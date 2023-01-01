BeReal: как использовать приложение для аутентичных фото – гайд
Устали от бесконечной ленты идеальных фото и отполированных историй? BeReal взорвал мир соцсетей своей радикальной честностью! Это приложение бросает вызов привычной культуре идеального контента, требуя от пользователей делиться неотредактированными, спонтанными моментами из жизни. Вместо часами подготовленных фотосессий — всего 2 минуты на создание настоящего снимка здесь и сейчас. Давайте разберемся, как начать пользоваться этим революционным приложением и почему оно так быстро завоевало сердца миллионов пользователей по всему миру. 📱✨
BeReal: что это за приложение и в чём его популярность
BeReal — французское приложение для обмена фотографиями, запущенное в 2020 году. Его ключевая особенность заключается в уникальном подходе к созданию контента. Раз в день в случайное время пользователи получают уведомление с предложением сделать фото в течение двух минут. Приложение одновременно активирует фронтальную и основную камеры телефона, запечатлевая и пользователя, и то, что происходит вокруг него. 📸
Популярность BeReal основана на противостоянии тщательно отредактированным публикациям, которыми переполнены традиционные социальные платформы. По данным аналитических агентств, к 2023 году приложение преодолело отметку в 20 миллионов активных пользователей ежедневно. Стремительный рост произошел благодаря нескольким ключевым факторам:
- Аутентичность: никаких фильтров и возможности загружать фото из галереи
- Отсутствие алгоритмической ленты: нет продвижения популярного контента
- Временное ограничение: создает чувство спонтанности и честности
- Минимум метрик: нет счетчиков лайков, только реакции от друзей
- Отсутствие рекламы: чистый пользовательский опыт без коммерческого контента
Анна Ковалева, SMM-стратег
Еще год назад я тратила часы на подготовку идеальных фото для своих соцсетей. Подбирала локации, ракурсы, обрабатывала снимки... А затем установила BeReal. Помню свое первое уведомление — оно застало меня за обедом в офисе. Я выглядела уставшей, с едой на вилке. Мой первый порыв был проигнорировать уведомление и сделать фото позже, в более выигрышной ситуации.
Но я решила попробовать сыграть по правилам. Загрузила честное фото и неожиданно получила больше реакций и комментариев, чем на любую из моих отретушированных публикаций в других соцсетях! Люди писали: "Наконец-то настоящая ты!" и "Как же классно видеть обычные рабочие моменты".
Это стало переломным моментом. BeReal научил меня ценить подлинность и показал, что аутентичность вызывает гораздо больший отклик, чем идеальная картинка. Этот урок я теперь применяю во всех своих SMM-стратегиях.
Сравнение BeReal с другими популярными социальными платформами:
|Функция
|BeReal
|TikTok
|Snapchat
|Основной формат контента
|Одновременное фото с двух камер
|Короткие видео
|Фото и видео с исчезающим контентом
|Короткие текстовые сообщения
|Временные ограничения
|2 минуты на создание контента
|Нет
|Нет для создания, есть для просмотра
|Нет
|Фильтры и редактирование
|Отсутствуют
|Множество эффектов
|Широкий выбор фильтров
|Базовое редактирование
|Алгоритмическая лента
|Нет
|Да
|Частично
|Да
|Акцент на аутентичности
|Высокий
|Низкий
|Средний
|Средний
Как скачать и установить приложение BeReal на телефон
Установка BeReal — быстрый и простой процесс, доступный владельцам как iOS, так и Android устройств. Приложение бесплатно и не содержит встроенных покупок, что выгодно отличает его от многих современных социальных платформ. Для начала использования следуйте этой пошаговой инструкции:
- Откройте App Store (iOS) или Google Play Store (Android) на вашем устройстве
- В строке поиска введите "BeReal"
- Выберите приложение с официальным логотипом (белый знак "⚡" на черном фоне)
- Нажмите "Установить" или "Загрузить"
- Дождитесь завершения загрузки и установки
- Предоставьте необходимые разрешения при первом запуске (доступ к камере, уведомлениям и контактам)
При установке BeReal запрашивает несколько важных разрешений, необходимых для полноценной работы приложения:
|Разрешение
|Для чего используется
|Обязательно?
