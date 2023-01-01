Шаблоны инфографики для новичков: создаем яркий визуальный контент

Для кого эта статья:

Новички в области дизайна и визуализации контента

Маркетологи и предприниматели, стремящиеся улучшить свою визуальную коммуникацию

Люди, заинтересованные в использовании шаблонов инфографики для создания уникального контента Визуализация информации стала необходимостью для каждого, кто создает контент. Когда текст утопает в море таких же текстов, яркая инфографика становится тем маяком, который привлекает внимание. Но что делать, если вы не дизайнер и никогда не работали в графических редакторах? Ответ прост — использовать готовые шаблоны инфографики. Сегодня я расскажу, где найти качественные шаблоны, как выбрать подходящие именно вам и как превратить стандартный шаблон в уникальный инструмент вашего бренда 🎨.

Лучшие платформы для поиска шаблонов инфографики

Первый шаг к созданию качественной инфографики — найти подходящий шаблон. К счастью, интернет предлагает множество платформ, где можно найти шаблоны на любой вкус и бюджет.

Для начала рассмотрим наиболее популярные платформы, где можно найти шаблоны инфографики:

Canva — самая известная платформа с интуитивным интерфейсом и тысячами шаблонов. Отлично подходит для новичков.

— самая известная платформа с интуитивным интерфейсом и тысячами шаблонов. Отлично подходит для новичков. Visme — платформа с обширной библиотекой шаблонов для бизнес-презентаций и аналитики.

— платформа с обширной библиотекой шаблонов для бизнес-презентаций и аналитики. Piktochart — специализируется на визуализации данных и статистики.

— специализируется на визуализации данных и статистики. Venngage — предлагает шаблоны для всех типов бизнеса, от стартапов до корпораций.

— предлагает шаблоны для всех типов бизнеса, от стартапов до корпораций. Infogram — идеален для создания интерактивных инфографик с графиками и диаграммами.

Каждая из этих платформ имеет свои особенности и преимущества. Например, если вам нужно создать инфографику с интерактивными элементами, Infogram будет лучшим выбором. Если же вы хотите простое решение с минимальной кривой обучения, Canva — ваш вариант.

Анна Семенова, маркетинг-менеджер Первую инфографику для нашего стартапа я пыталась создать в Photoshop. После трех часов мучений и результата, который напоминал коллаж пятиклассника, я была готова сдаться. Но коллега посоветовал Canva. Я зарегистрировалась, выбрала шаблон для визуализации данных о росте рынка — и через 40 минут у меня была готова профессионально выглядящая инфографика. Этот баннер принес нам конверсию в 3 раза выше, чем обычные посты. С тех пор я не представляю наш контент-план без инфографики — это наш секретный ингредиент для привлечения новых клиентов.

Важно отметить, что выбор платформы часто зависит от типа данных, которые вы хотите визуализировать. Вот сравнительная таблица по типам инфографики и подходящим для них платформам:

Тип инфографики Наиболее подходящая платформа Преимущества Статистические данные Infogram, Piktochart Расширенные возможности для диаграмм, графиков и таблиц Процессы и последовательности Visme, Canva Интуитивные шаблоны для отображения шагов и этапов Сравнения и сопоставления Venngage, Canva Готовые форматы для визуальных сравнений Географические данные Infogram, Piktochart Интеграция карт и геолокационных данных Брендовый контент Canva Pro, Adobe Express Расширенные настройки брендинга и единого стиля

Помимо основных платформ, существуют специализированные ресурсы, которые стоит рассмотреть:

Creative Market — маркетплейс с уникальными шаблонами от независимых дизайнеров.

— маркетплейс с уникальными шаблонами от независимых дизайнеров. Envato Elements — подписочный сервис с миллионами креативных ресурсов, включая шаблоны инфографики.

— подписочный сервис с миллионами креативных ресурсов, включая шаблоны инфографики. Freepik — огромная библиотека бесплатных и премиум векторных инфографик.

Эти ресурсы помогут вам найти шаблоны, которые выходят за рамки стандартных решений и позволят создать действительно уникальный визуальный контент 🌟.

