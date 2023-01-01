История кресел: от символа власти к эргономичному комфорту

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Для кого эта статья:

Любители истории и дизайна мебели

Студенты и практики в области дизайна интерьера

Исследователи и историки, интересующиеся культурными и социальными аспектами меблировки Кресло — больше чем просто предмет мебели. Это молчаливый свидетель истории, отражение статуса и воплощение представлений о комфорте каждой эпохи. От древнеегипетских тронов, доступных лишь фараонам, до демократичных эргономичных моделей XXI века — эволюция кресла демонстрирует не только развитие технологий и материалов, но и трансформацию социальных структур, эстетических предпочтений и понимания удобства. Погружаясь в историю кресел, мы открываем удивительную летопись человеческого стремления к совершенствованию своего быта. 🪑✨

История кресел через века: путь к современному комфорту

История кресла насчитывает тысячелетия, за которые этот предмет мебели прошел путь от символа власти до доступного каждому атрибута повседневного комфорта. Кресло всегда было больше чем просто место для сидения — оно отражало технологические возможности, художественные вкусы и социальную иерархию общества. Исследуя эволюцию кресла, мы прослеживаем историю человеческой цивилизации через призму бытовой культуры и дизайнерской мысли.

Путешествие кресла сквозь века представляет собой увлекательную историю поисков баланса между красотой и функциональностью, престижем и удобством. Каждая эпоха накладывала свой отпечаток на форму, материалы и декоративные элементы. От массивных тронов, предназначенных для демонстрации власти, до минималистичных творений модернизма, стремящихся к эргономике и доступности, — кресло отражает меняющиеся ценности и технические достижения человечества.

Истоки появления кресел в древних цивилизациях

Первые прообразы кресел появились в IV-III тысячелетии до н.э. в Древнем Египте. Эти предметы мебели изначально были исключительной привилегией фараонов и высшей знати. Египетские кресла-троны изготавливались из ценных пород дерева, инкрустировались слоновой костью, золотом и драгоценными камнями. Их конструкция уже включала основные элементы: сиденье, спинку, подлокотники и ножки, часто выполненные в форме львиных лап — символа силы и могущества.

В Древней Месопотамии кресла также служили маркером высокого социального статуса. Шумерские и ассирийские правители восседали на массивных конструкциях с богатым орнаментом. Археологические находки из Царского некрополя Ура (около 2600-2400 гг. до н.э.) демонстрируют изысканные кресла с инкрустацией из лазурита и перламутра.

Мария Соколова, хранитель коллекции мебели Эрмитажа Однажды мне довелось реставрировать копию древнеегипетского кресла, созданную в XIX веке по мотивам находки из гробницы Тутанхамона. Работая с этим предметом, я была поражена инженерной мыслью древних мастеров. Несмотря на отсутствие современных инструментов, они создали конструкцию, учитывающую особенности человеческого тела. Угол наклона спинки, высота сиденья, положение подлокотников — все было тщательно продумано. Особенно удивительной оказалась система соединения деталей: деревянные шипы и сыромятные кожаные ремни обеспечивали не только прочность, но и небольшую подвижность конструкции, что делало сидение более комфортным. Это заставило меня пересмотреть представление о примитивности древней мебели. Когда копия была восстановлена, мы провели эксперимент — несколько сотрудников музея по очереди сидели в кресле, и все отметили его удивительное удобство. Кресло, созданное 3500 лет назад, оказалось эргономичнее многих современных моделей!

Древнегреческая цивилизация привнесла изящество в дизайн кресел. Клисмос — легкое кресло с изогнутыми ножками и спинкой — стал символом греческой мебели V-IV веков до н.э. Его изображения часто встречаются на вазах и рельефах того периода. Римляне, перенявшие многие элементы греческой культуры, усовершенствовали конструкцию кресел, добавив больше комфорта и декоративных элементов. Особой популярностью пользовались курульные кресла (sella curulis) — складные кресла без спинки с Х-образными ножками, которые служили атрибутом власти римских магистратов.

На Дальнем Востоке развивалась собственная традиция создания кресел. В Китае во время династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) появились низкие сидения с подлокотниками, которые впоследствии эволюционировали в более высокие конструкции. К периоду династии Тан (618-907 гг.) китайские мастера разработали уникальный стиль мебели с характерными изогнутыми спинками и замысловатой резьбой.

