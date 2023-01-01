Паттайя: размеры курорта, районы и особенности – гид по выбору

Гиды и переводчики, работающие с туристами в Паттайе Планируя поездку в Паттайю, многие задаются вопросом: насколько велик этот знаменитый курорт? Компактный городок или обширный мегаполис? Где проходят его границы и какие районы стоит выбрать для проживания? Паттайя — гораздо больше, чем просто набор пляжей и улица Walking Street. Это многогранный курорт с четкой структурой и разнообразными зонами, каждая со своим характером и атмосферой. Давайте разберемся в географии этого популярного тайского направления, чтобы вы могли ориентироваться в нем как настоящий эксперт! 🌏

Площадь и размеры Паттайи: от цифр к масштабам

Паттайя занимает территорию примерно 53,44 квадратных километра согласно официальным данным муниципалитета города. Это сравнительно небольшая площадь, но вполне достаточная, чтобы вместить разнообразную инфраструктуру и множество туристических объектов. Для сравнения: это примерно как 7500 футбольных полей стандартного размера.

Протяженность города с севера на юг составляет около 15 километров, а с запада на восток — от 3 до 5 километров в разных частях. Благодаря такой вытянутой форме вдоль побережья Сиамского залива, Паттайя обеспечивает отличный доступ к морю практически из любой точки города.

Алексей Петров, туристический аналитик Когда я впервые приехал в Паттайю в 2010 году, город казался мне огромным лабиринтом. Помню, как арендовал скутер и отправился исследовать окрестности. К моему удивлению, я смог пересечь город с севера на юг всего за 40 минут! Это открытие полностью изменило мое восприятие Паттайи. Теперь, анализируя площадь курорта профессионально, я всегда привожу этот пример туристам: "Не бойтесь расстояний в Паттайе — город гораздо компактнее, чем кажется на первый взгляд". За последние 13 лет город, конечно, разросся, особенно в восточном направлении, но основная туристическая зона по-прежнему остается весьма компактной и удобной для перемещений.

Несмотря на относительно скромные размеры, плотность застройки в Паттайе весьма высока, особенно в прибрежной зоне. Здесь сконцентрировано огромное количество отелей, ресторанов, торговых центров и развлекательных заведений, что создает впечатление гораздо более крупного города. 🏙️

Параметр Значение Сравнение Общая площадь 53,44 кв. км ≈ 1/20 площади Бангкока Протяженность с севера на юг ≈ 15 км Можно проехать за 30-40 минут Протяженность с запада на восток 3-5 км Пешая прогулка 30-60 минут Плотность населения ≈ 6,200 чел/кв.км В 3 раза выше среднего по Таиланду Длина пляжной линии ≈ 10 км Сопоставима с Ниццей (Франция)

Интересно отметить, что реальная площадь "туристической" Паттайи, где сосредоточено большинство отелей и развлечений, составляет около 30-35 квадратных километров. Остальная территория включает жилые кварталы местного населения и промышленные зоны, которые туристы редко посещают.

Официальные границы курорта и административное деление

Административно Паттайя имеет особый статус в провинции Чонбури. Официально город носит название "Муанг Паттайя" ("Город Паттайя") и управляется собственной городской администрацией с широкими полномочиями.

Официальные границы Паттайи проходят следующим образом:

Северная граница — район Наклуа, граничащий с субдистриктом Банг Ламунг

— район Наклуа, граничащий с субдистриктом Банг Ламунг Южная граница — холм Будды (район Пратамнак), за которым начинается территория Джомтьена, формально не входящая в муниципалитет Паттайи

— холм Будды (район Пратамнак), за которым начинается территория Джомтьена, формально не входящая в муниципалитет Паттайи Западная граница — Сиамский залив

— Сиамский залив Восточная граница — проходит вдоль Сукхумвит-роуд и за ней, включая районы Восточной Паттайи

Административно город разделен на 4 основных района (каждый со своими подрайонами):

Наклуа (Naklua) — северный район, считается более спокойным и традиционным Северная Паттайя (North Pattaya) — преимущественно туристическая зона с множеством отелей Центральная Паттайя (Central Pattaya) — сердце города с максимальной концентрацией развлечений Южная Паттайя (South Pattaya) — наиболее оживленная часть с Walking Street и плотной застройкой

Хотя Джомтьен (Jomtien) часто воспринимается как часть Паттайи, технически это отдельный административный район, но фактически он является продолжением курортной зоны и тесно связан с Паттайей во всех аспектах туристической инфраструктуры. 🏝️

Стоит отметить, что городская застройка Паттайи постепенно расширяется за пределы официальных границ, особенно в восточном направлении, создавая обширную агломерацию. В последние годы активно развиваются районы вдоль магистрали Сукхумвит и даже за ней.