Бесплатные vs платные шаблоны: что выбрать новичку

Когда вы только начинаете работать с инфографикой, встаёт логичный вопрос: стоит ли тратить деньги на платные шаблоны или можно обойтись бесплатными вариантами? Ответ зависит от ваших конкретных целей и задач.

Рассмотрим основные различия между бесплатными и платными шаблонами:

Критерий Бесплатные шаблоны Платные шаблоны Доступность Мгновенный доступ без финансовых вложений Требуют оплаты (разовой или подписки) Уникальность Часто используются многими, высокий риск повторений Более редкие и оригинальные дизайны Настраиваемость Обычно ограниченные возможности редактирования Расширенные опции для кастомизации Качество Варьируется от низкого до среднего Как правило, высокое качество исполнения Поддержка Минимальная или отсутствует Часто включает техподдержку и обновления

Для новичков я рекомендую начать с бесплатных шаблонов, чтобы освоить основы работы с инфографикой без лишних затрат. Вот несколько ресурсов, которые предлагают качественные бесплатные шаблоны:

Canva Free — базовый план включает более 250,000 бесплатных шаблонов

— базовый план включает более 250,000 бесплатных шаблонов Venngage Free — ограниченная, но полезная библиотека бесплатных шаблонов

— ограниченная, но полезная библиотека бесплатных шаблонов Piktochart Free — базовые инструменты и шаблоны без платы

— базовые инструменты и шаблоны без платы Freepik — множество бесплатных инфографик с обязательным указанием авторства

Однако есть ситуации, когда платные шаблоны становятся необходимостью:

Вы представляете крупный бренд и нуждаетесь в профессиональном, уникальном внешнем виде

Инфографика является ключевым элементом вашей маркетинговой стратегии

Вам нужна расширенная аналитическая визуализация с интерактивными элементами

Вы создаете коммерческие материалы, где качество напрямую влияет на конверсию

Дмитрий Волков, владелец интернет-магазина После запуска магазина экотоваров я решил сэкономить и использовал только бесплатные шаблоны для инфографики о наших продуктах. Результаты были неплохими, но когда конкуренты начали копировать наш стиль (используя те же бесплатные шаблоны), я понял, что нужно что-то менять. Инвестировал в подписку Canva Pro — и это изменило игру. Новые инфографики с уникальными шаблонами и брендовыми элементами увеличили время, проведенное пользователями на странице, на 43%, а конверсия выросла на 17%. Каждый потраченный на платные шаблоны рубль вернулся в пятикратном размере через продажи. Теперь я рассматриваю это не как расход, а как инвестицию в развитие бизнеса.

Если вы решили перейти на платные шаблоны, обратите внимание на следующие варианты:

Платные планы популярных платформ: Canva Pro ($119.99/год), Venngage Premium ($19/месяц), Piktochart Pro ($29/месяц) Подписки на стоки: Envato Elements (~$16.5/месяц при годовой подписке), Shutterstock (от $29/месяц) Отдельные покупки: Creative Market (от $9 за шаблон), GraphicRiver (от $6 за шаблон)

Идеальная стратегия для новичка — начать с бесплатных шаблонов, отточить навыки работы с ними, а затем, когда появится понимание реальных потребностей, переходить к платным решениям. Это позволит избежать лишних трат и максимизировать отдачу от инвестиций в визуальный контент 💸.

Как настроить готовый шаблон под свой бренд за 5 шагов

Нашли идеальный шаблон инфографики, но он выглядит как у всех? Не проблема! Превратить стандартный шаблон в уникальный инструмент вашего бренда можно всего за 5 простых шагов.

Шаг 1: Внедрите фирменные цвета 🎨

Первое, что нужно сделать — заменить стандартные цвета шаблона на цвета вашего бренда. Это мгновенно придаст узнаваемость вашей инфографике.

Найдите в настройках шаблона цветовую палитру или инструмент замены цветов

Вставьте HEX-коды ваших основных и дополнительных фирменных цветов

Убедитесь, что текст хорошо читается на выбранном фоне — контраст должен соответствовать стандартам доступности

Профессиональный совет: используйте правило 60-30-10 для цветов: 60% основного цвета, 30% вторичного и 10% акцентного. Это создаст гармоничную композицию.

