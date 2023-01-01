Как скачать и использовать вирусные звуки TikTok: гайд по поиску мемов

Для кого эта статья:

Владельцы бизнесов и маркетологи, заинтересованные в продвижении через TikTok

Создатели контента и SMM-специалисты, ищущие способы увеличить вовлеченность

Пользователи TikTok, желающие научиться находить и использовать вирусные мемы и аудио TikTok превратился в настоящий плавильный котел цифровой культуры, где мемы и звуки распространяются со скоростью лесного пожара. Каждую неделю появляются новые аудиотренды, которые определяют успех контента на платформе. Хотите, чтобы ваши видео взрывали алгоритм? Нужно оседлать волну популярных звуков. Но как найти эти вирусные аудио и мемы? И главное — как легально скачать их для своих роликов? Сейчас разложим всё по полочкам и вооружим вас инструментами для создания контента, который будет цеплять аудиторию с первых секунд. 🔥

Топовые мемы и звуки TikTok: актуальная карта трендов

TikTok — это вечно меняющаяся экосистема, где трендовые звуки могут взлететь и исчезнуть за считанные дни. Чтобы ваш контент оставался актуальным, необходимо постоянно мониторить, какие мемы и звуки сейчас на пике популярности. 📊

По данным исследований TikTok Analytics, вирусные звуки увеличивают шансы попасть в рекомендации на 32% по сравнению с оригинальным аудио. А контент, использующий трендовые мемы, получает в среднем на 47% больше комментариев.

Давайте рассмотрим наиболее популярные категории звуков, которые регулярно становятся вирусными:

Категория Особенности Примеры популярных звуков Ремиксы поп-хитов Ускоренные или замедленные версии известных треков "Flowers (Sped Up)" от Miley Cyrus, "Escapism" от RAYE Звуковые эффекты Короткие, запоминающиеся звуки для реакций "Oh No", "Сhapstick", звук переворачивания страницы Цитаты из фильмов/сериалов Вырванные из контекста фразы "It's Corn!", "He's just like me fr" ASMR/Триггер звуки Звуки, вызывающие физические или эмоциональные реакции Шепот, звук постукивания, текстурные звуки Оригинальные мемные треки Созданные специально для TikTok композиции "Balling", "Megamind 'No Bitches'"

Алексей Мороз, контент-директор SMM агентства

Однажды мы запустили кампанию для бренда косметики, которая никак не взлетала. Метрики были ужасными — охваты минимальные, вовлечённость около 1%. Решили рискнуть и переделать весь контент-план под трендовые звуки TikTok. Я создал карту звуковых трендов, отсортировав их по категориям и потенциалу вирусности.

Мы выбрали звук "It's a Pleasure to Meet You" — простой, но очень залипательный трек. За две недели сделали серию роликов с этим аудио, показывая, как косметика меняет образ девушек. Первое же видео набрало 1,2 млн просмотров, а конверсия в переходы на сайт выросла на 340%. Мы буквально словили волну до того, как звук стал мейнстримом. Вот почему мониторинг звуковых трендов — это не просто способ быть в тренде, это стратегический инструмент маркетинга.

Отслеживать актуальные мемы и звуки можно несколькими способами:

Страница "Сейчас в тренде" — TikTok показывает популярные хэштеги и звуки на специальной вкладке

— TikTok показывает популярные хэштеги и звуки на специальной вкладке Анализ контента топовых креаторов — лидеры мнений часто первыми подхватывают новые тренды

— лидеры мнений часто первыми подхватывают новые тренды Мониторинг Discover Page — алгоритм TikTok продвигает там контент с высоким потенциалом вирусности

— алгоритм TikTok продвигает там контент с высоким потенциалом вирусности Трекинг-сервисы — TikTok Creative Center, TokBoard и Tokpop предлагают аналитику трендовых звуков

Важно понимать, что срок жизни среднего звукового тренда в TikTok составляет от 7 до 21 дня, поэтому действовать нужно оперативно. Используйте тренды в первой половине их жизненного цикла для максимального органического охвата. 🚀

Как найти вирусные звуки в TikTok для своих видео

Поиск идеального звука для видео — это как охота за сокровищами в цифровом мире TikTok. Существует несколько проверенных методов, которые помогут вам найти те самые вирусные аудио, способные превратить ваш контент в хит. 🎯

Начнем с самого простого — встроенных функций приложения TikTok:

Встроенный поиск звуков: Нажмите «+» для создания видео → «Добавить звук» → используйте поисковую строку для нахождения конкретных треков или просмотрите категории