Карта Паттайи: ключевые районы и зоны влияния

Разобравшись с официальными границами, давайте рассмотрим функциональное зонирование Паттайи, которое гораздо важнее для туриста при планировании поездки. Город четко делится на несколько характерных зон, каждая со своей атмосферой и целевой аудиторией.

Наклуа и пляж Вонгамат — район для семейного и спокойного отдыха с качественными пляжами и меньшим количеством шумных развлечений. Здесь расположены премиальные отели и кондоминиумы

— район для семейного и спокойного отдыха с качественными пляжами и меньшим количеством шумных развлечений. Здесь расположены премиальные отели и кондоминиумы Северная Паттайя — сбалансированный район с хорошей инфраструктурой, множеством ресторанов и торговых центров (Terminal 21, Central Festival)

— сбалансированный район с хорошей инфраструктурой, множеством ресторанов и торговых центров (Terminal 21, Central Festival) Центральная Паттайя — коммерческий и развлекательный центр с множеством баров, ресторанов и магазинов

— коммерческий и развлекательный центр с множеством баров, ресторанов и магазинов Южная Паттайя и Walking Street — эпицентр ночной жизни с высокой концентрацией клубов, гоу-гоу баров и прочих взрослых развлечений

— эпицентр ночной жизни с высокой концентрацией клубов, гоу-гоу баров и прочих взрослых развлечений Холм Пратамнак — престижный район с роскошными виллами и кондоминиумами, относительно тихий

— престижный район с роскошными виллами и кондоминиумами, относительно тихий Джомтьен — более спокойная альтернатива основной Паттайе с длинным пляжем и семейной атмосферой

— более спокойная альтернатива основной Паттайе с длинным пляжем и семейной атмосферой На Джомтьен — новый развивающийся район с современными комплексами апартаментов

— новый развивающийся район с современными комплексами апартаментов Восточная Паттайя — преимущественно жилой район для экспатов и местных жителей, удаленный от пляжей

Мария Соколова, гид-переводчик Работая с российскими туристами в Паттайе более 8 лет, я заметила закономерность: многие гости выбирают отель, ориентируясь только на его звездность и цену, совершенно не учитывая расположение. В результате семьи с детьми иногда оказываются в шумной Южной Паттайе, а молодежь, жаждущая вечеринок — в тихом Наклуа. Однажды я сопровождала семью с двумя подростками, которые забронировали роскошный отель в районе На Джомтьен, не подозревая, что до основных развлечений придется добираться не менее 30 минут. После трех дней постоянных поездок на такси они решили переселиться в отель попроще, но в Центральной Паттайе. Этот случай показывает, насколько важно понимать географию курорта при планировании отдыха. Теперь я всегда рекомендую клиентам изучить карту города и определить приоритеты перед выбором жилья.

Район Целевая аудитория Особенности Ценовая категория Наклуа Семьи, пары, спокойный отдых Лучшие пляжи, меньше шума Выше среднего — премиум Северная Паттайя Универсальная Баланс удобств и доступа к развлечениям Средняя — выше среднего Центральная Паттайя Активные туристы всех возрастов Максимум инфраструктуры, суета Средняя Южная Паттайя Молодежь, любители ночной жизни Эпицентр развлечений, шумно 24/7 Бюджет — средняя Джомтьен Семьи, длительное проживание Протяженный пляж, более размеренный ритм Бюджет — выше среднего

Важно отметить, что зоны влияния Паттайи распространяются далеко за пределы официальных границ города. К "Большой Паттайе" туристически относятся такие районы, как:

Остров Ко Лан (Koh Laan) — популярное место для однодневных экскурсий

Банг Саре (Bang Saray) — тихий пляжный район южнее Джомтьена

На Джомтьен и Банг Ламунг — развивающиеся жилые зоны

Сильвер Лейк (Silver Lake) — винодельческий район в 30 минутах езды

Понимание функционального зонирования Паттайи позволяет гораздо эффективнее планировать свой отдых, выбирая оптимальный район для проживания с учетом собственных предпочтений. 🗺️

Пляжная линия и прибрежная зона: протяженность курорта

Одно из главных преимуществ Паттайи — обширная пляжная линия, которая во многом определяет географическое распределение туристических зон города. Главная пляжная линия Паттайи (Pattaya Beach) протянулась на 4 километра от северной оконечности города до холма Пратамнак, образуя характерную дугу.

