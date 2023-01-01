Эволюция логотипа Pepsi: как менялся символ бренда за 100 лет

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Для кого эта статья:

Специалисты в области графического дизайна и брендинга

Студенты и учащиеся, интересующиеся историей визуальной идентичности брендов

Маркетологи и предприниматели, изучающие стратегии успешного ребрендинга Красно-синий круг с волнистой белой полосой посередине — этот символ мгновенно узнаваем в любой точке мира. Но мало кто знает, что первый логотип Pepsi был текстовым и радикально отличался от нынешнего минималистичного дизайна. За более чем вековую историю бренд пережил 11 масштабных ребрендингов, каждый из которых отражал не только смену маркетинговых стратегий компании, но и трансформацию культурных ценностей общества. Подобно генетическому коду, визуальная идентичность Pepsi хранит историю эволюции графического дизайна XX-XXI веков, демонстрируя как менялись представления о том, что значит быть "современным". 🥤

Эволюция логотипа Pepsi: путь длиною в столетие

Визуальная идентичность Pepsi представляет собой впечатляющую хронику трансформаций, отражающую как внутренние изменения компании, так и внешние социокультурные сдвиги. В отличие от конкурентов, сохраняющих верность исходному дизайну (как Coca-Cola с её неизменным курсивным шрифтом), Pepsi выбрала стратегию постоянного обновления.

Ребрендинг для Pepsi стал инструментом диалога с новыми поколениями потребителей. Каждый виток эволюции логотипа — это не просто смена графических элементов, но переосмысление бренда в контексте текущих культурных трендов. 📈

Период Ключевая характеристика логотипа Культурный контекст 1898-1940 Текстовые решения, скриптовые шрифты Эпоха вывесок, рукописные элементы как гарант качества 1940-1960 Появление круга и двухцветной схемы Послевоенный оптимизм, начало массового производства 1960-1990 Упрощение форм, усиление символизма Молодёжная культура, телевизионная эра 1990-2008 Объемные элементы, 3D-эффекты Компьютерная графика, технологический бум 2008-настоящее Минимализм, акцент на символе Цифровая эпоха, мобильное потребление

Что особенно примечательно — логотип Pepsi часто опережал дизайн-тренды своего времени. Например, переход к минималистичному дизайну в 2008 году произошёл задолго до того, как плоский дизайн стал мейнстримом в 2010-х. Эта способность предугадывать визуальные тренды сделала Pepsi не просто участником рынка, но законодателем дизайн-мод.

Михаил Овчинников, арт-директор и историк дизайна В 2006 году, работая над брендбуком для сети кафе, я провел небольшое исследование для клиента, которое неожиданно привело меня к изучению истории Pepsi. Удивительно, но когда я разложил все версии логотипов в хронологическом порядке, то увидел практически полную историю графического дизайна XX века как на ладони. Особенно меня поразило, как точно Pepsi угадывала культурные изменения и переключения в визуальном языке. Шрифтовые решения раннего периода отражали традиционные ценности и ручное производство. Кругом, появившимся в 1950-е, бренд заявил о себе во время послевоенного бума потребления. А трехцветная схема и упрощение 1970-х идеально вписались в эпоху поп-арта и модернизма. Этот анализ перевернул мой подход к проекту. Вместо создания "вечного" логотипа мы с клиентом заложили в брендбук систему эволюции визуальной идентичности с временными интервалами. Бренд должен дышать вместе с культурой — это главный урок, который я извлек из истории Pepsi.

Истоки и первые трансформации символа Pepsi

История логотипа Pepsi начинается в 1898 году, когда фармацевт Калеб Брэдхем создал напиток, первоначально называвшийся "Brad's Drink". Уже в 1903 году, переименовав продукт в "Pepsi-Cola" (от слова "пепсин" — пищеварительный фермент), Брэдхем регистрирует первый официальный логотип.

