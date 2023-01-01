Корона Pay: система денежных переводов, возможности, комиссии

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Для кого эта статья:

Люди, заинтересованные в отправке и получении денежных переводов через Корона Pay

Финансовые консультанты и аналитики, ищущие информацию о платежной системе для профессионального использования

Пользователи, желающие узнать о различиях в комиссиях и лимитах для эффективного планирования переводов Финансовые переводы стали неотъемлемой частью нашей жизни, и платежная система Корона Pay выделяется на этом фоне своей доступностью и выгодными тарифами. Если вы планируете совершать международные переводы или пересылать деньги родным по России, но еще не знаете, как работает Корона Pay — не волнуйтесь! В этой статье я расскажу о всех нюансах использования системы, от регистрации до получения средств, и помогу разобраться с комиссиями и лимитами. Готовы освоить новый финансовый инструмент? 💰

Что такое Корона Pay и её основные возможности

Корона Pay — это международная платежная система, которая позволяет совершать денежные переводы как в пределах России, так и за рубеж. Система функционирует с 2003 года и с тех пор завоевала репутацию надежного финансового партнера благодаря широкой сети обслуживания и выгодным тарифам.

Главные возможности Корона Pay включают:

Мгновенные переводы между физическими лицами в России и за рубежом

Отправка и получение платежей без необходимости открытия счета

Оплата услуг и погашение кредитов

Переводы на карты различных банков

Возможность совершения операций через мобильное приложение

Особенностью Корона Pay является удобство: для отправки перевода достаточно знать имя получателя и номер его телефона. Получатель может забрать деньги наличными в пунктах выдачи или получить их на карту. 📱

Функция Описание Доступность Перевод "Наличные-Наличные" Отправка и получение наличных через офисы обслуживания В России и 35+ странах Перевод на карту Зачисление средств напрямую на банковскую карту получателя Карты российских и некоторых зарубежных банков Мобильное приложение Управление переводами через смартфон iOS и Android Онлайн-сервис Веб-интерфейс для управления переводами Все страны присутствия сервиса

Елена Петрова, финансовый консультант Недавно консультировала семью, которая искала оптимальный способ отправлять деньги родственникам в Казахстан. Они перепробовали несколько сервисов, но везде сталкивались либо с высокими комиссиями, либо с длительным временем перевода. Когда я предложила им попробовать Корона Pay, они сомневались — система была им незнакома. После регистрации в приложении они отправили первый тестовый перевод на 5000 рублей. Деньги поступили получателю через 15 минут, а комиссия составила всего 49 рублей. Теперь они пользуются системой ежемесячно и сэкономили уже более 7000 рублей на комиссиях за полгода по сравнению с предыдущим сервисом. Корона Pay действительно становится выгодной альтернативой, особенно для регулярных переводов.

Регистрация и настройка аккаунта в платёжной системе

Для начала работы с Корона Pay необходимо создать личный аккаунт. Процесс регистрации прост и занимает не более 5 минут. Существует два основных способа регистрации: через мобильное приложение или на официальном сайте сервиса.

Пошаговая инструкция по регистрации в мобильном приложении:

Скачайте приложение Корона Pay из официального магазина приложений (App Store или Google Play) Запустите приложение и нажмите на кнопку "Регистрация" Введите номер своего мобильного телефона и нажмите "Получить код" Введите полученный по СМС код подтверждения Заполните персональные данные: ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта Придумайте пароль для входа в систему Ознакомьтесь с условиями обслуживания и подтвердите согласие

Для регистрации на сайте последовательность действий аналогичная, но начать нужно с перехода на официальный сайт koronapay.com и нажатия кнопки "Зарегистрироваться".

После регистрации рекомендуется выполнить дополнительные настройки для обеспечения безопасности и удобства использования:

Установите PIN-код для быстрого доступа к приложению

Настройте биометрическую аутентификацию (отпечаток пальца или Face ID), если ваше устройство поддерживает эту функцию

Добавьте получателей в адресную книгу для ускорения будущих переводов

Установите лимиты на переводы для дополнительной безопасности

Важно помнить, что для полноценного использования всех функций системы необходимо пройти полную верификацию, предоставив скан-копии документов. Это повышает лимиты на переводы и снижает ограничения. 🔐

Пополнение счёта и способы внесения средств в Корона Pay

Для совершения переводов через Корона Pay сначала необходимо внести средства в систему. Платформа предлагает несколько удобных способов пополнения, каждый со своими особенностями.

