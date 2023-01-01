Редактирование шаблонов PowerPoint: экономим время, получаем стиль

Для кого эта статья:

Люди, создающие презентации для бизнеса или образовательных учреждений

Специалисты по маркетингу и продажам, которые часто представляют материалы клиентам

Редакторы, графические дизайнеры и другие профессионалы, желающие улучшить свои навыки в работе с PowerPoint Создание презентации с нуля — процесс, отнимающий драгоценные часы. Шаблоны PowerPoint решают эту проблему, но часто требуют доработки под фирменный стиль или личные предпочтения. Редактирование готового шаблона — это навык, который экономит до 70% времени на подготовку презентаций. В этой статье вы получите пошаговое руководство по адаптации шаблонов PowerPoint под ваши требования, с детальными скриншотами и профессиональными секретами, которые обычно доступны только опытным дизайнерам. 🎯

Что такое шаблоны PowerPoint и зачем их редактировать

Шаблон PowerPoint — это предварительно оформленная презентация со встроенными элементами дизайна: цветовыми схемами, шрифтами, фоновыми изображениями и макетами слайдов. По сути, это готовый каркас для вашего контента, который обеспечивает единообразие оформления всей презентации.

Редактирование шаблонов необходимо по нескольким причинам:

Соответствие фирменному стилю — готовые шаблоны редко идеально соответствуют корпоративным стандартам

— готовые шаблоны редко идеально соответствуют корпоративным стандартам Уникальность — стандартные шаблоны узнаваемы и могут создать впечатление непрофессионального подхода

— стандартные шаблоны узнаваемы и могут создать впечатление непрофессионального подхода Адаптация под контент — различные типы информации требуют разных форматов представления

— различные типы информации требуют разных форматов представления Повышение эффективности коммуникации — правильно оформленные слайды улучшают восприятие информации

Елена Соколова, креативный директор Однажды нам нужно было срочно подготовить презентацию для потенциального клиента. Времени на создание слайдов с нуля не было совсем. Я взяла базовый шаблон из библиотеки PowerPoint и за 40 минут адаптировала его под наш фирменный стиль: изменила цветовую схему, добавила логотип в колонтитул, настроила шрифты и создала несколько кастомных макетов для ключевых слайдов. Клиент был впечатлен не только содержанием, но и оформлением — никто не догадался, что презентация создана на основе стандартного шаблона. Этот опыт научил меня ценности быстрого редактирования шаблонов и с тех пор стал моим постоянным рабочим приемом.

Существует несколько типов шаблонов PowerPoint, каждый со своими особенностями редактирования:

Тип шаблона Характеристики Когда использовать Стандартные шаблоны PowerPoint Встроенные в программу, базовый дизайн Для быстрого создания простых презентаций Корпоративные шаблоны Соответствуют фирменному стилю компании Для официальных бизнес-презентаций Тематические шаблоны Дизайн привязан к конкретной теме или сфере Для тематических выступлений Premium-шаблоны Профессионально созданные, с уникальным дизайном Для важных презентаций, требующих впечатляющего оформления

Теперь, когда мы понимаем значимость редактирования шаблонов, перейдем к практическим шагам. 🛠️

Открытие и настройка образца слайдов в PowerPoint

Образец слайдов (Master Slide) — это ключевой инструмент для редактирования шаблона в PowerPoint. Это своего рода "матрица", определяющая внешний вид всех слайдов презентации. Изменения в образце автоматически применяются ко всем слайдам, использующим данный макет.

