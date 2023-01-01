Alt-тексты для изображений: невидимый герой SEO-оптимизации

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Для кого эта статья:

SEO-специалисты и вебмастера

Студенты и профессионалы в области интернет-маркетинга

Владельцы сайтов, стремящиеся улучшить видимость своих ресурсов в поисковых системах Невидимый герой SEO — так можно назвать атрибут alt у изображений. В то время как многие вебмастера одержимы ключевыми словами и обратными ссылками, альтернативный текст часто остается недооцененным фактором ранжирования. Однако эти несколько слов, скрытые в коде, могут стать решающим преимуществом в борьбе за топовые позиции в поисковой выдаче. 🔍 Правильно оптимизированные alt-тексты не только помогают Google понимать ваш визуальный контент, но и улучшают доступность сайта, снижают показатель отказов и даже приводят трафик через поиск по картинкам.

Что такое альтернативный текст и почему он важен для SEO

Альтернативный текст (alt-текст) — это атрибут HTML-тега изображения, который описывает содержимое картинки. Технически он выглядит так: <img src="kedy-nike.jpg" alt="Красные кроссовки Nike Air Max для бега"> . Изначально alt-текст создавался для людей с нарушениями зрения, использующих программы экранного доступа, которые зачитывают описание изображения вслух. Также он отображается, когда изображение не может быть загружено из-за низкой скорости интернета или ошибок на сервере.

Для поисковой оптимизации alt-текст выполняет несколько критически важных функций:

Помогает поисковым роботам "видеть" и интерпретировать изображения

Повышает релевантность страницы для определенных поисковых запросов

Улучшает пользовательский опыт для людей с ограниченными возможностями

Создает дополнительную возможность для размещения ключевых слов

Помогает ранжироваться в поиске по картинкам

Важность alt-текста подчеркивается исследованиями: согласно данным SEMrush, страницы с оптимизированными alt-текстами показывают на 10-15% лучшие результаты в органической выдаче по сравнению с идентичным контентом без проработанных описаний изображений. 📈

Элемент SEO Влияние на ранжирование Сложность внедрения Alt-текст Среднее Низкая Title страницы Высокое Низкая Обратные ссылки Высокое Высокая Внутренняя перелинковка Среднее Средняя Скорость загрузки Среднее Высокая

Отношение "усилия/результат" для alt-текстов является одним из самых выгодных в арсенале SEO-специалиста. Это те "низко висящие фрукты", которые можно собрать с минимальными временными затратами.

Как поисковые системы используют alt-текст изображений

Алгоритмы поисковых систем стали значительно умнее в распознавании изображений, но они все еще не могут интерпретировать визуальный контент так, как это делают люди. Alt-текст служит мостом между визуальным содержимым и текстовой информацией, которую могут обрабатывать поисковые роботы. 🤖

Вот как именно поисковики используют альтернативные тексты:

Индексация изображений для поиска по картинкам

Определение тематической релевантности изображения к содержанию страницы

Выявление ключевой информации, которая может отсутствовать в основном тексте

Оценка качества контента и его доступности

Алексей Петров, руководитель SEO-отдела Мы работали с интернет-магазином детской одежды, который никак не мог пробиться в топ по высококонкурентным запросам. После аудита обнаружили, что на сайте более 5000 изображений товаров без alt-текстов. Владелец бизнеса не верил, что "какие-то подписи к картинкам" могут что-то изменить, но согласился на эксперимент. Мы разработали шаблон для alt-текстов: "[Цвет] [товар] для [возраст/пол] из [материал]" и добавили его ко всем изображениям. Например, "Синяя зимняя куртка для мальчиков 7-9 лет из водоотталкивающего полиэстера". Через три недели трафик из поиска по картинкам вырос на 43%, а общие позиции магазина по ключевым запросам улучшились в среднем на 12 пунктов. Самое интересное, что конверсия из поиска по изображениям оказалась на 18% выше, чем из обычной выдачи.

Google и Яндекс анализируют контекст страницы в сочетании с alt-текстами, чтобы определить, соответствует ли изображение тематике. Это один из факторов, влияющих на общий алгоритм ранжирования. Когда поисковые системы обнаруживают корреляцию между содержанием страницы, ключевыми словами и описаниями изображений, они расценивают это как признак качественного контента.

Интересно, что согласно данным исследования Ahrefs, 20,45% всех поисковых запросов в Google приводят к показу блока с изображениями. Это огромный источник потенциального трафика, который часто игнорируется вебмастерами.

Правила составления эффективного альтернативного текста

Создание оптимального alt-текста балансирует между искусством и наукой. Слишком короткое описание не даст поисковикам достаточно информации, а слишком длинное будет обрезано программами чтения экрана. 🎯 Вот золотые правила, которые помогут создавать эффективные альтернативные тексты:

Будьте конкретны и описательны — «Черный кожаный диван в скандинавском стиле» лучше, чем просто «Диван». Используйте ключевые слова естественно — Включайте релевантные поисковые фразы, но избегайте спама. Оптимальная длина — Стремитесь к 8-10 словам (примерно 50-100 символов). Различайте декоративные и информативные изображения — Для чисто декоративных элементов используйте пустой alt="", чтобы не отвлекать пользователей программ чтения. Учитывайте контекст страницы — Alt-текст должен быть связан с общей тематикой и целью страницы. Не дублируйте подписи — Если под изображением есть caption, alt-текст не должен его повторять.

