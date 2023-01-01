10 лучших планировщиков для планшета: полное руководство 2023

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Владельцы планшетов, заинтересованные в продуктивности

Профессионалы и студенты, нуждающиеся в эффективном планировании

Люди, стремящиеся развить навыки управления временем и задачами Планшеты давно перестали быть просто устройствами для потребления контента. Сегодня это мощные инструменты продуктивности с большими экранами, которые идеальны для планирования и организации дел. Я протестировал десятки приложений и отобрал 10 лучших планировщиков, специально оптимизированных под планшеты. Эти приложения не просто увеличенные версии мобильных аналогов — они полностью переосмыслены для использования всех преимуществ большого дисплея. Готовы превратить свой планшет в центр управления вашей жизнью? 📱✅

Почему планшеты идеальны для планирования задач

Планшеты занимают уникальную нишу между смартфонами и ноутбуками, предлагая идеальный баланс портативности и функциональности для планирования. Большой экран позволяет видеть задачи в контексте, а не по отдельности, что критически важно для стратегического планирования.

Вот пять ключевых причин, почему планшеты превосходят другие устройства для задач планирования:

Оптимальный размер экрана : Достаточно большой для просмотра календаря месяца целиком, но при этом компактный для использования в любом месте.

: Достаточно большой для просмотра календаря месяца целиком, но при этом компактный для использования в любом месте. Сенсорный ввод + стилус : Интуитивное взаимодействие с интерфейсом, возможность делать рукописные заметки и быстро перетаскивать элементы.

: Интуитивное взаимодействие с интерфейсом, возможность делать рукописные заметки и быстро перетаскивать элементы. Многозадачность : Современные планшеты поддерживают разделение экрана, что позволяет одновременно видеть календарь и список задач.

: Современные планшеты поддерживают разделение экрана, что позволяет одновременно видеть календарь и список задач. Длительное время автономной работы : В отличие от ноутбуков, планшеты могут работать весь день без подзарядки.

: В отличие от ноутбуков, планшеты могут работать весь день без подзарядки. Моментальная готовность к работе: Нет необходимости загружаться — включил и сразу планируешь.

Алексей Свиридов, продуктовый менеджер Долгие годы я бился над эффективной системой планирования. Перепробовал всё: бумажные планировщики, приложения на смартфоне, настольные программы. Настоящий прорыв случился, когда я купил iPad Pro. Большой экран позволил мне увидеть картину целиком: в одном окне — квартальный план, в другом — недельный, в третьем — детали конкретного проекта. Первые две недели я экспериментировал с разными приложениями. Некоторые были явно не оптимизированы для планшета — просто растянутые версии телефонных. Но когда я нашёл Notion с его полноценной планшетной версией, всё изменилось. Теперь я управляю пятью проектами одновременно, а команда удивляется, как я удерживаю столько деталей в голове. Секрет прост — они не в голове, а в грамотно организованном планшетном планировщике!

Исследования показывают, что эффективное визуальное планирование повышает производительность на 25-30%, а планшеты обеспечивают идеальный баланс между обзорностью и мобильностью. 🔄

Устройство Преимущества для планирования Недостатки Смартфон Всегда с собой, мгновенный доступ Маленький экран, ограниченный обзор Планшет Оптимальный размер экрана, сенсорное управление, длительная автономность Менее портативный чем смартфон Ноутбук Большой экран, полноценная клавиатура Громоздкий, ограниченное время работы Бумажный планировщик Не требует зарядки, тактильный опыт Нет синхронизации, нет поиска, нет напоминаний

Критерии выбора приложений для планирования на планшете

При тестировании приложений для планирования я оценивал их по нескольким критическим параметрам, которые определяют, насколько хорошо программа использует преимущества планшета. Эти критерии помогут вам сделать осознанный выбор, соответствующий вашим потребностям.

Оптимизация под планшет : Интерфейс должен эффективно использовать большой экран, а не просто быть увеличенной версией мобильного приложения.

: Интерфейс должен эффективно использовать большой экран, а не просто быть увеличенной версией мобильного приложения. Поддержка стилуса : Качественное распознавание рукописного ввода и возможность делать заметки от руки значительно расширяют функциональность.

: Качественное распознавание рукописного ввода и возможность делать заметки от руки значительно расширяют функциональность. Многооконность : Возможность работать с несколькими представлениями одновременно (например, календарь + список задач).

: Возможность работать с несколькими представлениями одновременно (например, календарь + список задач). Адаптивность к ориентации экрана : Интерфейс должен эффективно перестраиваться при повороте планшета.

