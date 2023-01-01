ТОП приложения для SMM: как создавать профессиональный контент

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные SMM-специалисты

Владельцы бизнеса, интересующиеся продвижением в социальных сетях

Маркетологи и контент-стратеги, ищущие эффективные инструменты для работы в социальных медиа Управление социальными сетями превратилось из простого хобби в полноценную профессию, требующую технической подкованности и креативного мышления. Вооружившись правильными приложениями, даже начинающий SMM-щик может создавать контент, способный конкурировать с работой целых маркетинговых отделов. А профессионалы с помощью специализированных инструментов способны увеличить охваты в 3-5 раз при тех же трудозатратах. В этой статье я собрал лучшие приложения 2023 года для тех, кто хочет вывести свой SMM-стек на новый уровень. 🚀

Топ приложения для социальных сетей: что выбрать в этом году

Социальные сети давно перестали быть просто площадками для общения. Сегодня это полноценные бизнес-инструменты, требующие профессионального подхода к управлению. В 2023 году на рынке представлены десятки специализированных приложений, но как выбрать действительно стоящие? Я проанализировал функционал, отзывы пользователей и эффективность наиболее востребованных решений.

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе приложения для соцсетей — это ваши конкретные задачи. Планирование контента, аналитика, обработка визуалов, автоматизация публикаций — каждое направление имеет свои специфические инструменты. Универсальные решения удобны для небольших проектов, а для масштабных кампаний часто требуется несколько специализированных приложений.

Михаил Верхов, руководитель SMM-отдела Когда я только начинал работу с крупным fashion-брендом, мы использовали одно "универсальное" приложение для всех задач. Результаты были посредственными. После трех месяцев экспериментов мы разделили инструментарий: для планирования контента выбрали Buffer, для аналитики — Hootsuite, для визуального контента — Canva. Уже через месяц вовлеченность аудитории выросла на 47%, а продажи через социальные сети увеличились на 28%. Главный урок: специализированные инструменты всегда эффективнее универсальных, когда речь идет о профессиональном SMM.

Среди безусловных лидеров 2023 года выделяются следующие приложения:

Buffer — идеален для планирования публикаций на различных платформах

— идеален для планирования публикаций на различных платформах Hootsuite — мощный инструмент для управления множеством аккаунтов

— мощный инструмент для управления множеством аккаунтов Later — специализируется на визуальных социальных сетях

— специализируется на визуальных социальных сетях Sprout Social — предлагает глубокую аналитику и функции командного взаимодействия

— предлагает глубокую аналитику и функции командного взаимодействия Be Real — новый игрок на рынке, предлагающий аутентичный подход к контенту

Для объективного сравнения я составил таблицу ключевых характеристик топ-5 приложений:

Приложение Ценовой диапазон Основной функционал Поддерживаемые платформы Уникальные преимущества Buffer 0-100$/месяц Планирование контента Twitter, LinkedIn, Pinterest, TikTok Интуитивный интерфейс, аналитика Hootsuite 49-739$/месяц Мультиплатформенное управление Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok Продвинутая аналитика, командная работа Later 18-40$/месяц Визуальное планирование Twitter, Pinterest, TikTok Visual Instagram Planner, Linkin.bio Sprout Social 99-249$/месяц Комплексное управление Twitter, LinkedIn, Pinterest, TikTok CRM-функции, управление сообщениями Be Real 0-5$/месяц Аутентичный контент Собственная платформа Создание непосредственного контента

Важно помнить, что идеального приложения не существует — выбор всегда зависит от ваших конкретных задач, бюджета и специфики целевой аудитории. Эксперименты с различными инструментами позволят найти оптимальную комбинацию для ваших потребностей.

