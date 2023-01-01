Ноты и табы для гитары: от классики до Seven Nation Army

Для кого эта статья:

Музыканты, интересующиеся игрой на гитаре

Начинающие и продвинутые гитаристы, стремящиеся развивать свои навыки

Любители различных музыкальных жанров и стилей гитарного исполнения Путешествие по миру шести струн начинается с нотной записи — языка, объединяющего музыкантов по всему миру. От тонких мелодий Баха до мощных риффов Seven Nation Army, от нежного перебора в After Dark Mr Kitty до романтичных аккордов Fuyunohanashi — гитарная вселенная безгранична. Погружение в эту сокровищницу открывает множество возможностей для развития техники и музыкального вкуса. Собранная коллекция нот и табов станет вашим проводником через разнообразие стилей, раскрывая секреты мастерства легендарных гитаристов и вдохновляя на собственные музыкальные открытия. 🎵

Что такое ноты и табы: основы гитарной нотации

Любой серьезный гитарист неизбежно сталкивается с двумя системами записи музыки: стандартной нотной грамотой и табулатурами. Каждая из них обладает своими преимуществами, и владение обеими открывает перед музыкантом практически безграничные возможности. 📝

Табулатуры (или просто табы) — это система записи музыки специально для гитары и других струнных инструментов. Представляют они собой шесть горизонтальных линий, символизирующих струны гитары, а цифры на этих линиях показывают, на каком ладу нужно зажать струну.

Алексей Петров, гитарный педагог с 15-летним стажем Когда ко мне пришел первый ученик, умевший играть сложные композиции без знания нот, я был впечатлен. Парень виртуозно исполнял After Dark Mr Kitty и другие популярные треки, но не мог прочитать простейшую партитуру. "Зачем мне ноты? У меня есть табы!" — говорил он. Через полгода работы с классической нотацией его музыкальные горизонты расширились невероятно. Он стал слышать гармонию, понимать структуру произведений и сочинять собственную музыку. Именно тогда я осознал, что табулатуры — отличный старт, но полноценное музыкальное развитие требует освоения нотной грамоты.

Стандартная нотная запись, в отличие от табулатуры, универсальна для всех инструментов. Она передает точную высоту звука, его длительность, темп, динамику и другие нюансы исполнения. Для гитаристов нотная запись обычно ведется на одном нотном стане, в скрипичном ключе, с указанием аппликатуры.

Характеристика Ноты Табулатуры Скорость освоения Требует времени для изучения Можно начать использовать немедленно Универсальность Для всех инструментов Преимущественно для струнных Точность передачи ритма Высокая Ограниченная (в базовом виде) Указание аппликатуры Требует дополнительных обозначений Встроено в систему Теоретическое понимание Способствует музыкальной грамотности Ограничено практической стороной

Современные табулатуры часто включают дополнительные элементы нотации:

h (hammer-on) — удар пальцем левой руки без участия правой

p (pull-off) — снятие пальца с извлечением звука

b (bend) — подтяжка струны

/~ (vibrato) — вибрация

PM (palm mute) — приглушение струн ладонью

Популярность табов объясняется их доступностью — они позволяют быстро разучить любимую песню даже без музыкального образования. Для современных жанров, таких как рок, метал или поп-музыка, табулатуры особенно полезны, так как точно показывают аппликатуру и специфические гитарные техники.

Однако для глубокого понимания музыки, особенно при изучении классики, джаза или сложных композиций, стандартная нотная запись незаменима. Она позволяет видеть музыкальную ткань целиком, понимать гармонию и полифонию, а также переносить идеи между разными инструментами.

Классика на шести струнах: от Баха до Тарреги

Классическая гитарная музыка представляет собой бесценную сокровищницу произведений, демонстрирующих все богатство технических и выразительных возможностей инструмента. От барочных шедевров Баха до романтических композиций Тарреги — этот репертуар не только доставляет эстетическое наслаждение, но и служит фундаментальной школой для формирования техники гитариста. 🎻

Иоганн Себастьян Бах никогда не писал специально для гитары, но его музыка, особенно сочинения для лютни и виолончели, великолепно звучит на шести струнах. "Чакона" из Партиты №2 ре минор, "Прелюдия, фуга и аллегро" (BWV 998) и сюиты для виолончели часто исполняются гитаристами и считаются вершиной технического мастерства.

Фернандо Сор и Мауро Джулиани, жившие в XIX веке, создали первый значительный корпус оригинальной гитарной литературы классического периода. Их этюды, сонаты и вариации остаются обязательной частью образования любого классического гитариста. Особенно ценны "Этюды" Сора (Op. 6, Op. 29) и "Большая увертюра" Джулиани (Op. 61).

