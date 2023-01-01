Как настроить цвета и шрифты в PowerPoint: секреты дизайнеров

Для кого эта статья:

Люди, желающие улучшить свои навыки в создании презентаций

Специалисты и профессионалы в области маркетинга и бизнеса

Студенты и обучающиеся в области дизайна и коммуникаций Профессиональная презентация начинается не с контента, а с правильно подобранных цветов и шрифтов. Даже самый гениальный материал может потеряться в море визуального шума, если его оформление отталкивает аудиторию. PowerPoint предоставляет мощный арсенал инструментов для настройки внешнего вида презентации, но большинство пользователей довольствуется стандартными шаблонами. Пора разорвать этот порочный круг! В этом пошаговом руководстве я покажу, как преобразить ваши презентации с помощью профессиональных приёмов работы с цветом и типографикой, которыми пользуются дизайнеры мирового уровня. 🎨

Основы работы с цветовыми схемами в PowerPoint

Цветовая схема — это фундамент визуальной привлекательности презентации. PowerPoint предлагает несколько встроенных тем с уже гармонично подобранными цветами, но знание принципов работы с ними даст вам значительное преимущество.

Начнем с доступа к цветовым схемам. Откройте PowerPoint и перейдите на вкладку «Дизайн» в верхнем меню. Здесь вы увидите панель «Варианты», которая предлагает различные цветовые комбинации для текущей темы.

Каждая тема в PowerPoint включает:

4 цвета для текста и фона

6 акцентных цветов для выделения элементов

2 цвета для гиперссылок (обычных и посещенных)

Для более глубокой настройки нажмите на «Цвета» в группе «Варианты» и выберите «Настроить цвета». Здесь открывается мощный инструментарий для создания собственной цветовой палитры.

Анна Соколова, дизайнер презентаций Мой клиент — руководитель стартапа, долго не мог понять, почему его питчи перед инвесторами неэффективны. Оказалось, он использовал стандартную тему PowerPoint с доминирующими красными акцентами. Психологически красный цвет вызывает чувство тревоги и настороженности — не лучший выбор для просьбы о финансировании! Мы заменили цветовую схему на основе глубокого синего (доверие) с акцентами зеленого (рост, стабильность). Результат превзошел ожидания: на следующей встрече три инвестора выразили заинтересованность в проекте. Это наглядно показывает, что правильно подобранные цвета напрямую влияют на восприятие контента.

При выборе цветовой схемы важно учитывать психологию цвета и контекст презентации. Вот краткий обзор основных эмоциональных ассоциаций:

Цвет Эмоциональный отклик Лучше всего применять Синий Доверие, надежность, профессионализм Деловые и финансовые презентации Зеленый Рост, здоровье, благополучие Экологические проекты, здравоохранение Красный Энергия, страсть, срочность Маркетинг, призывы к действию Желтый Оптимизм, ясность, теплота Творческие концепции, образование Фиолетовый Роскошь, творчество, мудрость Презентации премиальных продуктов

При создании цветовой схемы придерживайтесь правила 60-30-10. Это означает, что 60% занимает основной цвет (обычно нейтральный), 30% — вторичный цвет и 10% — акцентный цвет для выделения ключевых моментов. Такое распределение создает визуальный баланс и направляет внимание зрителя. 🧩

Профессиональный подбор шрифтов для презентации

Выбор шрифтов может кардинально изменить восприятие вашей презентации. PowerPoint предлагает обширную библиотеку шрифтов, но подбирать их нужно осознанно, а не наугад.

Начнем с основных категорий шрифтов:

С засечками (serif) : Times New Roman, Georgia, Garamond — отлично подходят для основного текста в формальных презентациях

: Times New Roman, Georgia, Garamond — отлично подходят для основного текста в формальных презентациях Без засечек (sans-serif) : Arial, Calibri, Helvetica — современные, четкие шрифты для большинства презентаций

: Arial, Calibri, Helvetica — современные, четкие шрифты для большинства презентаций Декоративные : используйте исключительно для заголовков и с большой осторожностью

: используйте исключительно для заголовков и с большой осторожностью Рукописные: могут добавить персональный штрих, но ограничьте их применение акцентами

Для изменения шрифтов в PowerPoint перейдите на вкладку «Дизайн» → «Варианты» → «Шрифты» → «Настроить шрифты». Здесь вы можете выбрать шрифты для заголовков и основного текста.