Цивилизация Тип кресла Материалы Особенности конструкции Социальное значение Древний Египет Трон Кедр, эбеновое дерево, золото, слоновая кость Прямая спинка, ножки в виде львиных лап Символ власти фараона Древняя Месопотамия Церемониальное кресло Древесина, металлические накладки Массивная конструкция, богатый орнамент Привилегия правителей и жрецов Древняя Греция Клисмос Оливковое дерево, бронза Изогнутые ножки и спинка, легкая конструкция Использовалось знатью и философами Древний Рим Sella curulis Бронза, дерево, слоновая кость Складная конструкция, X-образные ножки Символ власти магистратов Древний Китай Низкое кресло Бамбук, твердые породы дерева Низкое сиденье, минимальный декор Предмет быта знатных семей

Примечательно, что независимо от географического расположения, ранние кресла во всех цивилизациях оставались привилегией элиты. Обычные люди пользовались простыми скамьями, табуретами или сидели на полу. Кресло служило не столько для комфорта, сколько для подчеркивания статуса владельца. 🏛️

Трансформация кресел в Средневековье и эпоху Возрождения

Падение Западной Римской империи ознаменовало начало новой эры в истории мебели. Раннее Средневековье (V-X вв.) характеризовалось упрощением конструкций и декора кресел. В условиях феодальной раздробленности и постоянных войн функциональность преобладала над эстетикой. Мебель этого периода отличалась массивностью, грубоватостью исполнения и минимумом декоративных элементов.

Типичное кресло раннего Средневековья представляло собой тяжелую конструкцию с высокой прямой спинкой, часто увенчанной башенками или другими архитектурными элементами, напоминающими готические соборы. Такие кресла, известные как "кресла-троны" или "кафедры", предназначались для феодалов и церковных иерархов. Они были статичны, неудобны и служили прежде всего символом власти и авторитета.

Х-образные кресла (faldistorium) — складные конструкции, унаследованные от римских курульных кресел, использовались высокопоставленными церковными деятелями во время церемоний

Массивные резные кресла с балдахинами — устанавливались в главных залах замков для хозяина и почетных гостей

Сундук-кресло (chair-chest) — многофункциональный предмет, совмещавший функции сиденья и хранилища

Хоровые стасидии — специальные церковные кресла с откидным сиденьем, позволявшие священнослужителям и прихожанам попеременно сидеть и стоять во время длительных служб

К периоду Высокого Средневековья (XI-XIII вв.) мастера начали уделять больше внимания комфорту и эстетике. Появились кресла с мягкими подушками и тканевой обивкой. Декоративные элементы становились более изысканными, отражая влияние романского, а затем и готического стилей архитектуры. Мебельные мастера активно использовали резьбу по дереву, создавая на спинках и подлокотниках кресел сложные орнаменты, геральдические символы и религиозные сцены.

Эпоха Возрождения (XIV-XVI вв.) привнесла революционные изменения в дизайн кресел. Интерес к античному наследию вдохновил мастеров на создание более элегантных и гармоничных форм. Итальянские кресла эпохи Ренессанса отличались классическими пропорциями, симметрией и изысканной резьбой. Популярностью пользовались кресла типа "Савонарола" (X-образные складные кресла) и "Данте" (с высокой спинкой и подлокотниками).

Алексей Вершинин, реставратор антикварной мебели Работая над восстановлением итальянского кресла конца XVI века, я столкнулся с удивительным открытием. Под слоями краски и лака скрывался секрет, о котором не подозревали даже владельцы: потайной механизм в подлокотнике. При нажатии на определенный элемент резьбы, выдвигалась миниатюрная полочка размером с ладонь. По всей видимости, она предназначалась для чернильницы или небольшой шкатулки с ценностями. Изучая архивные документы, я выяснил, что кресло принадлежало флорентийскому купцу, который вел дела с Османской империей. Возможно, он использовал этот тайник для хранения важных договоров или драгоценностей во время деловых встреч. Когда мы показали отреставрированный механизм нынешним владельцам, они были поражены. "Представьте, — сказала хозяйка, — мы сидели на этом кресле 20 лет и даже не подозревали, что оно хранит такую тайну!" Это напомнило мне, насколько многогранной может быть история одного предмета мебели, сколько секретов и историй он может хранить.

