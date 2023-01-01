Можно ли платить биткоинами в России: правовой статус, риски и схемы
Для кого эта статья:
- Основатели и владельцы малых и средних бизнесов, интересующиеся криптовалютами и возможностями их легального использования в России.
- Юристы и специалисты в области бизнес-аналитики, занимающиеся вопросами законодательства и финансового регулирования.
Инвесторы и индивидуальные предприниматели, интересующиеся рыночными тенденциями в области криптовалют и их интеграцией в финансовые стратегии.
Мир криптовалют продолжает завоевывать внимание как обычных пользователей, так и бизнеса. Всё больше россиян интересуются, можно ли легально расплачиваться биткоинами в магазинах или принимать криптоплатежи в своём бизнесе. На первый взгляд, вопрос простой – однако российское законодательство создаёт запутанную картину с множеством нюансов, где формальные запреты сталкиваются с реальной практикой. Давайте разберёмся, что на самом деле происходит на стыке криптовалют и закона в России в 2023 году, и как бизнес находит компромиссные решения 💼🔍
Правовой статус криптовалюты в России: что говорит закон
Юридический статус криптовалют в России прошёл долгий путь от полного отрицания до частичного признания. Ключевым моментом стало принятие Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах", который впервые на законодательном уровне закрепил понятие криптовалюты, определив её как "цифровую валюту".
Важно понимать: хотя закон и признал существование криптовалют, он не приравнял их к законным платёжным средствам. Согласно ст. 14 ФЗ N 259-ФЗ, российским организациям и ИП запрещено принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за товары, работы и услуги.
Для лучшего понимания текущего правового статуса рассмотрим основные законодательные аспекты:
|Законодательный акт
|Ключевые положения
|Дата вступления в силу
|ФЗ N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах"
|Определение криптовалюты как цифровой валюты; запрет на использование в качестве средства платежа
|1 января 2021 г.
|Закон "О цифровых валютах" (проект)
|Регулирование выпуска, учета и обращения цифровых валют
|На стадии разработки
|Указ Президента РФ от 30.03.2022 N 126
|Создание правовой базы для сделок по внешнеторговой деятельности с цифровыми валютами
|30 марта 2022 г.
При этом правовое положение криптовалют продолжает эволюционировать. Так, в марте 2022 года Банк России и Минфин согласовали законопроект, разрешающий использование криптовалют в международных расчетах. А уже в конце 2022 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил проработать возможность использования криптовалют для "параллельного импорта".
Антон Маркин, юрист по цифровому праву В начале 2022 года ко мне обратился владелец интернет-магазина, который хотел легально принимать оплату в биткоинах.
