ТОП-10 бесплатных музыкальных приложений для прослушивания музыки

Для кого эта статья:

Пользователи, ищущие бесплатные музыкальные приложения для прослушивания музыки.

Люди, интересующиеся расширением своих музыкальных предпочтений и доступом к независимым артистам.

Экономные пользователи, желающие сэкономить на подписках на платные музыкальные сервисы. Поиск бесплатных музыкальных приложений часто напоминает квест: нужно найти золотую середину между отсутствием платежей и наличием нормального функционала. Мой трехлетний опыт тестирования музыкальных приложений показывает: среди бесплатных сервисов есть настоящие жемчужины 🔥. В этой статье я разложу по полочкам 10 лучших бесплатных приложений для прослушивания музыки в 2023 году – с реальными плюсами, минусами и скрытыми возможностями, о которых не пишут в официальных описаниях.

Почему стоит скачать бесплатное приложение для музыки

Платные подписки на музыкальные сервисы ощутимо бьют по кошельку — ежемесячные платежи в 200-300 рублей складываются в приличную сумму за год. Бесплатные приложения для музыки предлагают альтернативу, которая позволяет экономить без значительной потери в качестве.

Главные преимущества бесплатных музыкальных приложений:

Нулевые финансовые затраты на подписки

Доступ к миллионам треков без ограничений

Возможность открыть для себя новых исполнителей

Большинство предлагает базовые функции офлайн-прослушивания

Многие поддерживают создание плейлистов и библиотек

Конечно, за отсутствие платы приходится чем-то расплачиваться — обычно это реклама, ограниченное количество пропусков или отсутствие некоторых премиум-функций. Но давайте будем честны: для многих пользователей эти ограничения некритичны по сравнению с возможностью сэкономить 2400-3600 рублей в год.

Алексей Воронцов, музыкальный обозреватель Мой путь к бесплатным музыкальным приложениям начался после университета, когда я стал считать каждую копейку. Раньше платил за Spotify Premium, но когда посчитал, сколько это выходит за год — прифигел. Начал искать альтернативы и обнаружил Audiomack. Сначала было непривычно: интерфейс другой, некоторых любимых треков не хватало. Но через месяц я уже создал там библиотеку из 40+ плейлистов и открыл для себя кучу независимых исполнителей, которых не слышал раньше. Да, иногда выскакивает реклама, но я научился воспринимать ее как короткие перерывы, чтобы проверить уведомления. За год использования бесплатных приложений я сэкономил более 3000 рублей — на эти деньги купил неплохие беспроводные наушники, с которыми музыка звучит гораздо лучше, чем со старыми проводными, даже на платном сервисе.

Ключевой момент: бесплатные приложения для музыки могут стать идеальным решением не только для экономных пользователей, но и для тех, кто хочет расширить свой музыкальный кругозор без лишних затрат 🎵.

ТОП-10 бесплатных музыкальных приложений для смартфона

Я протестировал десятки музыкальных приложений и выбрал лучшие бесплатные варианты, которые действительно стоят вашего внимания в 2023 году. Каждое из них имеет свои уникальные особенности и подойдет для разных сценариев использования.

Название Размер библиотеки Офлайн-режим Качество звука Реклама Spotify (Free) 70+ млн треков Только плейлисты в случайном порядке До 160 kbps Аудио и баннеры SoundCloud 300+ млн треков Ограниченный 128 kbps Умеренная Audiomack 5+ млн треков Есть (ограничено) До 320 kbps Минимальная Deezer Free 73+ млн треков Нет 128 kbps Частая YouTube Music 80+ млн треков Нет До 256 kbps Частая видео JioSaavn 55+ млн треков Ограниченный До 320 kbps Умеренная Pandora 40+ млн треков Нет 192 kbps Частая iHeartRadio 30+ млн треков Нет До 128 kbps Умеренная TuneIn Radio 100,000+ радиостанций Нет Зависит от радиостанции Минимальная Shazam Интегрируется с другими сервисами История распознаваний Зависит от источника Минимальная

Spotify Free — абсолютный лидер по соотношению объема библиотеки и удобства интерфейса. Главные недостатки бесплатной версии: невозможность выбрать конкретный трек (только в режиме радио) и регулярная реклама. Отлично подходит для открытия новой музыки благодаря алгоритмам рекомендаций. SoundCloud — рай для любителей независимой музыки. Здесь можно найти треки, которых нет на других платформах. Идеален для поиска начинающих артистов и ремиксов. Минус — качество звука не всегда на высоте. Audiomack — неожиданно мощное приложение с минимальными рекламными вставками и возможностью загружать музыку для офлайн-прослушивания даже в бесплатной версии. Особенно хорош для хип-хопа и электронной музыки. Deezer Free — хорошая библиотека треков, но с существенными ограничениями в бесплатной версии. Главное преимущество — интуитивный интерфейс и высокая скорость работы даже на слабых устройствах. YouTube Music — огромное преимущество в том, что здесь есть практически любая музыка, включая редкие концертные записи, кавер-версии и неофициальные ремиксы. Минус — требует постоянного подключения к интернету. JioSaavn — менее известный сервис, но с впечатляющей библиотекой и качеством звука до 320 kbps даже в бесплатной версии. Особенно хорош для международной музыки. Pandora — работает по принципу интеллектуального радио: вы выбираете исполнителя или жанр, а приложение само формирует поток похожих треков. Идеально для фонового прослушивания. iHeartRadio — комбинация традиционных радиостанций и потокового сервиса. Отличный выбор для поклонников радиоформата, которые хотят иметь больше контроля над контентом. TuneIn Radio — более 100,000 реальных радиостанций со всего мира. Незаменим для тех, кто хочет слушать локальные радиостанции из разных стран. Shazam — хотя основная функция — распознавание музыки, приложение также позволяет прослушивать найденные треки через интеграции с другими сервисами. Идеальный компаньон к основному музыкальному приложению.