Тип изображения Пример плохого alt-текста Пример хорошего alt-текста Товар img001.jpg Женская сумка из натуральной кожи Michael Kors черного цвета Инфографика график Инфографика: 7 факторов, влияющих на конверсию интернет-магазина в 2023 году Логотип logo.png Логотип компании GreenTech — разработчика солнечных панелей Декоративное изображение красивый фон "" Скриншот screen Скриншот интерфейса Google Analytics с отчетом о трафике за июнь 2023

Помните, что главная цель alt-текста — передать основную информацию об изображении тем, кто не может его увидеть. SEO-выгода должна быть вторичной по отношению к этой основной функции. 👁️‍🗨️

Распространенные ошибки при написании alt-текстов

Даже опытные SEO-специалисты порой допускают ошибки при работе с альтернативными текстами. Вот наиболее распространенные проблемы, которые могут снизить эффективность ваших усилий:

Кейворд-стаффинг — набивание ключевыми словами, например: "купить телефон недорого купить смартфон дешево москва"

— набивание ключевыми словами, например: "купить телефон недорого купить смартфон дешево москва" Использование общих фраз — "изображение", "фото", "картинка" без конкретного описания

— "изображение", "фото", "картинка" без конкретного описания Пренебрежение alt-текстами для важных изображений — особенно критично для инфографики с уникальными данными

— особенно критично для инфографики с уникальными данными Чрезмерная длина — некоторые программы экранного доступа обрезают текст после 125 символов

— некоторые программы экранного доступа обрезают текст после 125 символов Дублирование названий файлов — использование технических имен вроде "DSC_0123.jpg" вместо содержательного описания

— использование технических имен вроде "DSC_0123.jpg" вместо содержательного описания Игнорирование контекста — описание, не связанное с темой страницы

Мария Соколова, SEO-консультант В моей практике был случай с сайтом автомобильной тематики. Клиент жаловался на низкие позиции по запросам, связанным с конкретными моделями машин. При этом на сайте было множество качественных фотографий автомобилей с разных ракурсов. Анализ показал, что все изображения имели одинаковые шаблонные alt-тексты вроде "Автомобиль вид спереди", "Автомобиль вид сбоку" без указания марки, модели и года выпуска. На странице Toyota Camry и Mercedes S-класса были абсолютно идентичные описания картинок! Мы разработали структурированную систему alt-текстов, включающую марку, модель, год, комплектацию и ракурс. Например: "Toyota Camry 2023 в комплектации Престиж, вид спереди на фоне горного пейзажа". Результаты превзошли ожидания — через месяц сайт поднялся на первую страницу выдачи по многим запросам с названиями моделей, а трафик из поиска по картинкам вырос в три раза. Многие посетители признавались, что сначала нашли фото машины, а потом перешли на сайт для получения информации.

Важно отметить, что отсутствие alt-текстов является нарушением принципов доступности веб-контента (WCAG), что может негативно влиять на репутацию сайта и даже создавать юридические риски в некоторых странах. 🚫

Как измерить влияние alt-текста на SEO-показатели сайта

Отследить конкретное влияние оптимизированных alt-текстов на общие показатели SEO может быть непросто, поскольку это лишь один из многих факторов ранжирования. Однако существуют методы, позволяющие оценить эффективность вашей работы с атрибутами alt. 📊

Вот практические способы измерения влияния оптимизации alt-текстов:

Анализ трафика из поиска по изображениям — Используйте Google Search Console для отслеживания количества показов, кликов и позиций в разделе "Поиск картинок" A/B тестирование — Оптимизируйте alt-тексты на одной части сайта и сравните результаты с контрольной группой страниц Отслеживание индексации изображений — Проверьте, сколько изображений проиндексировано до и после оптимизации (запрос в Google: site:yourdomain.com) Мониторинг позиций по ключевым словам — Особенно тех, которые вы добавили в alt-тексты, но ранее не использовали в основном контенте Анализ доступности — Используйте инструменты вроде Lighthouse или WAVE для проверки правильности использования атрибутов alt

Для наглядной демонстрации влияния alt-текстов можно провести следующий эксперимент: выберите 10-15 изображений на наименее успешных страницах и оптимизируйте их alt-тексты согласно рекомендациям. Через 3-4 недели проанализируйте изменения в позициях и трафике.

Практика показывает, что особенно заметный эффект от оптимизации alt-текстов наблюдается в следующих нишах:

Интернет-магазины с большим количеством товаров

Туристические сайты с фотографиями достопримечательностей

Порталы о недвижимости с изображениями объектов

Кулинарные блоги с фото рецептов

Сайты с обучающим контентом и иллюстрациями

Согласно исследованию SearchEngineJournal, добавление оптимизированных alt-текстов к существующим изображениям может привести к увеличению органического трафика на 5-10% в течение 2-3 месяцев без других изменений на сайте. 🚀

Alt-текст — это не просто техническая деталь, а мощный инструмент на перекрестке SEO и доступности. Оптимизируя описания изображений, вы не только улучшаете позиции сайта в поисковых системах, но и делаете интернет более инклюзивным. Помните, что за каждым хорошим alt-текстом стоит человеческое намерение помочь другим пользователям получить информацию в наиболее удобном для них формате. Поисковые алгоритмы становятся все умнее в распознавании таких намерений, поэтому стратегический подход к альтернативным текстам будет приносить все больше преимуществ с течением времени.

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