Планировщики контента: Be Real и другие решения для SMM

Планирование контента — краеугольный камень успешной SMM-стратегии. Современные планировщики значительно упрощают процесс создания и публикации материалов, позволяя заранее подготовить десятки постов и автоматизировать их выход в оптимальное время. 📅

Be Real — относительно новый игрок на рынке планировщиков контента, который быстро завоевал популярность благодаря своему нестандартному подходу. В отличие от классических инструментов, Be Real делает акцент на аутентичности и спонтанности. Приложение предлагает уникальную концепцию: пользователи получают уведомление в случайное время дня и должны опубликовать то, что делают в данный момент, без возможности длительного редактирования.

Для SMM-специалистов Be Real может стать интересным дополнением к традиционным инструментам, позволяя создавать более живой и непосредственный контент, который часто вызывает большее доверие у аудитории.

Однако для системного планирования контента профессионалы по-прежнему предпочитают классические решения:

Buffer — отличается простым интерфейсом и возможностью управлять несколькими аккаунтами. Позволяет планировать посты на недели вперед и анализировать их эффективность.

— отличается простым интерфейсом и возможностью управлять несколькими аккаунтами. Позволяет планировать посты на недели вперед и анализировать их эффективность. Later — специализируется на визуальном контенте, предлагая удобный визуальный планировщик для составления эстетичной ленты.

— специализируется на визуальном контенте, предлагая удобный визуальный планировщик для составления эстетичной ленты. SMMplanner — российский инструмент с продвинутыми функциями планирования, включая отложенные сторис и карусели.

— российский инструмент с продвинутыми функциями планирования, включая отложенные сторис и карусели. Planoly — предоставляет инструменты для создания единой визуальной концепции аккаунта с функцией предпросмотра ленты.

Анна Светлова, контент-стратег За шесть лет в SMM я перепробовала десятки планировщиков, но настоящий прорыв произошел, когда я начала использовать комбинацию из двух инструментов: Buffer для текстового контента и Later для визуального. Клиент, владелец сети кофеен, скептически относился к идее предварительного планирования, считая, что это сделает контент "неживым". Мы провели эксперимент: месяц публиковали посты спонтанно, как раньше, а затем месяц работали по детальному контент-плану с заранее подготовленными публикациями. Результаты были ошеломляющими: охваты выросли на 62%, вовлеченность на 44%, а количество упоминаний бренда увеличилось вдвое. С тех пор даже самые консервативные клиенты не оспаривают преимущества грамотного планирования.

Для эффективного использования планировщиков контента рекомендую придерживаться следующих принципов:

Создавайте контент-план минимум на 2 недели вперед

Экспериментируйте с разным временем публикации для определения оптимального графика

Используйте теги и категории для лучшей организации материалов

Регулярно анализируйте статистику эффективности публикаций

Сочетайте запланированный контент со спонтанными публикациями для поддержания баланса

Выбирая планировщик контента, обратите внимание на следующие ключевые параметры:

Параметр На что обратить внимание Почему это важно Интеграции Поддержка всех нужных вам платформ Избавляет от необходимости использовать несколько инструментов Визуальный планировщик Возможность предпросмотра ленты Позволяет создавать визуально привлекательный профиль Аналитические функции Глубина предоставляемой статистики Помогает оптимизировать контент-стратегию Командные возможности Функции для совместной работы Критично при работе с несколькими SMM-специалистами Дополнительные возможности Хранение медиафайлов, редактирование изображений Расширяет функциональность без привлечения дополнительных инструментов

Аналитические инструменты: как измерять эффективность соцсетей

Без аналитики SMM-стратегия превращается в стрельбу вслепую. Современные инструменты позволяют отслеживать не только базовые метрики вроде охватов и вовлеченности, но и проводить глубокий анализ поведения аудитории, конкурентов и эффективности отдельных элементов контента. 📊

Для профессионального анализа социальных сетей в 2023 году используются следующие ключевые инструменты:

Google Analytics — незаменим для отслеживания конверсионных действий пользователей из социальных сетей