При выборе обратите внимание на совместимость с вашей операционной системой — некоторые приложения могут работать нестабильно на определенных версиях Android или iOS 📱.

Как выбрать лучшее бесплатное приложение для музыки

Выбор идеального бесплатного музыкального приложения — задача индивидуальная. То, что идеально подходит одному пользователю, может абсолютно не устраивать другого. Следует учитывать несколько ключевых факторов, которые помогут определиться с выбором.

Музыкальные предпочтения: Если вы фанат малоизвестных инди-исполнителей, SoundCloud будет лучшим выбором, а для любителей мейнстрима подойдет Spotify Free.

Если вы фанат малоизвестных инди-исполнителей, SoundCloud будет лучшим выбором, а для любителей мейнстрима подойдет Spotify Free. Частота использования интернета: Пользователям с ограниченным доступом к сети стоит отдать предпочтение приложениям с офлайн-режимом, например Audiomack.

Пользователям с ограниченным доступом к сети стоит отдать предпочтение приложениям с офлайн-режимом, например Audiomack. Чувствительность к рекламе: Если вас раздражают рекламные вставки, обратите внимание на TuneIn Radio или Shazam, где они минимальны.

Если вас раздражают рекламные вставки, обратите внимание на TuneIn Radio или Shazam, где они минимальны. Потребности в качестве звука: Для аудиофилов критичным будет битрейт — JioSaavn и Audiomack предлагают до 320 kbps в бесплатной версии.

Для аудиофилов критичным будет битрейт — JioSaavn и Audiomack предлагают до 320 kbps в бесплатной версии. Требования к созданию плейлистов: Если важно управление библиотекой, Spotify Free и Deezer предлагают расширенные возможности даже без подписки.

При выборе также стоит обратить внимание на отзывы пользователей, но с поправкой на то, что многие негативные комментарии часто связаны с ожиданием полного функционала бесплатно 🧠.

Мария Светлова, музыкальный продюсер На моём рабочем столе всегда установлено минимум три музыкальных приложения — и не из-за профессии, а из-за разных ситуаций использования. Однажды я застряла в метро между станциями на 40 минут. Интернета не было, а в Spotify Free я не могла включить конкретные треки из сохранённых, только случайное воспроизведение. Именно тогда я поняла важность хорошего офлайн-режима. После этого случая я установила Audiomack и заранее скачала свои любимые альбомы. А вот во время поездок на автомобиле я предпочитаю TuneIn Radio — слушаю станции из разных стран и расширяю музыкальный кругозор. Для утренних пробежек использую SoundCloud с его энергичными миксами, которые редко встречаются на других платформах. Мой совет — не ограничивайте себя одним приложением, используйте сильные стороны каждого в зависимости от ситуации.

Помимо основных критериев, стоит обратить внимание на такие нюансы, как поддержка эквалайзера, интеграция с социальными сетями и сторонними устройствами (например, умными колонками), а также энергопотребление. Последний фактор особенно важен, если вы используете музыкальное приложение в фоновом режиме в течение длительного времени.

Скрытые возможности бесплатных музыкальных сервисов

Многие пользователи даже не подозревают о скрытых функциях, которые доступны в бесплатных версиях музыкальных приложений. Эти возможности могут значительно улучшить опыт использования без перехода на платные планы 🔍.

