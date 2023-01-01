Evernote: обзор функций для управления заметками и задачами

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, нуждающиеся в эффективном способе ведения заметок и организации учебного процесса

Профессионалы и менеджеры, ищущие инструменты для управления проектами и задачами

Фрилансеры и творческие работники, стремящиеся к оптимизации рабочего процесса и креативному вдохновению Цифровой хаос поглощает продуктивность ежедневно: потерянные заметки, забытые задачи, разбросанные по разным приложениям файлы. Evernote возник как решение этой проблемы и за годы существования превратился в мощный инструмент для структурирования информации. Насколько эффективно это приложение справляется с организацией заметок и списков задач в 2023 году? Разберем детально функционал, рассмотрим реальные сценарии использования и проанализируем, подходит ли Evernote именно вам — будь вы студент, профессионал или фрилансер, стремящийся к цифровому порядку. 📝✅

Что такое Evernote: цифровой блокнот для конспектов и задач

Evernote — это облачный сервис для создания и хранения заметок, который вышел далеко за рамки простого цифрового блокнота. Приложение было разработано в 2008 году и с тех пор эволюционировало в многофункциональную платформу для управления личной и профессиональной информацией.

По своей сути, Evernote работает как расширенная память пользователя, позволяя сохранять тексты, изображения, веб-страницы, аудиозаписи и документы в одном месте. Ключевой принцип системы — возможность создавать отдельные заметки и организовывать их в блокноты (notebooks), добавлять теги и использовать мощный поиск для быстрого доступа к информации.

Концепция Evernote построена на трех основных принципах:

Универсальность захвата — возможность сохранить практически любой тип контента

— возможность сохранить практически любой тип контента Организация по категориям — структурирование заметок с помощью блокнотов и тегов

— структурирование заметок с помощью блокнотов и тегов Доступность везде — синхронизация между всеми устройствами пользователя

Аудитория Evernote разнообразна: от студентов, ведущих конспекты лекций, до руководителей компаний, организующих рабочие процессы. Программа особенно полезна для тех, кто работает с большим объемом информации и нуждается в единой системе хранения и доступа к ней.

Категория пользователей Основные сценарии использования Ключевые преимущества Студенты Конспекты, расписание, планирование учебных проектов Организация материалов по предметам, поиск по рукописным заметкам Профессионалы Управление проектами, встречи, исследования Совместный доступ, интеграция с календарями, сканирование документов Фрилансеры Отслеживание клиентов, идеи, ведение времени Мобильный доступ, шаблоны для повторяющихся задач Творческие работники Сбор вдохновения, мудбордов, планирование проектов Web Clipper, сохранение изображений, аудиозаметки

Алексей Морозов, продуктивити-тренер

Однажды ко мне обратился профессор университета, который тонул в бумажных записях и разрозненных файлах. Его рабочий стол был завален стикерами, а компьютер забит папками с несистематизированными материалами исследований. Я предложил ему перейти на Evernote. Первые две недели были непростыми — перестройка рабочих привычек никогда не дается легко. Мы создали систему из блокнотов: "Административная работа", "Исследования", "Лекции" и "Публикации". Внутри каждого блокнота завели подкатегории с тегами для быстрой навигации. Через месяц профессор отметил, что впервые за годы работы он точно знает, где искать нужную информацию. Особенно его впечатлила возможность сфотографировать доску после мозгового штурма со студентами — Evernote автоматически распознавал текст на изображениях, делая его доступным для поиска. Через полгода использования он подсчитал, что экономит минимум 5 часов в неделю на поиске информации и организации заметок.

Основные функции Evernote для управления заметками

Evernote предлагает разветвленную систему инструментов для создания, редактирования и организации заметок. Рассмотрим ключевые функции, которые выделяют это приложение среди других блокнотов для конспектов.

Создание разнотипных заметок

Evernote поддерживает множество форматов контента в рамках одной заметки:

Форматированный текст с различными стилями, размерами и цветами

Списки с чекбоксами и маркерами

Таблицы с настраиваемой структурой

Изображения с возможностью аннотирования

Аудиозаписи, сделанные непосредственно в приложении

PDF-документы с функцией поиска по тексту

Файлы различных форматов как вложения

Редактор заметок в Evernote обладает интуитивно понятным интерфейсом, схожим с привычными текстовыми процессорами, что облегчает освоение программы новыми пользователями. 🖋️

Организационная структура

Система организации в Evernote построена по иерархическому принципу:

Заметки — базовые единицы информации

— базовые единицы информации Блокноты — папки для группировки связанных заметок

— папки для группировки связанных заметок Стопки блокнотов — группы блокнотов для создания дополнительного уровня иерархии

— группы блокнотов для создания дополнительного уровня иерархии Теги — маркеры, которые можно присваивать заметкам независимо от их расположения в блокнотах

Такая структура позволяет организовать информацию как по тематическим разделам (блокноты), так и по пересекающимся категориям (теги). Например, заметка о предстоящем проекте может находиться в блокноте "Работа" и одновременно иметь теги "Срочно", "Бюджет" и "Команда А".

