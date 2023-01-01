Культовые звуки кино: от крика Вильгельма до волшебной палочки

Для кого эта статья:

Для любителей кино и звукорежиссуры

Для студентов и профессионалов в области аудиодизайна и фоли-арта

Для поклонников поп-культуры и видеоигр, интересующихся влиянием звука на восприятие эмоций и сюжетов Знаменитый крик Вильгельма, зловещий дыхание Дарта Вейдера или пронзительный визг скрипки из "Психо" — эти аудиоэффекты давно вышли за рамки фильмов и стали частью мировой культуры. Звуковые дорожки формируют наше восприятие кино так же сильно, как визуальный ряд, а иногда и сильнее. Достаточно услышать характерный звук лазерного меча, чтобы мгновенно перенестись в галактику далеко-далеко. Невидимые герои киноиндустрии — звукорежиссеры и фоли-артисты — десятилетиями создавали эти культовые аудиосимволы, ставшие неотъемлемой частью наших эмоциональных воспоминаний о любимых фильмах. 🎬

Культовые звуковые эффекты, изменившие историю кино

История кинематографа неразрывно связана со звуком. После эпохи немого кино аудиодорожка стала равноправным соавтором экранного действа, а некоторые звуковые эффекты превратились в настоящие легенды. Чтобы понять масштаб влияния этих звуков, достаточно сказать, что многие из них используются в кинопроизводстве уже более 50 лет. 🔊

Возглавляет наш список, безусловно, знаменитый Крик Вильгельма — короткий вопль, впервые использованный в вестерне "Атака у реки Фезер" (1953) и с тех пор появившийся более чем в 400 фильмах. Этот звук стал своеобразным профессиональным приветствием среди звукорежиссеров, появляясь в таких блокбастерах как "Звездные войны", "Индиана Джонс" и "Властелин колец".

Не менее знаковым стал звук светового меча из "Звездных войн", созданный Беном Бёрттом. Именно этот звуковой эффект превратил простой реквизит в легендарное оружие, которое мгновенно узнаваемо во всем мире. Уникальное сочетание гудения телевизионного кинескопа и жужжания кинопроектора создало один из самых узнаваемых звуков в истории кино.

Анна Петрова, звукорежиссер Мой первый опыт работы со звуком в кино случился на студенческом фильме, где мы пытались воссоздать атмосферу классического хоррора. Бюджет был нулевой, профессиональное оборудование отсутствовало. Нужно было придумать характерный звук для монстра, который преследует главного героя. В итоге я решила экспериментировать с подручными средствами. Взяла пластиковую бутылку, наполнила её наполовину водой и медленно сжимала, записывая результат. Затем понизила тон, добавила эхо и реверберацию. Когда режиссер услышал финальный вариант, он был в восторге — звук получился действительно зловещим и оригинальным. Именно тогда я поняла, насколько важны эксперименты в создании звуковых эффектов. Даже сегодня, имея доступ к огромным библиотекам звуков, я часто возвращаюсь к "кухонным" методам Бена Бёртта и других пионеров звукового дизайна. В этом есть что-то магическое — создавать новые миры из обычных звуков.

Звук взлетающих тарелок из "Близкие контакты третьей степени" (1977) установил стандарт для всей научно-фантастической кинематографии. Сочетание синтезированных тонов и обработанных звуков реальных объектов создало эталон того, как должны "звучать" НЛО.

Перечисляя культовые звуковые эффекты, невозможно не упомянуть душераздирающие скрипки из сцены убийства в душе в фильме "Психо" Альфреда Хичкока. Этот пронзительный визг струнных инструментов, созданный композитором Бернардом Херрманном, стал синонимом ужаса в кино и породил бесчисленные подражания и пародии.

Звуковой эффект Фильм-источник Год появления Создатель Крик Вильгельма "Атака у реки Фезер" 1953 Шеб Вулей (предположительно) Световой меч "Звёздные войны" 1977 Бен Бёртт Визг скрипок "Психо" 1960 Бернард Херрманн Дыхание Дарта Вейдера "Звёздные войны" 1977 Бен Бёртт Рёв Годзиллы "Годзилла" 1954 Акира Ифукубе

Нельзя не отметить механическое дыхание Дарта Вейдера — ещё одно творение Бена Бёртта, ставшее аудиосимволом величайшего кинозлодея всех времён. Сам Бёртт признавался, что этот эффект был создан путём записи собственного дыхания через маску аквалангиста.

Завершает наш первый раздел звук волшебной палочки из серии фильмов о Гарри Поттере. Этот мелодичный звон мгновенно переносит зрителя в мир волшебства и магии, став одним из самых узнаваемых звуковых символов современного кино.

