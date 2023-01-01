Замена захваченных групп в строке с помощью regex#Регулярные выражения
Быстрый ответ
Если необходимо произвести замену в определённых группах строки, вы можете использовать метод
replace() с регулярным выражением, включающим скобки для группировки и функцию замены. Это позволяет осуществить точечные действия над группами и модифицировать их содержимое.
Пример:
const str = "123-456";
// Начинаем проигрывать саундтрек из фильма "Пятница 13-е" 🎵
const swapped = str.replace(/(\d+)-(\d+)/, (match, g1, g2) => `${g2}-${g1}`);
console.log(swapped); // "456-123"
В данном контексте
(\d+) захватывает числа до и после дефиса, а
g1 и
g2 обозначают захваченные группы, которые мы меняем местами.
Продвинутые приемы: станьте ниндзя регулярных выражений
Простая замена подходит для начинающих, но истинные мастера применяют продвинутые методы замены.
Прямой и обратный просмотр: поддержка везде разнится
В современном JavaScript прямые (lookaheads) и обратные (lookbehinds) просмотры работают с контекстом. Они предоставляют возможность использовать условия, не включая лишние символы в захваченную группу.
const str = "Заказ #123, ID #456";
// В настоящее время кто запоминает цифры?
const replaced = str.replace(/(?<=#)\d+/g, "XYZ");
console.log(replaced); // "Заказ #XYZ, ID #XYZ"
Тем не менее, следует помнить, что старые версии браузеров могут не поддерживать обратные просмотры. Не забывайте проверять совместимость различных функциональных особенностей.
Функции преобразования: играем с регулярными выражениями
Функции преобразования регулярных выражений упрощают управление процедурой замены, особенно при работе с множеством захваченных групп.
const str = "Сегодня 2023-03-15";
// Преобразуем дату для американского ПО в европейский формат!
const formatted = str.replace(/(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})/, (match, year, month, day) => `${day}/${month}/${year}`);
console.log(formatted); // "Сегодня 15/03/2023"
За рамками регулярных выражений: манипулируем строками
Если задача по замене выходит за пределы возможностей регулярных выражений, разбейте строку на массивы и затем соедините их обратно.
const str = "CamelCaseString";
// Представим в стиле snake_case. Шшш...
const result = str
.split(/(?=[A-Z])/)
.map(word => word.toLowerCase())
.join('_');
console.log(result); // "camel_case_string"
И вуаля, перед нами настоящий snake_case!
Покорение сферы регулярных выражений
Становление мастером регулярных выражений требует не только знания их синтаксиса, но и умения справляться с его сложностями. Вот несколько стратегий для идеального использования групп захвата.
Невидимая сила: группы без захвата
Используйте группы без захвата
(?:...), чтобы создавать группы для сопоставления, которые не требуют захвата. Они находятся внутри, но их как будто и нет!
От "совпадения" к "группе": имеем дополнительные массивы
Используйте
.match() в сочетании с манипуляциями массива, когда
.replace() не может справиться с задачей. Это даст вам возможность держать ваши захваченные группы под полным контролем.
Ленивые квантификаторы: краткость – сестра таланта
Хотите ограничить захват до необходимого минимума? Сделайте шаблоны ленивыми с помощью
?, чтобы избежать жадных регулярных выражений, поглощающих ваш код.
const str = "<div>Привет</div><div>Мир</div>";
// Давайте добавим стиля и превратим div в более модный p!
const replaced = str.replace(/<div>(.*?)<\/div>/g, "<p>$1</p>");
console.log(replaced); // "<p>Привет</p><p>Мир</p>"
Используем флаг 'g': замены по всей строке
Флаг
'g' обеспечивает замену по всей строке, а не только на первом найденном совпадении. Каждый участок строки, соответствующий шаблону, будет преобразован.
Уровень босса: визуализация
Преобразование абстрактных понятий в наглядные образы упрощает восприятие и работу с регулярными выражениями.
Исходные данные: [🧵"Привет"🧵, " ", 🧵"Мир"🧵]
Преобразование: **"Привет"** -> **"Здравствуй"**, **"Мир"** -> **"Вселенная"**
Давайте воссоздадим это в коде:
const string = "Привет Мир";
// Встречайте космический уровень приветствия!
const newString = string.replace(/(Привет)|(Мир)/g, (match, p1, p2) => {
if (p1) return "Здравствуй";
if (p2) return "Вселенная";
});
console.log(newString); // "Здравствуй Вселенная"
Обратите внимание, что отдельные части изменились, а основа строки осталась прежней. Это говорит о том, что ваше мастерство использования регулярных выражений вышло на совершенно новый уровень!
Секрет кроется в мелочах
Освоение регулярных выражений включает в себя множество особенностей, а искусство их использования заключается в умении обращать внимание на детали. Вот несколько советов, которые специфичны для особенностей регулярных выражений.
Скорость имеет значение: тестируйте и сравнивайте
В вопросе производительности ключевую роль играет скорость. Используйте инструменты для тестирования производительности и сравнения кода, чтобы выбрать наиболее эффективные решения.
Знание — это сила: освойте ваши регулярные выражения
Держите важные ресурсы и документацию под рукой, словно волшебник со своими таинственными свитками. Они помогут вам распутать самые сложные регулярные выражения.
Картографирование: тестирование регулярных выражений
Используйте такие инструменты для тестирования регулярных выражений, как regex101 и jex.im, чтобы визуализировать и быстро оценивать результаты работы ваших выражений.
Чистота кода: чтение важнее всего
Несмотря на сложность регулярных выражений, старайтесь делать их читабельными. Комментируйте сложные шаблоны — ваше будущее "я" будет вам благодарно.
Полезные материалы
- String.prototype.replace() – JavaScript | MDN
- RegExr: Изучение, создание и тестирование RegEx
- Шпаргалка по объекту RegExp в JavaScript
- Прямой и обратный просмотр
- ES2018: Именованные группы захвата в регулярных выражениях
- Группы и обратные ссылки – JavaScript | MDN
- Регулярные выражения и их использование в JavaScript
Ярослав Шадрин
разработчик интерфейсов