Полная протяженность пляжей, относящихся к курортной зоне Паттайи, составляет около 10 километров, включая:

Пляж Вонгамат (Wongamat Beach) — 1,2 км в северной части

— 1,2 км в северной части Пляж Наклуа (Naklua Beach) — 0,8 км

— 0,8 км Пляж Паттайя (Pattaya Beach) — 4 км центральной береговой линии

— 4 км центральной береговой линии Пляж Пратамнак (Pratumnak Beach) — небольшой пляж 0,3 км

— небольшой пляж 0,3 км Пляж Джомтьен (Jomtien Beach) — 6 км к югу от центра

— 6 км к югу от центра Пляж На Джомтьен (Na Jomtien Beach) — продолжение на 2 км южнее

Прибрежная зона Паттайи имеет четкое функциональное деление. Первая линия от моря, шириной около 200-300 метров, практически полностью занята туристической инфраструктурой: отелями, ресторанами, барами, магазинами. Далее, во второй и третьей линиях (до 1 км от берега), размещаются жилые комплексы, кондоминиумы и более доступные отели. 🏖️

Особенность прибрежной зоны Паттайи — ее высокая урбанизация. В отличие от многих островных курортов Таиланда, здесь практически нет нетронутых природных участков побережья — вся береговая линия в той или иной степени освоена и благоустроена.

Стоит отметить, что качество пляжей в разных районах существенно отличается:

Лучшие песчаные пляжи находятся в Наклуа, Вонгамате и на острове Ко Лан Центральный пляж Паттайи относительно узкий и многолюдный Пляж Джомтьен широкий и протяженный, но также популярный среди туристов На Джомтьен предлагает более спокойную обстановку

В последние годы муниципалитет Паттайи инвестирует значительные средства в восстановление пляжей. Регулярно проводится подсыпка песка, особенно на центральном пляже Паттайи, который подвержен эрозии. Это позволяет поддерживать привлекательность прибрежной зоны даже при высокой нагрузке.

Сравнение площади Паттайи с другими курортами Таиланда

Чтобы лучше понять масштабы Паттайи, полезно сравнить ее с другими популярными курортами Таиланда. Такое сравнение поможет туристам сориентироваться и выбрать подходящее направление с учетом своих предпочтений относительно размера и инфраструктуры курорта.

Паттайя с площадью 53,44 кв. км является одним из наиболее компактных крупных курортов Таиланда. Для сравнения:

Пхукет (целый остров) — около 540 кв. км, что в 10 раз больше Паттайи

Самуи — 228,7 кв. км, более чем в 4 раза превышает площадь Паттайи

Хуа Хин — около 86 кв. км, примерно в 1,6 раза больше

Краби (город) — 19 кв. км, что меньше Паттайи, но вся провинция Краби гораздо обширнее

Ко Чанг — 217 кв. км, в 4 раза больше Паттайи

Однако сравнивать курорты только по площади не совсем корректно, поскольку на многих из них туристическая зона занимает лишь малую часть общей территории. Например, на Пхукете основные туристические районы сосредоточены на западном побережье и занимают менее 20% площади острова. 📊

По плотности туристической инфраструктуры Паттайя занимает лидирующие позиции среди тайских курортов. Здесь на единицу площади приходится максимальное количество:

Отелей и гостиниц — более 1000 различных категорий

Ресторанов и кафе — свыше 2000 заведений

Развлекательных объектов — сотни баров, клубов, аттракционов

Торговых центров — 7 крупных моллов и множество небольших торговых зон

Курорт Площадь (кв.км) Протяженность пляжей (км) Количество отелей Время трансфера из Бангкока Паттайя 53,44 ≈ 10 1000+ 2 часа Пхукет 540 ≈ 40 1200+ 1,5 часа (самолет) Самуи 228,7 ≈ 25 700+ 1 час (самолет) Хуа Хин 86 ≈ 7 400+ 3 часа Краби (город) 19 Нет (в провинции ≈ 15) 300+ 1,5 часа (самолет)

Преимущество компактности Паттайи заключается в удобстве перемещения. Практически из любой точки города можно добраться до любой другой за 15-30 минут, что значительно упрощает планирование отдыха. На более обширных курортах, таких как Пхукет, перемещения могут занимать час и более.

С другой стороны, компактность означает и более высокую плотность застройки, меньше нетронутых природных зон и более оживленную, урбанизированную обстановку. Это следует учитывать при выборе курорта в зависимости от предпочитаемого стиля отдыха.

Важно отметить, что развитие Паттайи продолжается, и город постепенно расширяет свою фактическую площадь, осваивая новые территории, особенно вдоль восточного направления и южного побережья. Этот процесс делает "Большую Паттайю" гораздо обширнее, чем показывают официальные административные границы. 🌆

Площадь Паттайи — лишь цифра на карте, но понимание реальных масштабов курорта и его структуры превращает абстрактные квадратные километры в понятную карту возможностей. Теперь, когда вы знаете, что главные туристические объекты сконцентрированы на относительно компактной территории, а разные районы имеют собственный характер, планирование поездки становится гораздо проще. Главный вывод для путешественника: выбирайте район проживания исходя из собственных интересов, а не произвольного выбора на карте. В конечном счете, не важно сколько квадратных километров занимает Паттайя — важно, насколько качественно вы сможете использовать это пространство для своего идеального отпуска.

