таиланде обойдется примерно в ту же сумму, что и обед в аналогичных заведениях. На ночных рынках и в уличных кафе можно поужинать за 80-200 бат (160-400 рублей). Популярные вечерние блюда включают барбекю, жареную рыбу, различные карри с рисом и, конечно, знаменитый пад-тай.

В ресторанах среднего класса стоимость ужина составит 300-700 бат (600-1400 рублей) на человека без алкоголя. Такие заведения часто предлагают более широкий выбор блюд, включая региональные тайские специалитеты и международную кухню. Часто здесь можно наслаждаться ужином в приятной атмосфере с кондиционированным воздухом — что особенно ценно в жарком климате Таиланда.

Ужин в премиум-ресторане с высокой кухней обойдется от 1000 до 3000 бат (2000-6000 рублей) на человека без учета напитков. В Бангкоке и на популярных курортах есть рестораны, отмеченные в гиде Мишлен, где стоимость ужина может достигать 5000 бат (10000 рублей) и выше. Однако качество ингредиентов, презентация блюд и уровень обслуживания полностью соответствуют цене.

Отдельного внимания заслуживают специальные ужины-шоу, популярные в туристических районах. Например, ужин с шоу трансвеститов в Паттайе или традиционными тайскими танцами в Бангкоке обойдется в 1200-2000 бат (2400-4000 рублей), включая еду и представление.

Для романтического ужина на пляже или с панорамным видом на город в роскошном отеле будьте готовы заплатить от 2000 до 4000 бат (4000-8000 рублей) на человека. Такие предложения часто включают несколько перемен блюд и приветственный напиток.

Категория ужина Стоимость в батах Стоимость в рублях Что включено Бюджетный (уличная еда) 80-200 бат 160-400 руб. 1 основное блюдо, иногда напиток Ресторан среднего класса 300-700 бат 600-1400 руб. Закуска, основное блюдо, безалкогольный напиток Премиум-ресторан 1000-3000 бат 2000-6000 руб. Несколько блюд высокой кухни (без напитков) Ужин-шоу 1200-2000 бат 2400-4000 руб. Ужин из нескольких блюд + развлекательное шоу Романтический ужин 2000-4000 бат 4000-8000 руб. Многокурсовый ужин в эксклюзивной обстановке

Стоит отметить, что алкоголь в Таиланде относительно дорог из-за высоких налогов. Местное пиво (Singha, Chang, Leo) обойдется в 80-150 бат (160-300 рублей) за бутылку в ресторане. Импортный алкоголь значительно дороже: бокал вина стоит от 200 бат (400 рублей), коктейли — от 250 бат (500 рублей). Если вы планируете употреблять алкогольные напитки во время ужина, добавьте к бюджету около 300-500 бат (600-1000 рублей) на человека. 🍷

Уличная еда в Таиланде: самый выгодный способ питания

Уличная еда — это сердце и душа тайской гастрономии, а также самый экономичный способ познакомиться с аутентичными вкусами этой страны. Для многих путешественников именно уличные лавки становятся главным гастрономическим открытием поездки. 🛒

Основное преимущество уличной еды — это соотношение цены и качества. За 40-150 бат (80-300 рублей) вы получаете свежеприготовленное, ароматное и вкусное блюдо, часто готовящееся прямо на ваших глазах. В большинстве случаев такая еда не уступает ресторанной по качеству ингредиентов, а иногда и превосходит ее.

Михаил Соколов, фуд-блогер

На третий день пребывания в Бангкоке я наконец решился на эксперимент, который изменил все мое путешествие. Утомленный безликой едой в туристическом ресторане при отеле, я отправился на ночной рынок Рачада. Среди десятков лотков с дымящимися кастрюлями и раскаленными сковородками выбрал самую неприметную лавку, где очередь из местных тайцев говорила сама за себя. За 60 бат (около 120 рублей) я получил тарелку с лапшой, о которой до сих пор вспоминаю с трепетом. Это был куай тиао рыа — лодочная лапша с пряным бульоном, свининой и зеленью. Женщина, которая ее готовила, рассказала через переводчика в телефоне, что использует рецепт своей бабушки и готовит уже 30 лет. В следующие две недели я питался исключительно уличной едой, потратив на все приемы пищи вместе взятые не более 300 бат в день (около 600 рублей). При этом ни разу не испытал проблем с желудком — миф о поголовной антисанитарии уличной еды в Таиланде сильно преувеличен. Главное правило — идите туда, где едят местные.

Ночные рынки (Night Markets) — это настоящий рай для любителей уличной еды. В крупных городах и на популярных курортах они работают почти каждый вечер. Здесь можно найти огромное разнообразие блюд: от знаменитого пад-тая и жареных насекомых до экзотических фруктовых смузи и сладких роти (тайских блинчиков). Средняя стоимость порции на ночном рынке составляет 50-100 бат (100-200 рублей).

Фуд-корты в торговых центрах — еще один отличный вариант для бюджетного питания. В отличие от уличных лавок, здесь всегда есть кондиционер, чистые столы и относительно высокие стандарты гигиены. Средняя цена порции на фуд-корте составляет 60-120 бат (120-240 рублей).

