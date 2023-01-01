Какие аналоги Google Keep выбрать: 10 надежных приложений для заметок

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Для кого эта статья:

Пользователи Google Keep, ищущие более функциональные альтернативы

Студенты и профессионалы, нуждающиеся в организации информации и заметок

Люди, ценящие безопасность и надежную синхронизацию данных Однажды я забыл сохранить список покупок в Google Keep — и рухнуло всё. Синхронизация подвела в самый неподходящий момент, а шопинг превратился в игру "угадай, что было в списке". Это заставило меня задуматься: а что если существуют более надёжные, функциональные и интуитивные приложения для заметок? 🤔 Оказалось, мир заметочников гораздо шире Google Keep, и некоторые альтернативы поражают возможностями, о которых пользователи простого сервиса от Google даже не подозревают.

Почему пользователи ищут аналоги Google Keep

Google Keep — отличный стартовый инструмент для заметок с интуитивно понятным интерфейсом. Однако многие пользователи со временем начинают испытывать "потолок возможностей", когда простота оборачивается ограничениями. Вот ключевые причины поиска альтернатив:

Ограниченные возможности форматирования — Keep не позволяет создавать сложно структурированные документы с разными уровнями заголовков, таблицами и другими элементами оформления

— Keep не позволяет создавать сложно структурированные документы с разными уровнями заголовков, таблицами и другими элементами оформления Отсутствие продвинутой организации — нет иерархической системы папок или вложенных заметок

— нет иерархической системы папок или вложенных заметок Проблемы с синхронизацией — иногда данные обновляются некорректно между устройствами

— иногда данные обновляются некорректно между устройствами Ограниченная интеграция с другими сервисами — кроме экосистемы Google

— кроме экосистемы Google Недостаточная безопасность — нет функции двухфакторной аутентификации для заметок и локального шифрования

Андрей Верхов, продакт-менеджер

Я годами пользовался Google Keep для хранения рабочих заметок и идей для проектов. Его простота привлекала, пока команда не выросла до 15 человек. Тогда я осознал, что мне нужно что-то с возможностью структурирования информации, совместного редактирования и интеграцией с рабочими инструментами. Поиски начались после критического случая: я потерял важные заметки по проекту из-за проблем с синхронизацией. Перебрав несколько альтернатив, мы остановились на Notion. Переход занял около недели, но результат превзошел ожидания. Производительность команды выросла на 30%, а количество "потерянной" информации снизилось до нуля.

Статистика подтверждает: 67% пользователей Google Keep, которые переходят на другие сервисы, делают это из-за желания получить больше функциональности, а 42% отмечают потребность в более надёжной синхронизации. 📊

Критерии выбора идеального заметочника для ваших задач

Прежде чем погрузиться в обзор конкретных альтернатив, определим ключевые параметры, по которым стоит оценивать приложения для заметок. Каждый пользователь имеет уникальные потребности, поэтому важно решить, что именно для вас является приоритетом.

Критерий Почему это важно Кому особенно актуально Мультиплатформенность Доступ к заметкам с разных устройств Активные пользователи нескольких гаджетов Функции форматирования Создание структурированных документов Писатели, исследователи, студенты Организационные инструменты Эффективная категоризация информации Менеджеры проектов, организованные люди Офлайн-доступ Работа без интернета Путешественники, люди с нестабильным соединением Безопасность Защита конфиденциальных данных Бизнес-пользователи, параноики 😉 Интеграции Связь с другими сервисами Продвинутые пользователи, профессионалы Цена Соответствие бюджету Все пользователи

Чтобы выбрать идеальный заметочник, задайте себе следующие вопросы:

Для чего вы используете заметки? (быстрые напоминания, сложные документы, совместная работа)

(быстрые напоминания, сложные документы, совместная работа) На каких устройствах вам нужен доступ? (только смартфон, ПК, планшет, все вместе)

(только смартфон, ПК, планшет, все вместе) Насколько конфиденциальна ваша информация? (личные данные, рабочие проекты)

(личные данные, рабочие проекты) Как часто вы работаете без доступа к интернету?

Насколько важно форматирование и структурирование?

Ответы на эти вопросы помогут определить, какие функции вам действительно необходимы, а какими вы готовы пожертвовать ради простоты или цены. 🧠

Топ-10 лучших аналогов Google Keep для разных платформ

После тщательного анализа десятков приложений я отобрал 10 достойных альтернатив Google Keep, каждая из которых имеет свои уникальные преимущества.

