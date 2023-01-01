Remember The Milk: планировщик задач для эффективного управления делами

Для кого эта статья:

Профессионалы, занимающиеся управлением проектами и задачами

Пользователи, ищущие эффективные инструменты для тайм-менеджмента

Лица, интересующиеся повышением продуктивности и оптимизацией рабочего процесса Жонглирование десятками задач, дедлайнами и встречами превращает нашу жизнь в непрерывный марафон. Когда записи на стикерах больше не справляются, а голова отказывается удерживать всю информацию — пора обратиться к цифровым помощникам. Remember The Milk (RTM) — один из тех инструментов, который стоит особняком среди прочих планировщиков задач. Созданный еще в 2004 году, он эволюционировал от простого списка дел до многофункционального тайм-менеджера, завоевавшего преданность миллионов пользователей по всему миру. 🐮 Разберемся, что же делает эту "молочную" систему настолько эффективной.

Remember The Milk — эффективный планировщик задач

Remember The Milk — это не просто планировщик задач, а полноценная экосистема для организации личных и рабочих дел. Название сервиса происходит от банального напоминания "не забыть купить молоко", которое часто становится первой записью в любом списке дел. С тех пор RTM значительно расширил свой функционал, но сохранил философию: даже самая мелкая задача заслуживает внимания.

Чем же RTM выделяется на фоне конкурентов? 🤔

Гибкая система организации задач с использованием списков, тегов и местоположения

Умные списки, создаваемые с помощью продвинутого поиска и фильтрации

Поддержка методологии GTD (Getting Things Done) Дэвида Аллена

Мощные напоминания через email, SMS, мобильные уведомления

Кроссплатформенность — доступ с любого устройства в любой точке мира

Сравнивая Remember The Milk с аналогичными решениями, можно выделить ключевые показатели, определяющие его эффективность:

Характеристика Remember The Milk Стандартные to-do приложения Гибкость настройки Высокая Средняя/Низкая Функционал бесплатной версии Обширный Ограниченный Поддержка повторяющихся задач Продвинутые настройки Базовые опции Скорость синхронизации Мгновенная Варьируется Интеграции с другими сервисами Множественные Ограниченные

Алексей Соколов, руководитель проектов

Я перепробовал десятки приложений для управления задачами, но всегда возвращался к Remember The Milk. Однажды наш отдел разрабатывал сложный проект с множеством взаимозависимых задач и жёстким дедлайном. Я настроил в RTM систему тегов для каждого типа задач, создал умные списки по приоритетам и срокам, а также настроил совместный доступ для команды. Благодаря этому мы отслеживали прогресс в реальном времени, оперативно реагировали на изменения и завершили проект на три дня раньше срока. С того момента RTM стал нашим корпоративным стандартом.

Основные функции список задач онлайн в RTM

Remember The Milk предлагает расширенный набор инструментов для создания и управления списком задач онлайн. Разберем ключевые функции, которые превращают этот сервис в мощный инструмент тайм-менеджмента:

Умные списки (Smart Lists) — автоматически формируемые списки задач на основе заданных критериев: дедлайнов, тегов, приоритетов.

— автоматически формируемые списки задач на основе заданных критериев: дедлайнов, тегов, приоритетов. Система повторений — настройка повторяющихся задач с гибкими параметрами (ежедневно, по будням, раз в две недели и т.д.).

— настройка повторяющихся задач с гибкими параметрами (ежедневно, по будням, раз в две недели и т.д.). Подзадачи — возможность разбивать крупные задачи на более мелкие компоненты.

— возможность разбивать крупные задачи на более мелкие компоненты. Расширенные напоминания — получение уведомлений в нужное время через разные каналы связи.

— получение уведомлений в нужное время через разные каналы связи. Приоритизация — установка 3 уровней важности для каждой задачи.

— установка 3 уровней важности для каждой задачи. Совместная работа — возможность делиться списками с коллегами и друзьями.

— возможность делиться списками с коллегами и друзьями. Геолокация — привязка задач к определенным местам (например, "купить молоко" при приближении к магазину).