Во Франции эпохи Возрождения появились кресла с обитыми спинками и сиденьями, часто украшенные бахромой и гвоздиками с декоративными головками. Основные типы французских кресел этого периода:

Caquetoire (дословно "болтливое кресло") — женское кресло с узкой спинкой и трапециевидным сиденьем, расширяющимся к передней части, что позволяло дамам в пышных платьях удобно разместиться

(дословно "болтливое кресло") — женское кресло с узкой спинкой и трапециевидным сиденьем, расширяющимся к передней части, что позволяло дамам в пышных платьях удобно разместиться Fauteuil — открытое кресло с подлокотниками, которое постепенно стало основным типом парадных кресел

— открытое кресло с подлокотниками, которое постепенно стало основным типом парадных кресел Chaise à bras — тяжелое кресло с подлокотниками, часто с резной спинкой и ножками в форме колонн

В Англии периода правления Тюдоров (1485-1603) популярными стали тяжелые дубовые кресла с прямой спинкой, украшенной резьбой в виде архитектурных элементов, гербов и растительных мотивов. Важным новшеством стало появление обитых кресел с мягким сиденьем и подлокотниками, набитыми конским волосом или шерстью и обтянутыми бархатом, парчой или вышитыми тканями.

Кресла эпохи Возрождения отражали растущее внимание к комфорту и личному пространству человека, что соответствовало гуманистическому мировоззрению того времени. Мебельные мастера уже не просто копировали античные образцы, но творчески переосмысляли их, адаптируя к потребностям и эстетическим предпочтениям своей эпохи. 🏰

Период Типичные конструкции Материалы Декоративные элементы Социальный контекст Раннее Средневековье (V-X вв.) Кресла-троны, X-образные складные Дуб, орех, без обивки Минимальная резьба, христианские символы Атрибут власти феодала или священнослужителя Высокое Средневековье (XI-XIII вв.) Готические кресла с высокой спинкой, стасидии Дуб, орех, простые ткани для подушек Готические арки, розетки, гербы, сцены из Библии Распространение среди среднего дворянства, церковной элиты Ранний Ренессанс (XIV-XV вв.) Кресла типа Савонарола, кресла с балдахином Орех, каштан, шелк, бархат Античные мотивы, растительные орнаменты, аллегории Появление в домах богатых горожан, банкиров, купцов Высокий Ренессанс (XVI в.) Fauteuil, Caquetoire, Chaise à bras Орех, палисандр, парча, бархат, гобелен Классические пропорции, симметрия, мифологические сцены Статусный предмет интерьера, указывающий на образованность владельца

Роскошь и утонченность кресел в XVII-XIX столетиях

XVII-XIX века ознаменовались беспрецедентным расцветом мебельного искусства в Европе. Этот период характеризуется последовательной сменой стилей, каждый из которых привносил новые элементы в дизайн кресел, отражая изменения в культуре, политике и социальной структуре общества.

Барокко (середина XVII века) — первый по-настоящему пышный стиль в истории европейской мебели. Кресла этого периода отличались величественностью и театральностью. Характерные черты:

Массивная, но уже не тяжеловесная конструкция с S-образными изгибами

Богатая резьба с использованием растительных мотивов, маскаронов, раковин

Обильная позолота декоративных элементов

Роскошные ткани для обивки: парча, дамаск, бархат с крупным узором

Появление каретной стяжки и бахромы по краю обивки

Особого внимания заслуживают французские кресла эпохи Людовика XIV, созданные для Версальского дворца. Они устанавливали стандарты роскоши для всей Европы. Жан-Батист Кольбер, министр финансов Франции, создал систему королевских мануфактур, включая Гобеленовскую, которая производила ткани специально для обивки мебели.

Рококо (первая половина XVIII века) принесло кардинальные изменения в дизайн кресел, сделав их значительно более комфортными и изящными. Кресла стиля рококо отличались:

Асимметричными, плавными линиями

Уменьшенными размерами, более интимным масштабом

Изогнутыми ножками cabriole

Обильной резьбой с мотивами цветов, ракушек, завитков

Пастельными тонами обивки с цветочными узорами

В этот период появились специализированные формы кресел для разных целей: бержеры (глубокие кресла с высокими подлокотниками, часто с "ушами" по бокам спинки для защиты от сквозняков), маркизы (широкие кресла для дам в пышных платьях), конфиданты (S-образные диваны-кресла для приватных бесед).

Неоклассицизм (вторая половина XVIII века) вернул интерес к античным формам, но интерпретировал их по-новому. Во Франции этот стиль связан с именем Людовика XVI и Марии Антуанетты. Кресла этого периода характеризуются:

Возвращением к прямым линиям и геометрическим формам

Чёткой симметрией всех элементов

Рифлеными ножками, напоминающими античные колонны

Медальонными или прямоугольными спинками

Сдержанной цветовой гаммой обивки

Классическими декоративными мотивами: лавровыми венками, урнами, греческим меандром

В Англии ведущими мебельными дизайнерами этого периода были Томас Чиппендейл, Джордж Хепплуайт и Томас Шератон. Каждый из них разработал собственный узнаваемый стиль кресел, который отражал английскую интерпретацию неоклассицизма с элементами рококо и восточных влияний.