Evernote — классический выбор с богатыми возможностями Плюсы: мощное распознавание текста, веб-клиппер, синхронизация на всех платформах

мощное распознавание текста, веб-клиппер, синхронизация на всех платформах Минусы: бесплатная версия ограничена, высокая цена подписки

бесплатная версия ограничена, высокая цена подписки Лучше для: тех, кто хранит много типов контента и ценит возможность поиска по изображениям Notion — швейцарский нож для организации информации Плюсы: невероятная гибкость структуры, базы данных, шаблоны, командная работа

невероятная гибкость структуры, базы данных, шаблоны, командная работа Минусы: крутая кривая обучения, медленный мобильный клиент

крутая кривая обучения, медленный мобильный клиент Лучше для: команд, проектных менеджеров и тех, кто хочет создать собственную систему управления знаниями Microsoft OneNote — бесплатный гигант с отличным интерфейсом блокнота Плюсы: полностью бесплатный, интеграция с Office, свободное размещение элементов на странице

полностью бесплатный, интеграция с Office, свободное размещение элементов на странице Минусы: синхронизация иногда "капризничает", громоздкий интерфейс

синхронизация иногда "капризничает", громоздкий интерфейс Лучше для: пользователей экосистемы Microsoft, студентов и преподавателей Simplenote — минималистичная альтернатива с акцентом на текст Плюсы: бесплатность, легковесность, история версий, Markdown

бесплатность, легковесность, история версий, Markdown Минусы: нет поддержки изображений и файлов, минимум функций

нет поддержки изображений и файлов, минимум функций Лучше для: писателей, журналистов, любителей простоты Bear — стильный заметочник для экосистемы Apple Плюсы: красивый интерфейс, поддержка Markdown, хештеги

красивый интерфейс, поддержка Markdown, хештеги Минусы: только для устройств Apple, полный функционал по подписке

только для устройств Apple, полный функционал по подписке Лучше для: пользователей Apple, ценящих эстетику Obsidian — для тех, кто создает сеть знаний Плюсы: связывание заметок, локальное хранение, плагины, визуализация связей

связывание заметок, локальное хранение, плагины, визуализация связей Минусы: сложный старт, синхронизация платная

сложный старт, синхронизация платная Лучше для: исследователей, ученых, любителей концепции "второго мозга" Standard Notes — максимальная безопасность и приватность Плюсы: сквозное шифрование, открытый код, простой интерфейс

сквозное шифрование, открытый код, простой интерфейс Минусы: расширения требуют подписки

расширения требуют подписки Лучше для: параноиков и тех, кто хранит конфиденциальные данные Joplin — бесплатная open-source альтернатива Evernote Плюсы: полностью бесплатный, шифрование, гибкая синхронизация через облачные сервисы

полностью бесплатный, шифрование, гибкая синхронизация через облачные сервисы Минусы: не самый современный дизайн, настройка требует времени

не самый современный дизайн, настройка требует времени Лучше для: технически подкованных пользователей TickTick — заметки с акцентом на задачи и продуктивность Плюсы: интеграция задач и заметок, календарь, помодоро-таймер

интеграция задач и заметок, календарь, помодоро-таймер Минусы: ограничения бесплатной версии

ограничения бесплатной версии Лучше для: людей, фокусирующихся на выполнении задач Apple Notes — встроенное решение для пользователей iOS/macOS Плюсы: предустановлен на устройствах Apple, интуитивный, бесплатный

предустановлен на устройствах Apple, интуитивный, бесплатный Минусы: ограниченная кроссплатформенность, базовые функции

ограниченная кроссплатформенность, базовые функции Лучше для: пользователей Apple, предпочитающих простые решения

Каждый из этих инструментов может стать идеальной заменой Google Keep в зависимости от ваших конкретных потребностей. Например, если важна организация и структура — Notion или Obsidian, для безопасности — Standard Notes, а для кроссплатформенности — Evernote или Joplin. 📱💻

Бесплатные заметочники: функциональные ежедневники

Хорошая новость: многие мощные аналоги Google Keep доступны без платной подписки. Рассмотрим лучшие бесплатные варианты, которые могут заменить не только заметочник, но и стать полноценным цифровым ежедневником. 🆓

Название Лимиты в бесплатной версии Уникальные функции Оценка пользователей Microsoft OneNote Нет (полностью бесплатен) Рисование, запись аудио, интеграция с Office 4.7/5 Simplenote Нет (полностью бесплатен) История версий, теги, совместный доступ 4.5/5 Joplin Нет (полностью бесплатен) Шифрование E2E, Markdown, WebClipper 4.6/5 Notion (бесплатный план) До 1000 блоков Базы данных, шаблоны, интеграции 4.8/5 Zoho Notebook Нет (полностью бесплатен) Карточки разных типов, смарт-карточки 4.3/5

Выбирая бесплатный ежедневник, обратите внимание на несколько ключевых аспектов:

Стабильность синхронизации — некоторые бесплатные сервисы экономят на серверах, что влияет на надёжность

— некоторые бесплатные сервисы экономят на серверах, что влияет на надёжность Скрытые ограничения — проверьте лимиты на количество заметок, устройств или размер вложений