Испанская гитарная школа, представленная такими именами, как Франсиско Таррега, Исаак Альбенис и Энрике Гранадос, привнесла в гитарную музыку национальный колорит и новые технические приемы. "Воспоминания об Альгамбре" и "Арабское каприччио" Тарреги, "Астурия" Альбениса (в переложении для гитары) стали эталонными произведениями, объединяющими виртуозность и эмоциональную глубину.

Для начинающих классических гитаристов: "Андантино" Фернандо Карулли, "Этюд ми минор" Франсиско Тарреги, "Романс" Фернандо Сора

"Андантино" Фернандо Карулли, "Этюд ми минор" Франсиско Тарреги, "Романс" Фернандо Сора Для среднего уровня: "Буррэ" из сюиты для лютни И.С. Баха, "Аделита" Франсиско Тарреги, "Прелюдия №1" Эйтора Вилла-Лобоса

"Буррэ" из сюиты для лютни И.С. Баха, "Аделита" Франсиско Тарреги, "Прелюдия №1" Эйтора Вилла-Лобоса Для продвинутых: "Астурия" Исаака Альбениса, "Испанский танец №5" Энрике Гранадоса, "Сонатина" Федерико Морено Торробы

В XX веке композиторы продолжили расширять гитарный репертуар. Особое место занимают произведения Эйтора Вилла-Лобоса ("Пять прелюдий", "12 этюдов"), Мануэля Понсе ("Соната III", "Южный концерт") и Хоакина Родриго ("Аранхуэсский концерт"). Эта музыка сочетает классические формы с современной гармонией и ритмическими структурами.

При работе с классическими произведениями гитаристы обычно используют стандартную нотную запись, а не табулатуры. Это связано с необходимостью точной передачи полифонической фактуры, фразировки и динамики, которые табулатура не может отразить в полной мере. Однако для сложных технических моментов или нестандартных аппликатур в изданиях нот часто приводятся дополнительные пояснения или табулатурные фрагменты.

Рок-хиты на гитаре: популярные табы севенейшен арми

Когда электрическая гитара зазвучала в руках Чака Берри и Бо Диддли, никто не мог предсказать, насколько революционным станет этот инструмент для музыки. Сегодня рок-гитара — это целая вселенная звуков, техник и подходов, а культовые риффы узнаются с первых нот. Один из таких — легендарный Seven Nation Army группы The White Stripes. 🎸

Михаил Соколов, гитарист рок-группы "Высота" На фестивале в Нижнем Новгороде я впервые увидел, какой мощью обладает простой рифф севенейшен арми. Мы играли перед школьниками, которые, честно говоря, довольно вяло реагировали на наши авторские песни. Перед последней композицией я вдруг сыграл узнаваемое интро Seven Nation Army — и зал взорвался! Подростки, которые минуту назад безучастно смотрели в телефоны, вскочили и начали скандировать в такт. Гитарист соседней группы подхватил басовую линию, а барабанщик присоединился с фирменным ритмом. Мы импровизировали минут пятнадцать, и это был самый яркий момент концерта. Тогда я понял, что некоторые риффы становятся частью культурного кода, объединяющего людей независимо от возраста и музыкальных предпочтений.

Рифф Seven Nation Army — пример того, как простота может быть гениальной. Джек Уайт создал его, используя гитару через октавный эффект, что создало иллюзию басовой партии. Начинающим гитаристам этот рифф дает отличную возможность отработать точность переходов между ладами и равномерность ритма.

Легендарный рифф Основная тональность Сложность Техники Популярные каверы Seven Nation Army E минор Начинающий Переходы, ритмическая точность Beyoncé, Marcus Collins, Royal Blood Smoke on the Water G минор Начинающий Power chords Pat Boone, Carlos Santana, Iron Maiden Enter Sandman E минор Средняя Palm muting, даунстроук Motorhead, Apocalyptica, Pat Boone Sweet Child O' Mine D мажор Средняя/сложная Легато, скоростные переходы Sheryl Crow, Carrie Underwood, Luna Sea After Dark (Mr Kitty) E минор Средняя Арпеджио, атмосферность Множество кавер-версий в TikTok

Табулатура основного риффа севенейшен арми выглядит предельно просто:

e|---------------------| B|---------------------| G|---------------------| D|---------------------| A|---------------------| E|-7-7-10-7-5-3-2-------|

Для гитаристов, ищущих более современное звучание, отличным выбором станет синти-вейв композиция After Dark от Mr Kitty. Этот трек, получивший вирусную популярность благодаря платформам TikTok и YouTube, демонстрирует, как гитара может органично вписаться в электронное звучание. Табы After Dark Mr Kitty воспроизводят атмосферные арпеджио, которые создают меланхоличное, почти кинематографическое настроение.