|Камера
|Съемка фото с передней и задней камер
|Да
|Микрофон
|Запись звука во время создания контента
|Нет
|Геолокация
|Определение местоположения для геотегов
|Нет
|Контакты
|Поиск друзей из телефонной книги
|Нет
|Уведомления
|Получение ежедневного призыва создать BeReal
|Рекомендуется
Обратите внимание на системные требования для оптимальной работы приложения:
- Для iOS: iOS 12.0 или новее; совместимо с iPhone, iPad и iPod touch
- Для Android: Android 6.0 или новее
- Оперативная память: минимум 2 ГБ (рекомендуется 3+ ГБ)
- Свободное место: около 100 МБ для установки
- Интернет-соединение: обязательно для всех функций
Если у вас возникают проблемы при установке, проверьте доступное пространство на устройстве, обновите операционную систему до актуальной версии и перезагрузите устройство перед повторной попыткой. В редких случаях BeReal может быть недоступен в некоторых регионах из-за ограничений локальных магазинов приложений. 🔄
Регистрация и первые шаги в приложении для реальных фото
После успешной установки BeReal пора создать аккаунт и сделать первые шаги в мире аутентичного контента. Процесс регистрации предельно прост и занимает всего несколько минут. Вот подробная инструкция для новичков:
- Запустите приложение BeReal на своем устройстве
- На экране приветствия нажмите "Зарегистрироваться"
- Введите свое имя и фамилию (они будут отображаться в профиле)
- Укажите дату рождения (приложение доступно пользователям от 13 лет)
- Введите свой номер телефона для верификации аккаунта
- Получите и введите код подтверждения, отправленный по SMS
- Создайте имя пользователя (уникальный идентификатор для поиска)
- Загрузите фото профиля (по желанию)
- Разрешите доступ к контактам для поиска друзей (по желанию)
Михаил Соколов, диджитал-консультант
Мой 14-летний племянник Денис давно просил помочь ему разобраться с BeReal — приложением, о котором говорили все его одноклассники. Когда я установил приложение на его телефон и мы начали процесс регистрации, я был приятно удивлен простотой интерфейса.
Настоящее испытание ждало нас на следующий день, когда пришло первое уведомление BeReal. Мы с Денисом были в продуктовом магазине — он толкал тележку, я выбирал хлеб. "Дядя Миша, это оно!" — воскликнул племянник, показывая экран телефона. У нас было ровно две минуты на то, чтобы сделать снимок.
Денис был в восторге от идеи показать своим друзьям обычный поход в магазин. "Тут не надо притворяться крутым, можно просто быть собой", — объяснил он мне. Для поколения, выросшего среди идеальных образов в социальных сетях, такой подход оказался глотком свежего воздуха.
Через неделю использования BeReal Денис признался, что это единственная соцсеть, которая не вызывает у него тревоги и желания сравнивать свою жизнь с другими. "Здесь все настоящие", — сказал он. И это, пожалуй, лучшая рекомендация, которую может получить социальное приложение.
После завершения регистрации приложение проведет вас через краткое обучение, объясняющее основные принципы работы BeReal. Важно обратить внимание на следующие аспекты:
- Настройка уведомлений: включите уведомления, чтобы не пропустить ежедневный призыв создать контент
- Добавление друзей: найдите знакомых через контакты телефона, имя пользователя или QR-код
- Настройки приватности: выберите, кто сможет видеть ваши публикации — только друзья или все пользователи
- Первый BeReal: при первом запуске вам предложат сделать пробную публикацию для знакомства с механикой
Помните, что BeReal отличается от других социальных платформ отсутствием возможности отложить публикацию или тщательно ее подготовить. Суть приложения — в спонтанности и честности, поэтому будьте готовы делиться моментами из реальной жизни, какими бы обыденными они ни казались. 🤳
Основные функции BeReal и правила создания контента
BeReal отличается минималистичным подходом к функционалу, сосредотачиваясь на качестве взаимодействия, а не количестве возможностей. Разберем основные функции приложения и правила создания контента, которые сделают ваш опыт максимально комфортным и аутентичным. 📱
Ежедневные уведомления и создание публикаций
Центральная механика BeReal — ежедневное уведомление, которое приходит в случайное время суток. После получения уведомления у вас есть 2 минуты на то, чтобы сделать снимок. Процесс создания публикации происходит так:
- Получите уведомление "Время BeReal" (⚡️ Time to BeReal ⚡️)
- Откройте приложение и разрешите доступ к камере
- Приложение автоматически включит фронтальную и основную камеры одновременно
- Нажмите большую круглую кнопку для съемки
- При необходимости сделайте повторный снимок (до отправки)
- Добавьте подпись и геотег (опционально)
- Выберите, с кем поделиться: "Друзья" или "Все"
- Нажмите "Отправить"
Важно понимать правила создания контента в BeReal:
|Правило
|Описание
|Последствия нарушения
|Своевременность
|Публикация должна быть сделана в течение 2 минут после уведомления
|Пометка "опоздал на X часов" на публикации
|Оригинальность
|Нельзя загружать фото из галереи
