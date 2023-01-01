BeReal: как использовать приложение для аутентичных фото – гайд

Устали от бесконечной ленты идеальных фото и отполированных историй? BeReal взорвал мир соцсетей своей радикальной честностью! Это приложение бросает вызов привычной культуре идеального контента, требуя от пользователей делиться неотредактированными, спонтанными моментами из жизни. Вместо часами подготовленных фотосессий — всего 2 минуты на создание настоящего снимка здесь и сейчас. Давайте разберемся, как начать пользоваться этим революционным приложением и почему оно так быстро завоевало сердца миллионов пользователей по всему миру. 📱✨

BeReal: что это за приложение и в чём его популярность

BeReal — французское приложение для обмена фотографиями, запущенное в 2020 году. Его ключевая особенность заключается в уникальном подходе к созданию контента. Раз в день в случайное время пользователи получают уведомление с предложением сделать фото в течение двух минут. Приложение одновременно активирует фронтальную и основную камеры телефона, запечатлевая и пользователя, и то, что происходит вокруг него. 📸

Популярность BeReal основана на противостоянии тщательно отредактированным публикациям, которыми переполнены традиционные социальные платформы. По данным аналитических агентств, к 2023 году приложение преодолело отметку в 20 миллионов активных пользователей ежедневно. Стремительный рост произошел благодаря нескольким ключевым факторам:

Аутентичность : никаких фильтров и возможности загружать фото из галереи

: никаких фильтров и возможности загружать фото из галереи Отсутствие алгоритмической ленты : нет продвижения популярного контента

: нет продвижения популярного контента Временное ограничение : создает чувство спонтанности и честности

: создает чувство спонтанности и честности Минимум метрик : нет счетчиков лайков, только реакции от друзей

: нет счетчиков лайков, только реакции от друзей Отсутствие рекламы: чистый пользовательский опыт без коммерческого контента

Анна Ковалева, SMM-стратег Еще год назад я тратила часы на подготовку идеальных фото для своих соцсетей. Подбирала локации, ракурсы, обрабатывала снимки... А затем установила BeReal. Помню свое первое уведомление — оно застало меня за обедом в офисе. Я выглядела уставшей, с едой на вилке. Мой первый порыв был проигнорировать уведомление и сделать фото позже, в более выигрышной ситуации. Но я решила попробовать сыграть по правилам. Загрузила честное фото и неожиданно получила больше реакций и комментариев, чем на любую из моих отретушированных публикаций в других соцсетях! Люди писали: "Наконец-то настоящая ты!" и "Как же классно видеть обычные рабочие моменты". Это стало переломным моментом. BeReal научил меня ценить подлинность и показал, что аутентичность вызывает гораздо больший отклик, чем идеальная картинка. Этот урок я теперь применяю во всех своих SMM-стратегиях.

Сравнение BeReal с другими популярными социальными платформами:

Функция BeReal TikTok Snapchat Twitter Основной формат контента Одновременное фото с двух камер Короткие видео Фото и видео с исчезающим контентом Короткие текстовые сообщения Временные ограничения 2 минуты на создание контента Нет Нет для создания, есть для просмотра Нет Фильтры и редактирование Отсутствуют Множество эффектов Широкий выбор фильтров Базовое редактирование Алгоритмическая лента Нет Да Частично Да Акцент на аутентичности Высокий Низкий Средний Средний

Как скачать и установить приложение BeReal на телефон

Установка BeReal — быстрый и простой процесс, доступный владельцам как iOS, так и Android устройств. Приложение бесплатно и не содержит встроенных покупок, что выгодно отличает его от многих современных социальных платформ. Для начала использования следуйте этой пошаговой инструкции:

Откройте App Store (iOS) или Google Play Store (Android) на вашем устройстве В строке поиска введите "BeReal" Выберите приложение с официальным логотипом (белый знак "⚡" на черном фоне) Нажмите "Установить" или "Загрузить" Дождитесь завершения загрузки и установки Предоставьте необходимые разрешения при первом запуске (доступ к камере, уведомлениям и контактам)

При установке BeReal запрашивает несколько важных разрешений, необходимых для полноценной работы приложения:

Разрешение Для чего используется Обязательно? Камера Съемка фото с передней и задней камер Да Микрофон Запись звука во время создания контента Нет Геолокация Определение местоположения для геотегов Нет Контакты Поиск друзей из телефонной книги Нет Уведомления Получение ежедневного призыва создать BeReal Рекомендуется

Обратите внимание на системные требования для оптимальной работы приложения:

Для iOS: iOS 12.0 или новее; совместимо с iPhone, iPad и iPod touch

iOS 12.0 или новее; совместимо с iPhone, iPad и iPod touch Для Android: Android 6.0 или новее

Android 6.0 или новее Оперативная память: минимум 2 ГБ (рекомендуется 3+ ГБ)

