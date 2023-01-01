Замена конкретного элемента в массиве JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы заменить элемент в массиве, используйте метод .splice() : array.splice(index, 1, newValue) . Он позволяет заменить элемент на указанной позиции index новым значением newValue .

JS Скопировать код let fruits = ['яблоко', 'банан', 'вишня']; fruits.splice(1, 1, 'голубика'); console.log(fruits); // ['яблоко', 'голубика', 'вишня']

Основы массивов для понимания контекста

Перечислим базовые сведения о массивах. Они объявляются с использованием квадратных скобок:

JS Скопировать код let myArray = ['первый', 'второй', 'третий'];

Непосредственное присвоение нового значения элементу по индексу позволяет осуществить простую замену:

JS Скопировать код myArray[1] = 'новыйВторой'; console.log(myArray); // ['первый', 'новыйВторой', 'третий']

Различные стратегии замены элементов

Если индекс известен, замена производится просто. В противном случае удобно использовать метод indexOf() , который помогает найти первое совпадение с нужным значением:

JS Скопировать код let index = myArray.indexOf('второй'); if (index !== -1) { myArray[index] = 'новыйВторой'; }

Для повышения производительности, особенно при работе с большим объёмом данных в массивах, целесообразно проверить наличие элемента с помощью метода includes() :

JS Скопировать код if (myArray.includes('второй')) { myArray[myArray.indexOf('второй')] = 'новыйВторой'; }

Оператор ~ может быть использован для сокращённой проверки наличия элемента:

JS Скопировать код if (~myArray.indexOf('второй')) { // 'второй' найден, можно продолжать! }

Для создания нового массива со заменёнными элементами, не меняя исходный массив, отлично подходит метод .map() :

JS Скопировать код let newArray = myArray.map(item => item === 'второй' ? 'новыйВторой' : item);

Частые ошибки и поддержка масштабируемости

Важно писать универсальный код, чтобы избежать ошибок. Код такого типа может работать с массивами любой длины и избегать лишних повторений. Чтобы реализовать масштабируемые решения, следует использовать функции, в которые будет включена логика замены.

Визуализация

Замену элемента в массиве можно представить как замену 💡 лампочки в гирлянде:

Markdown Скопировать код До: [💡, 💡, 💡, 🔴, 💡]

Удалим красную лампочку на позиции 3 и поместим на её место белую лампочку:

JS Скопировать код array[3] = '💡'; // Прощай, красная лампочка!

В результате мы получим согласованное свечение:

Markdown Скопировать код После: [💡, 💡, 💡, 💡, 💡]

Теперь массив светится равномерно!

Внедряем усовершенствованные стратегии

Применяем преимущества ES6

Для упрощения кода и улучшения его читабельности применяйте методы ES6/ES2015:

JS Скопировать код let processedArray = myArray.map((item, idx) => itemLogic(item, idx));

Справляемся с массовой заменой

Чтобы заменить сразу несколько элементов, используйте forEach :

JS Скопировать код myArray.forEach((item, index, array) => { if (shouldReplace(item)) array[index] = newValue(item); });

Избегаем ошибок и учитываем особые случаи

Важно помнить, что при выходе индекса для splice за пределы массива, массив останется неизменным:

JS Скопировать код if (index < array.length) { array.splice(index, 1, newValue); }

Изучение документации MDN помогает уверенно навигировать по подобным нюансам.

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