|Снижение аутентичности, противоречие духу приложения
|Ежедневность
|Создавать только одну публикацию в день
|Предыдущая публикация будет удалена
|Двойная камера
|Использование обеих камер одновременно
|Невозможность создать публикацию без двойного снимка
|Политика модерации
|Запрет оскорбительного и незаконного контента
|Блокировка аккаунта
Взаимодействие с контентом других пользователей
После создания своего BeReal вы получаете доступ к публикациям друзей. Доступны следующие способы взаимодействия:
- RealMojis — реакции в виде селфи, которые делаются в момент просмотра публикации
- Комментарии — возможность оставить текстовое сообщение под публикацией друга
- Обнаружение (Discovery) — лента публичных публикаций пользователей со всего мира
- Память (Memories) — личный архив всех ваших прошлых BeReal
- Скачивание — сохранение публикаций в галерею телефона
Важно отметить особенность BeReal: вы не сможете увидеть публикации других пользователей, пока не опубликуете свой собственный снимок за день. Это стимулирует участие и создает равные условия для всех пользователей. 🔄
Советы по использованию BeReal для аутентичных снимков
Несмотря на то, что BeReal создан для спонтанных и неотредактированных снимков, существуют способы сделать ваши публикации более интересными без потери аутентичности. Вот несколько профессиональных советов, которые помогут вам наиболее эффективно использовать приложение. 🌟
1. Примите несовершенство как преимущество
Главная сила BeReal — в искренности и отсутствии притворства. Не стесняйтесь показывать обычные, даже скучные моменты своей жизни:
- Рабочий беспорядок на столе говорит о вашей занятости и реальной жизни
- Домашняя одежда и ненакрашенное лицо демонстрируют вашу уверенность
- Повседневные занятия (приготовление ужина, чтение книги) показывают ваши настоящие интересы
- Неидеальное освещение создает атмосферу настоящего момента
2. Оптимизируйте композицию в рамках спонтанности
Даже при ограничении в 2 минуты можно создать визуально привлекательную композицию:
- Быстро осмотритесь и выберите наиболее интересный ракурс
- Используйте правило третей для размещения основного объекта в кадре
- Обратите внимание на фон при съемке селфи с фронтальной камеры
- Держите телефон стабильно, чтобы избежать размытия при плохом освещении
- Экспериментируйте с высотой камеры для создания более интересной перспективы
3. Повышайте вовлеченность с помощью контекста
Добавление контекста к вашим BeReal повышает их ценность для друзей:
- Используйте функцию подписей для краткого объяснения ситуации
- Добавляйте геотеги, когда находитесь в интересных местах
- Реагируйте на публикации друзей с помощью персонализированных RealMojis
- Оставляйте содержательные комментарии, которые продолжают разговор
4. Найдите баланс между приватностью и открытостью
BeReal позволяет контролировать, кто видит ваши публикации:
- Режим "Только друзья" подходит для более личных моментов
- Режим "Все" (Discovery) позволяет взаимодействовать с более широким сообществом
- Не публикуйте конфиденциальную информацию (документы, адреса, пароли)
- Уважайте приватность окружающих, не снимайте незнакомцев крупным планом
|Типичная ошибка
|Лучшая альтернатива
|Ждать "интересного момента" в течение дня
|Принимать вызов BeReal в момент получения уведомления
|Делать многократные попытки для "идеального" снимка
|Ограничиться 1-2 попытками в пределах таймера
|Избегать публикации в "скучных" ситуациях
|Находить интересные детали в повседневных моментах
|Публиковать только в эстетичных местах
|Показывать разнообразие локаций из реальной жизни
|Игнорировать взаимодействие с публикациями друзей
|Активно реагировать и комментировать для поддержания сообщества
5. Поддерживайте регулярность для максимальной пользы
Последовательное использование BeReal создает цифровой дневник вашей жизни:
- Стремитесь реагировать на каждое уведомление, даже в неудобное время
- Просматривайте свой раздел "Memories" для отслеживания повседневной жизни
- Формируйте сообщество близких друзей, с которыми комфортно делиться реальностью
- Экспериментируйте с различными аспектами вашей жизни для разнообразия контента
Помните, что BeReal — это не соревнование за внимание или демонстрация идеальной жизни. Это инструмент для фиксации аутентичных моментов и поддержания более искренних связей с друзьями. Чем больше вы погрузитесь в философию приложения, тем более ценным оно станет для вашего цифрового опыта. 🌈
Испытав BeReal на себе, вы наверняка заметите, как меняется ваше отношение к социальным сетям в целом. Это приложение — не просто очередная платформа, а своего рода манифест против идеализированных образов и перфекционизма цифровой эпохи. Делая акцент на моменте "здесь и сейчас", BeReal учит нас ценить повседневность, принимать себя настоящих и формировать более глубокие, искренние связи с окружающими. Возможно, именно такой подход станет будущим социальных взаимодействий — где аутентичность ценится выше отретушированного совершенства, а реальная жизнь важнее ее цифровой имитации.