— незаменим для отслеживания конверсионных действий пользователей из социальных сетей Sprout Social — предлагает комплексный анализ всех основных платформ с удобной визуализацией данных

— предлагает комплексный анализ всех основных платформ с удобной визуализацией данных Brand Analytics — российский инструмент для мониторинга упоминаний бренда и анализа конкурентов

— российский инструмент для мониторинга упоминаний бренда и анализа конкурентов YouScan — специализируется на анализе тональности упоминаний и sentiment-анализе

— специализируется на анализе тональности упоминаний и sentiment-анализе Popsters — отличный инструмент для анализа эффективности контента в социальных сетях

Для эффективного измерения результативности важно не только использовать правильные инструменты, но и отслеживать релевантные метрики. В зависимости от целей вашей SMM-стратегии, ключевыми показателями могут быть:

Метрики вовлеченности: Engagement Rate (ER) — отношение суммы реакций к количеству подписчиков

Коэффициент вовлеченности по охвату (ERR) — отношение реакций к охвату

Время, проведенное пользователем при просмотре контента Метрики роста: Динамика прироста подписчиков

Коэффициент оттока (Churn Rate)

Скорость распространения контента Конверсионные метрики: CTR (Click-Through Rate) — отношение кликов к показам

CPL (Cost Per Lead) — стоимость привлечения потенциального клиента

ROI (Return on Investment) — возврат инвестиций

Одна из распространенных ошибок в аналитике социальных сетей — чрезмерное фокусирование на количественных показателях в ущерб качественным. Количество подписчиков имеет значение только в контексте их активности и соответствия целевой аудитории.

При выборе аналитического инструмента обращайте внимание на глубину предоставляемых данных, возможность кастомизации отчетов и наличие экспорта в удобном формате. Для крупных проектов критически важна возможность интеграции с CRM-системами и другими маркетинговыми инструментами.

Регулярность анализа также имеет значение: еженедельные отчеты позволяют оперативно корректировать тактические решения, в то время как ежемесячные и квартальные отчеты дают представление о стратегических трендах и долгосрочной эффективности.

Графические редакторы и видеоинструменты для креаторов

Визуальный контент стал доминирующей формой коммуникации в социальных сетях. По статистике, посты с качественными изображениями получают на 94% больше просмотров, а видео генерирует в 12 раз больше шеров, чем текстовые и графические публикации вместе взятые. Современные креаторы нуждаются в инструментах, позволяющих создавать профессиональный визуальный контент без глубоких знаний в области дизайна и видеопроизводства. 🎨

Для работы с графикой SMM-специалисты чаще всего используют следующие инструменты:

Canva — многофункциональный графический редактор с тысячами готовых шаблонов

— многофункциональный графический редактор с тысячами готовых шаблонов Adobe Express (ранее Spark) — инструмент для быстрого создания профессионального визуального контента

(ранее Spark) — инструмент для быстрого создания профессионального визуального контента Crello — альтернатива Canva с акцентом на анимированные шаблоны

— альтернатива Canva с акцентом на анимированные шаблоны Pixlr — онлайн-редактор с функциями профессиональных графических программ

— онлайн-редактор с функциями профессиональных графических программ Snapseed — мощный мобильный редактор для быстрой обработки фото

В сфере видеоконтента особенно заметен рост следующих инструментов:

CapCut — приложение для быстрого создания и редактирования вертикальных видео

— приложение для быстрого создания и редактирования вертикальных видео InShot — многофункциональный видеоредактор для мобильных устройств

— многофункциональный видеоредактор для мобильных устройств Davinci Resolve — профессиональный видеоредактор с бесплатной версией

— профессиональный видеоредактор с бесплатной версией Clips — инструмент для создания коротких динамичных видео

— инструмент для создания коротких динамичных видео Wave.video — онлайн-платформа для создания маркетингового видеоконтента

При выборе инструментов для визуального контента важно учитывать специфику ваших проектов. Для малого бизнеса и персональных аккаунтов часто достаточно Canva и базовых видеоредакторов. Для крупных брендов с высокими требованиями к визуальному стилю может потребоваться комбинация из нескольких специализированных инструментов.