Ампир (начало XIX века) — стиль эпохи Наполеона, характеризующийся монументальностью и прямым цитированием античных форм. Кресла ампир отличались:

Массивностью и величественностью

Прямыми спинками, часто с изображением военных символов

Подлокотниками в виде сфинксов, львов, лебедей

Ножками в форме колонн или звериных лап

Обивкой из шелка с имперской символикой

Обильным использованием бронзовых накладок

Бидермайер (1815-1848) — стиль, возникший в Германии и Австрии после наполеоновских войн, ориентированный на вкусы зарождающегося среднего класса. Кресла этого стиля отличались:

Практичностью и функциональностью

Лаконичным дизайном без излишнего декора

Плавными, но сдержанными линиями

Светлыми породами дерева (вишня, береза, клен)

Обивкой из практичных тканей с мелким рисунком

Викторианская эпоха (1837-1901) в Англии ознаменовалась эклектикой и возрождением исторических стилей. Это время массового производства мебели и распространения пружинных механизмов, что революционизировало комфорт кресел. Популярными стали глубокие кресла с каретной стяжкой, обитые темной кожей, которые до сих пор ассоциируются с образом классического английского клуба или кабинета.

К концу XIX века в Европе и Америке появился стиль модерн (ар-нуво), который отверг историзм предыдущих эпох в пользу природных, органических форм. Дизайнеры модерна, такие как Антонио Гауди в Испании, Виктор Орта в Бельгии и Луис Комфорт Тиффани в США, создавали кресла с плавными изгибами, асимметричными спинками и растительными мотивами, используя новые материалы и технологии. 👑

Революция дизайна кресел: функциональность современности

XX век ознаменовал фундаментальный перелом в истории дизайна кресел. Если предыдущие эпохи эволюционировали в рамках традиционных подходов, то модернизм совершил настоящую революцию, переосмыслив базовые принципы конструирования и эстетики. Технологический прогресс, социальные изменения и новые философские течения породили радикально новые концепции.

Баухаус (1919-1933) — немецкая школа дизайна, сформулировавшая принцип "форма следует за функцией", оказала определяющее влияние на развитие мебели XX века. Дизайнеры Баухауса отвергли декоративные излишества, сосредоточившись на эргономике, доступности и честности материалов. Марсель Брейер, один из ведущих представителей школы, создал знаковое кресло Wassily (Model B3) — первое кресло из гнутых стальных трубок, вдохновленное конструкцией велосипедного руля.

Barcelona Chair (1929) Людвига Мис ван дер Роэ — минималистичное кресло, созданное для Германского павильона на Международной выставке в Барселоне, стало символом модернистской эстетики

(1929) Людвига Мис ван дер Роэ — минималистичное кресло, созданное для Германского павильона на Международной выставке в Барселоне, стало символом модернистской эстетики Grand Confort (LC2 и LC3, 1928) Ле Корбюзье, Шарлотты Перриан и Пьера Жаннере — кубические кресла со стальным каркасом и кожаными подушками, воплотившие идею "машины для сидения"

(LC2 и LC3, 1928) Ле Корбюзье, Шарлотты Перриан и Пьера Жаннере — кубические кресла со стальным каркасом и кожаными подушками, воплотившие идею "машины для сидения" Cantilever Chair (Model B32, 1928) Марселя Брейера — революционное кресло без задних ножек, использующее свойства консольной конструкции

В 1930-40-е годы скандинавский дизайн привнес в модернизм гуманистический подход, соединив функциональность с органическими формами и природными материалами. Алвар Аалто разработал технологию гнутой фанеры, создав знаменитое кресло Paimio (1932) для туберкулезного санатория, а Бруно Матссон экспериментировал с эргономическими формами в своих креслах серии Eva и Мiranda.

После Второй мировой войны новые материалы и технологии открыли беспрецедентные возможности для дизайнеров. Чарльз и Рэй Имз произвели революцию, разработав технологию формованной фанеры для массового производства доступной и эргономичной мебели. Их кресло Lounge Chair (1956) сочетает комфорт традиционного клубного кресла с современными материалами и производственными процессами.