Особого внимания заслуживает система тегов в RTM. В отличие от большинства аналогов, здесь можно присваивать задаче неограниченное количество тегов, создавая многомерную систему категоризации. Это делает поиск и фильтрацию задач исключительно гибкими. 📌

Для продвинутых пользователей RTM предлагает уникальный синтаксис при создании задач. Например, запись "Позвонить клиенту ^завтра !1 #работа @телефон *еженедельно" автоматически создаст задачу со сроком "завтра", высшим приоритетом, тегом "работа", контекстом "телефон" и еженедельным повторением.

Функция Описание Доступность Умные списки Автоматическая группировка по критериям Все версии Повторения Гибкие настройки периодичности Все версии Подзадачи Иерархическая структура задач Pro-версия Совместный доступ Работа над списками в команде Pro-версия Геолокация Привязка задач к местоположению Pro-версия Расширенные теги Многоуровневая категоризация Все версии Уведомления Многоканальная система напоминаний Все версии

Интерфейс и возможности управления задачами

Интерфейс Remember The Milk балансирует между минималистичным дизайном и богатым функционалом, что делает его доступным для новичков и достаточно мощным для опытных пользователей. 🖥️

Основное рабочее пространство RTM разделено на несколько ключевых областей:

Боковая панель — содержит списки задач, смарт-списки и теги

— содержит списки задач, смарт-списки и теги Основная область — отображает задачи выбранного списка

— отображает задачи выбранного списка Панель деталей — показывает подробную информацию о выбранной задаче

— показывает подробную информацию о выбранной задаче Строка быстрого добавления — позволяет быстро создавать новые задачи с использованием специального синтаксиса

Визуальное оформление приложения лаконично и не перегружено лишними элементами, что помогает сконцентрироваться на самих задачах. Цветовая кодировка приоритетов и статусов задач позволяет быстро оценить ситуацию с первого взгляда.

Для управления задачами RTM предлагает несколько эффективных механизмов:

Drag-and-drop — перетаскивание задач между списками или для изменения порядка

— перетаскивание задач между списками или для изменения порядка Горячие клавиши — более 30 сочетаний клавиш для быстрого управления без мыши

— более 30 сочетаний клавиш для быстрого управления без мыши Пакетное редактирование — возможность выбрать несколько задач и применить к ним одинаковые изменения

— возможность выбрать несколько задач и применить к ним одинаковые изменения Контекстное меню — быстрый доступ к основным действиям

Отдельного внимания заслуживает планирование задач. RTM позволяет устанавливать не только дату выполнения, но и оценивать время, необходимое для задачи, что помогает более точно планировать свой день.

Мария Петрова, персональный ассистент

Я работаю с шестью топ-менеджерами одновременно, и каждый из них генерирует десятки задач ежедневно. До знакомства с Remember The Milk я была на грани выгорания — постоянно что-то упускала из виду. Всё изменилось, когда я настроила RTM под свои потребности. Создала отдельные списки для каждого руководителя, настроила умные списки по срочности, использовала теги для категоризации задач. Система цветовой маркировки помогает мгновенно определять статус каждой задачи. Теперь я могу визуально оценить загруженность на неделю вперед и равномерно распределить рабочую нагрузку. Руководство отметило, что я стала справляться с задачами на 40% эффективнее, а я наконец перестала работать по выходным.

Интеграции и синхронизация с другими сервисами

Экосистема Remember The Milk выходит далеко за рамки собственного приложения благодаря обширным интеграциям с другими сервисами и инструментами. Это позволяет встроить RTM в существующие рабочие процессы пользователя, что значительно повышает его ценность как центрального хаба для управления задачами. 🔄

RTM предлагает официальные интеграции со следующими популярными сервисами:

Google Calendar — двусторонняя синхронизация задач с календарем

— двусторонняя синхронизация задач с календарем Microsoft Outlook — интеграция задач и писем

— интеграция задач и писем Evernote — связывание заметок с задачами

— связывание заметок с задачами Twitter — добавление задач через твиты

— добавление задач через твиты Gmail — преобразование писем в задачи

— преобразование писем в задачи Siri и Google Assistant — голосовое управление задачами

— голосовое управление задачами IFTTT и Zapier — создание автоматизированных цепочек действий

Помимо официальных интеграций, благодаря открытому API, Remember The Milk совместим с множеством сторонних сервисов и приложений, что расширяет его функциональность. Например, с помощью IFTTT можно настроить автоматическое создание задачи в RTM при добавлении видео в список "Посмотреть позже" на YouTube или при получении письма с определенной меткой.

