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Как перевести деньги в Молдавию: 5 проверенных способов экономии
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Как вести личный бюджет, чтобы начать копить
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Как перевести деньги в Молдавию: 5 проверенных способов экономии

#Личные финансы  #Экономия денег  #Переводы и платежи  
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Для кого эта статья:

  • Трудовые мигранты, отправляющие деньги в Молдавию
  • Люди, желающие разобраться в способах перевода денежных средств

  • Финансовые консультанты и аналитики, работающие с клиентами, занимающимися международными переводами

    Отправка денег

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Полина Журавлёва

специалист по банковским продуктам

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