: Интерфейс должен эффективно перестраиваться при повороте планшета. Скорость работы : Приложение должно быстро загружаться и плавно работать даже с большими объемами данных.

: Приложение должно быстро загружаться и плавно работать даже с большими объемами данных. Синхронизация : Возможность синхронизации с другими устройствами и сервисами.

: Возможность синхронизации с другими устройствами и сервисами. Автономность : Возможность работы без подключения к интернету.

: Возможность работы без подключения к интернету. Гибкость настройки : Возможность адаптировать интерфейс и функционал под свои потребности.

: Возможность адаптировать интерфейс и функционал под свои потребности. Экосистемность: Интеграция с другими продуктивными приложениями.

Важно понимать, что даже самое функциональное приложение будет бесполезным, если оно не соответствует вашему стилю работы. Поэтому я также оценивал гибкость каждого приложения — насколько хорошо оно подстраивается под различные методики планирования и организации времени. 🧠

Елена Корнилова, бизнес-тренер Я веду тренинги по тайм-менеджменту и всегда говорю клиентам: "Лучшее приложение для планирования — то, которым вы будете пользоваться". Когда мне пришлось выбирать планировщик для своего iPad, я составила четкие критерии. Первое, что я проверяла — как приложение выглядит в альбомной ориентации. Многие разработчики просто не утруждаются оптимизацией, и ты получаешь огромные пустые поля по бокам. Второе — как работает drag-and-drop. На планшете это ключевая функция! Должна быть возможность перетащить задачу из email прямо в планировщик. После тестирования 12 приложений я выбрала Todoist, потому что оно идеально соответствовало моим критериям гибкости и визуализации. Сейчас у меня три режима работы: "Детальный" с почасовым планированием, "Стратегический" с квартальными целями и "Креативный" для мозговых штурмов. Всё это в одном приложении, с разными представлениями, идеально адаптированными под большой экран планшета.

ТОП-10 лучших планировщиков с оптимизацией для планшета

После тщательного тестирования десятков приложений я отобрал 10 лучших планировщиков, которые полностью раскрывают потенциал планшетов. Каждое из них имеет уникальные сильные стороны и подходит для определенного стиля планирования. 📊

Notion — Максимально гибкая система с блочной структурой. Сильные стороны: Полностью настраиваемые шаблоны, мощная база данных, интеграция с множеством сервисов.

Полностью настраиваемые шаблоны, мощная база данных, интеграция с множеством сервисов. Слабые стороны: Высокий порог входа, требует настройки.

Высокий порог входа, требует настройки. Лучше всего для: Комплексного планирования жизни и проектов с возможностью детальной кастомизации. GoodNotes 5 — Идеален для любителей рукописных заметок. Сильные стороны: Превосходная работа со стилусом, распознавание рукописного текста, гибкие шаблоны.

Превосходная работа со стилусом, распознавание рукописного текста, гибкие шаблоны. Слабые стороны: Ограниченная автоматизация и напоминания.

Ограниченная автоматизация и напоминания. Лучше всего для: Творческих людей, предпочитающих рисовать планы, а не печатать их. Todoist — Лучший универсальный планировщик задач. Сильные стороны: Интуитивно понятный интерфейс, мощная система фильтров, естественный язык при вводе задач.

Интуитивно понятный интерфейс, мощная система фильтров, естественный язык при вводе задач. Слабые стороны: Ограниченная визуализация в бесплатной версии.

Ограниченная визуализация в бесплатной версии. Лучше всего для: Методологии GTD (Getting Things Done) и повседневного планирования. Things 3 — Самый элегантный интерфейс для планирования. Сильные стороны: Безупречный дизайн, интуитивно понятный интерфейс, прекрасно адаптирован под планшеты Apple.

Безупречный дизайн, интуитивно понятный интерфейс, прекрасно адаптирован под планшеты Apple. Слабые стороны: Только для устройств Apple, отсутствие веб-версии.

Только для устройств Apple, отсутствие веб-версии. Лучше всего для: Пользователей экосистемы Apple, ценящих минимализм и эстетику. Trello — Лучший визуальный планировщик с Канбан-досками. Сильные стороны: Наглядность, гибкость, мощные интеграции, прекрасно оптимизирован под планшеты.

Наглядность, гибкость, мощные интеграции, прекрасно оптимизирован под планшеты. Слабые стороны: Менее удобен для временного планирования.