Для доступа к образцу слайдов выполните следующие шаги:

Откройте PowerPoint и загрузите шаблон, который хотите отредактировать Перейдите на вкладку Вид в верхнем меню Нажмите на кнопку Образец слайдов в группе "Режимы образцов" Откроется режим редактирования образца, где в левой панели будут отображены все доступные макеты

В режиме образца слайдов вы увидите иерархическую структуру:

Образец слайдов — главный образец, определяющий основные элементы дизайна

— главный образец, определяющий основные элементы дизайна Макеты слайдов — варианты компоновки контента, основанные на главном образце

Основные элементы, которые можно настроить в образце слайдов:

Элемент Где настраивается Что можно изменить Фон Вкладка "Фон" в меню образца Цвет, градиент, текстура, изображение Цветовая схема Вкладка "Цвета" в меню "Темы" Набор цветов для текста, фона, акцентов Шрифты Вкладка "Шрифты" в меню "Темы" Шрифты для заголовков и основного текста Заполнители Непосредственно в образце Размер, положение, формат текстовых блоков Колонтитулы Нижний или верхний край образца Номера слайдов, дата, логотип, подписи

Михаил Дорохов, тренер по презентациям В прошлом году я проводил семинар для команды маркетологов крупной ритейл-компании. Они жаловались, что тратят по 4-5 часов на создание каждой еженедельной презентации для руководства. Когда я показал им, как настраивать образец слайдов вместо форматирования каждого слайда по отдельности, в комнате наступила тишина. "Почему мы не знали об этом раньше?" — спросил один из участников. Я продемонстрировал, как за 15 минут превратить стандартный шаблон в корпоративный, настроив в образце фирменные цвета, шрифты и добавив автоматический колонтитул с логотипом и датой. После этого семинара команда сократила время на подготовку еженедельных отчетов до одного часа. Именно такие моменты делают мою работу тренера по презентациям по-настоящему значимой.

Важные советы при работе с образцом слайдов:

Начинайте редактирование с главного образца, а затем переходите к отдельным макетам

Используйте направляющие линии (их можно включить правым кликом по слайду → "Направляющие") для точного позиционирования элементов

Помните, что изменения в главном образце автоматически применяются ко всем макетам, если они не настроены индивидуально

Для выхода из режима образца нажмите кнопку "Закрыть режим образца" в правой части меню или клавишу Esc

После настройки базовых параметров образца слайдов, можно переходить к более детальным настройкам оформления. 🔧

Изменение фона, цветовой схемы и шрифтов шаблона

Эти три элемента — фон, цвета и шрифты — формируют основную визуальную идентичность презентации. Их грамотная настройка позволяет преобразить стандартный шаблон до неузнаваемости.

Изменение фона шаблона

Для настройки фона в режиме образца слайдов:

Выберите слайд или макет, фон которого хотите изменить Нажмите правой кнопкой мыши на область слайда и выберите "Формат фона" (или нажмите на кнопку "Фон" на вкладке "Формат") В открывшейся панели выберите один из вариантов:

Сплошная заливка — однотонный цвет

— однотонный цвет Градиентная заливка — плавный переход между цветами

— плавный переход между цветами Рисунок или текстура — использование изображения или текстуры в качестве фона

— использование изображения или текстуры в качестве фона Узорная заливка — повторяющиеся узоры

Профессиональные приемы работы с фоном:

Используйте полупрозрачные изображения (настройте прозрачность в параметрах рисунка)

Добавьте градиентный overlay поверх фонового изображения для лучшей читаемости текста

При использовании фото в качестве фона, выбирайте изображения с "пространством для контента" — участками без деталей

Применяйте разные фоны для разных разделов презентации, чтобы визуально разграничить контент

Настройка цветовой схемы

Цветовая схема определяет всю палитру презентации. Для её изменения:

В режиме образца слайдов перейдите на вкладку "Дизайн" Нажмите на стрелку рядом с группой "Варианты" Выберите "Цвета" для доступа к предустановленным цветовым схемам Для создания собственной схемы выберите "Настроить цвета" в выпадающем меню

При создании собственной цветовой схемы вы можете настроить:

Цвета для светлого и темного фона

Цвета текста для светлого и темного фона

6 акцентных цветов для выделения элементов

Цвета для гиперссылок (обычных и посещенных)

Изменение шрифтов шаблона

Для настройки шрифтов:

В режиме образца слайдов перейдите на вкладку "Дизайн" Нажмите на стрелку рядом с группой "Варианты" Выберите "Шрифты" для доступа к предустановленным наборам шрифтов Для создания собственного набора шрифтов выберите "Настроить шрифты"

В PowerPoint шрифты разделены на две категории:

Шрифт заголовков — используется для заголовков слайдов и подзаголовков

— используется для заголовков слайдов и подзаголовков Шрифт основного текста — используется для всего остального текста

Советы по выбору шрифтов:

Используйте не более 2-3 шрифтов в одной презентации

Комбинируйте шрифты с засечками (serif) для заголовков с безчасечными (sans-serif) для основного текста

Учитывайте удобочитаемость: минимальный размер шрифта для презентаций — 18-20 пт

При работе с корпоративным стилем придерживайтесь фирменных шрифтов

После настройки основных визуальных элементов шаблона можно переходить к более детальной настройке макетов и элементов. 🎨

Добавление и настройка элементов макета в шаблоне

Макеты в PowerPoint определяют расположение и форматирование контента на слайде. Настройка существующих макетов и создание новых — важный шаг в адаптации шаблона под ваши потребности.

Работа с существующими макетами

В режиме образца слайдов все доступные макеты отображаются в левой панели под главным образцом. Для редактирования макета:

Выберите нужный макет в левой панели Редактируйте существующие заполнители (текстовые блоки, области для изображений и т.д.) Для изменения размера или положения заполнителя выделите его и перетащите маркеры изменения размера Для форматирования заполнителя используйте вкладки "Главная" или "Формат"

Виды заполнителей и их применение:

Текстовые заполнители — для заголовков, подзаголовков и основного текста

— для заголовков, подзаголовков и основного текста Заполнители содержимого — универсальные блоки для различных типов контента (текст, таблицы, диаграммы, изображения)

— универсальные блоки для различных типов контента (текст, таблицы, диаграммы, изображения) Заполнители для изображений — специализированные области для вставки фото и графики

— специализированные области для вставки фото и графики Заполнители для диаграмм — предназначены для визуализации данных

Создание нового макета

Если стандартных макетов недостаточно, вы можете создать собственный:

В режиме образца слайдов нажмите правой кнопкой мыши на любой макет в левой панели Выберите "Вставить макет" Пустой макет появится в списке Добавьте необходимые заполнители через вкладку "Вставка" или кнопку "Вставить заполнитель" на вкладке "Образец слайдов"

Добавление и настройка фирменных элементов

Для придания шаблону уникального стиля добавьте фирменные элементы:

Логотип — разместите его в колонтитуле образца или в углу каждого макета

— разместите его в колонтитуле образца или в углу каждого макета Фирменные графические элементы — линии, формы, иконки в корпоративном стиле

— линии, формы, иконки в корпоративном стиле Водяные знаки — полупрозрачные изображения на фоне слайдов

— полупрозрачные изображения на фоне слайдов Колонтитулы — для размещения номеров слайдов, даты, названия презентации

Настройка колонтитулов

Колонтитулы обеспечивают единообразие и профессионализм презентации:

В режиме образца слайдов найдите области колонтитулов в нижней или верхней части слайда Для редактирования нажмите на область колонтитула Добавьте текст, логотип, дату или номер слайда Для настройки отображения колонтитулов на конкретных слайдах используйте функцию "Колонтитулы" на вкладке "Вставка" в обычном режиме редактирования

Работа с "умными" направляющими и сеткой

Для точного позиционирования элементов используйте инструменты выравнивания:

Включите сетку: правый клик на слайд → "Сетка и направляющие" → отметьте "Отображать сетку"

Настройте направляющие: правый клик на слайд → "Сетка и направляющие" → отметьте "Отображать направляющие"

Добавьте дополнительные направляющие: удерживая Ctrl, перетащите существующую направляющую

Используйте функцию "Выровнять" на вкладке "Формат" для точного позиционирования нескольких элементов

Важный аспект работы с макетами — это понимание принципа наследования. Элементы, размещенные в главном образце, появляются во всех макетах, если не заменены локальными элементами конкретного макета.