Шаг 2: Замените шрифты 📝

Шрифты — важнейший элемент идентичности бренда. Большинство шаблонов позволяют легко заменить стандартные шрифты на ваши фирменные.

Загрузите ваши корпоративные шрифты в редактор (если это возможно)

Если нельзя использовать собственные шрифты, выберите максимально близкие по стилю из предлагаемой библиотеки

Соблюдайте иерархию: заголовки, подзаголовки и основной текст должны визуально отличаться

Важно: не используйте больше 2-3 разных шрифтов в одной инфографике, чтобы не создавать визуальный хаос.

Шаг 3: Добавьте логотип и фирменные элементы 🏢

Сделайте инфографику официальным представителем вашего бренда:

Разместите логотип в заметном, но не доминирующем месте (обычно в верхнем или нижнем углу)

Интегрируйте фирменные паттерны, иконки или графические элементы

Не забудьте о фирменных элементах оформления: рамки, разделители, маркеры для списков

Совет: логотип не должен перетягивать внимание от основного содержания инфографики.

Шаг 4: Адаптируйте контент и структуру 🔄

Недостаточно просто заменить демо-текст на свой. Необходимо адаптировать структуру шаблона под ваш контент:

Измените заголовки и подзаголовки, сохраняя фирменный тон коммуникации

Пересмотрите количество разделов и их расположение, чтобы лучше соответствовать вашей информации

Адаптируйте графики, диаграммы и иконки под ваши данные и отрасль

При необходимости упростите слишком сложные участки шаблона — лаконичность часто эффективнее

Не бойтесь кардинально менять структуру шаблона, если это поможет лучше представить вашу информацию.

Шаг 5: Добавьте уникальные детали и финальные штрихи ✨

На этом этапе вы превращаете шаблонную инфографику в по-настоящему уникальный продукт:

Добавьте авторские иллюстрации или фотографии, связанные с вашей компанией

Внедрите QR-коды, ведущие на ваш сайт или лендинг

Не забудьте о контактной информации и призыве к действию

Добавьте небольшие интерактивные элементы, если формат это позволяет

Финальный совет: после всех изменений попросите коллегу взглянуть на инфографику свежим взглядом — это поможет выявить возможные недочеты или неочевидные проблемы.

Следуя этим пяти шагам, вы превратите стандартный шаблон инфографики в уникальный инструмент бренд-коммуникации, который будет работать на узнаваемость вашей компании и повышение вовлеченности аудитории 👍.

Топ-10 инструментов для создания баннеров и инфографики

Выбор подходящего инструмента — залог успешной работы с инфографикой. Предлагаю обзор 10 наиболее эффективных решений для создания баннеров и инфографики, которые подойдут новичкам.

1. Canva Canva остаётся лидером среди инструментов для создания визуального контента благодаря интуитивному интерфейсу и обширной библиотеке шаблонов.

Преимущества: огромное количество бесплатных шаблонов, интуитивный редактор, облачное хранение

огромное количество бесплатных шаблонов, интуитивный редактор, облачное хранение Недостатки: ограниченные возможности для сложной визуализации данных, шаблоны часто узнаваемы

ограниченные возможности для сложной визуализации данных, шаблоны часто узнаваемы Ценовая политика: базовый план бесплатный, Canva Pro от $119.99/год

2. Visme Инструмент, специализирующийся на бизнес-инфографике и презентациях с обширными возможностями для аналитики.

Преимущества: отличные инструменты для визуализации данных, интеграции с различными источниками

отличные инструменты для визуализации данных, интеграции с различными источниками Недостатки: более высокая кривая обучения, ограниченный бесплатный план

более высокая кривая обучения, ограниченный бесплатный план Ценовая политика: бесплатный план с водяными знаками, Standard $15/месяц, Business $29/месяц

3. Piktochart Платформа, ориентированная на создание профессиональной инфографики с акцентом на представление сложных данных.