Синхронизация между устройствами происходит практически мгновенно, что позволяет работать с задачами на разных платформах без риска потери данных. Вы можете начать создание задачи на рабочем компьютере, продолжить редактировать на смартфоне во время поездки и завершить настройку уведомлений на планшете вечером.

Для корпоративных пользователей особенно ценна интеграция с рабочими инструментами:

Синхронизация задач из Jira и Trello

Интеграция с Slack для командных обсуждений

Связывание с Google Workspace и Microsoft 365

Экспорт данных в форматах CSV, iCalendar и других для аналитики

Для разработчиков и технически подкованных пользователей RTM предлагает расширенные возможности:

Полноценный REST API для создания собственных интеграций

Поддержка протокола iCalendar для интеграции с любыми календарными приложениями

Возможность создания пользовательских скриптов и расширений

Тарифные планы и лучшие планировщики задач в сравнении

Remember The Milk предлагает два основных тарифных плана, что упрощает выбор для потенциальных пользователей. Рассмотрим, что включает каждый из них и как они соотносятся с предложениями конкурентов. 💰

Бесплатный план :

: Неограниченное количество задач и списков

Основные напоминания по email

Доступ к мобильным приложениям с ограниченной функциональностью

Совместный доступ к спискам (до 2 контактов)

Базовый поиск

Pro-план ($39.99 в год):

($39.99 в год): Все функции бесплатного плана

Неограниченная синхронизация со всеми устройствами

Расширенные уведомления (push-уведомления, SMS)

Неограниченное совместное использование списков

Подзадачи

Расширенный поиск и умные списки

Настраиваемые приоритеты с цветовой кодировкой

Вложения файлов

Microsoft Outlook синхронизация

Приоритетная поддержка

Как же RTM выглядит в сравнении с другими популярными планировщиками задач? Рассмотрим ключевые параметры:

Планировщик Бесплатный план Платный план Особенности Лучше всего подходит для Remember The Milk Функциональный $39.99/год Мощная система тегов, умные списки Поклонников методологии GTD Todoist Ограниченный $36/год Интуитивный интерфейс, Карма Минималистов с акцентом на UX Microsoft To Do Полноценный Бесплатный Интеграция с экосистемой Microsoft Пользователей Office 365 TickTick Ограниченный $27.99/год Встроенный таймер Pomodoro Тех, кто ценит баланс функций и UI Asana До 15 пользователей От $10.99/мес Расширенное управление проектами Команд и корпоративных пользователей

При выборе оптимального планировщика задач стоит ориентироваться на несколько ключевых аспектов:

Сложность проектов — для простых личных задач подойдет любой вариант, для многоуровневых проектов лучше выбрать RTM или Asana

— для простых личных задач подойдет любой вариант, для многоуровневых проектов лучше выбрать RTM или Asana Командная работа — RTM хорош для небольших команд, Asana — для больших

— RTM хорош для небольших команд, Asana — для больших Интеграции — если важна работа с другими сервисами, RTM предлагает широкие возможности

— если важна работа с другими сервисами, RTM предлагает широкие возможности Методология работы — RTM идеально подходит для GTD, но может быть избыточным для простого чек-листа

— RTM идеально подходит для GTD, но может быть избыточным для простого чек-листа Бюджет — ценообразование RTM достаточно конкурентно, особенно при годовой подписке

Remember The Milk выделяется своей сбалансированностью — это достаточно простой инструмент для начинающих, но при этом предлагающий продвинутые функции для опытных пользователей. Особенно ценна возможность начать с бесплатного плана и перейти на Pro-версию по мере роста потребностей. 🌟

Использование правильного инструмента для управления задачами — это вопрос не только удобства, но и качества жизни. Remember The Milk предлагает гибкий, мощный и интуитивно понятный способ организации дел, который адаптируется под ваш стиль работы, а не заставляет подстраиваться под него. Этот планировщик помогает превратить хаотичный поток задач в структурированную систему, где ничто важное не ускользает от внимания. Вместо того чтобы тратить энергию на постоянное переживание о том, что может быть забыто, вы освобождаете мозг для креативного мышления и сосредоточенной работы над приоритетными задачами. И в этом, пожалуй, главная ценность Remember The Milk.