Звуки, ставшие символами жанров: от хорроров до фантастики

Определенные звуковые эффекты настолько тесно срослись с конкретными киножанрами, что их использование мгновенно задает зрителю нужный эмоциональный контекст. Некоторые из этих звуков стали настоящими символами своих жанров, формируя их уникальную аудиоидентичность. 🧟‍♂️

В жанре хоррор одним из самых характерных стал сигнал монитора сердечного ритма с его нарастающими пиками и финальным протяжным звуком при остановке сердца. Этот звук активно эксплуатируется режиссерами для создания напряжения и драматизма в сценах в больницах или лабораториях.

Для научной фантастики культовым стал звук открывающихся автоматических дверей из оригинального сериала "Звездный путь" — мягкое шипение с характерным механическим элементом. Этот звук впоследствии стал шаблоном для бесчисленных фантастических фильмов, где требовалось озвучить автоматизированную технику будущего.

В фильмах-катастрофах невозможно обойтись без сигналов тревоги и эвакуации — пронзительных, нарастающих звуков сирены, которые мгновенно создают атмосферу опасности и паники. Этот звуковой паттерн стал настолько устойчивым, что его использование в начале фильма сразу настраивает зрителя на определенную эмоциональную волну.

Жанр шпионского триллера неразрывно связан со звуком миссия провалена — коротким тревожным сигналом, который впервые прозвучал в сериале "Миссия невыполнима", а затем перекочевал и в одноименную киносерию. Этот звуковой эффект моментально создает напряжение и ощущение опасности.

Для вестернов характерным стал звук отдаленных колокольчиков и свиста ветра, мгновенно переносящий зрителя в атмосферу Дикого Запада. Этот минималистичный звуковой ландшафт стал настолько узнаваемым, что его использование в современных фильмах мгновенно вызывает ассоциации с классическими лентами жанра.

В комедийном жанре отдельного упоминания заслуживает звук волшебная палочка, но трансформированный в "звук неудачи" — нисходящий тромбон или свист, сопровождающий комические провалы и падения. Этот звуковой эффект стал настолько устойчивым клише, что его применение автоматически сигнализирует зрителю о комической ситуации.

Михаил Соколов, звуковой дизайнер На съемках независимого фантастического фильма у нас возникла дилемма — как озвучить инопланетную технологию, чтобы она звучала одновременно угрожающе и необычно. Бюджет не позволял приобрести профессиональные звуковые библиотеки, а существующие решения казались слишком предсказуемыми. Вспомнил совет одного из преподавателей: "Самые интересные звуки получаются при манипуляциях с обычными предметами". Взял металлическую миску, поместил её вверх дном на подушку, начал водить по краю влажными пальцами. Получился потрясающий инопланетный гул. Добавил к нему замедленный звук электрической зубной щетки и слегка обработал эффектами. Результат превзошел все ожидания — звук получился действительно нечеловеческим, но при этом технологичным. Режиссер был в таком восторге, что решил использовать этот звук как лейтмотив для всей инопланетной расы в фильме. С тех пор я всегда начинаю поиск звуковых решений с экспериментов на собственной кухне.

В анимационных фильмах сформировался свой арсенал характерных звуков, среди которых особое место занимает звук смерти Марио из одноименной серии видеоигр. Этот звук перешагнул границы игровой индустрии и стал использоваться в мультфильмах и комедиях как универсальный сигнал поражения или провала.

В фэнтези жанре знаковым стал звук драконьего рыка, особенно после выхода "Игры престолов". Этот звуковой эффект обычно создается путем наложения и обработки рычания различных хищников, от тигров до крокодилов.

Жанр Характерный звук Эмоциональный эффект Примеры фильмов Хоррор Скрип половиц, звук монитора сердечного ритма Тревога, напряжение "Сияние", "Звонок", "Заклятие" Научная фантастика Шипение автоматических дверей, гудение энергетических полей Футуристичность, технологичность "Звездный путь", "Интерстеллар", "Прибытие" Шпионский триллер Сигнал "миссия провалена", быстрое печатание на клавиатуре Напряжение, срочность "Миссия невыполнима", "Борн", "007" Комедия Нисходящий свист, звук "ба-дум-тсс" Юмор, неудача "Один дома", "Тупой и еще тупее", "Горячие головы" Фэнтези Звук волшебной палочки, драконий рык Волшебство, чудо "Гарри Поттер", "Властелин колец", "Хроники Нарнии"

Как создавались легендарные аудиоэффекты Голливуда

За каждым культовым звуком в кино стоит своя уникальная история создания, часто связанная с изобретательностью и экспериментами звуковых дизайнеров. В этом разделе мы раскроем секреты появления некоторых из самых узнаваемых аудиоэффектов Голливуда. 🎙️

Начнем с легендарного рёва тираннозавра рекса из "Парка Юрского периода". Звуковой дизайнер Гэри Райдстром смешал звуки крокодила, тигра и слона, чтобы создать устрашающий вокал доисторического хищника. Интересно, что для детенышей динозавров использовался записанный и обработанный звук играющих щенков.