Классическое правило типографики гласит: не используйте более двух-трех шрифтов в одной презентации. Лучшая практика — один шрифт для заголовков и один для основного текста. При этом вы можете варьировать начертания (полужирный, курсив) и размеры для создания иерархии. 📝

Михаил Ковалев, бизнес-тренер Однажды я проводил тренинг для команды маркетологов, и одна участница поделилась своим опытом. Она готовила презентацию годового отчета и решила «освежить» её, используя шрифт Comic Sans для ключевых финансовых показателей. Реакция совета директоров была однозначной: "Мы не можем серьезно воспринимать эти цифры". Хотя данные были абсолютно корректными, их презентация в "детском" шрифте подорвала доверие. После этого случая она всегда следует правилу: содержание и форма должны соответствовать друг другу. Шрифты несут эмоциональную нагрузку, и в серьезных презентациях они должны излучать профессионализм и авторитет.

При выборе шрифтов учитывайте следующие факторы:

Читабельность : шрифт должен легко читаться даже с расстояния

: шрифт должен легко читаться даже с расстояния Масштабируемость : хорошо выглядит как в крупном, так и в мелком размере

: хорошо выглядит как в крупном, так и в мелком размере Совместимость : будет ли шрифт корректно отображаться на других компьютерах

: будет ли шрифт корректно отображаться на других компьютерах Контекст: соответствие тематике презентации и аудитории

Вот практические рекомендации по размерам шрифтов для презентаций:

Элемент Рекомендуемый размер Начертание Заголовок слайда 36-44 пт Полужирный Подзаголовок 28-32 пт Полужирный/Обычный Основной текст 24-28 пт Обычный Сноски/Примечания 18-20 пт Обычный/Курсив Подписи к изображениям 20-24 пт Обычный

Важно: не используйте мелкий шрифт (менее 18 пунктов) в презентациях, которые будут демонстрироваться на большом экране — текст станет нечитаемым для аудитории.

Создание и применение собственных цветовых тем

Стандартные темы PowerPoint могут быть отличной отправной точкой, но создание собственной цветовой темы позволит вашим презентациям выделяться и точно соответствовать вашему бренду или контексту.

Для создания собственной цветовой темы следуйте этим шагам:

Перейдите на вкладку «Дизайн» в верхнем меню В группе «Варианты» нажмите на кнопку «Цвета» Выберите пункт «Настроить цвета» в выпадающем меню Откроется диалоговое окно «Создание новых цветов темы» Здесь вы можете настроить все 12 цветов вашей темы Дайте название вашей теме в поле внизу окна Нажмите «Сохранить»

Ваша новая цветовая тема теперь доступна в галерее цветов и будет сохранена для использования в будущих презентациях. Это особенно полезно для создания согласованного визуального стиля корпоративных презентаций. 🎭

При создании собственной цветовой темы обратите внимание на несколько ключевых моментов:

Цветовой круг : Используйте комплементарные (противоположные) или аналогичные (соседние) цвета для гармоничного сочетания

: Используйте комплементарные (противоположные) или аналогичные (соседние) цвета для гармоничного сочетания Контраст : Обеспечьте достаточный контраст между текстом и фоном для читабельности

: Обеспечьте достаточный контраст между текстом и фоном для читабельности Насыщенность : Слишком яркие цвета утомляют глаза, умеренность — ключ к успеху

: Слишком яркие цвета утомляют глаза, умеренность — ключ к успеху Согласованность с брендом: Если презентация корпоративная, используйте фирменные цвета компании

Если у вас уже есть фирменные цвета, обязательно используйте их точные значения RGB или HEX при создании темы. Для этого при настройке каждого цвета нажмите на кнопку «Другие цвета» и введите точные параметры.

После создания цветовой темы PowerPoint автоматически применит ее к элементам презентации: фону, диаграммам, SmartArt, таблицам и другим объектам. Это обеспечивает визуальную целостность вашего материала.

Настройка шрифтов через мастер слайдов

Мастер слайдов — это мощный инструмент PowerPoint, который позволяет внести глобальные изменения во внешний вид презентации. Вместо того чтобы настраивать каждый слайд отдельно, вы можете один раз настроить мастер, и все изменения автоматически применятся ко всей презентации.

