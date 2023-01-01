15 игр для WhatsApp: как оживить групповой чат и развлечь друзей#Игровые механики #Социальные механики #Тимбилдинг
Для кого эта статья:
- Люди, активно пользующиеся мессенджерами, в частности WhatsApp, и ищущие новые способы развлечений в групповых чатах.
- Друзья и знакомые, желающие укрепить свои отношения и интересующиеся нестандартными формами общения.
Организаторы онлайн-мероприятий и активных социальных групп, которым нужны идеи для вовлечения участников и создания интерактивного контента.
Зависли в групповом чате и не знаете, чем развлечь компанию? Текстовые игры в WhatsApp — это идеальный способ оживить беседу, когда обычные темы исчерпаны! 🎮 За последний год популярность игровых активностей в мессенджерах выросла на 45%, и неудивительно — они не требуют установки дополнительных приложений, подходят для общения на расстоянии и мгновенно поднимают настроение. Я собрала для вас 15 лучших игр, которые превратят ваши чаты в территорию веселья и соревнований — от простых словесных баталий до многоэтапных квестов с заданиями.
Лучшие текстовые игры для ватсап групп
Текстовые игры — настоящее спасение для активных чатов. Они не требуют дополнительных приложений или сложной подготовки, достаточно просто начать! Вот пятёрка самых увлекательных вариантов, которые можно запустить прямо сейчас:
- Города — классика, не теряющая актуальности. Первый игрок называет город, следующий должен назвать город на последнюю букву предыдущего. Например: Москва → Амстердам → Мадрид. Усложнённая версия: называть только столицы или города определённого региона.
- Ассоциации — первый игрок пишет слово, следующий отвечает своей ассоциацией, и так по цепочке. Например: Солнце → Пляж → Песок → Замок. Игра показывает, насколько по-разному люди мыслят!
- Угадай фильм по эмодзи — участник составляет название фильма с помощью эмодзи, а остальные пытаются угадать. Например: 👻🎣 (Охотники за привидениями).
- "Я никогда не..." — каждый по очереди пишет фразу, начинающуюся со слов "Я никогда не...". Те, кто делал это, ставят реакцию 👍 или пишут "+". Отличный способ узнать друзей лучше!
- Категории — выбирается буква и категория (фрукты, животные, страны), и каждый должен написать слово из этой категории на выбранную букву.
Мария Ковалёва, игровой редактор Мой опыт показывает, что самые простые игры часто становятся самыми затягивающими. Недавно в нашей рабочей группе из 15 человек игра в "Ассоциации" длилась почти неделю! Начали с безобидного слова "кофе", а закончили философскими размышлениями о "вечности". Интересно было наблюдать, как цепочка ассоциаций отражает характер каждого — технари выдавали конкретные понятия, творческие натуры — абстрактные. Это не только развлекло всех в перерывах между совещаниями, но и помогло лучше понять коллег. После этого даже самые молчаливые участники чата стали активнее включаться в рабочие обсуждения.
Для повышения динамики в текстовых играх рекомендую установить временные ограничения — например, на ответ даётся не больше 30 секунд. Это добавит азарта и не позволит игре затухнуть. Также можно вести счёт, начисляя очки за успешные ответы — это создаст дух соревнования. 🏆
|Название игры
|Сложность
|Оптимальное количество участников
|Примерная длительность
|Города
|Низкая
|3-10
|15-30 минут
|Ассоциации
|Низкая
|4-15
|Неограниченно
|Угадай фильм по эмодзи
|Средняя
|5-20
|20-40 минут
|"Я никогда не..."
|Низкая
|5-15
|30-60 минут
|Категории
|Средняя
|3-12
|15-25 минут
Игры с вопросами и ответами через WhatsApp
Вопросно-ответные игры — отличный способ не только развлечься, но и лучше узнать друг друга. Такие игры идеально подходят как для давних друзей, так и для новых знакомых. Представляю вам топ-3 игры этого формата:
- Правда или действие — классическая игра, адаптированная для мессенджера. Участник выбирает "правду" (отвечает на личный вопрос) или "действие" (выполняет задание и присылает доказательство). Например: "Пришли скриншот последнего поискового запроса" или "Расскажи о самом неловком моменте в твоей жизни".