Культовое дыхание Дарта Вейдера Бен Бёртт создал, пропустив собственное дыхание через регулятор акваланга. При этом для усиления драматического эффекта Бёртт искал характерные, но не избыточные аудиопаттерны, которые бы не отвлекали от диалогов, но постоянно напоминали о зловещей сущности персонажа.

Невероятно узнаваемый звук бластеров из "Звездных войн" родился из эксперимента: Бёртт ударил молотком по тросу телевизионной антенны и записал получившееся звучание. Когда этот звук обработали и слегка усилили, получился тот самый характерный выстрел, который мгновенно ассоциируется с далекой галактикой.

Один из самых ужасающих звуковых эффектов кино — крик ксеноморфа из франшизы "Чужой" — был создан смешением различных животных звуков, включая шипение змей и рычание больших кошек. Однако ключевым компонентом стал крик обыкновенных домашних свиней, записанный и обработанный до неузнаваемости.

Звуковой эффект фазера из "Звездного пути" был создан путем записи и обработки звука электрической бритвы и ультразвукового сканера;

Звук трансформации в серии фильмов "Трансформеры" состоит из десятков слоев механических звуков, записанных на реальных заводах и в автомастерских;

Голос Голлума из "Властелина колец" актер Энди Серкис создавал не только мимикой, но и специальной техникой искажения голосовых связок;

из "Властелина колец" актер Энди Серкис создавал не только мимикой, но и специальной техникой искажения голосовых связок; Звуковой эффект поезда-призрака в фильме "Привидение" был создан путем смешивания стонов ветра и стилизованных под паровоз синтезаторных звуков.

Отдельной истории заслуживает звук включения brawl stars, который хотя и относится к игровой индустрии, но создавался с использованием кинематографических техник. Команда звуковых дизайнеров Supercell применила многослойную структуру звука, сочетающую электронные и акустические элементы, создав узнаваемый аудиобренд.

Процесс создания звуков в Голливуде часто называют "искусством фоли" (foley art) — по имени Джека Фоли, звукового пионера, разработавшего методы синхронного добавления звуковых эффектов в фильмы. Именно благодаря этому искусству мы слышим каждый шаг, каждый удар и каждый вздох на экране.

Для создания звука кассы пик (обычно ассоциирующегося с денежными операциями) традиционно используется комбинация звука звонка старых кассовых аппаратов и щелчка механизма счетчика. Этот звуковой эффект стал настолько узнаваемым, что используется во множестве фильмов даже в сценах с современными кассовыми терминалами, которые в реальности работают практически бесшумно.

Волшебные палочки и миссии провалена: звуки-цитаты

Некоторые звуковые эффекты в кино превратились в настоящие звуковые цитаты, мгновенно отсылающие зрителя к конкретным фильмам или сценам. Эти аудиофрагменты стали частью нашего культурного кода, выйдя далеко за пределы кинотеатров. 🧙

Звук волшебной палочки из фильмов о Гарри Поттере является отличным примером звуковой цитаты. Это короткий, мелодичный звенящий звук, сопровождающий заклинания в волшебном мире Дж. К. Роулинг. Интересно, что звуковые дизайнеры создавали разные вариации этого эффекта в зависимости от типа заклинания — защитные чары звучат иначе, чем атакующие или целительные.

Тревожный звук "миссия провалена" из франшизы "Миссия невыполнима" стал культовым символом экстремальных ситуаций и неудач. Этот короткий, но запоминающийся звуковой сигнал используется в самых напряженных моментах фильмов, сигнализируя о критических поворотах сюжета и провальных операциях.

В первом фильме серии (1996) этот звуковой эффект использовался в сцене провала миссии в Праге; В последующих частях франшизы он стал звуковым лейтмотивом, усиливая драматический эффект ключевых сцен; Сегодня этот звук часто пародируется в комедиях и используется в мемах, обозначая неудачу или провал планов; Многие мобильные приложения предлагают этот звук как рингтон или сигнал уведомления.

Нельзя не упомянуть сигнал тревоги из "Чужих" — пульсирующий, нарастающий звуковой паттерн, который предупреждает о приближающейся опасности. Этот звук стал настолько узнаваемым, что его использование в других фильмах мгновенно создает атмосферу неминуемой угрозы и страха.