Тренды визуального контента в социальных сетях постоянно меняются, но несколько направлений сохраняют актуальность:

Аутентичность и минимальная обработка (особенно для Be Real и TikTok)

Короткие вертикальные видео с динамичным монтажом

Интерактивная инфографика и визуализация данных

3D-элементы и AR-эффекты

Персонализированный контент, адаптированный под разные платформы

Мультифункциональные приложения для профессионального SMM

Для маркетологов, управляющих множеством аккаунтов одновременно, мультифункциональные приложения представляют собой настоящее спасение. Эти инструменты объединяют функции планировщиков, аналитических сервисов и средств для командной работы, позволяя значительно упростить рабочие процессы. 🛠️

Современные мультифункциональные SMM-платформы предлагают впечатляющий набор возможностей:

Приложение Ключевые функции Целевая аудитория Стоимость Особенности Hootsuite Управление аккаунтами, планирование, аналитика, мониторинг упоминаний Средний и крупный бизнес от 49$/мес Широкие интеграционные возможности, командная работа Buffer Планирование, публикация, аналитика, команда Малый и средний бизнес от 15$/мес Простой интерфейс, хороший функционал для стартапов Sprout Social Углубленная аналитика, CRM, планирование, управление сообщениями Крупные бренды от 99$/мес Расширенные CRM-возможности, интеграция с рекламными кабинетами Sendible Управление аккаунтами, автоматизация, командная работа Агентства от 89$/мес Адаптирован для агентств с множеством клиентов MeetEdgar Автоматический повтор успешных публикаций, категorizация контента Индивидуальные предприниматели от 19$/мес Уникальная система повторного использования контента

Для профессиональных SMM-менеджеров и маркетинговых команд мультифункциональные платформы имеют ряд существенных преимуществ:

Экономия времени благодаря централизованному управлению всеми аккаунтами

Упрощение рабочих процессов с помощью автоматизации рутинных задач

Согласованность контент-стратегии на разных платформах

Комплексный анализ эффективности всех маркетинговых усилий

Удобное распределение задач между членами команды

При выборе мультифункционального приложения особое внимание следует обратить на следующие аспекты:

Масштабируемость — возможность добавления новых аккаунтов и пользователей по мере роста бизнеса

— возможность добавления новых аккаунтов и пользователей по мере роста бизнеса Интеграции — совместимость с другими используемыми инструментами (CRM, email-маркетинг, аналитика)

— совместимость с другими используемыми инструментами (CRM, email-маркетинг, аналитика) Поддержка API — возможность создания кастомизированных решений и автоматизации процессов

— возможность создания кастомизированных решений и автоматизации процессов Функции безопасности — наличие двухфакторной аутентификации, управление уровнями доступа для сотрудников

— наличие двухфакторной аутентификации, управление уровнями доступа для сотрудников Пользовательский интерфейс — интуитивность и удобство ежедневной работы

Несмотря на универсальность, мультифункциональные приложения не всегда могут заменить специализированные инструменты для отдельных задач. Поэтому многие профессионалы предпочитают комбинированный подход: использование центральной платформы для управления и коммуникации в сочетании с узкоспециализированными инструментами для конкретных задач.

Выбор правильных инструментов для управления социальными сетями — это не просто технический вопрос, а стратегическое решение. Идеальный набор приложений должен соответствовать вашим конкретным целям, бюджету и рабочим процессам. Не бойтесь экспериментировать с различными инструментами, комбинируя их возможности для достижения максимальной эффективности. Помните, что даже лучшее приложение не заменит креативного мышления и глубокого понимания вашей аудитории — технологии должны усиливать ваши сильные стороны, а не компенсировать слабые.