Расширенный поиск

Одна из самых мощных функций Evernote — система поиска, способная обрабатывать десятки тысяч заметок за доли секунды. Поисковые возможности включают:

Поиск по тексту, включая текст внутри изображений и PDF

Использование логических операторов для сложных запросов

Фильтрация по тегам, блокнотам, типам контента, датам

Сохранение часто используемых поисковых запросов

Возможность искать по геолокации, где была создана заметка

Web Clipper и инструменты захвата

Расширение Web Clipper для браузеров позволяет сохранять веб-страницы в различных форматах:

Полная страница — сохранение страницы целиком со всем форматированием

Упрощенная статья — очистка от рекламы и ненужных элементов

Скриншот — сохранение видимой части страницы как изображения

Закладка — сохранение только ссылки с миниатюрой

Выделенный фрагмент — сохранение только выбранной части текста

Кроме того, Evernote предлагает инструменты сканирования документов и визитных карточек через мобильное приложение с автоматическим распознаванием текста.

Марина Волкова, контент-стратег

Я работала над масштабным контент-проектом для образовательной платформы — нам требовалось создать более 200 статей на различные темы. Традиционно для организации я использовала таблицы, но объем исследований становился неподъемным. Решила перенести весь рабочий процесс в Evernote. Создала стопку блокнотов "Образовательный проект", внутри которой расположила блокноты по темам: "Математика", "История", "Языки" и так далее. В каждом блокноте заводила заметки трех типов: "Исследования", "Черновики" и "Готовые материалы". Решающее преимущество стала функция Web Clipper. При исследовании я сохраняла источники напрямую в соответствующий блокнот с автоматическим добавлением тегов. Каждый фрагмент получал комментарий, как его можно использовать в будущих статьях. Когда проект был завершен, мой начальник попросил сделать подборку всех материалов о развитии критического мышления — задача, которая раньше заняла бы дни. С Evernote я просто ввела поисковый запрос "tag:критическое_мышление" и получила полную выборку за секунды. Это произвело такое впечатление, что компания перевела всю команду контент-маркетинга на работу с Evernote.

Организация списков дел и задач в Evernote: возможности

Помимо хранения информации, Evernote предоставляет инструменты для управления задачами и проектами. Хотя изначально приложение не позиционировалось как полноценный планировщик, за годы развития в нем появились функции, позволяющие эффективно организовывать списки дел. 📋

Базовые инструменты управления задачами

Для создания простых списков дел в Evernote используются следующие возможности:

Чекбоксы — интерактивные элементы для отметки выполненных пунктов

— интерактивные элементы для отметки выполненных пунктов Форматирование текста — выделение приоритетных задач цветом или стилем

— выделение приоритетных задач цветом или стилем Шаблоны — готовые структуры для повторяющихся задач

— готовые структуры для повторяющихся задач Напоминания — привязка задач к конкретным датам и времени

Пользователи могут создавать различные типы списков: от ежедневных дел до долгосрочных проектов с подзадачами, используя вложенные списки для более сложных структур.

Усовершенствованная система задач

В 2021 году Evernote представил обновленную систему задач, которая включает:

Выделенный интерфейс для управления задачами

Установка сроков выполнения с точностью до минуты

Повторяющиеся задачи с гибкими настройками периодичности

Представление задач в виде отдельного списка по всем заметкам

Флаги для обозначения приоритетных задач

Уведомления о приближающихся дедлайнах

Эта система интегрирована с основным функционалом заметок, позволяя включать задачи в любой контекст — от протоколов встреч до исследовательских материалов.

Методики организации задач в Evernote

Evernote гибко адаптируется к различным методологиям управления задачами:

GTD (Getting Things Done) — организация задач по контекстам и проектам

— организация задач по контекстам и проектам Метод Канбан — визуальное представление задач в разных стадиях выполнения

— визуальное представление задач в разных стадиях выполнения Bullet Journal — система быстрых записей с условными обозначениями

— система быстрых записей с условными обозначениями Матрица Эйзенхауэра — распределение задач по срочности и важности

Пользователи могут адаптировать структуру блокнотов и тегов под любую из этих систем, создавая персонализированные рабочие пространства.

