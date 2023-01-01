15 игр для WhatsApp: как оживить групповой чат и развлечь друзей

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, активно пользующиеся мессенджерами, в частности WhatsApp, и ищущие новые способы развлечений в групповых чатах.

Друзья и знакомые, желающие укрепить свои отношения и интересующиеся нестандартными формами общения.

Организаторы онлайн-мероприятий и активных социальных групп, которым нужны идеи для вовлечения участников и создания интерактивного контента. Зависли в групповом чате и не знаете, чем развлечь компанию? Текстовые игры в WhatsApp — это идеальный способ оживить беседу, когда обычные темы исчерпаны! 🎮 За последний год популярность игровых активностей в мессенджерах выросла на 45%, и неудивительно — они не требуют установки дополнительных приложений, подходят для общения на расстоянии и мгновенно поднимают настроение. Я собрала для вас 15 лучших игр, которые превратят ваши чаты в территорию веселья и соревнований — от простых словесных баталий до многоэтапных квестов с заданиями.

Лучшие текстовые игры для ватсап групп

Текстовые игры — настоящее спасение для активных чатов. Они не требуют дополнительных приложений или сложной подготовки, достаточно просто начать! Вот пятёрка самых увлекательных вариантов, которые можно запустить прямо сейчас:

Города — классика, не теряющая актуальности. Первый игрок называет город, следующий должен назвать город на последнюю букву предыдущего. Например: Москва → Амстердам → Мадрид. Усложнённая версия: называть только столицы или города определённого региона. Ассоциации — первый игрок пишет слово, следующий отвечает своей ассоциацией, и так по цепочке. Например: Солнце → Пляж → Песок → Замок. Игра показывает, насколько по-разному люди мыслят! Угадай фильм по эмодзи — участник составляет название фильма с помощью эмодзи, а остальные пытаются угадать. Например: 👻🎣 (Охотники за привидениями). "Я никогда не..." — каждый по очереди пишет фразу, начинающуюся со слов "Я никогда не...". Те, кто делал это, ставят реакцию 👍 или пишут "+". Отличный способ узнать друзей лучше! Категории — выбирается буква и категория (фрукты, животные, страны), и каждый должен написать слово из этой категории на выбранную букву.

Мария Ковалёва, игровой редактор Мой опыт показывает, что самые простые игры часто становятся самыми затягивающими. Недавно в нашей рабочей группе из 15 человек игра в "Ассоциации" длилась почти неделю! Начали с безобидного слова "кофе", а закончили философскими размышлениями о "вечности". Интересно было наблюдать, как цепочка ассоциаций отражает характер каждого — технари выдавали конкретные понятия, творческие натуры — абстрактные. Это не только развлекло всех в перерывах между совещаниями, но и помогло лучше понять коллег. После этого даже самые молчаливые участники чата стали активнее включаться в рабочие обсуждения.

Для повышения динамики в текстовых играх рекомендую установить временные ограничения — например, на ответ даётся не больше 30 секунд. Это добавит азарта и не позволит игре затухнуть. Также можно вести счёт, начисляя очки за успешные ответы — это создаст дух соревнования. 🏆

Название игры Сложность Оптимальное количество участников Примерная длительность Города Низкая 3-10 15-30 минут Ассоциации Низкая 4-15 Неограниченно Угадай фильм по эмодзи Средняя 5-20 20-40 минут "Я никогда не..." Низкая 5-15 30-60 минут Категории Средняя 3-12 15-25 минут

Игры с вопросами и ответами через WhatsApp

Вопросно-ответные игры — отличный способ не только развлечься, но и лучше узнать друг друга. Такие игры идеально подходят как для давних друзей, так и для новых знакомых. Представляю вам топ-3 игры этого формата:

Правда или действие — классическая игра, адаптированная для мессенджера. Участник выбирает "правду" (отвечает на личный вопрос) или "действие" (выполняет задание и присылает доказательство). Например: "Пришли скриншот последнего поискового запроса" или "Расскажи о самом неловком моменте в твоей жизни".

Для продвинутых игроков рекомендую "Детектив" — модератор создаёт детективную историю с убийством и распределяет роли (детектив, подозреваемые, свидетели). Участники получают личные сообщения с деталями своих персонажей, а детектив должен раскрыть преступление, задавая вопросы и анализируя ответы. 🕵️‍♀️

Еще одна игра, ставшая хитом в 2023 году — "Психолог". Один участник становится "психологом", а остальные описывают воображаемые проблемы. "Психолог" даёт шуточные советы, а группа голосует за самый креативный. Это настоящий тренажёр эмпатии и юмора!

Креативные игры для ватсапа без дополнительных приложений

Если стандартные игры уже наскучили, предлагаю перейти к творческим форматам, которые превратят ваш чат в площадку для самовыражения. Эти игры особенно ценны тем, что развивают креативное мышление и помогают увидеть друг друга с неожиданной стороны. 🎨

"Продолжи историю" — первый игрок начинает рассказ несколькими предложениями, а каждый следующий добавляет свой фрагмент, развивая сюжет. Можно задать жанр: детектив, фэнтези, комедия или хоррор.

Особенно рекомендую "Мемный баттл" — игру, которая покорила мою ватсап-группу в этом году. Участники получают тему (например, "Понедельник" или "Когда закончились деньги до зарплаты") и должны найти или создать самый смешной мем на эту тему. Остальные голосуют реакциями за лучший.