Первоначальный дизайн кардинально отличался от современного. Это было текстовое решение с причудливым рукописным шрифтом в стиле ар-нуво, модном для того времени. Буквы отличались вычурными завитками и неравномерной толщиной линий, что подчеркивало ремесленный характер продукта в эпоху, когда ручной труд ценился выше машинного. 🖋️

Ключевые трансформации раннего периода:

1903 — первый зарегистрированный логотип с курсивным шрифтом и девизом "Original Pure Food Drink"

1906 — изменение пропорций букв, более гармоничное расположение

1929 — сохранение рукописного стиля, но с более современными очертаниями после кризиса

1936 — революционные изменения с внедрением красного цвета и бутылочной крышки как графического элемента

Особый интерес представляет ребрендинг 1940-41 годов, когда в логотипе впервые появляется круглая форма, заимствованная из дизайна бутылочной крышки. Этот элемент, изначально имевший практическую функцию (прямая ассоциация с продуктом), постепенно трансформировался в абстрактный символ, ставший впоследствии центральным элементом айдентики.

Показательно, что трансформации логотипа в этот период отражали не только внутренние изменения компании, но и внешние экономические реалии. В годы Великой депрессии Pepsi позиционировала себя как доступная альтернатива конкурентам, продавая вдвое больший объем напитка за ту же цену. Это нашло отражение в более утилитарном, демократичном дизайне с акцентом на цену — "Pepsi-Cola 5¢".

К началу 1950-х годов в логотипе появляются сине-красные цвета, которые станут неотъемлемой частью идентичности бренда. Этот выбор не был случайным — он соответствовал патриотическим настроениям послевоенной Америки и одновременно создавал яркий контраст с красно-белой гаммой главного конкурента.

Pepsi в эпоху перемен: смена визуальных концепций

Период с 1950-х по 1990-е годы стал для Pepsi временем наиболее драматичных трансформаций визуальной идентичности. Компания активно искала свой уникальный голос, стараясь дистанцироваться от традиционного имиджа и обратиться к молодому поколению потребителей. 🚀

В 1962 году произошло знаковое событие — слово "Cola" исчезло с логотипа, оставив лишь "Pepsi" в центре круглой эмблемы. Это был не просто редизайн, а стратегическое решение: компания стремилась выйти за рамки категории колы и позиционировать себя как современный образ жизни для нового поколения.

Волны модернизации логотипа Pepsi в период активных социокультурных перемен:

1950-е — появление круглой эмблемы с двухцветной (красно-синей) цветовой схемой

1962 — упрощение названия до "Pepsi", минимализация деталей

1973 — введение трехцветной схемы (красный, синий, белый) с упрощённым шрифтом

1987 — обновление с более динамичным шрифтом и акцентом на волнистой линии

Анна Светлова, бренд-стратег Когда в 2015 году я работала над ребрендингом российского производителя напитков, клиент постоянно приводил в пример Pepsi 1970-х годов как идеальную модель трансформации. Заказчик восхищался тем, как бренд радикально изменил визуальный язык, не потеряв узнаваемости. Мы погрузились в анализ стратегии Pepsi того периода. Оказалось, компания столкнулась с серьезной дилеммой: сохранить традиционный образ или полностью перестроиться под новую молодежную культуру. Решение было смелым — они выбрали второй путь, создав с помощью дизайнера Алана Пейна минималистичный логотип с тремя равными цветовыми секциями. Интересно, что этот дизайн появился задолго до эпохи компьютерной графики, но выглядел ультрасовременно даже по меркам начала XXI века. Для нашего проекта мы извлекли важный урок: иногда рискованный отказ от привычных элементов может стать началом новой, более сильной идентичности. Мы решились на полное обновление визуального языка клиента, и через год после запуска узнаваемость бренда выросла на 34%, а продажи — на 22%.

Ребрендинг 1973 года заслуживает особого внимания. В разгар холодной войны компания представила трехцветный логотип с равными секторами красного, белого и синего цветов. Этот дизайн, созданный студией Landor, не только отражал патриотические мотивы, но и идеально соответствовал эстетике геометрического модернизма, популярной в тот период.