Преимущества: продвинутые настройки диаграмм, интерактивные элементы, интеграция с Google Sheets

продвинутые настройки диаграмм, интерактивные элементы, интеграция с Google Sheets Недостатки: меньше готовых шаблонов по сравнению с лидерами рынка

меньше готовых шаблонов по сравнению с лидерами рынка Ценовая политика: бесплатный план с ограничениями, Pro от $14/месяц (при годовой оплате)

4. Adobe Express (ранее Spark) Часть экосистемы Adobe, предлагающая упрощенные инструменты для создания визуального контента.

Преимущества: высокое качество шаблонов, интеграция с другими продуктами Adobe, доступ к Adobe Stock

высокое качество шаблонов, интеграция с другими продуктами Adobe, доступ к Adobe Stock Недостатки: ограниченная гибкость настроек в бесплатной версии

ограниченная гибкость настроек в бесплатной версии Ценовая политика: базовые функции бесплатно, Premium $9.99/месяц

5. Infogram Специализируется на интерактивной инфографике и визуализации сложных массивов данных.

Преимущества: лучшие в своем классе инструменты для создания диаграмм, прямая интеграция с Excel и Google Sheets

лучшие в своем классе инструменты для создания диаграмм, прямая интеграция с Excel и Google Sheets Недостатки: менее удобен для простых дизайнов, ориентирован на аналитическую аудиторию

менее удобен для простых дизайнов, ориентирован на аналитическую аудиторию Ценовая политика: бесплатный план с базовыми функциями, Pro $19/месяц, Business $67/месяц

6. Snappa Простой инструмент, ориентированный на быстрое создание баннеров и графики для социальных сетей.

Преимущества: очень быстрое освоение, оптимизированные размеры для разных платформ

очень быстрое освоение, оптимизированные размеры для разных платформ Недостатки: ограниченные возможности для сложной инфографики, меньше шаблонов

ограниченные возможности для сложной инфографики, меньше шаблонов Ценовая политика: базовый план бесплатно, Pro $10/месяц, Team $20/месяц

7. Easil Относительно новый инструмент с фокусом на уникальные шаблоны и простоту использования.

Преимущества: свежие, современные шаблоны, функция перетаскивания элементов

свежие, современные шаблоны, функция перетаскивания элементов Недостатки: меньшая узнаваемость, ограниченные интеграции с другими сервисами

меньшая узнаваемость, ограниченные интеграции с другими сервисами Ценовая политика: бесплатная версия с ограничениями, Plus $7.50/месяц, Edge $15/месяц

8. Venngage Платформа с фокусом на бизнес-инфографику и маркетинговые материалы.

Преимущества: специализированные шаблоны для различных бизнес-задач, мощные инструменты брендинга

специализированные шаблоны для различных бизнес-задач, мощные инструменты брендинга Недостатки: относительно высокая стоимость бизнес-планов

относительно высокая стоимость бизнес-планов Ценовая политика: бесплатный план с водяными знаками, Premium $16/месяц, Business $39/месяц

9. Crello (теперь часть VistaCreate) Платформа, которая предлагает инструменты для создания анимированной инфографики и баннеров.

Преимущества: обширная библиотека анимированных шаблонов и элементов, простой редактор

обширная библиотека анимированных шаблонов и элементов, простой редактор Недостатки: некоторые продвинутые функции требуют времени на освоение

некоторые продвинутые функции требуют времени на освоение Ценовая политика: бесплатный план с базовыми функциями, Pro $10/месяц

10. BeFunky Универсальный инструмент, сочетающий функции фоторедактора и дизайнера для инфографики.

Преимущества: мощные инструменты редактирования фотографий, простой интерфейс

мощные инструменты редактирования фотографий, простой интерфейс Недостатки: меньше специализированных шаблонов для инфографики

меньше специализированных шаблонов для инфографики Ценовая политика: базовый функционал бесплатно, Plus $6.99/месяц

При выборе инструмента для создания инфографики учитывайте свои конкретные потребности. Если вы создаете преимущественно баннеры для социальных сетей, Snappa или Canva будут отличным выбором. Для визуализации сложных данных лучше обратить внимание на Infogram или Piktochart. Начните с бесплатных планов, чтобы понять, какой инструмент лучше соответствует вашим рабочим процессам и творческим задачам 📊.