Способ пополнения Время зачисления Комиссия Минимальная сумма Банковская карта Мгновенно 0-2% (зависит от банка-эмитента) 100 ₽ Интернет-банкинг 15-30 минут По тарифам банка 100 ₽ Терминалы самообслуживания До 24 часов Фиксированная (30-100 ₽) 500 ₽ Наличные в кассах партнеров Мгновенно 0-1% 1000 ₽

Подробнее о каждом способе пополнения:

1. Пополнение с банковской карты Самый популярный способ внесения средств. Для пополнения с карты:

Войдите в приложение или личный кабинет на сайте

Выберите раздел "Пополнить счет"

Укажите сумму и выберите способ "Банковская карта"

Введите данные карты (или выберите ранее сохраненную)

Подтвердите операцию с помощью СМС-кода Средства зачисляются моментально, а некоторые банки не взимают комиссию за такие операции.

2. Через интернет-банкинг Удобный способ для владельцев аккаунтов в крупных банках:

Войдите в свой интернет-банк

Найдите раздел "Платежи и переводы" или "Оплата услуг"

В поиске введите "Корона Pay"

Укажите номер телефона, привязанный к Корона Pay, и сумму

Подтвердите операцию

3. Через терминалы самообслуживания Этот способ подойдет тем, кто предпочитает наличные расчеты:

Найдите ближайший терминал партнера (QIWI, Элекснет и др.)

Выберите раздел "Платежные системы"

Найдите Корона Pay и введите номер телефона

Внесите наличные и подтвердите операцию

4. Наличными в кассах банков-партнеров Для пополнения счета наличными в офисе:

Посетите офис банка-партнера (список доступен на сайте Корона Pay)

Предъявите паспорт оператору

Сообщите о желании пополнить счет Корона Pay

Укажите номер телефона и сумму пополнения

Внесите наличные в кассу

При выборе способа пополнения рекомендуется учитывать комиссии и сроки зачисления средств. Для регулярных переводов оптимально настроить автоматическое пополнение с банковской карты — это экономит время и часто снижает комиссии. 💳

Михаил Соколов, финансовый аналитик Когда я начал пользоваться Корона Pay для отправки денег родителям в другой город, столкнулся с проблемой пополнения счета. Первый раз попробовал внести средства через терминал, но столкнулся с высокой комиссией в 1,5%. Решил попробовать другие варианты и провел эксперимент: пополнил счет одинаковой суммой (10 000 рублей) разными способами. Через карту Сбербанка комиссия составила 0,5%, через карту Тинькофф — 0%, через кассу банка — 1%, а через некоторые электронные кошельки — до 2%. После этого я полностью перешел на пополнение через карту Тинькофф и за год сэкономил около 3600 рублей на комиссиях. Рекомендую всем новым пользователям не спешить с выбором способа пополнения, а сравнить варианты для своего конкретного банка и суммы — результат может приятно удивить.

Как отправить перевод или совершить платёж через Корона Pay

Отправка перевода через Корона Pay — процесс прямолинейный и быстрый. Система предлагает несколько вариантов переводов, в зависимости от предпочтений получателя и страны назначения.

Основные типы переводов в системе:

Перевод на банковскую карту получателя

Перевод для получения наличными в пунктах выдачи

Перевод на банковский счет получателя

Перевод по номеру телефона (если получатель зарегистрирован в системе)

Рассмотрим пошаговую инструкцию для каждого типа перевода:

1. Отправка перевода на банковскую карту

Войдите в личный кабинет Корона Pay (приложение или веб-сайт) Выберите раздел "Отправить деньги" или "Новый перевод" Укажите страну получения перевода Выберите способ получения "На карту" Введите сумму перевода (обратите внимание на комиссию, которая отобразится автоматически) Укажите данные получателя: ФИО как в паспорте и номер карты Проверьте введенные данные и подтвердите перевод Введите код из СМС для финального подтверждения

2. Перевод для получения наличными

В личном кабинете выберите "Новый перевод" Выберите страну, где будет получен перевод Укажите способ получения "Наличными" Введите сумму и валюту перевода Заполните данные получателя: ФИО, номер телефона Добавьте контрольный вопрос и ответ для дополнительной безопасности (необязательно) Проверьте и подтвердите перевод Получите и сохраните контрольный номер перевода (MTCN) — он понадобится получателю