После детальной настройки макетов и элементов шаблона, необходимо сохранить результат работы для последующего использования. 📝

Сохранение отредактированного шаблона для дальнейшего использования

Правильное сохранение отредактированного шаблона — финальный и критически важный шаг, который обеспечит удобный доступ к вашей работе в будущем.

Форматы для сохранения шаблона в PowerPoint

PowerPoint предлагает несколько форматов для сохранения шаблонов, каждый со своими особенностями:

Формат Расширение Описание Применение Шаблон PowerPoint .potx Стандартный формат шаблона для PowerPoint 2007 и новее Для регулярного использования в PowerPoint Шаблон PowerPoint с поддержкой макросов .potm Шаблон с возможностью использования макросов Для шаблонов с автоматизированными функциями Презентация PowerPoint .pptx Обычный формат презентации Для однократного использования шаблона Тема Office .thmx Тема, которую можно использовать в разных программах Office Для единого оформления в Word, Excel, PowerPoint

Пошаговое сохранение шаблона

После завершения редактирования нажмите Файл → Сохранить как Выберите место для сохранения файла В поле "Тип файла" выберите "Шаблон PowerPoint (.potx)" Введите название шаблона Нажмите кнопку "Сохранить"

Оптимальное расположение шаблонов для удобного доступа

Для обеспечения быстрого доступа к шаблону при создании новых презентаций, сохраните его в одной из стандартных папок шаблонов:

Для персонального использования: C:\Users[имя_пользователя]\Documents\Custom Office Templates

C:\Users[имя_пользователя]\Documents\Custom Office Templates Для корпоративного использования: на общем сервере в папке шаблонов компании

на общем сервере в папке шаблонов компании Для быстрого доступа: закрепите папку с шаблонами на панели быстрого доступа в проводнике Windows

Использование сохраненного шаблона для создания новых презентаций

Существует несколько способов создать презентацию на основе вашего шаблона:

Через диалоговое окно "Создать": Откройте PowerPoint

Нажмите Файл → Создать

→ Выберите "Личные" или "Настраиваемые"

Найдите и выберите ваш шаблон Через проводник Windows: Найдите файл шаблона (.potx) в проводнике

Дважды щелкните по нему для создания новой презентации на его основе Через настройку темы: Откройте существующую презентацию

На вкладке Дизайн нажмите на стрелку рядом с группой "Темы"

нажмите на стрелку рядом с группой "Темы" Выберите "Обзор тем" и найдите ваш файл темы (.thmx)

Распространение шаблона среди коллег

Для командного использования шаблона:

Разместите шаблон на корпоративном сервере в общей папке

Создайте документацию по использованию шаблона с указанием правил и ограничений

Для масштабного внедрения используйте групповые политики Windows для автоматического добавления шаблона на компьютеры пользователей

При отправке шаблона по электронной почте включите инструкции по его установке

Поддержание актуальности шаблона

Шаблоны требуют периодического обновления:

Создайте систему версионности шаблона с датой последнего обновления в имени файла

Регулярно проверяйте актуальность элементов фирменного стиля

Собирайте обратную связь от пользователей для улучшения шаблона

Не забывайте про резервное копирование всех версий шаблона

Грамотное сохранение и организация доступа к шаблонам — залог того, что ваша работа по редактированию не пропадет зря и будет эффективно использоваться в будущем. 💾

Редактирование шаблонов в PowerPoint — инвестиция, которая многократно окупается сэкономленным временем и повышенным качеством презентаций. Освоив приемы работы с образцами слайдов, настройки цветовых схем и шрифтов, создания уникальных макетов, вы трансформируете стандартные шаблоны в мощный инструмент профессиональной коммуникации. Помните: презентация — это не просто информация, это ваш визуальный голос, который должен быть узнаваемым и убедительным.