Тип планирования Рекомендуемая структура в Evernote Преимущества подхода Ежедневное планирование Отдельные заметки на каждый день с чекбоксами и временными метками Четкая хронология, возможность анализа продуктивности Проектное планирование Блокнот на проект с заметками для разных аспектов и задач Целостное представление проекта, централизация всех материалов Контекстное планирование Теги для обозначения контекстов (@дом, @работа, @компьютер) Гибкость выбора задач в зависимости от текущих условий Планирование по методу "Помодоро" Заметки с группированием задач по временным блокам Улучшение фокусировки, эффективное распределение энергии

Интеграция с календарями и другими сервисами

Для расширения возможностей планирования Evernote предлагает интеграции с популярными сервисами:

Синхронизация задач с Google Calendar и Outlook

Подключение к Slack для командной работы над задачами

Интеграция с Gmail для преобразования писем в задачи

Взаимодействие с IFTTT и Zapier для автоматизации рабочих процессов

Эти возможности позволяют использовать Evernote как центральный хаб для управления всеми аспектами продуктивности, объединяя информацию и задачи в едином пространстве.

Синхронизация и доступ с разных устройств: мобильность

Одно из ключевых преимуществ Evernote — бесшовная синхронизация между различными платформами и устройствами. Эта функциональность обеспечивает постоянный доступ к заметкам и задачам независимо от местоположения пользователя. 📱💻

Кроссплатформенная доступность

Evernote представлен на всех основных платформах:

Desktop-приложения для Windows и macOS с полным функционалом

для Windows и macOS с полным функционалом Мобильные приложения для iOS и Android с оптимизированным интерфейсом

для iOS и Android с оптимизированным интерфейсом Web-версия, доступная из любого браузера без установки программы

Интерфейс адаптирован под специфику каждой платформы, сохраняя при этом единую логику работы и доступ ко всем функциям. Это позволяет пользователям легко переключаться между устройствами без необходимости переучиваться.

Механизм синхронизации

Система синхронизации Evernote работает по принципу облачного хранилища:

Автоматическая синхронизация при внесении изменений (при наличии интернет-соединения)

Ручная синхронизация по требованию пользователя

Очередь изменений при отсутствии подключения к интернету

Разрешение конфликтов при одновременном редактировании

В зависимости от тарифного плана, существуют ограничения на объем синхронизируемых данных в месяц: от 60 МБ в бесплатной версии до 20 ГБ в бизнес-тарифах.

Оффлайн-режим работы

Для ситуаций с ограниченным доступом к интернету Evernote предлагает возможность оффлайн-работы:

Автоматическое кэширование недавно использованных заметок

Ручной выбор блокнотов для оффлайн-доступа

Создание и редактирование заметок без подключения к сети

Автоматическая синхронизация при восстановлении соединения

Пользователи Premium и Business версий получают возможность сделать доступными оффлайн все свои заметки, что особенно ценно для путешественников и тех, кто часто работает в условиях нестабильного интернет-соединения.

Особенности мобильных приложений

Мобильные версии Evernote оптимизированы для использования на ходу и включают специфические функции:

Виджеты для быстрого доступа к созданию заметок и задач

Сканирование документов и визиток с использованием камеры смартфона

Голосовые заметки с автоматической транскрипцией (в зависимости от языка)

Интеграция с системными функциями (Share, Spotlight в iOS)

Оптимизированное потребление трафика и батареи

Безопасность при синхронизации

Evernote уделяет особое внимание безопасности данных при передаче между устройствами:

Шифрование данных при передаче по протоколу TLS

Двухфакторная аутентификация для защиты учетной записи

Возможность установки PIN-кода для доступа к приложению

Шифрование текста внутри отдельных заметок (в платных версиях)

Удаленный выход из аккаунта на потерянных устройствах

Для корпоративных пользователей доступны дополнительные опции безопасности, включая управление политиками доступа и возможность использования единой системы аутентификации (SSO).

Сравнение Evernote с аналогами: преимущества и недостатки

Рынок приложений для ведения заметок и управления задачами весьма насыщен, и Evernote приходится конкурировать с различными альтернативами. Проведем сравнительный анализ, чтобы определить, в каких ситуациях Evernote действительно выигрывает, а где другие решения могут оказаться более подходящими. 🔍

Evernote vs Microsoft OneNote

OneNote часто рассматривается как основной конкурент Evernote, особенно для пользователей экосистемы Microsoft:

Организация : OneNote использует метафору физического блокнота с разделами и страницами, тогда как Evernote построен на концепции заметок и тегов

: OneNote использует метафору физического блокнота с разделами и страницами, тогда как Evernote построен на концепции заметок и тегов Интерфейс : OneNote предлагает более свободное размещение элементов на странице; Evernote придерживается более линейной структуры