Креативная игра Навыки, которые развивает Необходимый реквизит Продолжи историю Воображение, литературные способности, логическое мышление Только смартфон с WhatsApp Фотоквест Визуальное мышление, находчивость, внимательность Камера смартфона Шляпа Объяснение сложных понятий простыми словами, ассоциативное мышление Только смартфон с WhatsApp Мемный баттл Чувство юмора, понимание контекста, креативность Доступ к интернету для поиска или создания мемов

Алексей Морозов, организатор онлайн-мероприятий Однаждыpandemic разлучила нашу университетскую компанию на полгода — кто-то уехал к родителям, кто-то застрял за границей. Групповой чат в WhatsApp был единственной связующей нитью, и мы решили запустить серию "Фотоквестов", чтобы не терять контакт. Каждый день новое задание: "Покажи вид из твоего окна особым способом", "Найди в своём городе что-то, напоминающее о нашей группе", "Воссоздай свою любимую сцену из фильма подручными средствами". За две недели мы узнали о жизни друг друга больше, чем за предыдущий год! Оля оказалась в маленькой деревушке у бабушки и показала нам сельскую жизнь, о которой мы только читали, Макс застрял в Барселоне и делал потрясающие городские снимки. Это превратилось в настоящую виртуальную экспедицию по жизни каждого из нас. Когда мы наконец встретились, казалось, что и не расставались — фотоквесты сохранили наше единство даже на расстоянии.

Соревновательные и логические игры для компаний в WhatsApp

Для тех, кто любит тренировать мозг и соревноваться, WhatsApp предлагает множество вариантов интеллектуальных игр. Такие активности особенно хороши для разогрева перед рабочими мозговыми штурмами или в образовательных группах. 🧠

Виселица — классическая игра, адаптированная для мессенджера. Ведущий загадывает слово, обозначая его количество букв нижними подчёркиваниями. Игроки по очереди называют буквы. Если буква есть в слове, ведущий показывает, где она находится. Если нет — рисует часть "виселицы". Цель — угадать слово до того, как "человечек" будет "повешен". Шарады — игрок загадывает слово и описывает его другими словами, не используя однокоренные. Остальные пытаются угадать. Контакт — ведущий загадывает слово и сообщает первую букву. Игроки должны угадать это слово, давая ассоциации. Если ведущий не знает, о каком слове идёт речь, говорит "Контакт!", и игроки одновременно пишут свои варианты. Словесные головоломки — ведущий предлагает анаграммы, головоломки со словами или логические задачи, а участники соревнуются в скорости их решения.

Отдельно отмечу "Что? Где? Когда?" в формате WhatsApp — один из самых интеллектуально стимулирующих вариантов. Ведущий готовит вопросы в стиле знаменитой игры, даёт командам 1 минуту на обсуждение (в отдельном чате) и публикацию ответа. Ваш WhatsApp превращается в настоящий клуб знатоков! 🦉

Для эффективной организации соревновательных игр используйте таймеры и чётко фиксируйте очки. Можно вести турнирную таблицу в закреплённом сообщении, обновляя её после каждого раунда — это усилит спортивный азарт.

Как организовать игровой турнир с друзьями в мессенджере

Чтобы превратить отдельные игры в полноценный онлайн-турнир, который будет держать внимание участников несколько дней или даже недель, следуйте этим простым, но эффективным шагам:

Спланируйте структуру турнира — выберите 3-5 разноплановых игр, чтобы задействовать разные навыки участников. Например, включите одну словесную игру, одну на эрудицию, одну творческую и одну на скорость реакции. Составьте расписание — решите, будет ли это марафон за один вечер или растянутое на несколько дней соревнование с ежедневными этапами. Разработайте систему подсчёта очков — например, 3 очка за победу, 2 за второе место, 1 за третье. Или более сложная система с бонусами за особые достижения. Создайте отдельный чат для турнира — это позволит не засорять основную группу и сохранить все игровые моменты в одном месте. Назначьте судей/модераторов — минимум 1-2 человека, которые будут следить за соблюдением правил, вести счёт и разрешать спорные ситуации.

Важно продумать призы — они могут быть виртуальными (например, право выбрать тему следующего турнира или временное звание "Капитан чата") или реальными (если вы планируете встретиться после онлайн-турнира). 🏆

Для создания атмосферы официального мероприятия используйте специальные элементы оформления — например, создайте логотип турнира, который участники могут установить как аватар группы, или придумайте хэштег для отслеживания обсуждений.

Чтобы сделать турнир по-настоящему запоминающимся, добавьте элемент неожиданности — "секретный раунд", правила которого объявляются только в определённый момент, или "джокер", который позволяет участнику один раз за турнир удвоить свои очки за выбранный раунд.

Игры в WhatsApp — это намного больше, чем просто способ скоротать время. Это инструмент поддержания связи между людьми, которых разделяют расстояния, рабочие графики и жизненные обстоятельства. Внедряйте игровые элементы в повседневное общение постепенно, начиная с простых форматов и переходя к более сложным. Помните, что самые успешные игры — те, в которых участники получают удовольствие от процесса, а не только от победы. Экспериментируйте с правилами, адаптируйте игры под особенности вашей компании и не бойтесь придумывать новые форматы — возможно, именно ваша игра станет следующим хитом WhatsApp-сообщества! 🌟

Читайте также