Запуск события resize в JavaScript при скрытии div

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Быстрый ответ

Примените следующий код для эмуляции события изменения размера окна:

JS Скопировать код window.dispatchEvent(new Event('resize'));

Выполнение этого кода вызывает событие 'resize', что мгновенно активирует соответствующие обработчики. Это полезно, когда вы хотите проверить адаптивность макета или вызвать скрипты, реагирующие на изменение размеров окна, не вручную изменяя размеры браузера.

Инициация изменения размера: сценарии применения

Когда требуется искусственное вызывание изменения размера?

В реальной практике могут возникнуть следующие ситуации:

Тестирование адаптивного дизайна : программа, эмулирующая событие изменения размера, облегчает проверку отзывчивости интерфейса на различные размеры экрана без необходимости ручного изменения размера окна браузера.

Динамическая рекомпозиция : например, когда боковая панель сжимается, или элементы интерфейса скрываются и меняют размеры, не затрагивая размер окна.

Пользовательские элементы интерфейса: когда требуется, чтобы пользовательские элементы UI реагировали на изменения размеров так же, как встроенные компоненты. Это важно для сохранения непрерывности взаимодействия пользователя.

Событие изменения размера в устаревших браузерах

Стандартная команда window.dispatchEvent(new Event('resize')); прекрасно работает в современных браузерах. Однако, для использования в Internet Explorer будет нужен иной подход:

JS Скопировать код var evt = document.createEvent('UIEvents'); evt.initUIEvent('resize', true, false, window, 0); window.dispatchEvent(evt);

Пользователям jQuery доступен более короткий способ:

JS Скопировать код $(window).trigger('resize');

Также не стоит забывать о window.resizeTo() . Этот метод изменяет физический размер окна браузера, но может вызывать проблемы совместимости с некоторыми современными браузерами.

Визуализация

Воспользуемся метафорой для наглядности:

Markdown Скопировать код До вызова: [🏠 Размер окна: 📏]

Вызов функции:

JS Скопировать код window.dispatchEvent(new Event('resize'));

Markdown Скопировать код После вызова: [🏠 Размер окна: 📐]

Реакция окна: "Пора преобразоваться!" 🌟

Отклик на событие: "Адаптируемся под новые условия!" 📐

Обработка событий: от окна до элементов

Инициация событий для специфических элементов

Если нужно произвести событие для конкретного элемента, воспользуйтесь методом dispatchEvent :

JS Скопировать код element.dispatchEvent(new Event('customEvent')); // элемент "притворяется", что событие 'customEvent' произошло

Функция для эмуляции событий

Для упрощения процесса эмуляции вы можете создать функцию для многократного использования:

JS Скопировать код function simulateEvent(element, eventName) { let event = new Event(eventName); element.dispatchEvent(event); // знакомая техника в новом исполнении }

Эмуляция событий мыши

Для создания событий мыши используйте MouseEvent :

JS Скопировать код var mouseEvent = new MouseEvent('click', { view: window, bubbles: true, cancelable: true }); element.dispatchEvent(mouseEvent); // "клик" без физического взаимодействия. Это же JavaScript!

Уделите внимание выбору подходящих способов инициализации событий, применимых к вашим условиям, учитывая старение некоторых методов.

Асинхронные операции и изменение размера окна

Запуск изменения размера после асинхронной операции

При работе в асинхронных контекстах, таких как Angular, может возникнуть необходимость вызывать изменение размера после асинхронных действий. Здесь может помочь $timeout :

JS Скопировать код $timeout(function() { window.dispatchEvent(new Event('resize')); // асинхронная реакция }, 0);

Кросс-браузерность: комплексный подход

Чтобы гарантировать работу в разных браузерах, рекомендуется использовать комбинацию методов. Проверяйте доступность API перед его использованием и применяйте соответствующие методы при отсутствии поддержки.

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