: OneNote предлагает более свободное размещение элементов на странице; Evernote придерживается более линейной структуры Интеграция : OneNote тесно связан с Office 365; Evernote лучше работает с сторонними сервисами

: OneNote тесно связан с Office 365; Evernote лучше работает с сторонними сервисами Поиск : Evernote предлагает более мощный поисковый функционал, особенно в работе с изображениями и PDF

: Evernote предлагает более мощный поисковый функционал, особенно в работе с изображениями и PDF Цена: базовая версия OneNote бесплатна без существенных ограничений; Evernote ограничивает функционал в бесплатной версии

Evernote vs Notion

Notion — относительно новый игрок, предлагающий комбинацию заметок, баз данных и вики-страниц:

Гибкость : Notion позволяет создавать более сложные структуры данных и рабочие пространства; Evernote проще в освоении

: Notion позволяет создавать более сложные структуры данных и рабочие пространства; Evernote проще в освоении Совместная работа : Notion изначально ориентирован на командную работу; Evernote только недавно улучшил функции коллаборации

: Notion изначально ориентирован на командную работу; Evernote только недавно улучшил функции коллаборации Производительность : Evernote быстрее работает с большими объемами данных; Notion может замедляться при сложных структурах

: Evernote быстрее работает с большими объемами данных; Notion может замедляться при сложных структурах Мобильность : мобильные приложения Evernote более проработаны и функциональны

: мобильные приложения Evernote более проработаны и функциональны Захват информации: Web Clipper Evernote значительно превосходит аналогичный инструмент Notion

Evernote vs Apple Notes

Для пользователей устройств Apple встроенное приложение Notes является естественной альтернативой:

Экосистема : Apple Notes бесшовно интегрирован в iOS/macOS; Evernote требует отдельной установки

: Apple Notes бесшовно интегрирован в iOS/macOS; Evernote требует отдельной установки Простота : Apple Notes предлагает более лаконичный интерфейс; Evernote богаче функциями

: Apple Notes предлагает более лаконичный интерфейс; Evernote богаче функциями Кроссплатформенность : Evernote доступен на всех платформах; Apple Notes ограничен экосистемой Apple

: Evernote доступен на всех платформах; Apple Notes ограничен экосистемой Apple Структурирование : Evernote предлагает более продвинутые инструменты организации с тегами и вложенными блокнотами

: Evernote предлагает более продвинутые инструменты организации с тегами и вложенными блокнотами Цена: Apple Notes бесплатен для пользователей устройств Apple; Evernote требует подписки для доступа к расширенным функциям

Evernote vs специализированные приложения для задач

В сравнении с приложениями, ориентированными исключительно на управление задачами (Todoist, Asana, Trello):

Специализация : специализированные приложения предлагают более глубокие инструменты для управления задачами; Evernote имеет более универсальный подход

: специализированные приложения предлагают более глубокие инструменты для управления задачами; Evernote имеет более универсальный подход Контекст : Evernote позволяет хранить задачи вместе с сопутствующими материалами; специализированные приложения часто требуют внешних ссылок

: Evernote позволяет хранить задачи вместе с сопутствующими материалами; специализированные приложения часто требуют внешних ссылок Визуализация : инструменты типа Trello предлагают более наглядное представление прогресса; Evernote больше ориентирован на списки

: инструменты типа Trello предлагают более наглядное представление прогресса; Evernote больше ориентирован на списки Командная работа: приложения вроде Asana лучше подходят для координации команд; Evernote больше ориентирован на личное использование

Итоговая оценка Evernote

Подведем итоги анализа преимуществ и недостатков Evernote:

Преимущества:

Универсальность — единая платформа для заметок и задач

Мощный поиск с распознаванием текста на изображениях

Развитые инструменты захвата информации из различных источников

Зрелая, стабильная платформа с многолетней историей развития

Продуманная система организации с блокнотами и тегами

Недостатки:

Ограниченная функциональность в бесплатной версии

Более высокая стоимость премиум-подписки по сравнению с конкурентами

Менее гибкий интерфейс по сравнению с новыми приложениями типа Notion

Ограниченные возможности для совместной работы

Избыточность для пользователей, нуждающихся только в базовых функциях

Evernote остается мощным универсальным инструментом для тех, кто ценит единое пространство для управления информацией и задачами. Его главная сила — в балансе между функциональностью и удобством использования. Наилучший результат приносит осознанный подход: определите свои приоритетные потребности, попробуйте различные системы организации внутри приложения и интегрируйте его в свой цифровой рабочий процесс. Помните, что даже идеальный инструмент требует времени на освоение и настройку под ваши уникальные задачи. Найдите свой собственный стиль работы с Evernote — и он превратится из простого приложения в незаменимого цифрового помощника.