3. Перевод на банковский счет

В разделе "Новый перевод" укажите страну назначения Выберите способ получения "На банковский счет" Введите сумму перевода Укажите данные банка получателя: наименование, BIC/SWIFT-код (для международных переводов) Введите номер счета получателя в формате, принятом в стране назначения Укажите ФИО получателя точно как в банковских документах Проверьте и подтвердите перевод

4. Перевод по номеру телефона

Выберите "Перевод по номеру телефона" в основном меню Введите номер телефона получателя или выберите из адресной книги Укажите сумму перевода Добавьте комментарий к переводу при необходимости Подтвердите перевод

После отправки перевода вы получите уведомление с деталями операции. Статус перевода можно отслеживать в разделе "История" или "Мои переводы". При возникновении проблем с доставкой перевода обратитесь в службу поддержки Корона Pay, указав контрольный номер перевода. 🔄

Для обеспечения безопасности переводов рекомендуется:

Проверять все данные получателя перед подтверждением перевода

Не сообщать контрольный номер перевода третьим лицам

При переводе крупной суммы использовать дополнительные механизмы защиты (контрольный вопрос)

Совершать операции только через официальное приложение или сайт Корона Pay

Особенности, комиссии и лимиты платёжной системы Корона Pay

При использовании Корона Pay важно учитывать особенности системы, комиссии за переводы и установленные лимиты. Эта информация поможет спланировать операции и избежать неожиданных ограничений.

Особенности системы Корона Pay:

Мгновенное зачисление средств на карту или для получения наличными

Возможность отмены перевода, если получатель еще не забрал деньги

Конвертация валют по актуальному курсу на момент операции

SMS-уведомления о статусе переводов

Многоуровневая система защиты данных и операций

Программа лояльности с кешбэком до 0,5% от суммы переводов

Комиссии за переводы

Комиссии в системе Корона Pay варьируются в зависимости от направления перевода, суммы и способа получения. Ниже приведены основные тарифы:

Направление перевода Способ получения Комиссия Внутри России На карту 0,5-1% (мин. 30 ₽) Внутри России Наличными 1-1,5% (мин. 50 ₽) Россия → СНГ На карту 1-1,5% (мин. 50 ₽) Россия → СНГ Наличными 1,5-2% (мин. 100 ₽) Россия → Дальнее зарубежье На карту/счет 1,5-2,5% (мин. 150 ₽) Россия → Дальнее зарубежье Наличными 2-3% (мин. 200 ₽)

Важно отметить, что комиссии могут меняться в зависимости от маркетинговых акций и специальных предложений. Актуальную информацию всегда можно увидеть на этапе оформления перевода до его подтверждения. ✅

Лимиты на переводы

Корона Pay устанавливает следующие ограничения на переводы:

Для неверифицированных пользователей:

Разовый перевод: до 15 000 ₽

Суточный лимит: до 40 000 ₽

Месячный лимит: до 100 000 ₽

Для верифицированных пользователей:

Разовый перевод: до 600 000 ₽

Суточный лимит: до 1 000 000 ₽

Месячный лимит: до 2 000 000 ₽

Лимиты могут различаться для разных стран и направлений переводов. Дополнительные ограничения могут быть установлены банками-партнерами и законодательством страны получения.

Как снизить комиссии и повысить лимиты:

Пройдите полную верификацию аккаунта, предоставив скан-копии документов

Используйте специальные акции и промокоды для снижения комиссии

Станьте участником программы лояльности для получения персональных предложений

Отправляйте более крупные переводы реже (комиссия обычно ниже в процентном отношении)

Используйте партнерские банки, предлагающие льготные условия для клиентов Корона Pay

При планировании крупного перевода рекомендуется заранее уточнить возможные ограничения в службе поддержки Корона Pay. Для международных переводов может потребоваться предоставление дополнительных документов, подтверждающих цель перевода. 🔍

Использование платежной системы Корона Pay открывает доступ к удобным, быстрым и относительно недорогим денежным переводам. Соблюдая рекомендации по безопасности и учитывая особенности комиссий и лимитов, вы сможете максимально эффективно организовать свои финансовые операции. Помните, что система постоянно совершенствуется, добавляя новые функции и оптимизируя тарифы, поэтому стоит периодически проверять актуальную информацию на официальном сайте или в приложении Корона Pay.

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