В 1987 году компания вновь обновила логотип, сделав шрифт более динамичным и усилив значение волнистой белой линии (позже названной "Pepsi Globe"). Этот элемент, изначально бывший просто разделителем между цветными секторами, постепенно приобрел символическое значение — его стали интерпретировать как улыбку, волну и даже земной шар.

К концу 1990-х годов Pepsi активно использовала трехмерные эффекты в своем логотипе, отражая всеобщее увлечение компьютерной графикой. Эмблема приобрела объем, блики и тени, создавая иллюзию физического присутствия. Эти изменения отражали технологический оптимизм периода и стремление бренда казаться более осязаемым в цифровую эпоху.

Год Визуальные изменения Маркетинговая стратегия Слоган периода 1973 Трехцветный минималистичный дизайн Привлечение молодежной аудитории "Join the Pepsi Generation" 1987 Акцент на волнистой линии Конкуренция с Diet Coke "The Choice of a New Generation" 1991 Усиление контраста, изменение шрифта Глобализация бренда "Gotta Have It" 1998 3D-эффекты, объемный логотип Технологическое позиционирование "Generation Next"

От классики к минимализму: современный логотип

Поворотным моментом в истории визуальной идентичности Pepsi стал 2008 год, когда компания представила радикально обновленный логотип, получивший неофициальное название "Pepsi Globe". Это изменение знаменовало не просто очередной ребрендинг, но фундаментальный сдвиг в философии бренда. 🌐

Новый дизайн, разработанный агентством Arnell Group, отличался следующими ключевыми особенностями:

Отказ от трехмерности и возвращение к плоской графике (за несколько лет до массового перехода к flat design)

Асимметричная волнистая линия, создающая впечатление улыбки с разной шириной на разных логотипах линейки

Минимизация текстового элемента — название "pepsi" написано строчными буквами с новым шрифтом

Различные вариации наклона белой "улыбки" для разных продуктов (классическая Pepsi, Diet Pepsi, Pepsi Max)

Этот редизайн вызвал неоднозначную реакцию. С одной стороны, он подвергся критике за высокую стоимость (по некоторым данным, компания заплатила за разработку концепции около $1 миллиона), с другой — логотип идеально вписался в цифровую среду и стал эффективно работать в условиях мобильного интернета.

Показательно, что внутренний документ Arnell Group, описывающий концепцию нового логотипа, впоследствии попал в сеть. В нем содержались отсылки к золотому сечению, магнитным полям и даже теории относительности Эйнштейна. Этот 27-страничный документ, получивший название "Breathtaking", стал объектом многочисленных пародий и критики за претенциозность, но одновременно демонстрировал, насколько серьезно компания относилась к обновлению своей визуальной идентичности.

В 2014 году Pepsi внесла небольшие корректировки в логотип, сохранив при этом основную концепцию. Был пересмотрен шрифт, а цветовая гамма приобрела более насыщенные оттенки. Этот редизайн был не столь радикальным и направленным скорее на улучшение узнаваемости в цифровой среде, чем на фундаментальное изменение идентичности.

К 2023 году Pepsi продолжает использовать минималистичный логотип, изредка модифицируя его для специальных кампаний. Например, в рамках ретро-маркетинговых инициатив компания выпускала лимитированные серии с историческими версиями логотипа, играя на ностальгии потребителей. 🕰️

Современный логотип Pepsi демонстрирует общий тренд к упрощению визуальных идентичностей крупных брендов в цифровую эпоху. Причины этого явления многочисленны:

Необходимость эффективной работы в малых размерах (иконки приложений, аватары в социальных сетях)

Стремление к универсальности и межкультурной понятности в глобальном масштабе

Технические ограничения различных цифровых платформ

Тенденция к визуальной "честности" и отказу от излишних украшательств

Важно отметить, что при всех изменениях Pepsi сохраняла ключевые идентификаторы бренда — сине-красную цветовую схему и круглую форму. Это обеспечивало преемственность, позволяющую потребителям легко узнавать продукт даже при значительной трансформации логотипа.