Неочевидные функции Spotify Free:

Возможность скачивать подкасты для офлайн-прослушивания даже в бесплатной версии

"Концерты рядом" — функция, отслеживающая выступления ваших любимых исполнителей в вашем городе

Интеграция с сервисом Genius для отображения текстов и истории создания песен

Функция "Spotify Codes" — генерация QR-подобных кодов для быстрого доступа к трекам и плейлистам

Секретные возможности SoundCloud:

Прямая связь с артистами через комментарии к конкретным моментам треков

"Станции" — автоматически создаваемые плейлисты на основе ваших предпочтений

Возможность загружать свою музыку бесплатно (до 3 часов контента)

Фильтрация треков по лицензии для легального использования в своих проектах

Малоизвестные функции YouTube Music:

Возможность переключения между аудио и видеоверсиями треков

Функция "Смарт-загрузки" — приложение автоматически скачивает рекомендованную музыку при подключении к Wi-Fi (в некоторых регионах доступно бесплатно)

Интеграция с YouTube для создания плейлистов из любимых музыкальных видео

Возможность переключения на аудиорежим для экономии трафика при просмотре музыкальных клипов

Приложение Скрытая функция Как активировать Для чего полезно Audiomack Совместное прослушивание Через функцию "Share Play" Синхронное прослушивание с друзьями Deezer Free Flow Mood Filter Нажать на иконку настроения в Flow Подбор музыки под настроение JioSaavn Audio Rooms Через вкладку "Social" Голосовое обсуждение музыки TuneIn Radio Sleep Timer В настройках воспроизведения Автоотключение музыки через заданное время Shazam Auto Shazam Долгое нажатие на кнопку распознавания Постоянное распознавание в фоне

Есть также универсальные лайфхаки, работающие с большинством бесплатных музыкальных приложений:

Использование в офлайн-режиме снижает количество рекламы (даже если музыка не скачана, приложение не может загрузить рекламу)

Создание резервных копий плейлистов через экспорт в текстовый файл

Использование режима "картинка в картинке" для YouTube Music позволяет смотреть видеоклипы свёрнуто, работая в других приложениях

Синхронизация локальных файлов с облачными музыкальными сервисами для единой библиотеки

Эти скрытые возможности существенно расширяют функционал бесплатных версий, приближая их к премиум-аналогам без дополнительных затрат 💰.

Сравнение функций популярных бесплатных приложений

Чтобы сделать окончательный выбор среди бесплатных музыкальных приложений, важно сравнить их функциональность по ключевым параметрам. Я составил детальное сравнение, которое поможет определиться с оптимальным вариантом в зависимости от ваших приоритетов.

Функция Spotify Free SoundCloud YouTube Music Audiomack Deezer Free Выбор конкретного трека Ограниченно (только на ПК) Да Да Да Ограниченно Офлайн-прослушивание Нет Ограниченно Нет Да (ограничено) Нет Пропуск треков Лимит (6 в час) Неограниченно Неограниченно Неограниченно Лимит (10 в день) Фоновое воспроизведение Да Да Только с открытым экран Да Да Персонализированные рекомендации Отличные Средние Хорошие Средние Хорошие Создание плейлистов Да Да Да Да Да Рекламные вставки Частые (каждые 30 мин) Умеренные Частые Минимальные Частые

Каждое приложение имеет свои уникальные преимущества в бесплатной версии:

Spotify Free выигрывает в качестве рекомендаций и социальных функциях, позволяя следить за активностью друзей и делиться музыкой.

выигрывает в качестве рекомендаций и социальных функциях, позволяя следить за активностью друзей и делиться музыкой. SoundCloud лидирует по объему независимого контента и возможности взаимодействия с создателями музыки.

лидирует по объему независимого контента и возможности взаимодействия с создателями музыки. YouTube Music предоставляет доступ к музыкальным видео, концертным записям и редким версиям треков.

предоставляет доступ к музыкальным видео, концертным записям и редким версиям треков. Audiomack выделяется минимальными рекламными вставками и относительно щедрым офлайн-режимом.

выделяется минимальными рекламными вставками и относительно щедрым офлайн-режимом. Deezer Free предлагает хорошо структурированный каталог и функцию Flow для умного микширования треков.

Важно учитывать и дополнительные аспекты, такие как энергопотребление и расход трафика. Например, YouTube Music потребляет значительно больше трафика из-за загрузки видеоконтента, а Spotify оптимизирован для экономии заряда батареи.

При выборе стоит также обратить внимание на стабильность работы приложения на вашем устройстве. Некоторые приложения могут работать нестабильно на старых версиях операционных систем или на устройствах с ограниченными техническими характеристиками.

Что касается интеграции с другими сервисами, здесь лидирует Spotify с возможностью подключения к умным колонкам, игровым консолям и автомобильным системам. SoundCloud также предлагает API для разработчиков, что открывает дополнительные возможности интеграции.

В итоге, лучшее бесплатное приложение для музыки — то, которое соответствует вашим конкретным приоритетам. Если важнее всего доступ к редким трекам — SoundCloud; если нужен минимум рекламы — Audiomack; для наилучших рекомендаций — Spotify Free 🎧.

Выбор бесплатного музыкального приложения — это компромисс между функциональностью и ограничениями. Идеальное решение — комбинировать несколько приложений для разных сценариев использования. Spotify для открытия новой музыки, SoundCloud для независимых артистов, Audiomack для офлайн-прослушивания. Такой подход позволит получить максимум возможностей без ежемесячных платежей. А когда вы четко определите свои музыкальные привычки и предпочтения, можно будет принять обоснованное решение — оставаться с бесплатными версиями или инвестировать в подписку на сервис, который вам подходит лучше всего.