Для поклонников японской музыки и аниме-саундтреков стоит обратить внимание на композицию Fuyunohanashi (История зимы) группы Given. Аккорды для гитары Fuyunohanashi предлагают отличное упражнение для отработки переходов между мажорными и минорными последовательностями с использованием каподастра.

Другие популярные рок-хиты для разучивания:

AC/DC — Back in Black : классический хард-рок рифф с использованием открытых струн и техники palm muting

: классический хард-рок рифф с использованием открытых струн и техники palm muting Nirvana — Come As You Are : яркий пример гранжевого звучания с использованием эффекта хорус

: яркий пример гранжевого звучания с использованием эффекта хорус Arctic Monkeys — Do I Wanna Know? : современная рок-классика с запоминающимся гитарным интро

: современная рок-классика с запоминающимся гитарным интро Radiohead — Creep : культовая альтернативная баллада с яркими переходами от тихих куплетов к мощному припеву

: культовая альтернативная баллада с яркими переходами от тихих куплетов к мощному припеву Queens of the Stone Age — No One Knows: энергичный стоунер-рок с интересной ритмической структурой

Современные рок-гитаристы активно используют цифровые платформы для обмена табулатурами и обучающими видео. Особенно популярны ресурсы с возможностью синхронизации табов с аудиозаписью или видеоуроком, что существенно ускоряет процесс разучивания сложных композиций.

Жанровое разнообразие: джаз, блюз, фолк и фламенко

За пределами классики и рока лежит бескрайний океан гитарных традиций и стилей, каждый из которых имеет собственный язык, технику и эстетику. Освоение разных жанров не только расширяет репертуар, но и обогащает музыкальное мышление, добавляя новые краски в вашу игру. 🌎

Блюз — фундамент для множества современных стилей. Гитарный блюз основан на пентатонических ладах и характерных "блюзовых нотах" (blue notes). Эта музыка учит гитариста эмоциональной выразительности, умению играть с динамикой и тембром. Классические блюзовые образцы — "Sweet Home Chicago" Роберта Джонсона, "The Thrill Is Gone" Би Би Кинга или "Crossroads" в исполнении Эрика Клэптона.

В блюзе часто используется техника slide (игра слайдом или боттлнеком), бенды (подтяжки струн) и вибрато. Блюзовая прогрессия в 12 тактов стала стандартом, на основе которого строятся бесчисленные импровизации.

Джаз поднимает гитарное мастерство на новый уровень сложности, требуя глубокого понимания гармонии, умения читать с листа и создавать импровизации на сложные аккордовые последовательности. От ранних свинговых стандартов до бибопа и фьюжн — джазовая гитара демонстрирует невероятную гибкость и широту выразительных средств.

Особое место в джазовой гитаре занимают аранжировки для соло-инструмента, где гитарист должен одновременно играть мелодию, аккомпанемент и басовую линию. Мастера этого стиля — Джо Пасс, Уэс Монтгомери, Пэт Метини и Джим Холл.

Фолк-гитара сосредоточена на аккомпанементе песням и использует богатый арсенал приемов перебора (фингерпикинг). Фолк-гитаристы часто экспериментируют с альтернативными строями (open tunings), что позволяет создавать необычные созвучия и упрощает аккомпанемент в определенных тональностях.

В американской традиции особенно известны такие исполнители, как Док Уотсон, Джони Митчелл и Джеймс Тейлор. В русской фолк-гитаре популярны "цыганская" школа с ее характерными приемами игры и авторская песня с её лаконичностью и поэтичностью.

Фламенко — испанское гитарное искусство, объединяющее гитару, пение и танец. Гитара фламенко отличается характерной конструкцией, более тонким корпусом и специфическим резким звуком. Техника игры включает:

Расгеадо — быстрые удары пальцами правой руки по струнам

— быстрые удары пальцами правой руки по струнам Пикадо — четкое исполнение одиночных нот

— четкое исполнение одиночных нот Альсапуа — чередование удара большим пальцем вниз и вверх

— чередование удара большим пальцем вниз и вверх Гольпе — перкуссионный удар по деке гитары

— перкуссионный удар по деке гитары Тремоло — особая техника быстрого повторения одной ноты

Легендарные исполнители фламенко — Пако де Лусия, Томатито, Висенте Амиго — демонстрируют невероятную технику и глубокое понимание традиции.

Латиноамериканские стили — босса-нова, самба, сальса — обогатили гитарный репертуар сложными ритмическими фигурами и характерными гармоническими оборотами. "Girl from Ipanema" Антонио Карлоса Жобима стала джазовым стандартом и прекрасным примером босса-новы на гитаре.

Мировые традиции гитарного исполнительства бесконечно разнообразны. От африканских стилей до индийской раги, от ближневосточных мотивов до китайской пентатоники — каждая культура привносит уникальное видение и технику игры на струнных инструментах.