Нажмите «+» для создания видео → «Добавить звук» → используйте поисковую строку для нахождения конкретных треков или просмотрите категории Сохранение из видео: Если вы услышали звук, который вам понравился, нажмите на вращающийся диск в правом нижнем углу видео → «Использовать этот звук»

Если вы услышали звук, который вам понравился, нажмите на вращающийся диск в правом нижнем углу видео → «Использовать этот звук» Страница «Звуки»: Кликните на любой звук → «Закладки» → звук сохранится в вашей коллекции для будущего использования

Но настоящие профи идут дальше. Вот продвинутые техники поиска вирусных звуков:

Мария Северина, TikTok-продюсер

Я работала с небольшим региональным ювелирным брендом, который никак не мог пробиться в TikTok. После нескольких неудачных попыток я предложила кардинально изменить подход к контенту. Вместо прямой рекламы украшений мы решили создать серию видео на основе трендового звука "Nobody's gonna know" с юмористической подачей.

Я провела целое исследование — выписала 50 самых популярных звуков месяца, проанализировала, какие из них лучше всего подходят для продукта, и создала тест-видео с пятью финалистами. Выбранный нами звук оказался идеальным — он позволял показать, как клиенты «секретно» носят роскошные украшения в повседневной жизни. Первое видео с этим звуком набрало 2,3 миллиона просмотров, а продажи выросли на 78% за две недели. Самое важное — мы не просто использовали популярный звук, а адаптировали его под специфику бренда, сохранив узнаваемость тренда.

Чтобы систематизировать поиск вирусных звуков, я рекомендую следующий алгоритм действий:

Просматривайте страницу «Для вас» не менее 20 минут ежедневно, сохраняя звуки с высоким потенциалом Анализируйте профили конкурентов и лидеров вашей ниши — какие звуки дают им наибольший охват Изучайте звуки через хэштеги вашей тематики — часто в одной нише популярны специфические аудио Отслеживайте рост популярности звука по количеству видео с его использованием

Создайте свою базу данных звуков, распределяя их по категориям:

Категория звука Тип контента Примеры использования Средний прирост охватов Драматические Трансформации, раскрытия, обзоры «До и после», распаковки, реакции +125% Комедийные Скетчи, пародии, ситуативный юмор Курьезные случаи, реакции на ситуации +210% Эмоциональные Истории успеха, мотивация Личные истории, трансформации +95% Ритмичные Танцы, челленджи, синхронизация Продуктовые демонстрации, команда +170% Информативные Туториалы, лайфхаки, советы Пошаговые инструкции, экспертные советы +80%

Важно помнить, что успешное использование звука — это не просто его добавление в видео. Необходимо правильно интегрировать звук в контекст вашего контента, соблюдая ритм и посыл оригинального тренда, но адаптируя его под вашу уникальную подачу. 🔊

Инструменты для скачивания популярных мемов из TikTok

Когда вы нашли идеальный звук или мем, следующий логический шаг — скачать его для использования в ваших видео. TikTok не имеет встроенной функции скачивания только аудио, поэтому приходится использовать сторонние инструменты. Рассмотрим наиболее эффективные решения, которые работают в 2023 году. 📲

Скачивание звуков из TikTok можно разделить на несколько основных методов:

Онлайн-сервисы для скачивания Мобильные приложения-даунлоадеры Десктопные решения Извлечение аудио из скачанных TikTok-видео

Рассмотрим каждый метод подробнее.

1. Онлайн-сервисы для скачивания TikTok-звуков:

SnapTik — позволяет скачивать видео без водяных знаков, а затем извлекать аудио

— позволяет скачивать видео без водяных знаков, а затем извлекать аудио TikMate — предлагает опцию скачивания только звуковой дорожки

— предлагает опцию скачивания только звуковой дорожки SSSTikTok — быстрый сервис с возможностью конвертации в различные аудиоформаты

— быстрый сервис с возможностью конвертации в различные аудиоформаты TikTok Downloader — поддерживает массовое скачивание звуков

Алгоритм действий для этих сервисов обычно одинаков:

Найдите видео с нужным звуком в TikTok Нажмите «Поделиться» → «Копировать ссылку» Вставьте ссылку в поле на выбранном сервисе Выберите опцию «Скачать только звук» или «Извлечь аудио» Сохраните файл на ваше устройство

2. Мобильные приложения для скачивания звуков:

Video Downloader for TikTok (Android) — извлекает аудио из видео в высоком качестве