Менее удобен для временного планирования. Лучше всего для: Проектного управления и командной работы. Microsoft OneNote — Лучший для комплексного планирования и заметок. Сильные стороны: Глубокая интеграция с Office, гибкая структура, поддержка рукописного ввода.

Глубокая интеграция с Office, гибкая структура, поддержка рукописного ввода. Слабые стороны: Иногда избыточный интерфейс.

Иногда избыточный интерфейс. Лучше всего для: Корпоративных пользователей и студентов. TickTick — Лучший для тайм-блокинга и учета времени. Сильные стороны: Интегрированный таймер Pomodoro, календарное представление, гибкие повторения задач.

Интегрированный таймер Pomodoro, календарное представление, гибкие повторения задач. Слабые стороны: Некоторые продвинутые функции только в платной версии.

Некоторые продвинутые функции только в платной версии. Лучше всего для: Точного планирования времени и борьбы с прокрастинацией. Evernote — Лучший для планирования, связанного с информацией. Сильные стороны: Мощный веб-клиппер, OCR, хорошая организация заметок и планов.

Мощный веб-клиппер, OCR, хорошая организация заметок и планов. Слабые стороны: Ограничения бесплатного плана, не самый интуитивный интерфейс.

Ограничения бесплатного плана, не самый интуитивный интерфейс. Лучше всего для: Исследователей и тех, кто работает с большими объемами информации. Calendars 5 — Лучший календарь с задачами для планшета. Сильные стороны: Интуитивный интерфейс, натуральный язык ввода, синхронизация с популярными сервисами.

Интуитивный интерфейс, натуральный язык ввода, синхронизация с популярными сервисами. Слабые стороны: Отсутствие некоторых продвинутых функций планирования.

Отсутствие некоторых продвинутых функций планирования. Лучше всего для: Управления встречами и событиями с привязкой ко времени. Noteshelf — Лучший гибридный планировщик для рукописных и печатных заметок. Сильные стороны: Превосходная работа со стилусом, множество шаблонов для планирования, запись аудио.

Превосходная работа со стилусом, множество шаблонов для планирования, запись аудио. Слабые стороны: Ограниченные функции коллаборации.

Ограниченные функции коллаборации. Лучше всего для: Сочетания классического рукописного планирования с цифровыми преимуществами.

Каждое из этих приложений имеет свои уникальные особенности, но все они объединены качественной оптимизацией под планшеты и возможностью существенно повысить вашу продуктивность. Выбор конкретного решения зависит от ваших персональных предпочтений и стиля работы. 🔍

Сравнительная таблица функций планирующих приложений

Для облегчения выбора я создал детальную сравнительную таблицу всех ключевых характеристик рассмотренных приложений. Эта информация поможет быстро определить, какой планировщик лучше соответствует вашим потребностям.

Приложение Платформы Бесплатная версия Цена премиум (год) Поддержка стилуса Оффлайн режим Совместная работа Notion iOS, Android, Web Ограниченная $48 Частичная Да Да GoodNotes 5 iOS Нет $7.99 (разовая) Превосходная Да Ограниченная Todoist iOS, Android, Web Да $36 Нет Да Да Things 3 iOS Нет $19.99 (разовая) Нет Да Нет Trello iOS, Android, Web Да $60 Нет Ограниченный Да Microsoft OneNote iOS, Android, Web Да Бесплатно/часть Microsoft 365 Отличная Да Да TickTick iOS, Android, Web Да $28 Нет Да Ограниченная Evernote iOS, Android, Web Ограниченная $70 Хорошая Да Да Calendars 5 iOS Нет $6.99 (разовая) Нет Да Нет Noteshelf iOS, Android Нет $9.99 (разовая) Превосходная Да Ограниченная

Помимо основных функций, важно учитывать специфические особенности каждого приложения, которые могут быть решающими именно для вас:

Notion предлагает неограниченные возможности настройки, но требует времени на освоение.

предлагает неограниченные возможности настройки, но требует времени на освоение. GoodNotes превосходен для рукописных заметок, но слабее в автоматизации.

превосходен для рукописных заметок, но слабее в автоматизации. Todoist имеет интуитивную систему ввода задач на естественном языке.

имеет интуитивную систему ввода задач на естественном языке. Things 3 обладает самым элегантным интерфейсом, но доступен только для Apple.

обладает самым элегантным интерфейсом, но доступен только для Apple. Trello визуально отображает прогресс, идеален для проектов с этапами.