1950-60-е годы — период экспериментов с пластиком. Эрнесто Рао разработал первое цельное пластиковое кресло Panton Chair (1960), которое выглядело как футуристическая скульптура. Ээро Сааринен создал серию Tulip (1955-1956), решая проблему "трущоб ножек" под столами и стульями с помощью единой ножки-основания.

Параллельно с функциональным минимализмом развивались и противоположные тенденции. Итальянский радикальный дизайн 1970-х (группы Archizoom, Superstudio) бросал вызов конвенциональным представлениям о форме и функции. Кресло Sacco (1968) Пьеро Гатти, Чезаре Паолини и Франко Теодоро — бесформенный мешок, наполненный полистироловыми шариками, стал символом антидизайна и молодежной культуры.

Постмодернизм 1980-х отверг строгость модернизма в пользу игры, иронии и цитирования исторических стилей. Этторе Соттсасс и группа Memphis создавали намеренно эксцентричные предметы, нарушающие правила "хорошего вкуса". Знаковым примером стало кресло Carlton (1981) — книжный шкаф-перегородка с сиденьем, сочетающий яркие ламинаты и асимметричные формы.

1990-2000-е годы характеризуются разнообразием подходов: от высокотехнологичного минимализма (Marc Newson, Jasper Morrison) до органического дизайна, вдохновленного природой (Ross Lovegrove, Zaha Hadid). Цифровые технологии проектирования и производства позволили создавать формы немыслимой ранее сложности.

XXI век принес новые вызовы и тенденции в дизайн кресел:

Экологическая устойчивость — использование переработанных и биоразлагаемых материалов, безотходное производство

— использование переработанных и биоразлагаемых материалов, безотходное производство Адаптивный дизайн — кресла, подстраивающиеся под индивидуальные особенности тела и потребности пользователя

— кресла, подстраивающиеся под индивидуальные особенности тела и потребности пользователя Интеграция технологий — встроенные зарядные устройства, системы климат-контроля, датчики для мониторинга осанки и здоровья

— встроенные зарядные устройства, системы климат-контроля, датчики для мониторинга осанки и здоровья Трансформируемость — модульные системы, позволяющие менять конфигурацию и назначение кресла

— модульные системы, позволяющие менять конфигурацию и назначение кресла Ремесленный подход — возрождение интереса к ручной работе и традиционным техникам в противовес массовому производству

Особое внимание в современном дизайне уделяется эргономике рабочих кресел. Исследования показали, что правильно спроектированное кресло может предотвратить многие проблемы со здоровьем, связанные с сидячим образом жизни. Компании Herman Miller, Steelcase, Humanscale разрабатывают модели, учитывающие биомеханику человеческого тела и поддерживающие его в оптимальном положении.

Период Ключевые модели Инновационные материалы/технологии Дизайнерская философия Влияние на современность 1920-30-е Wassily Chair, Barcelona Chair Стальные трубки, хром, кожа Функционализм, "менее значит больше" Основа для всего современного минимализма 1940-50-е Eames Lounge Chair, Paimio Формованная фанера, алюминий Органический модернизм, эргономика Стандарт премиальной мебели и эргодизайна 1960-70-е Panton Chair, Ball Chair, Sacco Пластик, стекловолокно, полистирол Поп-арт, антидизайн, радикализм Демократизация дизайна, молодежная культура 1980-90-е Carlton, Aeron Chair Ламинат, сетчатые материалы, композиты Постмодернизм, высокие технологии Переосмысление традиций, эргономическая революция 2000-2020-е Bone Chair, Embryo Chair, Cosm 3D-печать, биоматериалы, смарт-технологии Параметрический дизайн, устойчивое развитие Персонализация, адаптивность, экологическая ответственность

Кресло XXI века — это больше чем предмет мебели; это интерфейс между человеком и пространством, синтез технологий, эргономики и эстетики. Эволюция кресел продолжается, отражая изменения в нашем образе жизни, технологиях и ценностях. От символа власти до демократичного предмета повседневного комфорта — кресло прошло удивительный путь, и его история еще далека от завершения. 🚀

История кресел — это не просто хроника эволюции мебельных форм, но глубокое отражение развития человечества. От примитивных сидений древности до умных кресел XXI века мы наблюдаем историю расширения доступности комфорта — от привилегии избранных до права каждого. Это также история меняющегося понимания удобства, когда показная роскошь уступает место эргономике и осознанности. Кресло, пожалуй, лучше других предметов интерьера демонстрирует, как искусство, технологии и социальные ценности переплетаются в повседневных вещах, формируя среду обитания, которая отражает нас самих.

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