- 20 вопросов — один участник загадывает человека, животное или предмет, а остальные пытаются угадать, задавая не более 20 вопросов, на которые можно ответить только "да" или "нет".
- Викторина — назначается ведущий, который готовит вопросы по определённой теме. Остальные отвечают, а ведущий подсчитывает очки. Темы могут быть любыми: кино, музыка, география, знания о вашей компании друзей.
Для продвинутых игроков рекомендую "Детектив" — модератор создаёт детективную историю с убийством и распределяет роли (детектив, подозреваемые, свидетели). Участники получают личные сообщения с деталями своих персонажей, а детектив должен раскрыть преступление, задавая вопросы и анализируя ответы. 🕵️♀️
Еще одна игра, ставшая хитом в 2023 году — "Психолог". Один участник становится "психологом", а остальные описывают воображаемые проблемы. "Психолог" даёт шуточные советы, а группа голосует за самый креативный. Это настоящий тренажёр эмпатии и юмора!
Креативные игры для ватсапа без дополнительных приложений
Если стандартные игры уже наскучили, предлагаю перейти к творческим форматам, которые превратят ваш чат в площадку для самовыражения. Эти игры особенно ценны тем, что развивают креативное мышление и помогают увидеть друг друга с неожиданной стороны. 🎨
- "Продолжи историю" — первый игрок начинает рассказ несколькими предложениями, а каждый следующий добавляет свой фрагмент, развивая сюжет. Можно задать жанр: детектив, фэнтези, комедия или хоррор.
- "Фотоквест" — участники получают задания сделать креативные фото по очереди (например: "Сфотографируй что-то красное рядом с чем-то круглым" или "Покажи своё сегодняшнее настроение без использования лица"). Время на выполнение каждого задания ограничено.
- "Шляпа" — каждый присылает в личном сообщении организатору несколько слов или фраз. Организатор перемешивает их и отправляет случайные слова участникам, которые должны объяснить их так, чтобы другие угадали. Можно запрещать использовать однокоренные слова, что усложняет задачу.
Особенно рекомендую "Мемный баттл" — игру, которая покорила мою ватсап-группу в этом году. Участники получают тему (например, "Понедельник" или "Когда закончились деньги до зарплаты") и должны найти или создать самый смешной мем на эту тему. Остальные голосуют реакциями за лучший.
|Креативная игра
|Навыки, которые развивает
|Необходимый реквизит
|Продолжи историю
|Воображение, литературные способности, логическое мышление
|Только смартфон с WhatsApp
|Фотоквест
|Визуальное мышление, находчивость, внимательность
|Камера смартфона
|Шляпа
|Объяснение сложных понятий простыми словами, ассоциативное мышление
|Только смартфон с WhatsApp
|Мемный баттл
|Чувство юмора, понимание контекста, креативность
|Доступ к интернету для поиска или создания мемов
Алексей Морозов, организатор онлайн-мероприятий Однаждыpandemic разлучила нашу университетскую компанию на полгода — кто-то уехал к родителям, кто-то застрял за границей. Групповой чат в WhatsApp был единственной связующей нитью, и мы решили запустить серию "Фотоквестов", чтобы не терять контакт. Каждый день новое задание: "Покажи вид из твоего окна особым способом", "Найди в своём городе что-то, напоминающее о нашей группе", "Воссоздай свою любимую сцену из фильма подручными средствами". За две недели мы узнали о жизни друг друга больше, чем за предыдущий год! Оля оказалась в маленькой деревушке у бабушки и показала нам сельскую жизнь, о которой мы только читали, Макс застрял в Барселоне и делал потрясающие городские снимки. Это превратилось в настоящую виртуальную экспедицию по жизни каждого из нас. Когда мы наконец встретились, казалось, что и не расставались — фотоквесты сохранили наше единство даже на расстоянии.