минимум 2 ГБ (рекомендуется 3+ ГБ) Свободное место: около 100 МБ для установки

около 100 МБ для установки Интернет-соединение: обязательно для всех функций

Если у вас возникают проблемы при установке, проверьте доступное пространство на устройстве, обновите операционную систему до актуальной версии и перезагрузите устройство перед повторной попыткой. В редких случаях BeReal может быть недоступен в некоторых регионах из-за ограничений локальных магазинов приложений. 🔄

Регистрация и первые шаги в приложении для реальных фото

После успешной установки BeReal пора создать аккаунт и сделать первые шаги в мире аутентичного контента. Процесс регистрации предельно прост и занимает всего несколько минут. Вот подробная инструкция для новичков:

Запустите приложение BeReal на своем устройстве На экране приветствия нажмите "Зарегистрироваться" Введите свое имя и фамилию (они будут отображаться в профиле) Укажите дату рождения (приложение доступно пользователям от 13 лет) Введите свой номер телефона для верификации аккаунта Получите и введите код подтверждения, отправленный по SMS Создайте имя пользователя (уникальный идентификатор для поиска) Загрузите фото профиля (по желанию) Разрешите доступ к контактам для поиска друзей (по желанию)

Михаил Соколов, диджитал-консультант Мой 14-летний племянник Денис давно просил помочь ему разобраться с BeReal — приложением, о котором говорили все его одноклассники. Когда я установил приложение на его телефон и мы начали процесс регистрации, я был приятно удивлен простотой интерфейса. Настоящее испытание ждало нас на следующий день, когда пришло первое уведомление BeReal. Мы с Денисом были в продуктовом магазине — он толкал тележку, я выбирал хлеб. "Дядя Миша, это оно!" — воскликнул племянник, показывая экран телефона. У нас было ровно две минуты на то, чтобы сделать снимок. Денис был в восторге от идеи показать своим друзьям обычный поход в магазин. "Тут не надо притворяться крутым, можно просто быть собой", — объяснил он мне. Для поколения, выросшего среди идеальных образов в социальных сетях, такой подход оказался глотком свежего воздуха. Через неделю использования BeReal Денис признался, что это единственная соцсеть, которая не вызывает у него тревоги и желания сравнивать свою жизнь с другими. "Здесь все настоящие", — сказал он. И это, пожалуй, лучшая рекомендация, которую может получить социальное приложение.

После завершения регистрации приложение проведет вас через краткое обучение, объясняющее основные принципы работы BeReal. Важно обратить внимание на следующие аспекты:

Настройка уведомлений : включите уведомления, чтобы не пропустить ежедневный призыв создать контент

: включите уведомления, чтобы не пропустить ежедневный призыв создать контент Добавление друзей : найдите знакомых через контакты телефона, имя пользователя или QR-код

: найдите знакомых через контакты телефона, имя пользователя или QR-код Настройки приватности : выберите, кто сможет видеть ваши публикации — только друзья или все пользователи

: выберите, кто сможет видеть ваши публикации — только друзья или все пользователи Первый BeReal: при первом запуске вам предложат сделать пробную публикацию для знакомства с механикой

Помните, что BeReal отличается от других социальных платформ отсутствием возможности отложить публикацию или тщательно ее подготовить. Суть приложения — в спонтанности и честности, поэтому будьте готовы делиться моментами из реальной жизни, какими бы обыденными они ни казались. 🤳

Основные функции BeReal и правила создания контента

BeReal отличается минималистичным подходом к функционалу, сосредотачиваясь на качестве взаимодействия, а не количестве возможностей. Разберем основные функции приложения и правила создания контента, которые сделают ваш опыт максимально комфортным и аутентичным. 📱

Ежедневные уведомления и создание публикаций

Центральная механика BeReal — ежедневное уведомление, которое приходит в случайное время суток. После получения уведомления у вас есть 2 минуты на то, чтобы сделать снимок. Процесс создания публикации происходит так:

Получите уведомление "Время BeReal" (⚡️ Time to BeReal ⚡️) Откройте приложение и разрешите доступ к камере Приложение автоматически включит фронтальную и основную камеры одновременно Нажмите большую круглую кнопку для съемки При необходимости сделайте повторный снимок (до отправки) Добавьте подпись и геотег (опционально) Выберите, с кем поделиться: "Друзья" или "Все" Нажмите "Отправить"

Важно понимать правила создания контента в BeReal:

Правило Описание Последствия нарушения Своевременность Публикация должна быть сделана в течение 2 минут после уведомления Пометка "опоздал на X часов" на публикации Оригинальность Нельзя загружать фото из галереи Снижение аутентичности, противоречие духу приложения Ежедневность Создавать только одну публикацию в день Предыдущая публикация будет удалена Двойная камера Использование обеих камер одновременно Невозможность создать публикацию без двойного снимка Политика модерации Запрет оскорбительного и незаконного контента Блокировка аккаунта