Стратегия и психология эволюции бренда Pepsi

Анализируя более чем столетнюю эволюцию логотипа Pepsi, можно выделить несколько стратегических принципов, которые определяли визуальную трансформацию бренда. Эти принципы представляют ценность не только для историков дизайна, но и для современных маркетологов, разрабатывающих долгосрочные стратегии брендинга. 💡

Психологические аспекты эволюции логотипа Pepsi:

Баланс узнаваемости и новизны — каждый редизайн сохранял ключевые элементы (круглая форма, цвета), но вносил современные черты

— каждый редизайн сохранял ключевые элементы (круглая форма, цвета), но вносил современные черты Ориентация на целевую аудиторию — визуальный язык постоянно адаптировался под ценности приоритетного потребителя

— визуальный язык постоянно адаптировался под ценности приоритетного потребителя Дифференциация от конкурентов — целенаправленное движение от традиционных решений к более инновационным

— целенаправленное движение от традиционных решений к более инновационным Семиотический подход — трансформация круга от утилитарного элемента (крышки бутылки) к абстрактному символу молодости и динамики

— трансформация круга от утилитарного элемента (крышки бутылки) к абстрактному символу молодости и динамики Адаптивность к медиа — изменения логотипа соответствовали эволюции каналов коммуникации (печать → ТВ → цифровые медиа)

Стратегия Pepsi в области визуальной идентичности часто контрастировала с подходом их главного конкурента — Coca-Cola. Если последняя сделала ставку на преемственность и ностальгию, то Pepsi выбрала путь постоянного обновления и молодежного позиционирования. Эти различные подходы отражают фундаментальное разделение стратегий в маркетинге: "традиция и стабильность" против "инновации и изменения".

Особенно показательным является то, как компания использовала ребрендинг для решения бизнес-задач. Например, упрощение названия до "Pepsi" в 1962 году совпало с расширением продуктовой линейки и выходом за пределы категории "кола". Аналогично, переход к минималистичному дизайну в 2008 году был частью стратегии цифровой трансформации бренда.

Финансовое влияние ребрендингов также заслуживает внимания. Хотя разработка нового логотипа требует значительных инвестиций, статистика показывает, что каждое значительное обновление визуальной идентичности Pepsi сопровождалось временным увеличением рыночной доли на 2-5% в течение первого года после запуска. Это подтверждает маркетинговую эффективность смелых визуальных решений при условии их стратегической обоснованности.

Уроки эволюции логотипа Pepsi, применимые к современному брендингу:

Регулярное обновление визуальной идентичности может быть конкурентным преимуществом в динамичных рынках

Эффективный ребрендинг сохраняет "ДНК бренда", даже при значительных визуальных изменениях

Логотип должен отражать не только эстетические предпочтения эпохи, но и ценности целевой аудитории

Инвестиции в разработку визуальной идентичности следует рассматривать как стратегические, а не тактические

Даже рискованные решения в области дизайна могут быть оправданы, если они соответствуют долгосрочной стратегии

Анализируя историю визуальной идентичности Pepsi, можно прийти к выводу, что успешный логотип — это не просто графический элемент, а визуальное воплощение бизнес-стратегии. Каждая трансформация отражала более глубокие изменения в позиционировании компании и её взаимоотношениях с потребителем. Это делает эволюцию логотипа Pepsi не просто историей дизайна, но ценным кейсом для изучения стратегического маркетинга.

История Pepsi наглядно демонстрирует, что логотип — это живой организм, эволюционирующий вместе с культурой, технологиями и потребителями. В этом постоянном движении заключается главный секрет визуальной стратегии бренда — оставаться узнаваемым, меняясь до неузнаваемости. Опыт Pepsi подсказывает нам: в мире дизайна нет "окончательных решений", есть только этапы непрерывной адаптации к меняющейся реальности. И, возможно, самое ценное качество успешного бренда — это смелость меняться тогда, когда изменения еще не кажутся необходимыми.

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