(Android) — извлекает аудио из видео в высоком качестве TikSave (iOS) — сохраняет звуки через общее меню «Поделиться»

(iOS) — сохраняет звуки через общее меню «Поделиться» TikTok Sound Extractor (Android) — специализируется именно на извлечении звуковых дорожек

3. Десктопные решения:

Если вы предпочитаете работать на компьютере, эти инструменты помогут извлечь звуки высокого качества:

4K Video Downloader — профессиональный инструмент с возможностью извлечения аудио в различных форматах

— профессиональный инструмент с возможностью извлечения аудио в различных форматах JDownloader — многофункциональный менеджер загрузок, который распознает медиа-ссылки

— многофункциональный менеджер загрузок, который распознает медиа-ссылки YouTube-DL (для технически подкованных) — мощный скриптовый загрузчик с поддержкой TikTok

4. Извлечение аудио из скачанных видео:

Если у вас уже есть скачанное TikTok-видео, вы можете извлечь из него звук с помощью:

VLC Media Player — бесплатный плеер с функцией конвертации

— бесплатный плеер с функцией конвертации Audacity — профессиональный аудиоредактор, позволяющий записать системный звук

— профессиональный аудиоредактор, позволяющий записать системный звук Online Audio Converter — веб-сервис для конвертации видео в аудио

⚠️ Важное замечание: Все эти методы следует использовать с пониманием авторских прав. Скачивание звуков для личного использования обычно не вызывает проблем, но коммерческое применение может потребовать лицензирования. В следующем разделе мы подробно рассмотрим правовые аспекты использования TikTok-звуков.

Какой бы инструмент вы ни выбрали, рекомендую создать систему хранения скачанных звуков. Например, организуйте их по категориям («Трендовые», «Вечнозеленые», «Сезонные») или по эмоциональному окрасу («Энергичные», «Драматичные», «Забавные»). Это значительно упростит поиск нужного аудио в будущем. 🗂️

Легальное использование TikTok-звуков: авторские права

Использование популярных мемов и звуков может быстро поднять ваши охваты, но важно делать это легально, чтобы избежать неприятных последствий. Вопрос авторских прав в TikTok — это сложная юридическая территория с множеством нюансов. Разберемся, как использовать трендовые звуки, не нарушая законодательство. ⚖️

Для начала важно понимать, что все звуки в TikTok делятся на несколько категорий с точки зрения авторского права:

Коммерческие музыкальные треки — защищены авторским правом, но могут использоваться в рамках лицензии TikTok

— защищены авторским правом, но могут использоваться в рамках лицензии TikTok Оригинальный контент пользователей — авторские права принадлежат создателю

— авторские права принадлежат создателю Звуки из коммерческой фонотеки TikTok — доступны для использования в рамках условий платформы

— доступны для использования в рамках условий платформы Звуковые эффекты и мемные звуки — часто имеют неоднозначный статус

При использовании звуков в TikTok необходимо учитывать следующие юридические аспекты:

Тип использования Личные аккаунты Бизнес-аккаунты Коммерческое использование вне TikTok Популярные коммерческие треки ✅ Разрешено ⚠️ Ограничено (некоторые недоступны) ❌ Запрещено без отдельной лицензии Оригинальные звуки пользователей ✅ Разрешено ✅ Разрешено с указанием автора ❌ Требуется разрешение автора Звуки из библиотеки TikTok ✅ Разрешено ✅ Разрешено ❌ Только в рамках платформы Мемные звуки и эффекты ✅ Разрешено ✅ Обычно разрешено ⚠️ Зависит от источника

Как легально использовать звуки и избежать проблем с авторскими правами:

Используйте Коммерческую звуковую библиотеку TikTok — для бизнес-аккаунтов TikTok предоставляет специальную библиотеку лицензированных треков, которые можно использовать в коммерческих целях Проверяйте статус звука — некоторые популярные треки имеют ограничения для коммерческого использования, что будет отмечено в описании Создавайте собственные версии звуков — можно записать похожий, но не идентичный звук, чтобы избежать проблем с авторскими правами Получайте разрешения напрямую — для использования оригинального звука пользователя вне TikTok лучше получить письменное разрешение Используйте звуки только внутри платформы — по умолчанию, лицензия TikTok покрывает использование звуков только в рамках самого приложения

⚠️ Особенно важно для брендов: Если вы представляете бренд или компанию, всегда проверяйте, доступен ли конкретный звук для коммерческого использования. Некоторые популярные треки могут быть недоступны для бизнес-аккаунтов, и их использование может привести к блокировке видео или даже аккаунта.

