Запуск функции каждые 60 секунд: авто-вызов через setInterval()

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Быстрый ответ

Вызов функции каждые 60 секунд в JavaScript можно осуществить с использованием setInterval :

JS Скопировать код setInterval(() => console.log('Ещё минута пролетела 😮'), 60000);

Этот код устанавливает таймер, который запускает анонимную функцию через каждые 60 000 миллисекунд. Вы можете настроить вывод сообщения в консоли или выполнение других действий по своему усмотрению.

Для остановки таймера возможно использовать clearInterval , передав ему идентификатор интервала, возвращаемый функцией setInterval :

JS Скопировать код let intervalId = setInterval(() => console.log('Сообщение каждые 60 секунд!'), 60000); // Когда потребуется остановить выполнение clearInterval(intervalId);

Если задача сложна, и возникает опасность того, что вызовы начнут перекрываться, можно воспользоваться setTimeout с рекурсивным вызовом для точного управления интервалами:

JS Скопировать код function repeatEvery60Seconds() { console.log('Ещё минута пролетела, а я продолжаю работать 💪'); setTimeout(repeatEvery60Seconds, 60000); } repeatEvery60Seconds();

Обзор таймеров JavaScript

Рассмотрим разницу между setInterval и setTimeout :

setInterval : устанавливает периодический вызов функции через определённые интервалы времени. Учтите, что если функция занимает существенное время, вызовы могут накладываться.

: устанавливает периодический вызов функции через определённые интервалы времени. Учтите, что если функция занимает существенное время, вызовы могут накладываться. setTimeout : вызывает функции лишь единожды, но спустя определённую задержку. Рекурсивное применение с setTimeout исключает перекрывания вызовов и позволяет точнее контролировать интервалы.

Какой из методов выбрать, зависит от особенностей вашей функции и различных требований к ней.

Стратегия применения таймеров JavaScript

Читаемость кода

С целью повышения читаемости кода и упрощения отладки рекомендуется использовать именованные функции:

JS Скопировать код function logMessage() { console.log("Меня зовут logMessage, и мне это нравится 😎"); } setInterval(logMessage, 60000);

Тяжёлые задачи

Если ваша функция выполняет обширные вычисления, используйте рекурсивный setTimeout , чтобы предотвратить перекрывание вызовов:

JS Скопировать код function heavyLifter() { // Выполняем что-то важное... setTimeout(heavyLifter, 60000); } heavyLifter();

Проверка DOM

Перед обновлением DOM-элементов убедитесь, что они существуют, чтобы избежать утечек памяти:

JS Скопировать код setInterval(() => { let container = document.getElementById('ice-cream-container'); if(container){ container.textContent = 'Подается новая порция каждые 60 секунд!'; } }, 60000);

Визуализация

Представьте себе часовую башню ( 🕰️ ) на городской площади:

Markdown Скопировать код Каждый час она оглашает звон: **ДОНГ**

JS Скопировать код setInterval(() => { 🕰️.toll(); // **ДОНГ** Пробил час! }, 60000 * 60); // Каждые 60 минут

Функции JavaScript, вызываемые с интервалом, можно представить в виде:

Markdown Скопировать код 🕰️: [Час 1, Час 2, Час 3, ..., Час 24]

Каждое биение часов:

Markdown Скопировать код Функция ⏰ => 🔄 Каждые 60 секунд.

Сообщает, что минута прошла.

Утилиты планирования для прокачки

Динамическое планирование

Для настройки динамических интервалов фиксируйте время выполнения задачи и затем рассчитывайте задержку для следующего вызова:

JS Скопировать код function performTask() { let start = Date.now(); // Выполнение задачи let end = Date.now(); let duration = end – start; setTimeout(performTask, Math.max(0, 60000 – duration)); } performTask();

Практичный пример использования

setInterval подходит для регулярных проверок или запросов к серверу:

JS Скопировать код setInterval(() => { fetch('https://api.myapp.com/data') .then(response => response.json()) .then(data => updateDomOrState(data)) }, 60000);

Условные интервалы

Остановите зацикленный вызов функции, когда достигнуто определённое условие, чтобы не тратить лишние системные ресурсы:

JS Скопировать код let intervalId = setInterval(() => { if(weGotAWinner()) { clearInterval(intervalId); } // Продолжение работы программы }, 60000);

Ответственное использование таймеров в JavaScript

Таймеры могут быть полезны, но их следует использовать осознанно:

Ограничивайте использование интервалов, чтобы предотвратить ухудшение производительности и утечки памяти.

Всегда ликвидируйте таймеры при удалении связанных с ними DOM-элементов.

Учтите, что setInterval не обеспечивает точности на неактивных или перегруженных вкладках.

не обеспечивает точности на неактивных или перегруженных вкладках. Для задач, критичных к обработке в обозначенное время, рассмотрите использование серверных таймеров или технологии Web Workers.

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