Для доступа к мастеру слайдов:

Перейдите на вкладку «Вид» в верхнем меню Нажмите на кнопку «Образец слайдов» в группе «Режимы образцов» Откроется особый режим редактирования с иерархией шаблонов слайдов

В левой панели вы увидите главный образец (верхний) и подчиненные макеты. Изменения в главном образце применяются ко всем макетам, а изменения в отдельных макетах затрагивают только конкретный тип слайда.

Для настройки шрифтов в мастере слайдов:

Выберите главный образец (верхний в иерархии) Выделите текстовый заполнитель, который хотите изменить Используйте инструменты форматирования на вкладках «Главная» или «Формат» Измените шрифт, размер, цвет, интервалы и другие параметры

Особенно полезно настроить текстовые стили для разных уровней списков. PowerPoint позволяет задать уникальное форматирование для каждого уровня маркированного списка — от основного пункта до вложенных подпунктов.

После завершения настройки нажмите кнопку «Закрыть режим образца» на вкладке «Образец слайдов». Все ваши изменения будут применены к презентации. 🔄

Дополнительное преимущество использования мастера слайдов — возможность сохранить настроенную тему как шаблон для будущих презентаций:

Перейдите в меню «Файл» → «Сохранить как» В поле «Тип файла» выберите «Шаблон PowerPoint (.potx)» Дайте шаблону описательное название и сохраните

Теперь при создании новой презентации вы сможете выбрать свой шаблон в разделе «Личные» на стартовом экране PowerPoint.

Советы для визуально привлекательных презентаций

Настройка цветов и шрифтов — это только начало пути к созданию профессиональной презентации. Вот несколько дополнительных советов, которые помогут поднять вашу работу на новый уровень:

Используйте правило 60-30-10 : 60% основного цвета, 30% вторичного и 10% акцентного цвета для создания визуального баланса

: 60% основного цвета, 30% вторичного и 10% акцентного цвета для создания визуального баланса Обеспечьте контраст : Текст должен четко выделяться на фоне. Проверьте читабельность, взглянув на презентацию с расстояния

: Текст должен четко выделяться на фоне. Проверьте читабельность, взглянув на презентацию с расстояния Используйте пустое пространство : Не перегружайте слайды — «воздух» между элементами важен для восприятия

: Не перегружайте слайды — «воздух» между элементами важен для восприятия Соблюдайте последовательность : Поддерживайте одинаковый стиль заголовков, подзаголовков и текста на всех слайдах

: Поддерживайте одинаковый стиль заголовков, подзаголовков и текста на всех слайдах Ограничьте количество цветов : Не более 3-4 основных цветов в одной презентации

: Не более 3-4 основных цветов в одной презентации Помните о доступности : Учитывайте дальтонизм — избегайте комбинаций красного и зеленого

: Учитывайте дальтонизм — избегайте комбинаций красного и зеленого Проверяйте презентацию на разных устройствах: То, что выглядит хорошо на вашем экране, может исказиться на проекторе

Один из самых эффективных приемов — использование изображений с цветами, соответствующими вашей цветовой схеме. Это создает гармоничную визуальную композицию. Для обработки изображений можно использовать инструменты прямо в PowerPoint:

Вставьте изображение на слайд Перейдите на вкладку «Формат изображения» Используйте инструменты «Цветовой тон» или «Перекрасить» для согласования изображения с общей цветовой схемой

Для профессиональных презентаций также важно учитывать пропорции и выравнивание элементов. PowerPoint предлагает несколько полезных инструментов:

Направляющие : Активируйте их, щелкнув правой кнопкой мыши по слайду и выбрав «Сетка и направляющие»

: Активируйте их, щелкнув правой кнопкой мыши по слайду и выбрав «Сетка и направляющие» Линейки : Включите через вкладку «Вид»

: Включите через вкладку «Вид» Функция привязки: Помогает автоматически выравнивать объекты относительно друг друга

И наконец, не бойтесь экспериментировать и развивать собственный стиль. Лучшие презентации отражают индивидуальность автора, оставаясь при этом профессиональными и функциональными. 🚀

Грамотно настроенные цвета и шрифты могут превратить обычную презентацию в мощный инструмент визуальной коммуникации. Применяйте полученные знания пошагово: сначала определите цветовую схему, затем подберите подходящие шрифты, настройте мастер слайдов и в завершение добавьте индивидуальные штрихи. Помните, что лучшие презентации рассказывают историю не только словами и изображениями, но и через визуальный язык цветов и типографики. Овладев этими инструментами, вы сможете создавать презентации, которые не только информируют, но и впечатляют.

Читайте также