Для безопасного использования звуков вне TikTok (например, в рекламных кампаниях или на других платформах) рекомендуется:

Приобретать лицензии на использование музыки через специализированные сервисы (Epidemic Sound, Artlist, Soundstripe)

Использовать бесплатную музыку из библиотек с лицензией Creative Commons

Заказывать создание оригинальных звуков у композиторов

Помните, что правила использования звуков и музыки в TikTok регулярно обновляются. Я рекомендую периодически проверять актуальные условия в разделе "Авторские права" на сайте TikTok. Соблюдение этих правил поможет вам создавать популярный контент без риска столкнуться с претензиями правообладателей. 📝

Как применять трендовые мемы для повышения охватов

Найти и скачать вирусные звуки — только половина дела. Настоящее искусство заключается в том, как интегрировать эти мемы и аудиотреки в ваш контент, чтобы максимально повысить его эффективность. Правильно применённый трендовый мем может стать ракетным топливом для вашего аккаунта. 🚀

Основные принципы эффективного использования мемов и звуков:

Скорость реакции — используйте трендовые звуки в первые 3-7 дней их появления, когда алгоритмы активно их продвигают Сохранение контекста — уважайте оригинальный контекст мема, но адаптируйте его под вашу нишу Уникальный поворот — добавьте неожиданный твист к известному формату Релевантность аудитории — выбирайте мемы, которые резонируют с вашей целевой аудиторией Качество исполнения — даже самый вирусный звук не спасёт плохо снятое видео

Давайте рассмотрим конкретные стратегии применения трендовых мемов для различных типов контента:

Продуктовые демонстрации — используйте "reveal" звуки для эффектного представления товаров или услуг

— используйте "reveal" звуки для эффектного представления товаров или услуг Образовательный контент — трендовые звуки могут разбавить серьезную информацию и сделать её более доступной

— трендовые звуки могут разбавить серьезную информацию и сделать её более доступной Бренд-сторителлинг — с помощью популярных мемов рассказывайте истории о вашем бренде или команде

— с помощью популярных мемов рассказывайте истории о вашем бренде или команде Ответы на вопросы — используйте мемные звуки для подчеркивания эмоциональной реакции в Q&A видео

— используйте мемные звуки для подчеркивания эмоциональной реакции в Q&A видео Челленджи — создавайте свою интерпретацию популярных челленджей, связанных с конкретными звуками

Для измерения эффективности использования трендовых звуков отслеживайте следующие метрики:

Коэффициент завершения просмотра (как долго зрители смотрят ваше видео)

Скорость набора просмотров в первые 24 часа

Рост подписчиков после публикации

Количество сохранений и репостов

Процент переходов на профиль или внешние ссылки

Избегайте этих типичных ошибок при использовании трендовых мемов:

❌ Запоздалое использование — применение мема, когда он уже вышел из тренда

— применение мема, когда он уже вышел из тренда ❌ Форсированная интеграция — использование звука, который совершенно не соответствует вашему контенту

— использование звука, который совершенно не соответствует вашему контенту ❌ Перенасыщение — использование слишком много трендов в одном видео

— использование слишком много трендов в одном видео ❌ Игнорирование своей аудитории — погоня за трендами в ущерб ценности для подписчиков

— погоня за трендами в ущерб ценности для подписчиков ❌ Копирование без добавления ценности — простое повторение того, что уже сделали другие

Чтобы систематизировать работу с трендовыми мемами, создайте контент-календарь, где 60% контента будет основано на трендах, а 40% — на уникальных концепциях. Такой баланс позволит получать охваты от алгоритма, одновременно развивая узнаваемость вашего бренда или личного стиля. 📊

И наконец, помните о цикличности трендов — многие мемы и звуки имеют свойство возвращаться. Создайте архив наиболее успешных звуков с отметками о том, как и когда вы их использовали. Это поможет эффективно реактивировать старые тренды, когда они вернутся в новой интерпретации.

Поймав волну правильного звука или мема, вы можете в одночасье превратить рядовой аккаунт в вирусный. Но настоящий успех в TikTok строится не на единичных попаданиях в тренды, а на системном подходе к их использованию. Ключ к стабильному росту — это баланс между трендовым контентом и уникальным голосом вашего бренда. Создавайте библиотеку звуков, экспериментируйте с форматами и всегда адаптируйте тренды под свою аудиторию. Так вы не просто будете следовать за волной популярности — вы научитесь её предсказывать и направлять в свою пользу.