Звук включения brawl stars хоть и относится к игровой индустрии, но следует традициям кинематографических звуковых эффектов. Его узнаваемая последовательность стала звуковой цитатой, мгновенно идентифицирующей игру и вызывающей определенные эмоциональные ассоциации у игроков.

В серии фильмов о Джеймсе Бонде характерный звуковой мотив открывающего "пистолетного ствола" стал звуковой подписью персонажа. Этот краткий музыкальный фрагмент мгновенно вызывает ассоциации со знаменитым агентом 007 и всей франшизой в целом.

Для поклонников научной фантастики знаковым стал звук транспортера из "Звездного пути" — мерцающий, мелодичный звуковой эффект, сопровождающий телепортацию персонажей. Этот звук настолько прочно ассоциируется с процессом телепортации, что стал стандартом для изображения подобных технологий в других фильмах и сериалах.

В мире анимации заслуживает внимания звук смерти Марио — нисходящая музыкальная фраза, сопровождающая гибель культового персонажа видеоигр. Этот звук вышел далеко за пределы игровой индустрии и часто используется в комедийных фильмах и мультсериалах как обозначение провала или поражения.

От кассы пик до смерти Марио: культовые звуки в поп-культуре

Звуковые эффекты из кино давно перешагнули границы экранов и прочно укоренились в современной поп-культуре, став частью нашего повседневного аудиоландшафта. От рингтонов до интернет-мемов — культовые звуки кинематографа живут собственной жизнью. 🎮

Звук кассы пик — характерный звонок с механическим призвуком, изначально ассоциировавшийся со старыми кассовыми аппаратами, превратился в универсальный символ финансовых транзакций в кино. Этот звук настолько глубоко укоренился в поп-культуре, что используется в рекламе, телешоу и даже как звуковой сигнал при совершении платежей в некоторых мобильных приложениях.

Трагикомичный звук смерти Марио, впервые появившийся в видеоиграх, стал нарицательным для обозначения неудачи. Сегодня этот звуковой эффект можно услышать в сценах поражений в комедийных фильмах, телешоу и даже в рекламных роликах. Его универсальность заключается в моментальном считывании контекста — каждый понимает, что персонаж "проиграл" в той или иной ситуации.

Звук миссия провалена вышел далеко за рамки шпионской серии фильмов и стал одним из самых популярных звуковых мемов в интернете. Этот тревожный сигнал часто используется в видеороликах для обозначения комичных провалов и неудач, став своеобразным аудиопунктуационным знаком современной цифровой культуры.

Из мира мобильных игр в поп-культуру прочно вошел звук включения brawl stars. Этот энергичный звуковой эффект стал настолько узнаваемым, что породил множество ремиксов, рингтонов и звуковых мемов, связанных с популярной игрой Supercell.

Магический звук волшебной палочки из "Гарри Поттера" превратился в неофициальный символ чудесных преображений. Этот мелодичный звон используется в развлекательных шоу, пародиях и даже в мобильных приложениях с эффектом "магического" преобразования фотографий.

Использование в социальных сетях: Звуковые эффекты из фильмов активно применяются как фоновое оформление коротких видео;

Рингтоны и уведомления: Многие устанавливают культовые звуки из фильмов на свои мобильные устройства;

Звуковые мемы: Короткие аудиофрагменты становятся вирусными и используются для комментирования событий;

Музыкальные ремиксы: Диджеи и продюсеры включают знаменитые звуковые эффекты в свои композиции;

Пародийный контент: Узнаваемые звуки становятся основой для создания юмористических скетчей и видеороликов.

Интересно проследить, как трансформировался звук светового меча из "Звездных войн" в поп-культуре. Сегодня этот эффект не только используется в игрушках и детских аттракционах, но и стал своеобразным звуковым символом противостояния добра и зла в массовой культуре.

В мире телевизионных шоу и стендапа закрепился звуковой эффект ударных "ба-дум-тсс", обозначающий каламбур или плоскую шутку. Хотя этот звук изначально использовался в водевилях и кабаре, именно кинематограф закрепил его как универсальный звуковой знак иронии.

Звуки из фильмов и игр — это не просто аудиоэффекты, а настоящий культурный код нашего времени. Они формируют звуковой ландшафт современности не меньше, чем популярная музыка. Когда вы слышите звон кассового аппарата или мелодичный звук волшебной палочки, ваш мозг мгновенно создает целую систему ассоциаций и эмоциональных реакций. Именно в этом заключается магия звукового дизайна — создавать невидимые, но невероятно мощные триггеры воображения и памяти. Изучайте звуки вокруг себя, анализируйте их влияние и, возможно, именно вы создадите следующий культовый аудиоэффект, который станет частью истории.