Топ-5 уличных блюд, которые стоит попробовать в Таиланде: Пад-тай — жареная рисовая лапша с яйцом, ростками бобов, арахисом и лаймом (60-100 бат) Кхао ман гай — рис с отварной курицей и специальным соусом (50-80 бат) Сом там — острый салат из зеленой папайи с томатами, арахисом и лаймом (40-70 бат) Куай тиао — суп с рисовой лапшой, мясом и зеленью (40-80 бат) Манго со сладким клейким рисом — популярный тайский десерт (60-100 бат)

Для тех, кто беспокоится о гигиене уличной еды, есть несколько простых правил, которые помогут избежать проблем:

Выбирайте лотки, где много местных клиентов — тайцы голосуют своими желудками за качество и безопасность

Отдавайте предпочтение лоткам, где еда готовится на ваших глазах

Обращайте внимание на чистоту рабочего места и общий вид повара

В первые дни избегайте сырых овощей и салатов, давая организму время адаптироваться

Пейте только бутилированную воду или безалкогольные напитки из закрытых контейнеров

Экономия при питании уличной едой может быть действительно впечатляющей. Трехразовое питание на уличных лотках обойдется примерно в 200-300 бат (400-600 рублей) в день, тогда как аналогичный рацион в ресторанах потребует минимум 800-1000 бат (1600-2000 рублей). За две недели отпуска разница составит около 8400-9800 бат (16800-19600 рублей) — сумму, на которую можно оплатить несколько экскурсий или дополнительную ночь в хорошем отеле. 💰

Оптимальный бюджет на питание в Таиланде для туриста

Планирование бюджета на питание — важная часть подготовки к поездке в Таиланд. Оптимальная сумма зависит от ваших предпочтений, стиля путешествия и регионов, которые вы планируете посетить. Рассмотрим несколько вариантов бюджета для разных категорий путешественников. 📊

Бюджетный вариант (400-600 бат / 800-1200 рублей в день)

Этот вариант подходит для бэкпекеров и экономных путешественников. При таком бюджете вам придется питаться преимущественно в уличных кафе, на фуд-кортах и ночных рынках. Типичный день может выглядеть так:

Завтрак: кхао том (рисовый суп) или джок (рисовая каша) с чаем — 40-60 бат

Обед: пад-тай или кхао пад (жареный рис) — 60-100 бат

Ужин: блюдо с лапшой или карри с рисом на ночном рынке — 80-120 бат

Перекусы и напитки: фрукты, смузи, вода — 100-150 бат

Этот вариант позволит вам познакомиться с настоящей тайской кухней и сэкономить значительную сумму.

Средний бюджет (800-1200 бат / 1600-2400 рублей в день)

Подходит для большинства туристов, позволяет сочетать питание в недорогих ресторанах и уличных кафе:

Завтрак: в кафе или включен в стоимость отеля — 0-150 бат

Обед: в локальном ресторане — 150-300 бат

Ужин: в ресторане среднего класса или на ночном рынке — 300-500 бат

Напитки, десерты, перекусы — 150-250 бат

При таком бюджете вы сможете попробовать как аутентичные тайские блюда, так и более адаптированные под европейский вкус варианты.

Комфортный бюджет (1500-2500 бат / 3000-5000 рублей в день)

Этот вариант подойдет для тех, кто не хочет ограничивать себя в выборе ресторанов и блюд:

Завтрак: шведский стол в отеле или полноценный завтрак в хорошем кафе — 0-300 бат

Обед: в ресторане среднего или высокого класса — 300-600 бат

Ужин: в хорошем ресторане, возможно, с морепродуктами — 600-1200 бат

Алкогольные напитки, десерты, кофе в специализированных заведениях — 300-500 бат

Такой бюджет позволит вам не отказывать себе в гастрономических удовольствиях и посещать рестораны с хорошими отзывами.

Важно учитывать региональные различия в ценах. В целом, можно выделить следующую градацию по стоимости питания (от дорогого к более доступному):

Пхукет и Самуи (особенно пляжные рестораны) — самые дорогие Бангкок (центральные районы и туристические зоны) Паттайя, Хуа Хин, Краби Чиангмай, Чианграй и северные провинции Исан (северо-восточный регион) и провинции, удаленные от туристических маршрутов — наиболее доступные

Также стоит учесть несколько практических советов для оптимизации расходов на питание:

Выбирайте отели с включенным завтраком — это может сэкономить 150-400 бат в день

Покупайте фрукты на местных рынках, а не в супермаркетах или у пляжных торговцев

Используйте приложения для поиска ресторанов с акциями и скидками (например, Eatigo)

В ресторанах заказывайте воду в кувшинах (nam plao), а не в бутылках

Обедайте в заведениях с бизнес-ланчами, которые часто стоят на 30-40% дешевле стандартного меню

И, наконец, помните, что один из главных секретов экономии — это выбор заведений, где едят местные жители, а не туристы. Следуя этому правилу, вы не только сэкономите деньги, но и получите более аутентичный гастрономический опыт. 🇹🇭

Таиланд — это страна, где невозможно остаться голодным даже с минимальным бюджетом. Тратите ли вы 400 бат в день на уличную еду или 2500 бат на изысканные рестораны — вы всегда можете найти вариант, соответствующий вашим финансовым возможностям и вкусовым предпочтениям. Секрет успешного гастрономического путешествия по Таиланду заключается в гибкости и готовности экспериментировать. Попробуйте сочетать питание в разных типах заведений, не бойтесь уличной еды и всегда следуйте за местными жителями — именно они знают, где действительно вкусно и выгодно.

