Фунгицид Хорус: защита сада от грибковых заболеваний – эффективно

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Для кого эта статья:

Садоводы-любители и профессиональные агрономы

Фермеры, занимающиеся выращиванием плодовых и овощных культур

Специалисты в области агрономии и защиты растений Когда грибковые заболевания атакуют ваш сад, потери урожая могут достигать катастрофических 70-90%. Фунгицид Хорус стал настоящим спасением для многих садоводов благодаря своей высокой эффективности против широкого спектра патогенов 🌱. Этот системный препарат не просто защищает растения от внешней угрозы, но и проникает внутрь тканей, обеспечивая длительную защиту даже после дождя. Правильное применение Хоруса может стать решающим фактором между богатым урожаем и разочарованием от потерянных плодов трудов.

Хорус: защитный фунгицид для вашего сада

Хорус представляет собой системный фунгицид от швейцарской компании Syngenta, который завоевал признание профессиональных аграриев и садоводов-любителей. Препарат выпускается в форме водорастворимых гранул (ВДГ), содержащих 75% действующего вещества ципродинила. Благодаря системному действию, Хорус не только защищает обработанные части растений, но и перемещается по сосудистой системе, обеспечивая полную защиту всего растительного организма.

Основные преимущества фунгицида Хorus:

Быстрое проникновение в ткани растений (2-3 часа)

Устойчивость к смыванию осадками

Работа в широком температурном диапазоне (от +3°C)

Профилактическое и лечебное действие

Длительный период защиты (10-14 дней)

Низкий риск развития резистентности у патогенов

Анна Петрова, главный агроном питомника декоративных растений Ситуация на нашей производственной площадке обострилась, когда затяжные дожди спровоцировали вспышку монилиоза на молодых саженцах вишни и черешни. Мы теряли до 40% посадочного материала, и традиционные контактные фунгициды не справлялись из-за постоянного смывания осадками. После консультации со специалистами перешли на схему с применением Хоруса. Результат превзошёл ожидания: даже после трёх дождливых дней препарат продолжал действовать, а общие потери снизились до приемлемых 7-10%. Особенно впечатлило, что Хорус эффективно работал даже при низких весенних температурах, когда многие другие препараты бездействуют.

Период защитного действия Хоруса составляет от 7 до 14 дней в зависимости от погодных условий и интенсивности развития заболевания. При повышенном инфекционном фоне или частых осадках рекомендуется сокращать интервал между обработками до минимальных значений.

Состав и принцип действия фунгицида Хорус

Активным действующим веществом Хоруса является ципродинил, принадлежащий к химическому классу анилинопиримидинов. Концентрация действующего вещества в препарате составляет 750 г/кг. Механизм действия ципродинила основан на ингибировании биосинтеза аминокислот и белков в клетках патогенных грибов, что приводит к блокированию их роста и развития. 🧪

Ципродинил обладает трансламинарной активностью — способностью проникать через листовую пластину и распространяться по тканям растения. Это свойство обеспечивает защиту даже тех частей растения, которые не были непосредственно обработаны раствором фунгицида.

Параметр Характеристика Действующее вещество Ципродинил Химический класс Анилинопиримидины Концентрация ДВ 750 г/кг Препаративная форма Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ) Механизм действия Системный, ингибирование биосинтеза аминокислот Класс опасности 3 (умеренно опасное вещество)

Принцип действия Хоруса можно разделить на несколько этапов:

Проникновение в ткани растения (в течение 2-3 часов после обработки) Системное распространение по растительным тканям Блокирование процессов синтеза аминокислот в клетках грибов Прекращение роста мицелия и предотвращение спорообразования Постепенная гибель патогенных организмов

Важно отметить, что Хорус эффективен как в профилактических целях, так и на ранних стадиях развития инфекции (в течение 36-48 часов после заражения). Препарат также проявляет частичное искореняющее действие на уже развившуюся инфекцию, что делает его универсальным средством защиты растений.

Спектр действия: от каких болезней защищает Хорус

Фунгицид Хорус зарегистрирован для борьбы с широким спектром грибковых заболеваний на различных культурах. Особенно эффективен против патогенов, вызывающих монилиоз, парша, мучнистую росу и серую гниль. 🍎

Основные заболевания, против которых эффективен Хорус:

Парша яблони и груши (Venturia inaequalis, Venturia pirina)

Монилиальный ожог и плодовая гниль косточковых (Monilinia spp.)

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость) косточковых

Серая гниль земляники и винограда (Botrytis cinerea)

Мучнистая роса на различных культурах

Альтернариоз на плодовых и овощных культурах

Оидиум винограда

Михаил Сергеев, фермер-садовод Три года назад мой сад из 50 яблонь оказался под угрозой полного поражения паршой. Весна выдалась аномально влажной, и классические медьсодержащие препараты не справлялись с нагрузкой. После консультации с коллегами я приобрел фунгицид Хорус. Первое, что меня удивило — это небольшая дозировка: всего 2-3 грамма на 10 литров воды. Начал применение при температуре +5°C, когда другие препараты еще неэффективны. Результат заметил уже через неделю: распространение парши остановилось, а через 14 дней после второй обработки молодые листья выросли абсолютно здоровыми. В итоге удалось спасти 90% урожая, который превзошел прошлогодний на 25%. Теперь Хорус — основной компонент моей программы защиты сада, особенно в ранневесенний период.

