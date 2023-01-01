Как перевести деньги в Молдавию: 5 проверенных способов экономии#Личные финансы #Экономия денег #Переводы и платежи
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Для кого эта статья:
- Трудовые мигранты, отправляющие деньги в Молдавию
- Люди, желающие разобраться в способах перевода денежных средств
Финансовые консультанты и аналитики, работающие с клиентами, занимающимися международными переводами
Отправка денег
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Полина Журавлёва
специалист по банковским продуктам
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