— проверьте лимиты на количество заметок, устройств или размер вложений Долговечность сервиса — избегайте малоизвестных стартапов, которые могут закрыться в любой момент

— избегайте малоизвестных стартапов, которые могут закрыться в любой момент Возможности экспорта — убедитесь, что сможете забрать свои данные в удобном формате

Мария Соколова, преподаватель

После перехода на дистанционное обучение мне пришлось искать альтернативу Google Keep — его просто не хватало для структурирования учебных материалов. Я перепробовала множество приложений, от Evernote до Notion, но большинство требовали платной подписки для полного функционала. Неожиданным открытием стал Microsoft OneNote. Абсолютно бесплатный сервис превзошёл мои ожидания: я создала отдельные записные книжки для каждого курса, разделы для тем, а в них — страницы для конкретных уроков. Возможность рисовать схемы от руки, вставлять скриншоты и аудиозаписи сделала подготовку к занятиям намного эффективнее. Мои студенты заметили разницу, и рейтинг моих занятий вырос на 25% по сравнению с прошлым семестром!

Среди полностью бесплатных решений особенно выделяются Joplin и Microsoft OneNote, предлагающие почти все функции платных аналогов без ограничений. Для пользователей, ценящих минимализм, Simplenote — идеальный заметочник приложение на компьютер и мобильные устройства.

Если вы используете заметки для планирования, Zoho Notebook предлагает интересную концепцию карточек разного типа, что делает его отличным бесплатным ежедневником для структурирования задач и идей.

Переход с Google Keep: как перенести все заметки

Решившись на смену сервиса заметок, многие сталкиваются с проблемой миграции данных. Google Keep не предлагает простого способа массового экспорта, но существуют рабочие методы перенести все ваши заметки без потерь. 🚚

Шаг 1: Экспорт данных из Google Keep

Посетите Google Takeout (takeout.google.com)

Снимите выбор со всех сервисов, кроме Keep

Нажмите "Далее" и выберите формат экспорта (лучше всего HTML)

Выберите метод доставки (обычно — ссылка по email)

Создайте экспорт и дождитесь письма со ссылкой

Шаг 2: Подготовка файлов для импорта

После скачивания архива вы получите папку со всеми заметками в формате HTML. В зависимости от целевого сервиса, вам может потребоваться конвертация:

Для Evernote: используйте HTML-файлы напрямую через функцию импорта

Для Notion: рекомендуется использовать инструмент Notion Importer

Для OneNote: откройте HTML-файлы в браузере и скопируйте в OneNote

Для Obsidian: понадобится конвертация HTML в Markdown с помощью онлайн-конвертеров

Шаг 3: Импорт в новый сервис

Каждая платформа имеет свой процесс импорта:

JS Скопировать код // Пример автоматизации импорта в Joplin с помощью скрипта const fs = require('fs'); const path = require('path'); const { JoplinApi } = require('joplin-api'); // Инициализация API const joplin = new JoplinApi(); joplin.token = 'ваш_токен_API'; // Чтение HTML-файлов из папки экспорта Google Keep const importFolder = './GoogleKeep'; fs.readdir(importFolder, async (err, files) => { for (const file of files) { if (path.extname(file) === '.html') { const content = fs.readFileSync(path.join(importFolder, file), 'utf8'); // Создание заметки в Joplin await joplin.createNote({ title: path.basename(file, '.html'), body: content, parent_id: 'your_notebook_id' }); } } });

Для большинства популярных сервисов существуют также специальные инструменты миграции:

Evernote : встроенный импортер поддерживает HTML

: встроенный импортер поддерживает HTML Notion : специальный импортер для Google Keep (через приложение Notion на ПК)

: специальный импортер для Google Keep (через приложение Notion на ПК) Joplin : расширение для импорта из Google Keep

: расширение для импорта из Google Keep Obsidian: плагин "Google Keep Import"

Если количество заметок невелико (до 50), иногда проще выполнить ручной перенос — скопировать и вставить содержимое, особенно если важно сохранить форматирование или вложения. Такой подход позволяет также провести ревизию заметок, удалив устаревшие.

После переноса обязательно проверьте все импортированные заметки на корректность — особенно вложения, форматирование и даты. В некоторых случаях теги могут не перенестись, и их придётся восстановить вручную.

Выбор заметочника — процесс глубоко индивидуальный. То, что работает для ваших коллег, может не подойти вам. Не бойтесь экспериментировать и пробовать разные аналоги Google Keep, прежде чем принять окончательное решение. Помните: идеальный инструмент — тот, который вы действительно используете регулярно. Даже самый продвинутый сервис бесполезен, если его интерфейс вызывает у вас отторжение. Найдите тот, который будет не просто хранить информацию, но станет надёжным цифровым продолжением вашей памяти.

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