Частые ошибки при работе с шаблонами и как их избежать

Даже лучшие шаблоны могут привести к посредственным результатам, если не избегать типичных ошибок. Разберем наиболее распространенные проблемы и способы их решения.

Ошибка #1: Оставление стандартных элементов шаблона без изменений

Многие новички просто заменяют текст в шаблоне, оставляя стандартные цвета, шрифты и изображения. Результат выглядит шаблонным и не запоминается.

Как избежать:

Замените все стандартные цвета на фирменные

Используйте собственные изображения вместо стоковых

Измените расположение ключевых элементов, чтобы создать уникальную композицию

Модифицируйте стандартные иконки или замените их на собственные

Ошибка #2: Информационная перегрузка

Стремясь максимально использовать инфографику, новички часто пытаются вместить слишком много информации в один баннер.

Как избежать:

Следуйте правилу: одна инфографика — одна ключевая мысль

Придерживайтесь максимум 3-5 ключевых точек или данных

Используйте принцип "белого пространства" — оставляйте достаточно пустого места

При необходимости разделите сложную тему на серию простых инфографик

Ошибка #3: Несбалансированная визуальная иерархия

Часто в инфографике новичков все элементы выглядят одинаково важными, из-за чего взгляд зрителя не знает, на чем сфокусироваться.

Как избежать:

Используйте контрастные размеры для элементов разной важности

Применяйте цветовое выделение только для самой важной информации

Создавайте явный визуальный поток (обычно сверху вниз или слева направо)

Убедитесь, что самые важные данные заметны даже при беглом просмотре

Ошибка #4: Непоследовательное использование стилей

Смешивание разных стилистических подходов в одной инфографике создает впечатление хаоса и непрофессионализма.

Как избежать:

Выберите один стиль иллюстраций и придерживайтесь его

Используйте согласованную цветовую схему

Сохраняйте единообразие в оформлении текстовых блоков

Создайте шаблон-основу для всех ваших будущих инфографик

Ошибка #5: Игнорирование мобильной адаптации

Многие забывают, что сегодня большинство контента просматривается на мобильных устройствах, и создают инфографику, которая нечитаема на маленьких экранах.

Как избежать:

Проектируйте инфографику в вертикальном формате (для лучшей совместимости с мобильными)

Используйте достаточно крупные шрифты (минимум 14pt для мобильного просмотра)

Проверяйте читаемость инфографики на разных устройствах

При необходимости создавайте отдельные версии для десктопа и мобильных

Ошибка #6: Неправильное использование графиков и диаграмм

Выбор неподходящего типа графика может искажать восприятие данных и приводить к неверным выводам.

Как избежать:

Используйте круговые диаграммы только для отображения частей целого

Применяйте линейные графики для временных рядов

Для сравнения категорий используйте столбчатые диаграммы

Обеспечьте точное масштабирование осей и ясную маркировку

Ошибка #7: Пренебрежение проверкой орфографии и факчекингом

Ничто не подрывает доверие к инфографике так, как орфографические ошибки или неточные данные.

Как избежать:

Дважды проверяйте все тексты перед публикацией

Верифицируйте все данные и указывайте их источники

Попросите коллегу просмотреть инфографику перед публикацией

Используйте инструменты проверки правописания

И наконец, самая распространенная ошибка — нерегулярная практика. Мастерство в создании инфографики, как и в любом другом деле, приходит с опытом. Создавайте различные типы визуализаций регулярно, анализируйте отклик аудитории и постоянно совершенствуйте свои навыки 🚀.

Умение визуализировать информацию стало не просто полезным навыком, а настоящей суперсилой в эпоху информационного перенасыщения. Шаблоны инфографики — это ваш трамплин в мир эффективной визуальной коммуникации, который позволяет даже без специальных дизайнерских навыков создавать контент, притягивающий взгляды. Начните с бесплатных шаблонов, постепенно адаптируйте их под свой бренд, экспериментируйте с разными инструментами, и вскоре вы заметите, как растет вовлеченность вашей аудитории. Помните, что в визуальном контенте важна не сложность, а ясность и соответствие вашим целям. Правильно оформленная информация не просто привлекает внимание — она запоминается и мотивирует к действию.