Изучение разных жанров требует погружения не только в технические аспекты, но и в культурный контекст. Для каждого стиля существуют свои учебные пособия, сборники табулатур и нот, а также обучающие видео от мастеров жанра.

Где найти качественные табы: ресурсы для гитаристов

В цифровую эпоху доступ к нотному материалу кардинально упростился, но одновременно встал вопрос о качестве и достоверности. Профессиональные гитаристы знают, что между любительской расшифровкой табов и авторизованной транскрипцией может лежать пропасть различий. Рассмотрим основные источники качественных нот и табулатур для разных стилей и уровней подготовки. 🔎

Специализированные онлайн-ресурсы стали основным местом поиска табулатур. Самые популярные из них:

Ultimate Guitar — крупнейшая база табов с рейтинговой системой и возможностью просмотра разных версий одной песни

— крупнейшая база табов с рейтинговой системой и возможностью просмотра разных версий одной песни Songsterr — интерактивные табы с синхронным воспроизведением и многоканальным звуком

— интерактивные табы с синхронным воспроизведением и многоканальным звуком Guitar Pro — программное обеспечение с обширной библиотекой табулатур в формате .gp

— программное обеспечение с обширной библиотекой табулатур в формате .gp 911Tabs — агрегатор, собирающий табы с различных источников

— агрегатор, собирающий табы с различных источников Jellynote — платформа с акцентом на обучение и интерактивные функции

Для изучения конкретных жанров стоит обратиться к специализированным ресурсам. Например, для классической гитары ценным источником являются сайты Delcamp.net и Classical Guitar Delcamp, предлагающие ноты произведений от барокко до современности. Многие материалы находятся в открытом доступе, другие требуют регистрации или подписки.

Для джаза незаменимы The Real Book и другие джазовые сборники. Цифровые версии часто дополняются табулатурами и аудиопримерами, что значительно облегчает разучивание сложных джазовых стандартов. Fretboard Theory и Modern Method for Guitar предлагают системное изучение джазовой гармонии на гитаре.

Любители нишевых стилей могут обратиться к специализированным форумам и сообществам:

Стиль Ресурсы Особенности Фламенко Foro Flamenco, Ravenna Flamenco Табу с нотацией специфических техник Блюз Bluesguitarinstitute, All Guitar Network Акцент на импровизации и пентатонике Фингерстайл Candyrat Records, Guitar Masterclass Детализированные табы сложных аранжировок Метал Guitar World, Ultimate Metal Точная нотация экстремальных техник Японская музыка J-Guitar, Anime Tabs Табу аниме-саундтреков, включая Fuyunohanashi

Для поклонников Seven Nation Army существуют десятки различных версий табулатур, от простейших, показывающих только основной рифф, до полных аранжировок с соло-партиями. Аналогично, табы After Dark Mr Kitty можно найти в различных вариантах, адаптированных под разные уровни подготовки.

Официальные издания представляют особую ценность. Крупные издательства, такие как Hal Leonard, Alfred Music и Schirmer, выпускают авторизованные транскрипции, созданные профессиональными музыкантами и одобренные правообладателями. Такие издания обычно включают не только ноты и табы, но и комментарии по исполнению, историю создания произведений, фотографии и интервью с исполнителями.

Независимо от источника, стоит помнить о важности критического подхода. Даже на популярных ресурсах встречаются ошибочные табулатуры. Полезно сравнивать несколько источников, слушать оригинал и доверять своему слуху. Для сложных произведений лучше искать видеоуроки с крупным планом рук исполнителя или обращаться к мастер-классам авторов музыки.

Платные подписки на специализированные сервисы часто оправдывают себя благодаря дополнительным функциям — замедлению темпа без изменения высоты звука, изолированию отдельных партий, автоматическому транспонированию и детальным пояснениям к сложным техническим моментам.

Для японоязычной музыки, включая аккорды Fuyunohanashi для гитары, полезны специализированные ресурсы вроде J-Guitar, где можно найти как оригинальную табулатуру, так и адаптированные версии для западных гитаристов.

Путешествие сквозь гитарные стили — это бесконечная дорога открытий. От первых неуверенных аккордов до виртуозного владения инструментом, от простых табулатур севенейшен арми до сложных партитур классических концертов — каждый этап этого пути обогащает музыканта новыми красками и техническими возможностями. Помните, что даже великие мастера никогда не перестают учиться. Исследуйте разные жанры, экспериментируйте с техниками, доверяйте своему слуху и главное — наслаждайтесь процессом. В конечном счете, именно любовь к музыке и страсть к инструменту делают из человека с гитарой настоящего гитариста.

Читайте также