визуально отображает прогресс, идеален для проектов с этапами. OneNote отлично интегрируется с офисными приложениями Microsoft.

отлично интегрируется с офисными приложениями Microsoft. TickTick сочетает задачи с техникой Pomodoro и отслеживанием привычек.

сочетает задачи с техникой Pomodoro и отслеживанием привычек. Evernote превосходен в хранении информации и преобразовании её в действия.

превосходен в хранении информации и преобразовании её в действия. Calendars 5 предлагает лучший интерфейс календаря на планшетах.

предлагает лучший интерфейс календаря на планшетах. Noteshelf сочетает цифровые преимущества с ощущением бумажного планировщика.

При выборе приложения также учитывайте экосистему устройств, которую вы используете. Если вы работаете в разных операционных системах, обратите внимание на кросс-платформенные решения с хорошей синхронизацией. 🔄

Как максимально использовать приложения для планирования

Выбор правильного приложения — только первый шаг. Чтобы получить максимальную отдачу от планировщика на планшете, следуйте этим проверенным стратегиям и приемам. Они помогут вам не только эффективно организовать задачи, но и превратить планирование в привычку. 🚀

Настройте планировщик под свои потребности Адаптируйте интерфейс и категории под свою систему планирования.

Создайте шаблоны для повторяющихся задач и проектов.

Настройте клавиатурные сокращения для часто используемых функций. Используйте преимущества сенсорного экрана Освойте жесты для быстрой навигации и манипуляции задачами.

Если у вас есть стилус, интегрируйте рукописные заметки в свою систему.

Используйте функцию разделения экрана для одновременной работы с календарем и задачами. Создайте систему категорий и тегов Разработайте понятную систему классификации задач по проектам, областям жизни или энергозатратам.

Используйте цветовое кодирование для визуального различения приоритетов.

Внедрите систему тегов для многомерной фильтрации задач. Интегрируйте с другими приложениями Настройте автоматическую синхронизацию с облачными сервисами.

Используйте интеграции с почтой, мессенджерами и другими рабочими инструментами.

Рассмотрите автоматизацию с помощью IFTTT или Zapier для планировщиков, которые это поддерживают. Выработайте ритуал планирования Определите время для ежедневного, еженедельного и ежемесячного планирования.

Используйте напоминания для входа в приложение в определенное время.

Создайте чек-лист для проверки прогресса и пересмотра приоритетов.

Большинство пользователей используют лишь 20% возможностей планирующих приложений. Расширьте свой арсенал, изучая новые функции и экспериментируя с различными подходами к организации задач. Помните, что лучшие системы планирования развиваются со временем, адаптируясь под ваши меняющиеся потребности. ⏱️

Вот конкретные техники для максимального использования каждого типа планировщиков:

Для блочных планировщиков (Notion): Создавайте связанные базы данных, где задачи автоматически отображаются в разных контекстах.

Создавайте связанные базы данных, где задачи автоматически отображаются в разных контекстах. Для рукописных планировщиков (GoodNotes, Noteshelf): Используйте комбинацию шаблонов для разных временных горизонтов — годовой, квартальный, месячный, недельный и дневной планы.

Используйте комбинацию шаблонов для разных временных горизонтов — годовой, квартальный, месячный, недельный и дневной планы. Для списковых планировщиков (Todoist, Things): Внедрите систему приоритезации задач по методике Eisenhower или ABC.

Внедрите систему приоритезации задач по методике Eisenhower или ABC. Для канбан-систем (Trello): Добавьте ограничения WIP (работа в процессе) для предотвращения перегрузки.

Добавьте ограничения WIP (работа в процессе) для предотвращения перегрузки. Для календарных планировщиков (Calendars 5): Практикуйте технику тайм-блокинга, резервируя время для ключевых задач.

И главное — не превращайте планирование в самоцель. Приложение должно экономить ваше время, а не потреблять его. Выбирайте инструменты, которые делают планирование настолько простым и приятным, что оно становится естественной частью вашего дня. 💡

Эффективное использование планшета для планирования — это искусство баланса между структурой и гибкостью. Лучшие приложения не просто организуют ваши задачи — они меняют способ взаимодействия с информацией, делая управление временем более интуитивным и менее стрессовым. Выбирая планировщик из нашего списка, помните: идеальное приложение то, которое адаптируется под ваш уникальный стиль работы, а не заставляет вас подстраиваться под него. Превратите свой планшет в мощный инструмент повышения продуктивности, и вы удивитесь, насколько более организованной и сфокусированной станет ваша жизнь.