Культуры, на которых зарегистрировано применение Хоруса:

Культура Заболевание Норма расхода, г/10 л воды Яблоня, груша Парша, мучнистая роса 2-3 Вишня, черешня, слива, абрикос Монилиоз, клястероспориоз 2-3 Персик Курчавость листьев, монилиоз 2-3 Виноград Серая гниль, оидиум 2-3 Земляника Серая гниль, мучнистая роса 2 Томаты, огурцы Серая гниль, мучнистая роса 2 Роза и декоративные культуры Мучнистая роса, серая гниль 2-3

Особенность Хоруса в том, что он эффективен даже при низких температурах (от +3°C), что позволяет начинать обработки ранней весной. Это особенно важно для борьбы с монилиозом и паршой, развитие которых начинается при прохладной погоде.

Фунгицид также демонстрирует высокую эффективность против грибов рода Botrytis (серая гниль), которые представляют серьезную угрозу для земляники, винограда, томатов и декоративных культур. Хорус блокирует развитие патогена на ранних стадиях и предотвращает его распространение.

Правильное применение: дозировка и способы обработки

Эффективность Хоруса напрямую зависит от правильности его применения. Для достижения максимального результата необходимо соблюдать рекомендации по дозировке, срокам и способам обработки. 🌿

Основные правила приготовления рабочего раствора:

Используйте чистую воду комнатной температуры Отмерьте необходимое количество препарата (обычно 2-3 г на 10 л воды) Растворите препарат в небольшом количестве воды (1-2 литра) После полного растворения гранул добавьте остальную воду Тщательно перемешайте рабочий раствор Используйте приготовленный раствор в течение 24 часов

Важно понимать, что Хорус имеет ограничения по кратности применения в течение сезона. Для большинства культур допускается не более 2-3 обработок за вегетационный период. Это связано с необходимостью предотвращения развития резистентности у патогенов.

Оптимальные сроки обработки различных культур:

Яблоня и груша : первая обработка — фаза "зеленый конус" или "розовый бутон", последующие — с интервалом 7-10 дней

: первая обработка — фаза "зеленый конус" или "розовый бутон", последующие — с интервалом 7-10 дней Косточковые культуры : первая обработка — начало распускания почек, вторая — после цветения

: первая обработка — начало распускания почек, вторая — после цветения Виноград : фазы "перед цветением", "после цветения" и "начало созревания ягод"

: фазы "перед цветением", "после цветения" и "начало созревания ягод" Земляника : перед цветением и после сбора урожая

: перед цветением и после сбора урожая Овощные культуры: при появлении первых признаков заболевания

Для достижения максимальной эффективности рекомендуется проводить обработки в утренние или вечерние часы, избегая периода высоких температур и яркого солнечного света. Опрыскивание должно обеспечивать равномерное покрытие всех частей растения, включая нижнюю сторону листьев.

При использовании Хоруса в системе защиты важно чередовать его с препаратами из других химических групп для предотвращения развития устойчивости у патогенов. Хорошими партнерами для ротации являются контактные фунгициды на основе меди, серы или манкоцеба.

Меры безопасности при работе с фунгицидом Хорус

Несмотря на относительно низкую токсичность по сравнению с другими фунгицидами, Хорус требует соблюдения стандартных мер безопасности при работе с пестицидами. Препарат относится к 3 классу опасности (умеренно опасные вещества). ⚠️

Обязательные средства индивидуальной защиты:

Защитные перчатки (резиновые или нитриловые)

Респиратор или защитная маска

Защитные очки

Рабочая одежда с длинными рукавами и штанинами

Закрытая обувь

Во время работы с препаратом запрещается:

Принимать пищу, пить, курить

Допускать детей и домашних животных в обрабатываемую зону

Проводить обработки при сильном ветре (более 5 м/с)

Работать без средств индивидуальной защиты

После завершения работы с препаратом необходимо тщательно вымыть руки и лицо с мылом, прополоскать рот, принять душ. Рабочую одежду следует стирать отдельно от повседневной.

Хранить Хорус необходимо в оригинальной упаковке, в сухом, темном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от -10°C до +35°C. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения составляет 3 года с даты производства.

Важные ограничения по применению Хоруса:

Параметр Ограничение Срок последней обработки до сбора урожая 14-21 день (зависит от культуры) Максимальная кратность обработок 2-3 раза за сезон Совместимость с биопрепаратами Низкая (интервал не менее 5-7 дней) Время безопасного выхода на участок 3 дня для работ, 7 дней для отдыха Запрет на применение В санитарной зоне вокруг водоемов (50 м)

При случайном проливе или просыпании препарата следует собрать его, избегая образования пыли, и утилизировать в соответствии с местными правилами обращения с пестицидами. Загрязненные поверхности нужно очистить мыльным раствором.

Пустую тару из-под фунгицида нельзя использовать для бытовых целей. Её следует трижды промыть водой, проколоть для исключения повторного использования и утилизировать как бытовой отход.

Фунгицид Хорус представляет собой мощный инструмент в арсенале садоводов для борьбы с опасными грибковыми заболеваниями растений. Его системное действие, устойчивость к смыванию осадками и эффективность даже при низких температурах делают его незаменимым, особенно для ранневесенних обработок. Строгое соблюдение рекомендаций по применению, дозировке и мерам безопасности гарантирует максимальную эффективность препарата и сохранность вашего урожая. Помните, что грамотная защита растений — это не только своевременное применение фунгицидов, но и комплексный подход, включающий агротехнические мероприятия, поддержание оптимальных условий выращивания и чередование препаратов разных химических групп.

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