Взаимодействие с контентом других пользователей

После создания своего BeReal вы получаете доступ к публикациям друзей. Доступны следующие способы взаимодействия:

RealMojis — реакции в виде селфи, которые делаются в момент просмотра публикации

— реакции в виде селфи, которые делаются в момент просмотра публикации Комментарии — возможность оставить текстовое сообщение под публикацией друга

— возможность оставить текстовое сообщение под публикацией друга Обнаружение (Discovery) — лента публичных публикаций пользователей со всего мира

(Discovery) — лента публичных публикаций пользователей со всего мира Память (Memories) — личный архив всех ваших прошлых BeReal

(Memories) — личный архив всех ваших прошлых BeReal Скачивание — сохранение публикаций в галерею телефона

Важно отметить особенность BeReal: вы не сможете увидеть публикации других пользователей, пока не опубликуете свой собственный снимок за день. Это стимулирует участие и создает равные условия для всех пользователей. 🔄

Советы по использованию BeReal для аутентичных снимков

Несмотря на то, что BeReal создан для спонтанных и неотредактированных снимков, существуют способы сделать ваши публикации более интересными без потери аутентичности. Вот несколько профессиональных советов, которые помогут вам наиболее эффективно использовать приложение. 🌟

1. Примите несовершенство как преимущество

Главная сила BeReal — в искренности и отсутствии притворства. Не стесняйтесь показывать обычные, даже скучные моменты своей жизни:

Рабочий беспорядок на столе говорит о вашей занятости и реальной жизни

Домашняя одежда и ненакрашенное лицо демонстрируют вашу уверенность

Повседневные занятия (приготовление ужина, чтение книги) показывают ваши настоящие интересы

Неидеальное освещение создает атмосферу настоящего момента

2. Оптимизируйте композицию в рамках спонтанности

Даже при ограничении в 2 минуты можно создать визуально привлекательную композицию:

Быстро осмотритесь и выберите наиболее интересный ракурс

Используйте правило третей для размещения основного объекта в кадре

Обратите внимание на фон при съемке селфи с фронтальной камеры

Держите телефон стабильно, чтобы избежать размытия при плохом освещении

Экспериментируйте с высотой камеры для создания более интересной перспективы

3. Повышайте вовлеченность с помощью контекста

Добавление контекста к вашим BeReal повышает их ценность для друзей:

Используйте функцию подписей для краткого объяснения ситуации

Добавляйте геотеги, когда находитесь в интересных местах

Реагируйте на публикации друзей с помощью персонализированных RealMojis

Оставляйте содержательные комментарии, которые продолжают разговор

4. Найдите баланс между приватностью и открытостью

BeReal позволяет контролировать, кто видит ваши публикации:

Режим "Только друзья" подходит для более личных моментов

Режим "Все" (Discovery) позволяет взаимодействовать с более широким сообществом

Не публикуйте конфиденциальную информацию (документы, адреса, пароли)

Уважайте приватность окружающих, не снимайте незнакомцев крупным планом

Типичная ошибка Лучшая альтернатива Ждать "интересного момента" в течение дня Принимать вызов BeReal в момент получения уведомления Делать многократные попытки для "идеального" снимка Ограничиться 1-2 попытками в пределах таймера Избегать публикации в "скучных" ситуациях Находить интересные детали в повседневных моментах Публиковать только в эстетичных местах Показывать разнообразие локаций из реальной жизни Игнорировать взаимодействие с публикациями друзей Активно реагировать и комментировать для поддержания сообщества

5. Поддерживайте регулярность для максимальной пользы

Последовательное использование BeReal создает цифровой дневник вашей жизни:

Стремитесь реагировать на каждое уведомление, даже в неудобное время

Просматривайте свой раздел "Memories" для отслеживания повседневной жизни

Формируйте сообщество близких друзей, с которыми комфортно делиться реальностью

Экспериментируйте с различными аспектами вашей жизни для разнообразия контента

Помните, что BeReal — это не соревнование за внимание или демонстрация идеальной жизни. Это инструмент для фиксации аутентичных моментов и поддержания более искренних связей с друзьями. Чем больше вы погрузитесь в философию приложения, тем более ценным оно станет для вашего цифрового опыта. 🌈

Испытав BeReal на себе, вы наверняка заметите, как меняется ваше отношение к социальным сетям в целом. Это приложение — не просто очередная платформа, а своего рода манифест против идеализированных образов и перфекционизма цифровой эпохи. Делая акцент на моменте "здесь и сейчас", BeReal учит нас ценить повседневность, принимать себя настоящих и формировать более глубокие, искренние связи с окружающими. Возможно, именно такой подход станет будущим социальных взаимодействий — где аутентичность ценится выше отретушированного совершенства, а реальная жизнь важнее ее цифровой имитации.

Читайте также