Соревновательные и логические игры для компаний в WhatsApp
Для тех, кто любит тренировать мозг и соревноваться, WhatsApp предлагает множество вариантов интеллектуальных игр. Такие активности особенно хороши для разогрева перед рабочими мозговыми штурмами или в образовательных группах. 🧠
- Виселица — классическая игра, адаптированная для мессенджера. Ведущий загадывает слово, обозначая его количество букв нижними подчёркиваниями. Игроки по очереди называют буквы. Если буква есть в слове, ведущий показывает, где она находится. Если нет — рисует часть "виселицы". Цель — угадать слово до того, как "человечек" будет "повешен".
- Шарады — игрок загадывает слово и описывает его другими словами, не используя однокоренные. Остальные пытаются угадать.
- Контакт — ведущий загадывает слово и сообщает первую букву. Игроки должны угадать это слово, давая ассоциации. Если ведущий не знает, о каком слове идёт речь, говорит "Контакт!", и игроки одновременно пишут свои варианты.
- Словесные головоломки — ведущий предлагает анаграммы, головоломки со словами или логические задачи, а участники соревнуются в скорости их решения.
Отдельно отмечу "Что? Где? Когда?" в формате WhatsApp — один из самых интеллектуально стимулирующих вариантов. Ведущий готовит вопросы в стиле знаменитой игры, даёт командам 1 минуту на обсуждение (в отдельном чате) и публикацию ответа. Ваш WhatsApp превращается в настоящий клуб знатоков! 🦉
Для эффективной организации соревновательных игр используйте таймеры и чётко фиксируйте очки. Можно вести турнирную таблицу в закреплённом сообщении, обновляя её после каждого раунда — это усилит спортивный азарт.
Как организовать игровой турнир с друзьями в мессенджере
Чтобы превратить отдельные игры в полноценный онлайн-турнир, который будет держать внимание участников несколько дней или даже недель, следуйте этим простым, но эффективным шагам:
- Спланируйте структуру турнира — выберите 3-5 разноплановых игр, чтобы задействовать разные навыки участников. Например, включите одну словесную игру, одну на эрудицию, одну творческую и одну на скорость реакции.
- Составьте расписание — решите, будет ли это марафон за один вечер или растянутое на несколько дней соревнование с ежедневными этапами.
- Разработайте систему подсчёта очков — например, 3 очка за победу, 2 за второе место, 1 за третье. Или более сложная система с бонусами за особые достижения.
- Создайте отдельный чат для турнира — это позволит не засорять основную группу и сохранить все игровые моменты в одном месте.
- Назначьте судей/модераторов — минимум 1-2 человека, которые будут следить за соблюдением правил, вести счёт и разрешать спорные ситуации.
Важно продумать призы — они могут быть виртуальными (например, право выбрать тему следующего турнира или временное звание "Капитан чата") или реальными (если вы планируете встретиться после онлайн-турнира). 🏆
Для создания атмосферы официального мероприятия используйте специальные элементы оформления — например, создайте логотип турнира, который участники могут установить как аватар группы, или придумайте хэштег для отслеживания обсуждений.
Чтобы сделать турнир по-настоящему запоминающимся, добавьте элемент неожиданности — "секретный раунд", правила которого объявляются только в определённый момент, или "джокер", который позволяет участнику один раз за турнир удвоить свои очки за выбранный раунд.
Игры в WhatsApp — это намного больше, чем просто способ скоротать время. Это инструмент поддержания связи между людьми, которых разделяют расстояния, рабочие графики и жизненные обстоятельства. Внедряйте игровые элементы в повседневное общение постепенно, начиная с простых форматов и переходя к более сложным. Помните, что самые успешные игры — те, в которых участники получают удовольствие от процесса, а не только от победы. Экспериментируйте с правилами, адаптируйте игры под особенности вашей компании и не бойтесь придумывать новые форматы — возможно, именно ваша игра станет следующим хитом WhatsApp-сообщества! 🌟
Антон Мальцев
аналитик игровых продуктов