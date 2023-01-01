Как выбрать караоке-колонку для улицы: 5 критериев надежной системы

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Для кого эта статья:

Организаторы мероприятий на открытом воздухе

Любители караоке и активного отдыха

Специалисты в области звукового оборудования и технологий Когда месяц назад я организовывал день рождения сестры на загородной террасе, поиск подходящей караоке-колонки превратился в настоящий квест. Ужасающий звук, севшая батарея через час и заглохшая от пары капель дождя система — вот что получаешь при неправильном выборе. Наружное караоке требует специфического оборудования, которое справится с акустикой открытых пространств, выдержит перепады погоды и не оставит гостей без музыки в самый разгар вечеринки. Давайте разберемся, какие 5 критериев действительно критичны при выборе уличной караоке-системы, и почему на них нельзя экономить. 🎤🌳

Мощность звука: ключевой параметр для уличных караоке

Первое, на что следует обратить внимание при выборе караоке-колонки для улицы — это мощность звука. В отличие от замкнутых помещений, где звуковые волны отражаются от стен, создавая насыщенное звучание, на открытом воздухе звук рассеивается. Именно поэтому для уличного использования требуются устройства с повышенной мощностью.

Эксперты рекомендуют колонки мощностью не менее 50 Вт для небольших дворовых посиделок с друзьями. Если же вы планируете организовать караоке-вечер для большой компании или на пляже, оптимальный вариант — колонка мощностью от 100 Вт и выше.

Андрей Соколов, звукорежиссер Прошлым летом меня пригласили настроить звук для пляжной вечеринки на 50 человек. Организаторы приобрели колонку мощностью всего 40 Вт, будучи уверены, что этого хватит. Результат оказался плачевным — дальше 5 метров от колонки вокалиста было практически не слышно, а фоновый шум моря и разговоры гостей полностью перекрывали музыку. Мне пришлось срочно привозить свою систему на 150 Вт, и разница оказалась колоссальной — чистый, насыщенный звук разносился по всей территории пляжа, не теряя качества даже на расстоянии 20 метров от источника.

Помимо общей мощности системы, важно учитывать и другие акустические параметры:

Чувствительность динамиков (измеряется в дБ) — чем выше этот показатель, тем громче будет звучать колонка при той же мощности

Частотный диапазон — для качественного воспроизведения вокала критичен диапазон 80-12000 Гц

Количество динамиков — системы с отдельными НЧ, СЧ и ВЧ излучателями обеспечат более сбалансированное звучание

Направленность звука — некоторые модели имеют 360-градусное распространение звука, что идеально для центрального расположения на площадке

Рассмотрим, как соотносятся мощность колонки и площадь озвучивания для уличных мероприятий:

Мощность колонки (Вт) Рекомендуемая площадь (м²) Примерное количество человек Тип мероприятия 30-50

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